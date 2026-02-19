Cernăuțeanu: Există suspiciuni că Pînzari și Constantinov s-ar afla în regiunea transnistreană
Noi.md, 19 februarie 2026 08:00
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că există bănuieli potrivit cărora fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, și fostul președinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, ambii condamnați la închisoare, s-ar putea afla în regiunea transnistreană. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea.Cer
Astăzi, oamenii legii, începînd cu ora 06:00, petrec acțiuni de urmărire penală în cadrul unei echipe comune de investigație, formată din polițiștii moldoveni și organele de aplicare a legii din Ucraina, notează Noi.md.Poliția precizează că acțiunile au loc pe faptul pregătirii lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina, activități infracționale dirijate de serviciile speciale
Astăzi, în Republica Moldova, pe întreg teritoriul țării se așteaptă cer variabil. Pe parcursul zilei, vremea va fi în general fără precipitații esențiale.Pe drumuri se va semnala polei. În sudul țării, dimineața și pe parcursul zilei, izolat, este posibilă formarea ceții slabe.Vîntul va sufla din sud-vest.În timpul zilei, în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între 0 și +2°C, î
Un incendiu a izbucnit în noaptea de 19 februarie pe teritoriul pieței din sectorul Botanica al municipiului Chișinău, care se află la intersecția străzilor Cuza-Vodă și Independenței.Mai multe imagini foto și video au fost trimise la adresa redacției de către cititorii Noi.md.Potrivit informațiilor preliminare, focul ar fi cuprins sectorul destinat comercializării produselor din pește.
La ora 07:00, punctele de trecere a frontierei de stat activează în regim normal, cu excepția PTF Cișmichioi–Dolinskoe, unde circulația rămîne afectată. Potrivit informațiilor oficiale, fluxul de persoane și mijloace de transport este unul echilibrat, iar drumurile de acces spre punctele de trecere sînt practicabile.Autoritățile au anunțat ridicarea restricțiilor privind circulația camioanel
Leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene mai mult de 2 bani, iar dolarului american – circa 1,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 19 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1687 lei pentru un euro (+2,27 bani) și 17,0430 lei pentru un dolar (+1,
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că toate drumurile publice naționale sînt deschise circulației, iar traficul pentru transportul de mare tonaj a fost reluat în condiții de siguranță.Potrivit autorităților, în ultimele ore, 230 de utilaje specializate și 155 de muncitori au intervenit în teren pentru lucrări de deszăpezire și combatere a lunecușului. Echipele au acționat pe p
Politicianul, economistul și analistul Serghei Banari a comentat în cadrul emisiunii «Федорова Show» tensiunile din jurul bisericii din satul Dereneu, raionul Călărași. Potrivit acestuia, pierderea memoriei istorice duce la pierderea viitorului.Analistul și-a exprimat opinia cu privire la formarea în țară a unui nou regim politico-cultural care, potrivit afirmațiilor sale, presupune exercitare
Lipsa de reacție a mediului universitar în fața deciziilor controversate din educație are o explicație simplă: dependența financiară.Declarația a fost făcută de Tatiana Iovv la emisiunea „Gonța Media”, în contextul discuțiilor despre închiderea Universității din Cahul și reacțiile slabe din spațiul public.{{857692}} „Mediul academic este dependent de acele resurse financiare… doar cei care
Sociologul și strategul politic Ian Lisnevschi avertizează asupra unei „iluzii periculoase” care, în opinia sa, reapare periodic în orice sistem politic: percepția că banii publici ar aparține guvernului. Într-o postare publică, acesta subliniază că, într-un stat democratic, executivul nu este proprietarul bugetului, ci doar administratorul fondurilor colectate de la cetățeni.„Există un princi
