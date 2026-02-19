Peste 20 de ţări participă la Consiliul pentru Pace, creat de Donald Trump
Moldpres, 19 februarie 2026 09:10
Preşedintele SUA, Donald Trump, va găzdui joi, la Washington, o primă reuniune a nou creatului său Consiliu pentru Pace, în cadrul căreia va anunţa că statele membre s-au angajat să aloce peste 5 miliarde de dolari pentru eforturile de reconstrucţie şi umanitare d...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 30 minute
09:10
Preşedintele SUA, Donald Trump, va găzdui joi, la Washington, o primă reuniune a nou creatului său Consiliu pentru Pace, în cadrul căreia va anunţa că statele membre s-au angajat să aloce peste 5 miliarde de dolari pentru eforturile de reconstrucţie şi umanitare d...
Acum o oră
08:40
Zeci de mașini deblocate și persoane salvate în ultimele 24 de ore: peste 80 de misiuni realizate de salvatori și pompieri # Moldpres
Salvatorii și pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență /IGSU/ au intervenit în 85 de situații pe parcursul ultimelor 24 de ore, în contextul condițiilor meteorologice dificile. Cele mai multe solicitări - 42 la număr, au vizat de...
Acum 2 ore
08:20
Toate restricțiile privind circulația camioanelor, a mijloacelor de transport de mare tonaj și a vehiculelor destinate transportului de pasageri prin posturile vamale au fost ridicate. Măsura vizează atât frontiera moldo-ucraineană, cât și cea moldo-român...
08:10
Operațiune comună Moldova - Ucraina într-un caz de tentativă de lichidare a unor oficiali # Moldpres
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratul Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și cu suportul angajaților Brigăzii ...
08:10
Moneda unciă europeană costă astăzi 20 de lei și 16 bani, iar dolarul are o valoare de 17 lei și 04 bani, informează MOLDPRES. Astfel, atât euro, cât și dolarul se apreciază cu câte doi bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM)...
07:50
Toate drumurile naționale sunt deschise circulației, la această oră, fără restricții sau blocaje cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, comunică MOLDPRES.Autoritățile de resort anunță că traficul pentru transportul de mare tonaj a fost reluat, după i...
Acum 12 ore
22:30
22:10
Circulația vehiculelor de mare tonaj și a transportului de pasageri, sistată în toate punctele de trecere a frontierei # Moldpres
Circulația vehiculelor de mare tonaj și a transportului de pasageri a fost sistată în toate punctele de trecere a frontierei de stat, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din țară, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al...
21:30
21:30
FOTO // Peste 1 600 de angajați ai MAI, cu 620 de mijloace de transport, continuă să intervină pentru gestionarea situațiilor de urgență # Moldpres
Peste 1 600 de angajați ai subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu 620 de mijloace de transport, sunt mobilizați să intervină pentru gestionarea situațiilor de urgență, menținerea siguranței publice și sprijinirea cetățenilor în contextul ninso...
21:20
Vicepremierul Vladimir Bolea, despre starea drumurilor: „Muncitorii, cu 120 de camioane, intervin continuu pentru a asigura circulația în condiții de siguranță” # Moldpres
Drumarii acționează continuu pe toate drumurile din țară. Peste 120 de camioane sunt implicate în procesul de lucru pentru a asigura circulația în condiții de siguranță. Informațiile au fost prezentate în această seară de vicepremierul Vladimir Bolea,...
Acum 24 ore
20:00
Elevii din municipiul Chișinău vor reveni la lecții cu prezență fizică începând cu ziua de joi, 19 februarie curent. Anunțul a fost făcut în această seară de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, transmite MOLDPRES.Potrivit edilului, pe parc...
19:50
Circa 6 000 de consumatori, deconectați de la energia electrică din cauza condițiilor meteorologice # Moldpres
Circa 6 000 de consumatori din zonele centru și sud ale țării au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteorologice. Echipele de specialiști intervin la fața locului pentru a remedia problemele, informează MOLDPRES.Potrivit Premier Energy, la ora 17:0...
