Percheziții la Chișinău într-un dosar comun cu Ucraina: ar fi fost pregătite asasinate ale unor persoane publice ucrainene
Unika.md, 19 februarie 2026 11:10
Percheziții la Chișinău într-un dosar comun cu Ucraina: ar fi fost pregătite asasinate ale unor persoane publice ucrainene
Negocieri Ucraina–SUA–Rusia la Geneva: „progrese semnificative” privind mecanismul de încetare a focului, dar discuțiile politice rămân tensionate # Unika.md
Negocieri Ucraina–SUA–Rusia la Geneva: „progrese semnificative” privind mecanismul de încetare a focului, dar discuțiile politice rămân tensionate
Evaziune de peste 7 milioane de lei la o firmă de arhitectură din Chișinău: doi administratori și contabilul, cercetați penal # Unika.md
Evaziune de peste 7 milioane de lei la o firmă de arhitectură din Chișinău: doi administratori și contabilul, cercetați penal
Chișinău: o femeie, condamnată la 6 ani de închisoare după ce și-a înjunghiat concubinul
Sustragerea acțiunilor unei bănci: Curtea de Apel a casat achitarea și a constatat vinovăția a patru persoane # Unika.md
Sustragerea acțiunilor unei bănci: Curtea de Apel a casat achitarea și a constatat vinovăția a patru persoane
AND: Drumurile naționale sunt practicabile pe 19 februarie. Restricțiile pentru transportul de mare tonaj au fost ridicate # Unika.md
AND: Drumurile naționale sunt practicabile pe 19 februarie. Restricțiile pentru transportul de mare tonaj au fost ridicate
„Call center” de droguri, destructurat de ofițerii antidrog
Peste 1.500 de consumatori, fără lumină în sud după ninsorile din 18 februarie. Premier Energy: 19 brigăzi, mobilizate pentru remedierea avariilor # Unika.md
Peste 1.500 de consumatori, fără lumină în sud după ninsorile din 18 februarie. Premier Energy: 19 brigăzi, mobilizate pentru remedierea avariilor
Horoscop 19 februarie: ziua în care primești un „da” neașteptat, doar dacă nu te grăbești # Unika.md
Horoscop 19 februarie: ziua în care primești un „da” neașteptat, doar dacă nu te grăbești
Vreme rece și instabilă pe 19 februarie: nopți geroase, ninsori slabe și vânt mai puternic în sud # Unika.md
Vreme rece și instabilă pe 19 februarie: nopți geroase, ninsori slabe și vânt mai puternic în sud
IT-ist din Kiev, condamnat pentru trădare: ar fi ajutat Rusia să coordoneze atacuri asupra infrastructurii energetice a orașului său # Unika.md
IT-ist din Kiev, condamnat pentru trădare: ar fi ajutat Rusia să coordoneze atacuri asupra infrastructurii energetice a orașului său
București: fată de 16 ani, electrocutată după ce un copac a căzut peste firele electrice. Adolescenta, dusă de urgență la spital # Unika.md
București: fată de 16 ani, electrocutată după ce un copac a căzut peste firele electrice. Adolescenta, dusă de urgență la spital
Instructor auto din Bălți, reținut de CNA: ar fi cerut 900 de euro pentru „ajutor” la obținerea permisului # Unika.md
Instructor auto din Bălți, reținut de CNA: ar fi cerut 900 de euro pentru „ajutor” la obținerea permisului
Poliția: Nu au fost raportate cazuri cu „falși angajați MAI” care cer date personale. Apel la prudență și informare din surse oficiale # Unika.md
Poliția: Nu au fost raportate cazuri cu „falși angajați MAI” care cer date personale. Apel la prudență și informare din surse oficiale
Ce se întâmplă azi în țară: viscol, drumuri dificile și intervenții ale poliției în sud
Bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru trafic de persoane și exploatarea minorilor prin muncă forțată # Unika.md
Bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru trafic de persoane și exploatarea minorilor prin muncă forțată
Ministrul Energiei: tarifele la electricitate ar putea rămâne neschimbate. „Nu există elemente de ajustare semnificativă” # Unika.md
Ministrul Energiei: tarifele la electricitate ar putea rămâne neschimbate. „Nu există elemente de ajustare semnificativă”
Peste 400 de salvatori IGSU, în gărzi din cauza ninsorilor. Intervenții pe M3 și la Hagimus, după rafale de vânt # Unika.md
Peste 400 de salvatori IGSU, în gărzi din cauza ninsorilor. Intervenții pe M3 și la Hagimus, după rafale de vânt
Cursuri gratuite de limba română în 2026: peste 8.500 de locuri, înscrieri online. Lecțiile încep în martie # Unika.md
Cursuri gratuite de limba română în 2026: peste 8.500 de locuri, înscrieri online. Lecțiile încep în martie
Caz șocant la Telenești: un bărbat și un adolescent, trimiși în judecată pentru răpire și omor cu deosebită cruzime # Unika.md
Caz șocant la Telenești: un bărbat și un adolescent, trimiși în judecată pentru răpire și omor cu deosebită cruzime
Cristina Pereteatcu, eliberată din funcția de secretar de stat al Ministerului Energiei
Negocieri tensionate la Geneva: Ce blochează discuțiile Rusia–Ucraina, în timp ce Trump apasă pe accelerație # Unika.md
Negocieri tensionate la Geneva: Ce blochează discuțiile Rusia–Ucraina, în timp ce Trump apasă pe accelerație
Doi frați din Chișinău, arestați pentru șantaj: ar fi cerut 9.000 de euro după partide de poker și ar fi amenințat victima cu moartea # Unika.md
Doi frați din Chișinău, arestați pentru șantaj: ar fi cerut 9.000 de euro după partide de poker și ar fi amenințat victima cu moartea
Viscol și ninsori: intervenții pe M3 Chișinău–Giurgiulești și mai multe trasee din sud. Posibile restricții pentru camioane și în vămi # Unika.md
Viscol și ninsori: intervenții pe M3 Chișinău–Giurgiulești și mai multe trasee din sud. Posibile restricții pentru camioane și în vămi
Sondaj: aproape jumătate dintre americani îl descriu pe Trump drept „corupt”, „rasist” și „crud” # Unika.md
Sondaj: aproape jumătate dintre americani îl descriu pe Trump drept „corupt”, „rasist” și „crud”
Întreruperi de curent în centrul și sudul Moldovei, pe fondul Codului portocaliu. 16 brigăzi intervin în teren # Unika.md
Întreruperi de curent în centrul și sudul Moldovei, pe fondul Codului portocaliu. 16 brigăzi intervin în teren
UE aprobă o doză mai mare de Wegovy: 7,2 mg ar putea susține o scădere în greutate mai accentuată # Unika.md
UE aprobă o doză mai mare de Wegovy: 7,2 mg ar putea susține o scădere în greutate mai accentuată
Horoscop 18 februarie: ziua în care spui „nu” fără vină și alegi ce contează cu adevărat
Vaticanul refuză să participe la „Consiliul pentru pace” al lui Trump
Cod roșu de ninsoare în București: RO-Alert transmis populației, stratul de zăpadă poate depăși 50 cm # Unika.md
Cod roșu de ninsoare în București: RO-Alert transmis populației, stratul de zăpadă poate depăși 50 cm
Zelenski critică presiunea lui Trump în negocierile de pace: „Nu putem ceda Donbasul. Oamenii nu mă vor ierta” # Unika.md
Zelenski critică presiunea lui Trump în negocierile de pace: „Nu putem ceda Donbasul. Oamenii nu mă vor ierta”
Premier Energy avertizează: nu atingeți cablurile electrice rupte. „Curentul se poate răspândi pe o rază de până la 10 metri” # Unika.md