Fundația Ecologică EcoDava avertizează că problema gunoiștilor neautorizate din Republica Moldova a ajuns la un nivel critic, după 15 ani de monitorizare a situației.Potrivit organizației, criza deșeurilor nu mai este una locală, ci națională, cu impact direct asupra mediului și sănătății populației.Conform datelor prezentate, în Republica Moldova există peste 1 100 de depozite de deșeuri
În prezent, au devenit mult mai frecvente infecțiile care au un impact negativ asupra fertilității și funcției reproductive.Despre acest lucru a menționat medicul ginecolog-oncolog, Ghenadie Djuromschi, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, pe canalul de televiziune N4, relatează Noi.md.Potrivit acestuia, este vorba despre infecții cronice, virale.Medicul a menți
În Moldova, pînă la 75% dintre alegători pot fi considerați electorat antisistem – oameni care sînt gata să susțină un politician care se opune fundamentelor politice existente.Despre acest lucru a declarat sociologul Ian Lisnevschi în cadrul emisiunii „Главное”.{{845210}}Potrivit acestuia, problema principală constă în faptul că o parte semnificativă a acestor cetățeni nu vede în forțele
Egiptul anunță eliminarea vizei pentru americani, canadieni, britanici și cetățenii UE.Modificarea face parte din eforturile de a atrage mai mulți turiști străini.Pînă acum, călătorii din aceste țări erau obligați să solicite o viză la sosire. Costul era de 25 de dolari, plătiți în numerar, după aterizarea pe un aeroport egiptean, conform mediafax.roGuvernul egiptean extinde scutirile
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, respinge planurile fiscale ale SPD.El a declarat că, odată cu așa-numitul impozit pe avere, impozitul bisericesc și suprataxa de solidaritate, povara fiscală este deja de aproape 50%. Iar Merz a spus-o direct: „Lămîia a fost stoarsă aproape complet.”Cancelarul Friedrich Merz s-a opus cu hotărîre creșterii impozitelor pe veniturile mari, lucru susținut
Rob Bonta, procurorul general din California a anunțat crearea unui program de monitorizare și reglementare a inteligenței artificiale pe fondul anchetei privind chatbotul Grok care genera imagini sexuale explicite fără consimțămînt.Instituția procurorului general din California își va întări expertiza internă prin programul „Supravegherea, responsabilitatea și reglementarea IA”. Bonta a subli
Google îi expune pe oameni riscului de a fi afectați, diminuînd importanța avertismentelor de siguranță care semnalează că sfaturile medicale generate de inteligența artificială ar putea fi greșite.Atunci cînd răspunde la întrebări despre subiecte sensibile, precum sănătatea, compania susține că AI Overviews — rezumatele generate de AI care apar deasupra rezultatelor căutării — îi încurajează
Vinul Moldovei a atras atenția profesioniștilor din întreaga lume la ediția Wine Paris 2026, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate industriei vinicole, care a reunit peste 50.000 de vizitatori.Un număr de 26 de vinificatori din Republica Moldova au participat la expoziție sub umbrela brandului național „Wine of Moldova. Unexpectedly Great” / „Vinul Moldovei. Uimito
Arheologii au descoperit cea mai veche piatră runică cunoscută de știință.Descoperirea a fost făcută în timpul săpăturilor la cimitirul Swingerud din Norvegia. În timpul lucrărilor, cercetătorii au găsit fragmente de piatră gravată, care, după cum s-a dovedit, formau un singur artefact. {{862579}}Pe suprafața sa erau gravate rune, precum și simboluri misterioase, a căror origine nu a fost
În Italia, arheologii au descoperit o așezare neolitică scufundată, în care s-a păstrat una dintre cele mai mari colecții de arcuri preistorice din lemn găsite vreodată în Europa.Această locație, cunoscută sub numele de La Marmotta, a oferit dovezi rare despre tehnologiile timpurii. Așezarea se află la aproximativ 300 de metri de malul actual și la o adîncime de 11 metri sub suprafața lacului
