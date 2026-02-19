VIDEO // Proiecte majore de alimentare cu apă și sanitație, evaluate de vicepremierul Vladimir Bolea la Glodeni
Moldpres, 19 februarie 2026 15:20
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR), a efectuat astăzi o vizită de lucru în raionul Glodeni, unde a avut discuții cu autoritățile publice locale și cu beneficiarii proiectelor de infrastructură aflate în d...
Acum 15 minute
15:30
Primari din Moldova, implicați direct în procesul de aderare la UE: start pentru Rețeaua Ambasadorilor Locali # Moldpres
Aproximativ 80 de primari și angajați ai primăriilor din toate raioanele Republicii Moldova au dat astăzi start activităților Rețelei Ambasadorilor Locali pentru Integrare Europeană – o platformă menită să consolideze rolul administrației publice locale în...
Acum 30 minute
15:20
Procurorul Vasile Plevan va fi reevaluat: CSP a respins raportul negativ al Comisiei Vetting # Moldpres
Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, va fi supus unei noi evaluări după ce Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins astăzi raportul negativ al Comisiei de evaluare a procurorilor, comunică MOLDPRES.La ședința CSP de astăzi, doar t...
15:20
Acum o oră
15:10
Speakerul Igor Grosu, despre Dmitri Constantinov: „A ales să fugă în regiunea transnistreană și să invoce faptul că are o vârstă înaintată, ceea ce nu este un argument” # Moldpres
Instanța spune că Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, a furat 46 de milioane de lei. Acesta a ales să fugă în regiunea transnistreană și să invoce faptul că are o vârstă înaintată, ceea ce nu este un argument. Dec...
15:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Japoniei, Kazuyuki Takeuchi # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu noul Ambasador al Japoniei acreditat în Republica Moldova, Kazuyuki Takeuchi, căruia i-a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul preluării mandatului. Oficialii au remarcat relațiile de prietenie dintre țăr...
15:00
Curtea Supremă a Rusiei a confirmat o hotărâre care obligă Google să plătească o amendă echivalentă cu un milion de ori producția economică anuală mondială, transmite digi24.ro, preluat de MOLDPRES.Cifra astronomică provine dintr-o sancțiune impusă Google...
Acum 2 ore
14:40
De la hârtie la digital: Republica Moldova construiește un stat automatizat interoperabil cu UE # Moldpres
Republica Moldova își propune să transforme statul într-o infrastructură de date interoperabilă cu Uniunea Europeană, printr-o strategie de digitalizare care să elimine birocrația inutilă și să facă serviciile publice mai accesibile pentru cetățeni și me...
14:40
ANSP confirmă apariția unui caz de import de variola maimuței: persoana infectată se află sub supraveghere medicală # Moldpres
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a confirmat un caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) în Republica Moldova. Cazul a fost diagnosticat prin investigații de laborator efectuate în Laboratorul Național de Referință al A...
14:10
Vladimir Plahotniuc va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, fiind cercetat în dosarul „Frauda bancară”. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, relatează MOLDPRES.Insta...
14:00
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu 16 primari ai suburbiilor municipiului Chișinău: „Fiecare leu public trebuie transformat în rezultate vizibile pentru oameni” # Moldpres
Prioritățile privind dezvoltarea suburbiilor municipiului Chișinău, problemele de zi cu zi ale oamenilor, precum și proiectele realizate, cu sprijinul Guvernului, pentru îmbunătățirea nivelului de trai al tuturor chișinăuienilor, au fost discutate la întreve...
14:00
Investitorii pot depune dosarele la licitația pentru construcția centralelor eoliene mari, cu sisteme de stocare incluse # Moldpres
Investitorii interesați pot depune, începând de astăzi, dosarele în cadrul licitației pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, care prevede obligația instalării sistemelor de stocare a energiei de 44 MWh. Termenul limită d...
13:50
Peste 185 de milioane de lei, alocați în ultimii ani de Guvern pentru proiecte în suburbiile capitalei. Premierul Alexandru Munteanu: „Avem o responsabilitate comună: să gestionăm eficient banul public” # Moldpres
Guvernul a alocat, în ultimii ani, peste 185 de milioane de lei pentru proiecte în suburbiile capitalei și a sprijinit implementarea mai multor inițiative în sprijinul locuitorilor municipiului Chișinău. Datele au fost prezentate de premierul Alexandru Munte...