19:30
Ministrul Dorin Junghietu vine în Parlament. Deputații vor examina moțiunea simplă asupra politicii statului în domeniul energetic # Moldpres
Parlamentul va fi examina mâine moțiunea simplă asupra politicii statului în domeniul energetic, securității energetice în raport cu necesitatea protecției consumatorului și stabilității tarifare. Informațiile vor fi prezentate de ministrul Energiei, Do...
18:50
Circulația transportului de mare tonaj a fost restricționată pe întreg teritoriul țării. Măsura va fi aplicată până astăzi, ora 22:00, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, decizia a fost luată pentru a permite serviciilor s...
18:00
Plan de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii ucrainene în rândul comunității ucrainene din Republica Moldova # Moldpres
Planul de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii ucrainene în rândul comunității ucrainene din Republica Moldova, inclusiv a persoanelor refugiate din Ucraina, pentru anul 2026, a fost aprobat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Acesta p...
17:50
Audieri în Parlament. Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, va prezenta un raport privind combaterea consumului și traficului de droguri # Moldpres
Parlamentul va organiza audieri cu privire la politicile și măsurile implementate de Ministerul Afacerilor Interne în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri. Raportul va fi prezentat mâine de Ministra Afacerilor Interne, Daniella Mis...
17:40
Conducerea BNM, în vizită la BNR: extinderea cooperării, consolidarea dialogului internațional și integrarea în structurile financiare globale, pe agenda discuțiilor # Moldpres
Extinderea cooperării bilaterale, consolidarea dialogului internațional și integrarea în structurile financiare globale au constituit principalele teme ale discuțiilor purtate între conducerea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) și cea a Băncii Naționale a Rom&...
17:30
Antreprenorii pot beneficia de finanțare pentru consolidarea eficienței energetice. Elveția oferă 1,85 milioane de euro # Moldpres
Cel puțin 24 de întreprinderi din Republica Moldova vor beneficia de finanțare din partea Elveției, în valoare totală de 1,85 de milioane de euro, pentru consolidarea eficienței energetice. Acordul de grant pentru proiectul „Creșterea rezilienței energeti...
16:50
FOTO // Administrația Națională a Drumurilor a recepționat 13 automobile noi pentru monitorizarea șantierelor rutiere # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) și-a consolidat capacitatea de monitorizare a lucrărilor rutiere prin recepționarea a 13 autovehicule noi, model Dacia Logan, destinate diriginților de șantier. Ceremonia de transmitere a avut loc astăzi la sediul instituției, ...
16:40
Deșeurile din construcții vor fi reciclate și reutilizate: autoritățile pregătesc un nou regulament # Moldpres
Deșeurile rezultate din activități de construcții și demolări ar putea fi, în curând, colectate separat, sortate și reciclate în mod organizat, iar materialele care corespund standardelor de calitate vor putea fi reutilizate inclusiv la construcția și r...
16:20
VIDEO // Organizatorii unor call centre de fraudă, reținuți după ce au prejudiciat românii cu peste un milion de lei # Moldpres
Organizatorii unor call centre de fraudă au fost reținuți, după ce au prejudiciat românii cu peste 1 milion de lei. Gruparea era specializată în escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede, informează MOLDPRES.Cauza pen...
16:00
Funcția de director al ANRE, scoasă la concurs: doritorii pot depune dosarele până la 23 martie # Moldpres
Parlamentul a lansat concursul pentru selectarea candidatului la funcția de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Regulamentul de desfășurare a concursului a fost aprobat astăzi de Comisia pentru eco...
16:00
Instructor auto din Bălți prins în flagrant cerând 900 de euro pentru un permis de conducere # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Bălți, au reținut în flagrant un instructor auto suspectat de trafic de influență, comunică MOLDPRES.Potrivit CNA, bărbatul, angajat al unei școli auto din...
15:50
VIDEO // Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, în dialog cu moldovenii din Irlanda # Moldpres
Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, s-a întâlnit la Dublin cu cetățenii moldoveni care locuiesc, lucrează sau studiază în Irlanda. Discuțiile s-au axat pe parcursul european al Republicii Moldova și pe modalitățile prin c...