Moldova și Republica Elenă sînt țări prietene, unite prin valori comune și printr-un viitor comun în Uniunea Europeană.Despre acest subiect, dar și despre modalitățile de consolidare a relațiilor bilaterale la nivel parlamentar, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a discutat cu membrii Grupului de prietenie cu Republica Moldova din cadrul Parlamentului Republicii Elene.„Am avut un dial
Secretarul general al Partidului Liberal Democrat (PLD) din Japonia, Sanae Takaichi, în a doua rundă a alegerilor pentru desemnarea prim-ministrului în Senatul Japoniei, a obținut majoritatea voturilor, fiind confirmată ca noul prim-ministru al Japoniei, scrie romanian.cri.cn.În această rundă de vot, au fost 246 de voturi valabile, iar Takaichi a obținut 125 de voturi, fiind oficial aleasă ca
Poliția din prefectura japoneză Kanagawa intenționează să anuleze aproximativ 2.700 de amenzi pentru încălcarea regulilor de circulație, care au fost emise în baza unor documente care se presupune că au fost falsificate.În perioada 2022-2024, anumiți polițiști au înregistrat date incorecte la constatarea depășirii vitezei și a nerespectării distanței de siguranță, precum și au întocmit rapoart
Sportivul chinez Su Yiming a concurat, miercuri, în finala masculină la snowboard slopestyle la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 din Italia, scrie romanian.cri.cnEl a cîștigat medalia de aur, asigurînd primul titlu al Chinei la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, oferindu-și totodată și un cadou perfect de ziua sa la Livigno Snow Park.În vîrstă de 22 de ani, Su Yi
Noul avion prezidențial al liderului american Donald Trump va fi revopsit în culorile sale preferate: roșu, alb și albastru închis.Designul actualizat va include și o dungă aurie. Acest model de vopsire va fi aplicat tuturor avioanelor de clasă executivă, inclusiv celor două aeronave Boeing VC-25B, care vor fi modificate pentru a fi folosite ca Air Force One.{{863073}}„Forțele aeriene intr
Marți, douăzeci de polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră ,,Aeroportul Internațional Chișinău” au participat la o sesiune de instruire, notează Noi.md.În cadrul sesiunii, participanții au exersat tehnici de comunicare și intervievare în context de azil, au analizat modul corect de recepționare a cererilor de azil și au discutat despre protecția persoanelor vulnerabi
Încasările totale ale cinematografiei chineze au depășit 2 miliarde de yuani (aproximativ 290 de milioane de dolari), pînă miercuri după-amiază, în cea de-a patra zi a vacanței de Sărbătoarea Primăverii, arată datele statistice, scrie romanian.cri.cn. Perioada vacanței de Sărbătoarea Primăverii din China, care a început duminică, este una dintre cele mai importante perioade ale celei de a dou
În Franța, s-a înregistrat un record istoric în ceea ce privește durata precipitațiilor, unde plouă de 36 de zile, începînd cu 14 ianuarie.În Franța plouă de 36 de zile consecutive, ceea ce reprezintă un record istoric. În perioada 14 ianuarie - 18 februarie, pe teritoriul continental al Franței europene au căzut ploi neîntrerupte.{{864500}}Potrivit datelor serviciului meteorologic francez
Municipalitatea din Belp, un oraș din cantonul Berna, Elveția, va implementa din august 2026 un proiect pilot unic: săptămîna școlară de patru zile pentru copiii de școală primară. Modelul, care va fi testat trei ani, promite să reducă presiunea asupra părinților și profesorilor, conform Blick. {{865481}}Proiectul, supranumit „școală pe tot parcursul anului”, include 23 de elevi din cl
Un tren-metrou tematic dedicat Anului Nou Chinezesc a fost inaugurat, marți, la Moscova. Interiorul și exteriorul vagoanelor trenului tematic sînt pline de elemente chinezești și de atmosfera festivă a sărbătorii, scrie romanian.cri.cnPoezii tradiționale legate de Anul Nou în limbile chineză și rusă, fotografii care reflectă tradițiile Chinei, sînt vizibile peste tot, creînd o atmosferă putern
Poliția Națională informează participanții la trafic că, în toate punctele de trecere a frontierei de stat, atît pe sensul de intrare, cît și pe cel de ieșire, circulația vehiculelor de mare tonaj și a unităților de transport destinate transportului de pasageri este temporar stopată, pînă la ameliorarea condițiilor climaterice.Conducătorii auto sînt rugați să manifeste înțelegere, să se confo
"După părerea mea, astăzi a fost o zi frumoasă de iarnă". Declarația a fost făcută de către șeful Inspectoratului General de Poliție (IGP), Viorel Cernăuțeanu, notează Noi.md."Cît ține de aspectul profesional de a veni în suportul cetățenilor, încă de ieri au fost stabilite forțele suplimenmtare pentru a fi amplasate pe traseu. Am avut schimburi de date cu colegii de la Poliția de Frontieră și
Autoritățile spaniole, cu sprijinul poliției de frontieră a Franței, au lichidat o grupare și au confiscat „cea mai mare fabrică” de parfumuri contrafăcute din Europa.În cadrul unei operațiuni comune, poliția catalană și vameșii spanioli și francezi au confiscat materiale în valoare de peste 94 de milioane de euro.{{864713}}Oamenii legii au anunțat arestarea a șapte persoane suspectate de
Festivalul-concurs internațional de poezie și cîntec patriotic „Vocea Generațiilor” revine cu o nouă ediție.Primăria Chișinău anunță startul înscrierilor participanților de toate vîrstele, din întreaga țară, dar și din diasporă.{{864256}}În perioada 15 februarie – 5 mai, declamatorii, soliștii, instrumentiștii, grupurile vocale, ansamblurile și formații folclorice pot depune dosarul cu mat
Poliția informează că pe traseul R-34, raionul Cahul, segmentul de drum (localitatea Slobozia Mare și orașul Vulcănești), circulația rutieră este blocată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.Conducătorii auto sînt rugați să nu meargă prin zona respectivă și să-și planifice rute alternative.
Președintele Chinei Xi Jinping le-a răspuns, luni, prietenilor din statul american Iowa și le-a trimis o felicitare de Anul Nou Chinezesc, extinzîndu-și dorințele festive, și spunînd că, indiferent de modul în care va evolua situația, dorința popoarelor chinez și american de a avea schimburi și de a colabora va rămîne neschimbată, scrie romanian.cri.cn. Rememorînd vizita sa în Iowa, în urmă cu
Condițiile meteo severe se păstrează și intervențiile carabinierilor continuă, notează Noi.md.Carabinierii din cadrul Direcțiilor regionale Centru și Sud acordă neîncetat suport cetățenilor și șoferilor care se confruntă cu greutăți din cauza ninsorilor și a carosabilului alunecos.Echipajele de carabinieri rămîn mobilizate în teren, intervenind rapid pentru a oferi ajutor și pentru a menți
Un alpinist șerpaș din Nepal a primit certificatul Cărții Recordurilor Guinness pentru patru ascensiuni pe Everest (8848,86 m) în decurs de 15 zile.Tashi Gyaltsen, în vîrstă de 30 de ani, a intrat în istoria alpinismului, cucerind Jomolungma din partea sudică în zilele de 9, 14, 19 și 23 mai 2025, relatează Oxu.Az, cu referire la ziarul The Himalayan Times.{{865332}}Prima ascensiune a avut
Guvernul irlandez analizează planuri de introducere a restricțiilor de vîrstă pentru rețelele de socializare.Acest lucru este menționat într-un memorandum al Cabinetului Prim-ministrului. Problema a fost discutată la o ședință miercuri, 18 decembrie.{{864715}}„Irlanda va pleda cu tărie pentru adoptarea unei hotărîri privind așa-numita «vîrstă digitală a majorității» la nivelul Uniunii Euro
Cel mai sever episod de iarnă din ultimii ani a lovit sute de localități din 25 de județe, unde ninsorile abundente și viscolul au provocat blocaje majore în trafic, pene masive de curent și stoparea cursurilor în mai multe școli.În București, stratul de omăt a depășit 50 de centimetri, pentru prima dată în ultimii 18 ani, iar autoritățile au transmis mesaje Ro-Alert către populație.{{8657