Acum 4 ore
13:30
Energia electrică provenită din sistemele de stocare, reflectată în premieră în bilanțul energetic al țării # Moldpres
Moldelectrica a început să reflecte, în premieră, în starea sistemului energetic al țării, energia electrică provenită din bateriile de stocare. Astfel, primii MWh de energie electrică stocată au apărut în statisticile operatorului de sistem, tran...
13:30
Poliția britanică l-a arestat pe fratele mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, sub suspiciunea de comportament necorespunzător într-o funcție publică din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a relatat joi BBC TV, pr...
13:20
Peste 25 de mii de electrocasnice vechi au fost reciclate în 2025, prin programul EcoVoucher # Moldpres
Peste 25 de mii de electrocasnice vechi au fost colectate pentru reciclare pe parcursul anului 2025 prin Programul EcoVoucher, dintre care 12.018 frigidere și 13.546 de mașini de spălat. Acestea au fost înlocuite cu echipamente noi și eficiente energetic, care au permis...
13:10
Medicamente mai sigure și de calitate în Moldova: UE și OMS oferă sprijin AMDM pentru modernizarea reglementării medicamentelor și dispozitivelor medicale # Moldpres
Republica Moldova va primi sprijin internațional pentru consolidarea capacităților în domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale, cu scopul de a asigura cetățenilor acces echitabil la produse sigure, eficiente și de calitate, comunică MOLDPRES.Astfel, cu...
13:10
VIDEO // Peste 100 de persoane reținute și 36 de laboratoare de droguri distruse în urma unei operațiuni internaționale # Moldpres
O amplă operațiune internațională, coordonată de autoritățile din Moldova, Ucraina și Polonia, sub egida agenției europene EuroPol, a dus la destructurarea unei rețele de trafic de droguri și la confiscarea unor cantități impresionante de substanțe interzise, comuni...
13:10
Vicepremierul Mihai Popșoi, întrevedere cu noul ambasador al Ciprului. Intensificarea cooperării în Consiliul Europei, pe agendă # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut astăzi o întrevedere cu noul ambasador al Republicii Cipru acreditat în Republica Moldova, Pericles Demetriou Stivaros, cu reședința la București. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea relațiilor bilaterale și a coop...
13:10
Maia Pîrcălab este noul membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova a numit-o astăzi pe Maia Pîrcălab în funcția de membră a Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, pentru un mandat de cinci ani, comunică MOLDPRES.Candidatura Maiei Pîr...
13:00
VIDEO // Moldova deschide piața gazelor și renunță la modelul monopolist: companiile își aleg singure furnizorul, iar liberalizarea schimbă regulile economiei # Moldpres
Republica Moldova intră într-o nouă etapă a reformelor energetice: de la 1 aprilie 2026 piața gazelor naturale va deveni complet deschisă concurenței, marcând una dintre cele mai importante transformări economice din sectorul energetic de la independență p&ac...
13:00
Grigore Vieru a fost omagiat la Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici” prin Festivalul–concurs de poezie „Flacăra vie a cuvântului lui Grigore Vieru”, iar participanții care s-au evidențiat prin interpretare și creativitate s-au a...
13:00
Compania publică „Teleradio-Moldova” va beneficia de o finanțare nerambursabilă de aproximativ 21 de milioane de lei din partea Japoniei, pentru modernizarea echipamentelor tehnice. Parlamentul a ratificat astăzi acordul dintre Guvernele Republicii Moldova și Jap...
12:50
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău funcționează normal. Condițiile meteo dificile au fost depășite # Moldpres
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a anunțat că activitatea aeronautică se desfășoară în parametri normali, în ciuda condițiilor meteorologice dificile din ultimele 24 de ore. Operatorii aeroportului au reușit să mențină facil...
12:50
DOC // Autoritățile vor aplica noi criterii și proceduri în analiza barajelor și lacurilor de acumulare. Noua metodologie, publicată în Monitorul Oficial # Moldpres
Autoritățile vor aplica noi criterii și proceduri în analiza barajelor și lacurilor de acumulare pentru stabilirea riscurilor pe care acestea le pot reprezenta pentru populație și mediu. Normele sunt incluse în Metodologia de identificare și evaluare a iazurilo...