15:40
Mai multe autoturisme au fost deblocate astăzi din nămeți de polițiștii de frontieră. Autovehiculele împotmolite în zăpadă erau în imposibilitate de a se deplasa în pantă, comunică MOLDPRES.Acțiunile au fost realizate de echipaje din cadrul ...
15:40
Republica Moldova se conectează la rețeaua de comunicații securizată a Uniunii Europene - TESTA # Moldpres
Republica Moldova se va conecta la rețeaua de comunicații securizată a Uniunii Europene, destinată schimbului de informații între autoritățile administrației publice din statele membre ale UE și țările asociate. Prevederea se conține într-un proiect aproba...
15:20
În Republica Moldova va fi implementat Serviciul guvernamental de suport clienți. Scopul noului sistem este de a oferi un punct unic de contact virtual între prestatorii de servicii și beneficiarii acestora, pentru acordarea consultațiilor privind accesarea servici...
15:20
Ambulanțe și șoferi blocați pe drumuri: salvatorii continuă misiunile de urgență în toată țara din cauza vremii nefavorabile # Moldpres
Misiunile salvatorilor continuă pe întreg teritoriul țării ca urmare a condițiilor meteorologice dificile. Cele mai multe intervenții de tractare și deblocare au avut loc în raioanele Căușeni, Cahul, Soroca, Orhei, Anenii Noi și Hâncești, comunică MOL...
14:40
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, este din nou în vizorul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). În cazul acesteia a fost constatată o abatere disciplinară, însă procedura a fost sistată în lipsa unui raport de serviciu...
14:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a discutat cu parlamentari eleni despre cooperare și integrare europeană # Moldpres
RepublicaMoldova și Republica Elenă sunt țări prietene, unite prin valori comune și printr-un viitor comun în Uniunea Europeană. Despre acest subiect, dar și despre modalitățile de consolidare a relațiilor bilaterale la nivel parlamentar, președintele Parlamentul...
13:40
Monitorizarea electronică este utilizată tot mai frecvent în Republica Moldova, inclusiv pentru protejarea victimelor violenței în familie. În anul 2025, un număr de 960 de victime au beneficiat de protecție prin aplicarea brățărilor electronice, comunic...
13:20
Întârzieri pe ruta Chișinău–București din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile în România # Moldpres
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunţă că, pe 18 februarie 2026, trenul care circulă pe ruta Chișinău–București înregistrează întârzieri semnificative pe parcursul traseului, ca urmare a condițiilor meteorologi...
13:20
Chișinăul interbelic, readus la viață într-o monografie lansată la Biblioteca „B. P. Hasdeu” # Moldpres
Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” a găzduit lansarea monografiei în două volume „Chișinău, cel de-al doilea oraș al României întregite (1918–1940)”, semnată de dr. în istorie Lidia Prisac și dr. în...
13:20
FOTO // Peste 1 000 de angajați ai MAI, cu 400 de mijloace de transport, mobilizați să intervină pentru gestionarea situațiilor de urgență # Moldpres
Peste 1 000 de angajați din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu 400 de mijloace de transport, sunt mobilizați să intervină pentru gestionarea situațiilor de urgență, menținerea siguranței publice și sprijinirea cetățenilor în contextul ninsorilor ș...
13:00
Republica Moldova aderă la Acordul FAO privind combaterea pescuitului ilegal și nedeclarat # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în şedinţa de astăzi, proiectul de lege privind aderarea țării la Acordul referitor la măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, &ic...
12:50
APP: Procedurile de expropriere pentru terenul viitoarei Ambasade a SUA sunt aproape finalizate. Compensațiile au fost stabilite de evaluatori independenți # Moldpres
Procedurile de expropriere a imobilelor de pe terenul destinat construcției noii Ambasade a Statelor Unite la Chișinău sunt în mare parte încheiate, iar proiectul avansează către etapa următoare. Precizările au fost făcute de directorul general al Agenției Pr...