Perspectivele de aprofundare a relațiilor moldo-cipriote, procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și reformele inițiate de Guvern pentru a asigura o viață mai bună fiecărui cetățean au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadorul Ciprului, Pericles Demetriou Stivaros.Șeful Executivului a menționat că Cipru este un exemplu de țară care, după
Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat că mîine procesul educațional se va desfășura cu prezența fizică a elevilor, notează Noi.md."Dragi părinți, dragi elevi, stimați profesori, hotărîrile pe care le luăm în acțiunile noastre sunt bazate pe analiza situației din teren, pe prognozele meteo, pe recomandările autorităților centrale și pe consultările din diverse domenii.Astăzi, s-a interve
Joi, mai mulți consumatori din capitală vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 20:00, joi , 19 februarie 2026, fără apă vor rămîne consumatorii din următoarele străzi:{{864815}}-str. Muşatinilor 27-31; Alba-Iulia, 87-115, inclusiv cu fracţii; Pelivan 28; L.Deleanu 1;1/1;3;5/6;Alba-Iulia 200/2; Tamara Ceban 1-11;2-12; E.Coca 29-31 inclusiv cu fracţii.Măsura
Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a dispus oprirea exportului de motorină către Ucraina din cauza opririi conductei petroliere „Druzhba”.Despre aceasta, conform publicației „Adevărul European”, se menționează pe site-ul guvernului slovac.Guvernul Slovaciei a decis, de asemenea, să elibereze rezerve de petrol în valoare de 250 de mii de tone, după ce livrările prin „Druzhba” au fost în
Conform situației operative, de la ora 17:00, aproximativ 5903 consumatori Premier Energy din 11 localități din raioanele Căușeni, Anenii Noi, Cahul, Taraclia, Leova și Vulcănești rămîn temporar fără energie electrică.După cum se menționează într-un comunicat al Premier Energy, cea mai grea situație se atestă în raionul Vulcănești, unde drumurile sînt înzăpezite și accesul către instalații est
Din cauza condițiilor meteorologice actuale este perturbată circulația troleibuzelor și autobuzelor atît rutele urbane cît și suburbane, notează Noi.md.Transportul public înregistrează întîrzieri față de orarul stabilit, iar unele unități pot staționa temporar sau pot fi redirecționate.Personalul liniar este disponibil pentru a oferi informații privind staționările sau redirecționările nep
Dialogul constant cu mediul de afaceri rămîne o prioritate pentru Serviciul Vamal, în contextul eforturilor de modernizare a proceselor vamale și de asigurare a unui climat predictibil pentru activitatea economică.În acest sens, directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, împreună cu specialiști din cadrul instituției, a participat la un dejun de afaceri cu membrii Asociația Businessului Europe
Poliția anunță restricții temporare de circulație pentru transportul de mare tonaj, notează Noi.md.Începînd cu această oră și pînă la ora 22:00, circulația transportului de mare tonaj este stopată pe întreg teritoriul țării.Măsura a fost dispusă pentru a permite serviciilor specializate să intervină eficient în contextul condițiilor meteo nefavorabile.Șoferii sînt rugați să respecte re
Primăria Chișinău invită tinerii pasionați de teatru să participe la Festivalul Municipal de Teatru pentru Tineri „OSTENDE”, organizat cu prilejul Zilei Mondiale a Teatrului.Festivalul se va desfășura în perioada 23 – 29 martie. La el pot participa:- Trupe de teatru din instituții de învățămînt și culturale din Chișinău{{864597}}- Tineri actori amatori sau profesioniști cu vîrsta între
Primăria Chișinău informează ca regiile municipale de profil sînt în teren și activează neîntrerupt începînd cu ora 08:00, la curățarea omătului în sectoarele capitalei, pentru a asigura circulația transportului rutier și accesul cetățenilor la servicii.Operatorii de utilaje mecanizate și autospeciale, precum și muncitorii activează, pe ture, fără a întrerupe activitățile de curățare a omătulu