Premier Energy avertizează: nu atingeți cablurile electrice rupte. „Curentul se poate răspândi pe o rază de până la 10 metri”
Punctele de trecere Palanca și Tudora își sistează activitatea de la ora 03:00, din cauza vremii nefavorabile # Unika.md
Punctele de trecere Palanca și Tudora își sistează activitatea de la ora 03:00, din cauza vremii nefavorabile
Ion Ceban: Elevii din Chișinău vor învăța mâine online, pe fondul codului portocaliu de ninsori # Unika.md
Ion Ceban: Elevii din Chișinău vor învăța mâine online, pe fondul codului portocaliu de ninsori
Negocieri Rusia–Ucraina la Geneva, mediate de SUA: delegația Kievului a plecat spre Elveția, Trump cere „rapid” la masa discuțiilor # Unika.md
Negocieri Rusia–Ucraina la Geneva, mediate de SUA: delegația Kievului a plecat spre Elveția, Trump cere „rapid” la masa discuțiilor
Horoscop 17 februarie 2026: zi de clarificări, decizii inspirate și pași mici care schimbă mult # Unika.md
Horoscop 17 februarie 2026: zi de clarificări, decizii inspirate și pași mici care schimbă mult
Kulminski anunță un șir de vizite ale autorităților moldovene în SUA, după întâlnirea Sandu–Rubio # Unika.md
Kulminski anunță un șir de vizite ale autorităților moldovene în SUA, după întâlnirea Sandu–Rubio
Ofertă falsă de muncă, transformată în coșmar: trei victime exploatate sexual în Moscova. Traficant, condamnat # Unika.md
Ofertă falsă de muncă, transformată în coșmar: trei victime exploatate sexual în Moscova. Traficant, condamnat
Drum plin de noroi și glod: locuitorii din Tocuz au ieșit la protest
Teodor Cârnaț: „Copiii nu iartă divorțul”. Ce a spus despre fiica sa din prima căsnicie
Cea mai rapidă înaintare a ucrainenilor pe front. Explicația experților
Elisoa Cynthia, anunț neașteptat: „Am un iubit”. Cine este Andrei, moldoveanul din viața ei # Unika.md
Elisoa Cynthia, anunț neașteptat: „Am un iubit”. Cine este Andrei, moldoveanul din viața ei
Dezvăluiri din culisele tratamentului: ce a ajutat-o pe ducesa Catherine în lupta cu cancerul # Unika.md
Dezvăluiri din culisele tratamentului: ce a ajutat-o pe ducesa Catherine în lupta cu cancerul
Casă cuprinsă de flăcări la Sângerei. Intervin mai multe echipaje de pompieri
Armata Ucrainei anunță că a lovit mai multe obiective militare rusești importante în regiunile Donețk, Zaporijia și Dnipropetrovsk # Unika.md
Armata Ucrainei anunță că a lovit mai multe obiective militare rusești importante în regiunile Donețk, Zaporijia și Dnipropetrovsk
Arestarea lui German Galușcenko, legată de ancheta „Midas” care a zguduit anturajul lui Zelenski. Sumele din dosar depășesc 100 de milioane de dolari # Unika.md
Arestarea lui German Galușcenko, legată de ancheta „Midas” care a zguduit anturajul lui Zelenski. Sumele din dosar depășesc 100 de milioane de dolari
Dmitri Constantinov contestă condamnarea la 12 ani: „Nu vreau să merg la închisoare pe o decizie nedreaptă” # Unika.md
Dmitri Constantinov contestă condamnarea la 12 ani: „Nu vreau să merg la închisoare pe o decizie nedreaptă”
Kremlinul respinge acuzațiile a cinci țări europene privind moartea lui Navalnîi
„Apele Moldovei” începe inventarierea complexului de apă potabilă din lunca Prutului
Ministerul Sănătății aprobă demisia șefei Spitalului Nisporeni: nereguli sanitaro-igienice confirmate # Unika.md
Ministerul Sănătății aprobă demisia șefei Spitalului Nisporeni: nereguli sanitaro-igienice confirmate