12:30
Mai puține firme obligate să plătească TVA: plafonul de înregistrare a TVA a fost majorat la 1,7 milioane de lei # Moldpres
Mai puține companii vor fi obligate să se înregistreze ca plătitori de TVA, după ce Parlamentul a aprobat astăzi majorarea plafonului de înregistrare până la 1,7 milioane de lei. Proiectul de lege a fost votat în lectura a doua și va intra în ...
12:20
Opoziția parlamentară a înaintat în Legislativ o moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Apărării # Moldpres
Opoziția parlamentară a înaintat astăzi în Parlament o moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Apărării, invocând deficiențe grave în gestionarea instituției, inclusiv în ceea ce privește securitatea militarilor și administ...
12:20
Ambulanțele, sub presiune: peste 2.000 de apeluri într-o zi, pe fondul condițiilor meteo dificile # Moldpres
Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a fost suprasolicitat în ultimele 24 de ore, după ce a înregistrat peste 2.000 de solicitări, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile care au îngreunat intervențiile în mai multe raioane al...
12:00
Un polițist și complicele său, condamnați cu suspendare pentru corupere pasivă după ce au fost achitați în primă instanță # Moldpres
Un polițist și complicele său au fost condamnați pentru corupere pasivă de către Curtea de Apel Centru, după ce anterior au fost achitați de prima instanță. Magistrații au admis apelul procurorilor și au casat integral sentința pronunțată de Judecătoria Hânc...
Acum 6 ore
11:40
VIDEO // „Call center” de droguri, destructurat de organele de forță. Opt persoane riscă închisoare # Moldpres
Opt persoane sunt cercetate pentru racolarea cetățenilor în scopul transportării și plasării drogurilor în ascunzișuri pe teritoriul Republicii Moldova, al Uniunii Europene și al țărilor CSI, transmite MOLDPRES.În cadrul investigațiilor, desfășur...
11:30
VIDEO // Spectacolul „Hamlet în sos picant”, comedie, ironie și absurd pe scena Naționalului „Mihai Eminescu” # Moldpres
„Hamlet în sos picant” revine pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu”, joi, 19 februarie, de la ora 18:00. Spectacolul, realizat după textul lui Aldo Nicolaj, în regia lui Alexandru Cozub, propune o reinterpretare a celebrei tragedii sha...
11:10
VIDEO // Drumarii au intervenit non-stop în toată țara: peste 200 de utilaje și mii de tone de material antiderapant folosite în urma ninsorilor și viscolului # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în ultimele 24 de ore, echipele de intervenție au fost mobilizate permanent pentru menținerea funcționalității și siguranței rețelei de drumuri naționale, în contextul ninsorilor și viscolului care ...
11:10
Președintele SUA, Donald Trump, ar lua în considerare posibilitatea unor atacuri asupra Iranului în următoarele zile, examinând acest scenariu în cadrul unor reuniuni avute cu înalți responsabili ai armatei americane, a transmis postul de televizi...
10:50
VIDEO // Un polițist din capitală a fost reținut pentru trafic de influență, după ce ar fi pretins 4 000 de hrivne pentru a interveni într-un caz # Moldpres
Un angajat din cadrul unui sector de poliție din municipiul Chișinău a fost reţinut pentru trafic de influență. Acesta ar fi pretins 4 000 de hrivne pentru a interveni în cazul unei fapte ilegale, care urma a fi examinată sub aspect penal, să fie soluționată &icir...
10:40
VIDEO // Evaziune fiscală de 7 milioane de lei: trei angajați ai unei firme de arhitectură anchetați # Moldpres
Doi administratori ai unei firme de arhitectură din capitală și contabilul acesteia sunt cercetați penal după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu Serviciul Fiscal de Stat, au descoperit o schemă de eva...
10:40
FOTO // Militarii din Cahul și Căușeni ajută la deszăpezirea drumurilor și accesul către instituții # Moldpres
Militarii Armatei Naționale din garnizoanele Cahul și Căușeni intervin pentru sprijinirea autorităților publice locale în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerului Apărării, militarii din Brigada Infanterie Motor...
10:40
România aprobă construcția noului pod peste Prut, Albița–Leușeni. Una dintre cele mai aglomerate porți rutiere cu R. Moldova va fi reconstruită din temelii # Moldpres
Guvernul României a dat undă verde începerii lucrărilor la noul pod rutier peste râul Prut, în zona punctului de trecere a frontierei Albița–Leușeni (județul Vaslui – Republica Moldova). Investiția, estimată la aproximativ 257 milioane d...
10:10
O femeie de 44 de ani din municipiul Chișinău a fost condamnată la șase ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru femei, după ce la beție și-a înjunghiat concubinul, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturi...
10:10
Regatul Unit introduce modificări la sistemul ETA: autorizația de călătorie devine integral digitală din 25 februarie 2026 # Moldpres
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) anunță că Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va aplica noi reguli privind Autorizația Electronică de Călătorie (Electronic Travel Authorisation – ETA), în contextul tranziției către un serviciu complet d...
10:00
Pe drumurile din sudul țării se circulă în condiții de ceață. În acest context, polițiștii îndeamnă șoferii să conducă cu atenție din cauza vizibilității reduse. Totodată, meteorologii anunță că ceața se va dispersa până la orele amiez...
10:00
Investiție în infrastructura de apă și canalizare din centrul ţării: sistem modern de sanitație pentru Răzeni și Cigârleni, raionul Ialoveni # Moldpres
Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) a semnat ieri contractul de finanțare pentru proiectul „Renovarea și extinderea sistemului de sanitație în comuna Răzeni și satul Cigîrleni”, o inițiativă amplă care vizează modernizarea infras...
10:00
În perioada 19 februarie – 31 martie 2026, Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul la expoziția de publicații cu genericul „Constantin Brâncuși – Filosofia Formei”, organizată cu prilejul împlinirii a 150 de ani d...
09:50
Apelul procurorilor, admis: patru persoane au fost condamnate pentru sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale # Moldpres
Patru persoane, trei bărbați și o femeie, au fost condamnate pentru cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari prin înșelăciune și abuz de încredere, în dosarul privind sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale, comunică MOLDPRE...
Acum 8 ore
09:40
Peste 1.500 de consumatori au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo dificile # Moldpres
Un număr de 1.558 de consumatori din centrul și sudul Republicii Moldova au rămas fără energie electrică pe 18 februarie 2026, în urma condițiilor meteorologice dificile, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerului Energiei, distribuitorul Premier Energy Distributio...
09:10
Preşedintele SUA, Donald Trump, va găzdui joi, la Washington, o primă reuniune a nou creatului său Consiliu pentru Pace, în cadrul căreia va anunţa că statele membre s-au angajat să aloce peste 5 miliarde de dolari pentru eforturile de reconstrucţie şi umanitare d...
08:40
Zeci de mașini deblocate și persoane salvate în ultimele 24 de ore: peste 80 de misiuni realizate de salvatori și pompieri # Moldpres
Salvatorii și pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență /IGSU/ au intervenit în 85 de situații pe parcursul ultimelor 24 de ore, în contextul condițiilor meteorologice dificile. Cele mai multe solicitări - 42 la număr, au vizat de...
08:20
Toate restricțiile privind circulația camioanelor, a mijloacelor de transport de mare tonaj și a vehiculelor destinate transportului de pasageri prin posturile vamale au fost ridicate. Măsura vizează atât frontiera moldo-ucraineană, cât și cea moldo-român...
08:10
Operațiune comună Moldova - Ucraina într-un caz de tentativă de lichidare a unor oficiali # Moldpres
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratul Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și cu suportul angajaților Brigăzii ...
08:10
Moneda unciă europeană costă astăzi 20 de lei și 16 bani, iar dolarul are o valoare de 17 lei și 04 bani, informează MOLDPRES. Astfel, atât euro, cât și dolarul se apreciază cu câte doi bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM)...
07:50
Toate drumurile naționale sunt deschise circulației, la această oră, fără restricții sau blocaje cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, comunică MOLDPRES.Autoritățile de resort anunță că traficul pentru transportul de mare tonaj a fost reluat, după i...
Acum 24 ore
22:30