12:50
Caz înregistrat pe aeroport. O femeie ar fi încercat să scoată ilegal din țară 60 000 de dolari SUA # Moldpres
O femeie, în vârstă de 66 de ani, ar fi încercat să scoată ilegal din țară 60 000 de dolari SUA. Cazul a avut loc pe Aeroportul Internațional Chișinău, informează MOLDPRES.Femeia este o pasageră de pe ruta Chișinău - Erevan. Astfel, în timp...
12:50
Exporturile de mărfuri au crescut cu 6,4 la sută în 2025. UE rămâne principala piață de desfacere a produselor moldovenești # Moldpres
Exporturile de bunuri ale Republicii Moldova au crescut cu 6,4 la sută anul trecut, comparativ cu 2024, și au însumat 3,78 miliarde de dolari. Uniunea Europeană rămâne principala piață de desfacere a produselor moldovenești, cu o pondere de 67,5% din totalul ex...
12:50
Reuniune la București: Agenția Servicii Publice și Autoritatea Națională pentru Cetățenie consolidează cooperarea instituțională # Moldpres
O delegație a Agenției Servicii Publice (ASP) a Republicii Moldova a efectuat o vizită de lucru la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din București, România, cu scopul de a întări cooperarea instituțională în domeniul cetățeniei și de a identif...
12:40
VIDEO // Aeroportul Internațional Chișinău: ninsoarea și viscolul afectează zborurile, utilajele de deszăpezire acționează continuu # Moldpres
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău anunţă că, în contextul ninsorii abundente și al viscolului din această perioadă, toate utilajele de deszăpezire sunt mobilizate și acționează fără întrerupere pentru menținerea pistei, căilor...
12:20
Republica Moldova este apreciată pentru rezistența sa în fața dezinformării și propagandei, dar mai ales pentru eforturile depuse în avansarea parcursului european, a declarat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, după o serie de &i...
12:10
Guvernul actualizează evidența bunurilor imobile ale statului. Autoritățile promit mai multă transparență în administrarea patrimoniului public # Moldpres
Agenția Proprietății Publice (APP) anunță aprobarea a două hotărâri de Guvern prin care sunt revizuite și actualizate listele construcțiilor și bunurilor imobile aflate în proprietatea statului. Deciziile, adoptate la 18 februarie 2026, vizează corectarea d...
12:10
Sistemul MD - ALERT va fi operațional în anul 2027. După finalizarea studiului de fezabilitate și definitivarea conceptului, autoritățile urmează să lanseze achizițiile pentru echipamentele tehnice. Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Interne, Daniella Mis...
12:00
Circa 300 de localități rămase anterior neacoperite - incluse în programul de delimitare a bunurilor imobile # Moldpres
În perioada 2019 - 2026, în Republica Moldova s-a desfășurat un program amplu de înregistrare și delimitare a bunurilor imobile, pentru evidența proprietății publice și modernizarea sistemului de cadastral. Cele circa 300 de localități care nu au fost a...
12:00
Manevrele navale în Portul Giurgiulești, suspendate temporar din cauza vremii nefavorabile # Moldpres
Agenția Navală a Republicii Moldova anunță suspendarea temporară a tuturor manevrelor portuare în Portul Internațional Liber Giurgiulești, începând cu data de 18 februarie 2026, ora 10:00. Decizia a fost dispusă de Căpitănia Portului, ca urmare a condi...
12:00
11:50
Un tânăr de 27 de ani și un minor de 15 ani vor ajunge pe banca acuzaților pentru răpire și omor cu deosebită cruzime. În plus, tânărul este acuzat și de atragerea minorilor în activități criminale, comunică MOLDPRES.Potrivit probelor, la 5 ...
11:50
Cetățenii Republicii Moldova, care revin cu traiul permanent în țară, vor continua să beneficieze de scutire la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul. Lista bunurilor personale care pot fi aduse la revenirea în Republica Mo...
11:50
Calea Ferată din Moldova intră în reorganizare: activele vor fi evaluate înainte de împărțirea companiei în două entități # Moldpres
Întreprinderea de stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) se află în plin proces de reorganizare, după ce Guvernul a aprobat separarea companiei în două entități distincte, potrivit directorului general al Agenției Proprietății Publice (APP), ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.