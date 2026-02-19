(video) Vlad Plahotniuc va sta încă 30 de zile după gratii. Decizia, luată de magistrați, în lipsa acestuia
UNIMEDIA, 19 februarie 2026 14:00
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, va sta încă 30 de zile după gratii. Decizia a fost luată astăzi, 19 februarie, de magistrați.
• • •
(live/update) CSP, în ședință cu „probleme tehnice”: Ce subiect examinează membrii Consiliului # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește astăzi, 19 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 11 subiecte, printre care și raportul Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința procurorului Vasile Plevan.
(foto) Coșmar pe trotuar: O tânără, spitalizată, după ce a fost sfâșiată de o haită de maidanezi, la Botanica. Au salvat-o câțiva muncitori cu lopețile # UNIMEDIA
O tânără a ajuns la spital, după ce a fost atacată de o haită de aproximativ 10 câini vagabonzi, în sectorul Botanica al capitalei, pe strada Cetatea Albă, în seara zilei de ieri, conform martorilor oculari, citați de pulsmedia.md.
(video) Scandal în Parlament pe cazul „intoxicației cu droguri”. Grosu: Așteptam discuții la o comisie, dar ea doarme. Novac: Comisia care „doarme” a documentat violuri și suiciduri la centre de plasament # UNIMEDIA
Cazul cu „intoxicație narcotică” a unui copil din Anenii Noi a ajuns motiv de tensiuni în Parlament. Scânteia a pornit după ce deputata Ersilia Qatrawi a luat cuvântul de la tribună, acuzându-l pe Vasile Costiuc de falsuri. Dezbaterile au degenerat în acuzații reciproce, unde s-a vorbit inclusiv despre o Comisia parlamentară, care „doarme”. Speakerul Igor Grosu a declarat că „aștepta o autosesizare” și discutarea subiectului, în timp ce deputatul Grigore Novac a respins criticile, afirmând că respectiva Comisie documentează situații de „viol și suicid” în centrele de plasament din țară.
Șeful diviziei DeepMind de la Google estimează când va atinge AI capacitatea umană. Cum va fi folosit „testul Einstein” # UNIMEDIA
Directorul executiv al Google DeepMind, Demis Hassabis, a declarat miercuri, la New Delhi, că inteligența artificială generală va fi dezvoltată în următorii 5-8 ani, scrie hotnews.ro.
(live/update) Ședință la Parlament, cu scandal și moțiuni: PAS a respins proiectul de anulare a TVA la gaz de 8%, ce ar fi micșorat facturile. Deputații și-au luat pauză de o oră # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc astăzi în ședință plenară, la care vor examina moțiunea înaintată de opoziție pe politicile Ministerului Energiei, în special prețurile din facturi, ce sufocă cetățenii. De asemenea, pe ordinea zi sunt mai multe proiecte de modificare a Codului Fiscal, dar și acordul cu Japonia, prin care se oferă bani televiziunii publice pentru modernizare.
(video) „Nu am vrut să intimidez pe nimeni”. Dodon explică incidentul cu paltonul de la CSJ: Dacă cineva s-a simțit jignit, îmi cer scuze # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, Igor Dodon, a comentat incidentul produs la Curtea Supremă de Justiție, unde și-a lăsat paltonul pe brațul unei jurnaliste. Liderul Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) susține că gestul său nu a avut intenția de a intimida pe cineva și că a fost interpretat greșit. „Nu a fost un gest neprietenos”, a declarat acesta, în cadrul emisiunii „UNInterviu” de la UNIMEDIA.
(video) Scântei la ședința CMC. Bejenaru către Odințov: Voi suferiți de scleroză politică. Ați fugit când trebuia să discutăm bugetul, iar acum cereți altă ordine de zi # UNIMEDIA
Consilierul MAN, Grigore Bejenaru a venit cu o replică dură către Alexandr Odințov, președintele fracțiunii PSRM din Consiliul Municipal Chișinău, pe fondul blocajelor repetate ale ședințelor. „Eu am așa impresie că voi suferiți de scleroză politică, serios vă spun”, s-a adresat acesta în ședința din 19 februarie.
(video) Blocaj fără sfârșit la Primărie: Ședința CMC, întreruptă din lipsă de cvorum. Șova către PAS: Ați fost aleși să lucrați în Consiliu, nu pe Facebook și TikTok # UNIMEDIA
O nouă încercare a aleșilor de a convoca astăzi, 19 februarie, Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a eșuat. Ședința începută pe 20.01.2026 după mai multe încercări eșuate și un blocaj continuu, a fost întreruptă din lipsă de cvorum, după ce consilierii PAS nu s-au prezentat la întrunire, iar cei de la PSRM - au părăsit-o, după u schi dur de replici în sală.
