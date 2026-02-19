Mai puține firme obligate să plătească TVA: plafonul de înregistrare a TVA a fost majorat la 1,7 milioane de lei
Moldpres, 19 februarie 2026 12:30
Mai puține companii vor fi obligate să se înregistreze ca plătitori de TVA, după ce Parlamentul a aprobat astăzi majorarea plafonului de înregistrare până la 1,7 milioane de lei. Proiectul de lege a fost votat în lectura a doua și va intra în ...
• • •
Acum 30 minute
12:30
12:20
Opoziția parlamentară a înaintat în Legislativ o moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Apărării # Moldpres
Opoziția parlamentară a înaintat astăzi în Parlament o moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Apărării, invocând deficiențe grave în gestionarea instituției, inclusiv în ceea ce privește securitatea militarilor și administ...
12:20
Ambulanțele, sub presiune: peste 2.000 de apeluri într-o zi, pe fondul condițiilor meteo dificile # Moldpres
Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a fost suprasolicitat în ultimele 24 de ore, după ce a înregistrat peste 2.000 de solicitări, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile care au îngreunat intervențiile în mai multe raioane al...
Acum o oră
12:00
Un polițist și complicele său, condamnați cu suspendare pentru corupere pasivă după ce au fost achitați în primă instanță # Moldpres
Un polițist și complicele său au fost condamnați pentru corupere pasivă de către Curtea de Apel Centru, după ce anterior au fost achitați de prima instanță. Magistrații au admis apelul procurorilor și au casat integral sentința pronunțată de Judecătoria Hânc...
Acum 2 ore
11:40
VIDEO // „Call center” de droguri, destructurat de organele de forță. Opt persoane riscă închisoare # Moldpres
Opt persoane sunt cercetate pentru racolarea cetățenilor în scopul transportării și plasării drogurilor în ascunzișuri pe teritoriul Republicii Moldova, al Uniunii Europene și al țărilor CSI, transmite MOLDPRES.În cadrul investigațiilor, desfășur...
11:30
VIDEO // Spectacolul „Hamlet în sos picant”, comedie, ironie și absurd pe scena Naționalului „Mihai Eminescu” # Moldpres
„Hamlet în sos picant” revine pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu”, joi, 19 februarie, de la ora 18:00. Spectacolul, realizat după textul lui Aldo Nicolaj, în regia lui Alexandru Cozub, propune o reinterpretare a celebrei tragedii sha...
11:10
VIDEO // Drumarii au intervenit non-stop în toată țara: peste 200 de utilaje și mii de tone de material antiderapant folosite în urma ninsorilor și viscolului # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în ultimele 24 de ore, echipele de intervenție au fost mobilizate permanent pentru menținerea funcționalității și siguranței rețelei de drumuri naționale, în contextul ninsorilor și viscolului care ...
11:10
Președintele SUA, Donald Trump, ar lua în considerare posibilitatea unor atacuri asupra Iranului în următoarele zile, examinând acest scenariu în cadrul unor reuniuni avute cu înalți responsabili ai armatei americane, a transmis postul de televizi...
10:50
VIDEO // Un polițist din capitală a fost reținut pentru trafic de influență, după ce ar fi pretins 4 000 de hrivne pentru a interveni într-un caz # Moldpres
Un angajat din cadrul unui sector de poliție din municipiul Chișinău a fost reţinut pentru trafic de influență. Acesta ar fi pretins 4 000 de hrivne pentru a interveni în cazul unei fapte ilegale, care urma a fi examinată sub aspect penal, să fie soluționată &icir...
Acum 4 ore
10:40
VIDEO // Evaziune fiscală de 7 milioane de lei: trei angajați ai unei firme de arhitectură anchetați # Moldpres
Doi administratori ai unei firme de arhitectură din capitală și contabilul acesteia sunt cercetați penal după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu Serviciul Fiscal de Stat, au descoperit o schemă de eva...
10:40
FOTO // Militarii din Cahul și Căușeni ajută la deszăpezirea drumurilor și accesul către instituții # Moldpres
Militarii Armatei Naționale din garnizoanele Cahul și Căușeni intervin pentru sprijinirea autorităților publice locale în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerului Apărării, militarii din Brigada Infanterie Motor...
10:40
România aprobă construcția noului pod peste Prut, Albița–Leușeni. Una dintre cele mai aglomerate porți rutiere cu R. Moldova va fi reconstruită din temelii # Moldpres
Guvernul României a dat undă verde începerii lucrărilor la noul pod rutier peste râul Prut, în zona punctului de trecere a frontierei Albița–Leușeni (județul Vaslui – Republica Moldova). Investiția, estimată la aproximativ 257 milioane d...
10:10
O femeie de 44 de ani din municipiul Chișinău a fost condamnată la șase ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru femei, după ce la beție și-a înjunghiat concubinul, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturi...
10:10
Regatul Unit introduce modificări la sistemul ETA: autorizația de călătorie devine integral digitală din 25 februarie 2026 # Moldpres
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) anunță că Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va aplica noi reguli privind Autorizația Electronică de Călătorie (Electronic Travel Authorisation – ETA), în contextul tranziției către un serviciu complet d...
10:00
Pe drumurile din sudul țării se circulă în condiții de ceață. În acest context, polițiștii îndeamnă șoferii să conducă cu atenție din cauza vizibilității reduse. Totodată, meteorologii anunță că ceața se va dispersa până la orele amiez...
10:00
Investiție în infrastructura de apă și canalizare din centrul ţării: sistem modern de sanitație pentru Răzeni și Cigârleni, raionul Ialoveni # Moldpres
Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) a semnat ieri contractul de finanțare pentru proiectul „Renovarea și extinderea sistemului de sanitație în comuna Răzeni și satul Cigîrleni”, o inițiativă amplă care vizează modernizarea infras...
10:00
În perioada 19 februarie – 31 martie 2026, Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul la expoziția de publicații cu genericul „Constantin Brâncuși – Filosofia Formei”, organizată cu prilejul împlinirii a 150 de ani d...
09:50
Apelul procurorilor, admis: patru persoane au fost condamnate pentru sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale # Moldpres
Patru persoane, trei bărbați și o femeie, au fost condamnate pentru cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari prin înșelăciune și abuz de încredere, în dosarul privind sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale, comunică MOLDPRE...
09:40
Peste 1.500 de consumatori au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo dificile # Moldpres
Un număr de 1.558 de consumatori din centrul și sudul Republicii Moldova au rămas fără energie electrică pe 18 februarie 2026, în urma condițiilor meteorologice dificile, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerului Energiei, distribuitorul Premier Energy Distributio...
09:10
Preşedintele SUA, Donald Trump, va găzdui joi, la Washington, o primă reuniune a nou creatului său Consiliu pentru Pace, în cadrul căreia va anunţa că statele membre s-au angajat să aloce peste 5 miliarde de dolari pentru eforturile de reconstrucţie şi umanitare d...
Acum 6 ore
08:40
Zeci de mașini deblocate și persoane salvate în ultimele 24 de ore: peste 80 de misiuni realizate de salvatori și pompieri # Moldpres
Salvatorii și pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență /IGSU/ au intervenit în 85 de situații pe parcursul ultimelor 24 de ore, în contextul condițiilor meteorologice dificile. Cele mai multe solicitări - 42 la număr, au vizat de...
08:20
Toate restricțiile privind circulația camioanelor, a mijloacelor de transport de mare tonaj și a vehiculelor destinate transportului de pasageri prin posturile vamale au fost ridicate. Măsura vizează atât frontiera moldo-ucraineană, cât și cea moldo-român...
08:10
Operațiune comună Moldova - Ucraina într-un caz de tentativă de lichidare a unor oficiali # Moldpres
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratul Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și cu suportul angajaților Brigăzii ...
08:10
Moneda unciă europeană costă astăzi 20 de lei și 16 bani, iar dolarul are o valoare de 17 lei și 04 bani, informează MOLDPRES. Astfel, atât euro, cât și dolarul se apreciază cu câte doi bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM)...
07:50
Toate drumurile naționale sunt deschise circulației, la această oră, fără restricții sau blocaje cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, comunică MOLDPRES.Autoritățile de resort anunță că traficul pentru transportul de mare tonaj a fost reluat, după i...
Acum 24 ore
22:30
22:10
Circulația vehiculelor de mare tonaj și a transportului de pasageri, sistată în toate punctele de trecere a frontierei # Moldpres
Circulația vehiculelor de mare tonaj și a transportului de pasageri a fost sistată în toate punctele de trecere a frontierei de stat, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din țară, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al...
21:30
21:30
FOTO // Peste 1 600 de angajați ai MAI, cu 620 de mijloace de transport, continuă să intervină pentru gestionarea situațiilor de urgență # Moldpres
Peste 1 600 de angajați ai subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu 620 de mijloace de transport, sunt mobilizați să intervină pentru gestionarea situațiilor de urgență, menținerea siguranței publice și sprijinirea cetățenilor în contextul ninso...
21:20
Vicepremierul Vladimir Bolea, despre starea drumurilor: „Muncitorii, cu 120 de camioane, intervin continuu pentru a asigura circulația în condiții de siguranță” # Moldpres
Drumarii acționează continuu pe toate drumurile din țară. Peste 120 de camioane sunt implicate în procesul de lucru pentru a asigura circulația în condiții de siguranță. Informațiile au fost prezentate în această seară de vicepremierul Vladimir Bolea,...
20:00
Elevii din municipiul Chișinău vor reveni la lecții cu prezență fizică începând cu ziua de joi, 19 februarie curent. Anunțul a fost făcut în această seară de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, transmite MOLDPRES.Potrivit edilului, pe parc...
19:50
Circa 6 000 de consumatori, deconectați de la energia electrică din cauza condițiilor meteorologice # Moldpres
Circa 6 000 de consumatori din zonele centru și sud ale țării au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteorologice. Echipele de specialiști intervin la fața locului pentru a remedia problemele, informează MOLDPRES.Potrivit Premier Energy, la ora 17:0...
19:30
Ministrul Dorin Junghietu vine în Parlament. Deputații vor examina moțiunea simplă asupra politicii statului în domeniul energetic # Moldpres
Parlamentul va fi examina mâine moțiunea simplă asupra politicii statului în domeniul energetic, securității energetice în raport cu necesitatea protecției consumatorului și stabilității tarifare. Informațiile vor fi prezentate de ministrul Energiei, Do...
18:50
Circulația transportului de mare tonaj a fost restricționată pe întreg teritoriul țării. Măsura va fi aplicată până astăzi, ora 22:00, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, decizia a fost luată pentru a permite serviciilor s...
18:00
Plan de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii ucrainene în rândul comunității ucrainene din Republica Moldova # Moldpres
Planul de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii ucrainene în rândul comunității ucrainene din Republica Moldova, inclusiv a persoanelor refugiate din Ucraina, pentru anul 2026, a fost aprobat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Acesta p...
17:50
Audieri în Parlament. Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, va prezenta un raport privind combaterea consumului și traficului de droguri # Moldpres
Parlamentul va organiza audieri cu privire la politicile și măsurile implementate de Ministerul Afacerilor Interne în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri. Raportul va fi prezentat mâine de Ministra Afacerilor Interne, Daniella Mis...
17:40
Conducerea BNM, în vizită la BNR: extinderea cooperării, consolidarea dialogului internațional și integrarea în structurile financiare globale, pe agenda discuțiilor # Moldpres
Extinderea cooperării bilaterale, consolidarea dialogului internațional și integrarea în structurile financiare globale au constituit principalele teme ale discuțiilor purtate între conducerea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) și cea a Băncii Naționale a Rom&...
17:30
Antreprenorii pot beneficia de finanțare pentru consolidarea eficienței energetice. Elveția oferă 1,85 milioane de euro # Moldpres
Cel puțin 24 de întreprinderi din Republica Moldova vor beneficia de finanțare din partea Elveției, în valoare totală de 1,85 de milioane de euro, pentru consolidarea eficienței energetice. Acordul de grant pentru proiectul „Creșterea rezilienței energeti...
16:50
FOTO // Administrația Națională a Drumurilor a recepționat 13 automobile noi pentru monitorizarea șantierelor rutiere # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) și-a consolidat capacitatea de monitorizare a lucrărilor rutiere prin recepționarea a 13 autovehicule noi, model Dacia Logan, destinate diriginților de șantier. Ceremonia de transmitere a avut loc astăzi la sediul instituției, ...
16:40
Deșeurile din construcții vor fi reciclate și reutilizate: autoritățile pregătesc un nou regulament # Moldpres
Deșeurile rezultate din activități de construcții și demolări ar putea fi, în curând, colectate separat, sortate și reciclate în mod organizat, iar materialele care corespund standardelor de calitate vor putea fi reutilizate inclusiv la construcția și r...
16:20
VIDEO // Organizatorii unor call centre de fraudă, reținuți după ce au prejudiciat românii cu peste un milion de lei # Moldpres
Organizatorii unor call centre de fraudă au fost reținuți, după ce au prejudiciat românii cu peste 1 milion de lei. Gruparea era specializată în escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede, informează MOLDPRES.Cauza pen...
16:00
Funcția de director al ANRE, scoasă la concurs: doritorii pot depune dosarele până la 23 martie # Moldpres
Parlamentul a lansat concursul pentru selectarea candidatului la funcția de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Regulamentul de desfășurare a concursului a fost aprobat astăzi de Comisia pentru eco...
16:00
Instructor auto din Bălți prins în flagrant cerând 900 de euro pentru un permis de conducere # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Bălți, au reținut în flagrant un instructor auto suspectat de trafic de influență, comunică MOLDPRES.Potrivit CNA, bărbatul, angajat al unei școli auto din...
15:50
VIDEO // Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, în dialog cu moldovenii din Irlanda # Moldpres
Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, s-a întâlnit la Dublin cu cetățenii moldoveni care locuiesc, lucrează sau studiază în Irlanda. Discuțiile s-au axat pe parcursul european al Republicii Moldova și pe modalitățile prin c...
15:40
Mai multe autoturisme au fost deblocate astăzi din nămeți de polițiștii de frontieră. Autovehiculele împotmolite în zăpadă erau în imposibilitate de a se deplasa în pantă, comunică MOLDPRES.Acțiunile au fost realizate de echipaje din cadrul ...
15:40
Republica Moldova se conectează la rețeaua de comunicații securizată a Uniunii Europene - TESTA # Moldpres
Republica Moldova se va conecta la rețeaua de comunicații securizată a Uniunii Europene, destinată schimbului de informații între autoritățile administrației publice din statele membre ale UE și țările asociate. Prevederea se conține într-un proiect aproba...
15:20
În Republica Moldova va fi implementat Serviciul guvernamental de suport clienți. Scopul noului sistem este de a oferi un punct unic de contact virtual între prestatorii de servicii și beneficiarii acestora, pentru acordarea consultațiilor privind accesarea servici...
15:20
Ambulanțe și șoferi blocați pe drumuri: salvatorii continuă misiunile de urgență în toată țara din cauza vremii nefavorabile # Moldpres
Misiunile salvatorilor continuă pe întreg teritoriul țării ca urmare a condițiilor meteorologice dificile. Cele mai multe intervenții de tractare și deblocare au avut loc în raioanele Căușeni, Cahul, Soroca, Orhei, Anenii Noi și Hâncești, comunică MOL...
14:40
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, este din nou în vizorul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). În cazul acesteia a fost constatată o abatere disciplinară, însă procedura a fost sistată în lipsa unui raport de serviciu...
14:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a discutat cu parlamentari eleni despre cooperare și integrare europeană # Moldpres
RepublicaMoldova și Republica Elenă sunt țări prietene, unite prin valori comune și printr-un viitor comun în Uniunea Europeană. Despre acest subiect, dar și despre modalitățile de consolidare a relațiilor bilaterale la nivel parlamentar, președintele Parlamentul...