Scumpirile la pompă continuă: Prețul benzinei crește cu încă 4 bani, mâine. Cât va costa motorina # UNIMEDIA
Carburanții vor fi mai scumpi mâine, 20 februarie. Astfel, litrul de benzină va costa cu 4 bani mai mult, iar cel de motorină crește cu 3 bani, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
(video) „Măsurile de investigație ar șoca societatea”. Șeful IGP, cu noi detalii despre crimele comise la ferma de la Anenii Noi # UNIMEDIA
Numărul victimelor în cazul crimei de la ferma din Anenii Noi a ajuns la șase. Potrivit lui șefului Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, ancheta a scos la iveală faptul că unele dintre crime ar fi fost comise încă în perioada 2005-2008, dar și în anii 2015 și 2018. „Sunt măsuri de investigații active și, la moment, care sunt în desfășurare și cu siguranță ar șoca societatea în continuare”, a declarat acesta, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea”.
(video) Se clatină fotoliul ministrului Apărării. Opoziția i-a înaintat o moțiune. Chicu: În mandatul lui Nosatîi, 8 militari au decedat tragic # UNIMEDIA
Plouă cu moțiuni în Parlament. După ministra Agriculturii și cel al Energiei, a venit rândul și ministrului Apărării. Opoziția cere demisia lui Anatol Nosatîi pe mandatul căruia au avut loc 8 decese în Armata Națională, dar și zeci de cazuri de maltratare, documentate de Avocatul Poporului. Moțiunea a fost înregistrată și va fi dezbătută la una dintre ședințele următoare ale Parlamentului.
Poliția a venit joi la reședința din Sandringham a lui Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles al Marii Britanii, scrie The Telepgraph. Acesta a fost arestat pentru conduită necorespunzătoare în timpul exercitării unei funcții publice, potrivit BBC, citat de hotnews.ro.
(video) „Call center” de droguri în Chișinău: Operatorii erau instruiți cum să distribuie narcotice prin Telegram și plătiți cu 200 € pe săptămână # UNIMEDIA
O grupare specializată în racolarea și instruirea persoanelor pentru transportul și depozitarea drogurilor în Republica Moldova, Uniunea Europeană și țările CSI a fost destructurată de ofițerii Direcției Antidrog a INI, împreună cu procurorii din Chișinău, după două luni de investigații.
Irina Vlah, apel către deputați: Extindeți articolul 337 din Codul Penal și introduceți pedeapsă pentru declarațiile și inițiativele împotriva statalității Republicii Moldova # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că „este inadmisibil” faptul că „pentru apelurile la lichidarea Moldovei încă nu există răspundere penală. Ca urmare, împotriva independenței țării se exprimă deja deschis persoane din cele mai înalte funcții”. În context, ea a lansat un apel către Parlament: „să extindă articolul 337 din Codul penal și să introducă pedeapsa penală pentru declarațiile și inițiativele împotriva statalității Republicii Moldova. Aceasta va fi un test pentru fiecare deputat: fie apărați Moldova, fie le explicați oamenilor că suveranitatea este pentru voi un cuvânt gol”.
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI - Noua Opțiune Istorică”: Este important ca politica fiscală și vamală pentru 2027 să fie adoptată până la jumătatea anului curent # UNIMEDIA
„Deşi suntem abia la începutul anului 2026, una din temele de discuţii de bază care trebuie demarată neîntârziat trebuie să fie politica fiscală şi vamală pentru anul 2027 şi în rândurile de mai jos voi explica de ce. Ministerul Finanţelor a anunţat deja că iniţiază procesul de elaborare a acestui document de maximă importanţă şi i-a invitat pe toţi cei interesaţi să prezinte propuneri până la finele acestei săptămâni. Ulterior, vor avea loc discuţii şi consultări cu reprezentanţii asociaţiilor de business. Deci, Ministerul încearcă să-şi facă conştiincios temele de acasă şi aceasta este bine. Important este ca procesul să nu se blocheze undeva pe parcurs, cum s-a întâmplat de mai multe ori, astfel încât deja în vară (aşa cum prevede legislaţia în vigoare) să avem claritate în ceea ce ţine de regulile fiscale şi vamale ce vor fi în vigoare din 2027”, a declarat el.
A dat lovitura în ultima zi a anului: Un bărbat din Copceac s-a pricopsit cu 500 000 de lei la loterie # UNIMEDIA
O vizită la poștă, în ultima zi a anului 2025, a culminat cu un câștig de o jumătate de milion de lei la loterie. Ghiorghi Tatar din Copceac, raionul Ceadîr-Lunga a cumpărat un bilet, care s-a dovedit a fi câștigător, scrie ziua.md.
Ucraina boicotează Jocurile Paralimpice de iarnă, după ce Rusiei i-au fost ridicate sancțiunile: Oficialii de la Kiev cer și altor țări să protesteze # UNIMEDIA
Ucraina a anunţat ieri retragerea de la Jocurile Paralimpice de iarnă, după decizia CIO de a permite participarea sportivilor ruşi şi belaruşi sub steagurile celor două ţări. În plus, imnurile celor două țări se vor putea face auzite la ceremoniile de premiere, scrie adevarul.ro.
(stop cadru) Pruteanu: Aleșii PAS s-au pornit pe un drum greșit, pe care nu l-au curățat și nu au ajuns la ședința CMC # UNIMEDIA
Declarații ironice au avut loc în plenul Consiliul Municipal Chișinău. Victor Pruteanu, consilier în cabinetul Primarului General, a comentat absența consilierilor PAS de la ședința din 19 februarie, sugerând că aceștia „s-au pornit pe un drum greșit, pe unul național, pe care nu l-au curățat”.
Iute Group și-a majorat veniturile la 124,6 milioane EUR, iar profitul net a crescut la 9,9 milioane EUR # UNIMEDIA
Iute Group, un grup de banking digital care operează în Europa de Sud-Est, a generat venituri totale de 124,6 milioane EUR în 2025, în timp ce profitul net a crescut la 9,9 milioane EUR. Bilanțul consolidat al Grupului a ajuns la 511 milioane EUR, depășind ținta anuală.
Petr Vlah: Este nevoie de un mediator, care să-şi asume rolul de a modera dialogul dintre Chişinău şi Comrat # UNIMEDIA
Politicianul Petr Vlah afirmă că „starea de incertitudine legată de alegerile în Adunarea Populară de la Comrat, dar şi de eventualele alegeri anticipate ale başcanului Găgăuziei se aprofundează tot mai mult şi mai mult. Fiecare tentativă de a debloca situaţia eşuează, iar vidul de putere care s-a format la nivelul conducerii Autonomiei Găgăuze devine tot mai vizibil. Şi mai grav este că nici nu se încearcă măcar identificarea posibilelor soluţii în cadrul unui dialog constructiv între Comrat şi Chişinău. Iar lipsa acestui dialog dă impresia că nici nu se doreşte depăşirea situaţiei, lucru care nu mi se pare normal”.
(video) Ion Ceban vrea să ajute Guvernul și-i propune tehnica din oraș pentru intervenții în țară: „Lucrurile stau prost, să nu zic ca e dezastru” # UNIMEDIA
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat astăzi că echipele municipale au intervenit non-stop în ultimele 24 de ore pentru a face față condițiilor meteo dificile. Totodată, edilul a lansat un apel către autorități, propunând mobilizarea oamenilor și a utilajelor din capitală pentru a veni în ajutorul regiunilor din țară, afectat de ninsori.
Rusia a afirmat joi dimineață că a distrus în timpul nopții 113 drone ucrainene, atacul vizând în special o rafinărie din nord-vestul țării, unde un rezervor de petrol a luat foc, potrivit autorităților locale, citat de hotnews.ro.
(video) „Primăria și MAN nu sunt interesate de buget, ci de viceprimari”. Socialiștii din CMC cer amânarea ședinței: „Nu vom permite umilirea chișinăuienilor” # UNIMEDIA
Fracțiunea PSRM din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a solicitat amânarea ședinței de astăzi, acuzând că prioritățile Primăriei și ale partidului Mișcarea Alternativa Națională nu ar viza adoptarea bugetului municipal, ci numirea viceprimarilor.
(video) „Inima mea e la 2 metri sub pământ”: Doi ani de la accidentul în care Mihai Beșliu ar fi fost ucis de Nicanor Ciochină. Mesajul devastator al mamei copilului # UNIMEDIA
Doi ani de la tragicul accident de la Boldurești, în care Mihai Beșliu, în vârstă de 14 ani, și-a pierdut viața, după ce ar fi fost lovit cu mașina de fostul primar al localității, Nicanor Ciochină, se împlinesc astăzi, 19 februarie. Cu această ocazie, mama copilului a publicat un mesaj devastator pe rețele, în care își amintește despre ultima zi când și-a văzut fiul în viață. „19.02.2024 - ziua când totul s-a terminat”, a scris femeia.
(video) „A avut trei operații complicate”. Mama fetei lovite de un Mercedes la Strășeni, primele mărturii despre seara accidentului: Ce a spus copila, aflată pe patul de spital # UNIMEDIA
La mii de kilometri distanță, Valeria Dupceac își încheia ziua de muncă fără să știe că viața ei urma să se schimbe în câteva minute. Un apel a anunțat-o că fiica ei de 12 ani, Delia, a fost grav rănită într-un accident la Strășeni, iar băiatul care o însoțea a decedat. Femeia a vorbit, pentru prima dată, despre momentul în care a aflat că viața copilului ei atârnă de un fir de ață, dar și despre încercările care o așteptau în continuare. „Avea traumă cranio-cerebrală și traumatisme grave ale picioarelor, iar medicul mi-a spus că nu se știe ce va urma”, a povestit mama fetei la LIFE MD DOCUMENTARY.
„Ultima noapte la Madrid”, monodramă despre Jacqueline Roque și viața alături de Pablo Picasso, la TNEI # UNIMEDIA
Teatrul Național „Eugène Ionesco” invită publicul la spectacolul „Ultima Noapte la Madrid”, adaptare după piesa „Femeile lui Picasso – Jacqueline” de Brian McAvera, în regia lui Vitalie Drucec. Reprezentația va avea loc vineri, 20 februarie, de la ora 18:30.
„Nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu”: Coreea de Nord a prezentat un lansator multiplu de focoase nucleare # UNIMEDIA
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat prezentarea oficială a unui impunător lansator multiplu de rachete capabil să tragă focoase nucleare, a anunţat presa de stat de la Phenian, potrivit digi24.ro.
Pe 19 februarie, istoria a fost marcată de evenimente semnificative.
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește astăzi, 19 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 11 subiecte, printre care și raportul Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința procurorului Vasile Plevan.
(video) Cernăuțeanu, despre acuzațiile de șantaj care vizează familia Beregoi: „Societatea va afla mai devreme sau mai târziu. Toți suntem egali în fața legii” # UNIMEDIA
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a făcut mai multe precizări în legătură cu cazul semnalat recent de bloggerița Daniela Costețchi, care a declarat public că ar fi fost șantajată, iar în situație ar fi implicată și familia interpretei Iuliana Beregoi. „Sunt importante două aspecte: dacă persoana este nevinovată, să-și demonstreze nevinovăția, iar dacă instituțiile de drept au bănuieli rezonabile și probele corespunzătoare, să demonstreze acest lucru până la urmă”, a declarat șeful IGP, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea.
Parlamentarii peruvieni l-au ales miercuri pe Jose Balcazar în funcția de președinte interimar al țării, înaintea alegerilor generale din aprilie, acesta devenind al optulea președinte din Peru din ultimii opt ani, transmite Reuters, potrivit hotnews.ro.
Nativii Berbec descoperă trădători, iar Gemenii pot primi vești surprinzător de pozitive: Ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce schimbări semnificative în viața fiecărui semn zodiacal. Unele zodii sunt avantajate în plan profesional, în timp ce altele trebuie să gestioneze tensiuni în relații sau situații urgente la locul de muncă.
Frontiera de stat, deschisă pentru camioane și transport de mare tonaj: Toate restricțiile au fost ridicate # UNIMEDIA
Toate restricțiile privind circulația camioanelor, mijloacelor de transport de tonaj mare și vehiculelor destinate transportului de pasageri au fost ridicate în punctele de trecere a frontierei de stat, atât la frontiera moldo-ucraineană, cât și la cea moldo-română, anunță autoritățile.
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața principalelor valute de referință, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Începe prima reuniune a Consiliului pentru Pace, la Washington. Participă peste 20 de țări # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump va găzdui joi, la Washington, prima reuniune a nou-înființatului său Consiliu pentru Pace, în cadrul căreia statele participante vor anunța angajamente financiare de peste 5 miliarde de dolari pentru reconstrucția și eforturile umanitare din Gaza, a transmis miercuri Casa Albă, scrie adevarul.ro.
Update la frontieră: Cum se circulă și la ce puncte de trecere încă se mențin restricții pentru deplasarea camioanelor # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră anunță că punctele de trecere a frontierei de stat activează în regim normal, cu excepția PTF Cișmichioi-Dolinskoe. Fluxul de persoane și mijloace de transport este unul echilibrat.
(video) Apariție neașteptată la Jocurile Olimpice: Un câine și-a făcut de cap pe pârtia de schi fond și a trecut și el linia de sosire # UNIMEDIA
O scenă neașteptată s-a petrecut la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026, după ce un câine a apărut pe pârtia de schi fond, în timpul probei feminine de sprint pe echipe, relatează presa română.
Ultima oră! Plan de asasinare a unor oficiali ucraineni, investigat în Moldova. PCCOCS și INI au descins cu percheziții # UNIMEDIA
Ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, și cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”, desfășoară, începând cu ora 06:00, acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează pregătirea lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina
