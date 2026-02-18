Cod roșu de ninsoare în București: RO-Alert transmis populației, stratul de zăpadă poate depăși 50 cm
Unika.md, 18 februarie 2026 05:40
Cod roșu de ninsoare în București: RO-Alert transmis populației, stratul de zăpadă poate depăși 50 cm
Acum o oră
06:00
Horoscop 18 februarie: ziua în care spui „nu” fără vină și alegi ce contează cu adevărat
Acum 2 ore
05:50
Vaticanul refuză să participe la „Consiliul pentru pace” al lui Trump
05:40
05:20
Zelenski critică presiunea lui Trump în negocierile de pace: „Nu putem ceda Donbasul. Oamenii nu mă vor ierta” # Unika.md
Zelenski critică presiunea lui Trump în negocierile de pace: „Nu putem ceda Donbasul. Oamenii nu mă vor ierta”
Acum 12 ore
20:40
Premier Energy avertizează: nu atingeți cablurile electrice rupte. „Curentul se poate răspândi pe o rază de până la 10 metri” # Unika.md
Premier Energy avertizează: nu atingeți cablurile electrice rupte. „Curentul se poate răspândi pe o rază de până la 10 metri”
20:40
Punctele de trecere Palanca și Tudora își sistează activitatea de la ora 03:00, din cauza vremii nefavorabile # Unika.md
Punctele de trecere Palanca și Tudora își sistează activitatea de la ora 03:00, din cauza vremii nefavorabile
20:30
Ion Ceban: Elevii din Chișinău vor învăța mâine online, pe fondul codului portocaliu de ninsori # Unika.md
Ion Ceban: Elevii din Chișinău vor învăța mâine online, pe fondul codului portocaliu de ninsori
Acum 24 ore
08:20
Negocieri Rusia–Ucraina la Geneva, mediate de SUA: delegația Kievului a plecat spre Elveția, Trump cere „rapid” la masa discuțiilor # Unika.md
Negocieri Rusia–Ucraina la Geneva, mediate de SUA: delegația Kievului a plecat spre Elveția, Trump cere „rapid” la masa discuțiilor
08:00
Horoscop 17 februarie 2026: zi de clarificări, decizii inspirate și pași mici care schimbă mult # Unika.md
Horoscop 17 februarie 2026: zi de clarificări, decizii inspirate și pași mici care schimbă mult
Ieri
23:50
Kulminski anunță un șir de vizite ale autorităților moldovene în SUA, după întâlnirea Sandu–Rubio # Unika.md
Kulminski anunță un șir de vizite ale autorităților moldovene în SUA, după întâlnirea Sandu–Rubio
22:20
Ofertă falsă de muncă, transformată în coșmar: trei victime exploatate sexual în Moscova. Traficant, condamnat # Unika.md
Ofertă falsă de muncă, transformată în coșmar: trei victime exploatate sexual în Moscova. Traficant, condamnat
22:10
Drum plin de noroi și glod: locuitorii din Tocuz au ieșit la protest
22:00
Teodor Cârnaț: „Copiii nu iartă divorțul”. Ce a spus despre fiica sa din prima căsnicie
21:30
Cea mai rapidă înaintare a ucrainenilor pe front. Explicația experților
21:20
Elisoa Cynthia, anunț neașteptat: „Am un iubit”. Cine este Andrei, moldoveanul din viața ei # Unika.md
Elisoa Cynthia, anunț neașteptat: „Am un iubit”. Cine este Andrei, moldoveanul din viața ei
21:10
Dezvăluiri din culisele tratamentului: ce a ajutat-o pe ducesa Catherine în lupta cu cancerul # Unika.md
Dezvăluiri din culisele tratamentului: ce a ajutat-o pe ducesa Catherine în lupta cu cancerul
21:10
Casă cuprinsă de flăcări la Sângerei. Intervin mai multe echipaje de pompieri
21:10
Armata Ucrainei anunță că a lovit mai multe obiective militare rusești importante în regiunile Donețk, Zaporijia și Dnipropetrovsk # Unika.md
Armata Ucrainei anunță că a lovit mai multe obiective militare rusești importante în regiunile Donețk, Zaporijia și Dnipropetrovsk
20:50
Arestarea lui German Galușcenko, legată de ancheta „Midas” care a zguduit anturajul lui Zelenski. Sumele din dosar depășesc 100 de milioane de dolari # Unika.md
Arestarea lui German Galușcenko, legată de ancheta „Midas” care a zguduit anturajul lui Zelenski. Sumele din dosar depășesc 100 de milioane de dolari
20:40
Dmitri Constantinov contestă condamnarea la 12 ani: „Nu vreau să merg la închisoare pe o decizie nedreaptă” # Unika.md
Dmitri Constantinov contestă condamnarea la 12 ani: „Nu vreau să merg la închisoare pe o decizie nedreaptă”
20:40
Kremlinul respinge acuzațiile a cinci țări europene privind moartea lui Navalnîi
20:30
„Apele Moldovei” începe inventarierea complexului de apă potabilă din lunca Prutului
19:50
Ministerul Sănătății aprobă demisia șefei Spitalului Nisporeni: nereguli sanitaro-igienice confirmate # Unika.md
Ministerul Sănătății aprobă demisia șefei Spitalului Nisporeni: nereguli sanitaro-igienice confirmate
19:40
Descoperire șocantă în nordul Italiei: minori moldoveni puși la muncă într-un depozit transformat în fabrică # Unika.md
Descoperire șocantă în nordul Italiei: minori moldoveni puși la muncă într-un depozit transformat în fabrică
19:40
Dosar de corupție la vamă: fostul șef al Biroului Vamal Centru ajunge în fața instanței
19:30
Minor de 3 ani, răpit din Ucraina, găsit în Cahul. Copilul a fost predat mamei
14:20
Ceban anunță „investiții-record” la Chișinău, deși bugetul pentru 2026 nu e aprobat. Campania „Buget este”, criticată de experți # Unika.md
Ceban anunță „investiții-record” la Chișinău, deși bugetul pentru 2026 nu e aprobat. Campania „Buget este”, criticată de experți
09:00
Apelurile la 112 vor fi localizate mai precis: operatorii mobili, obligați să ofere coordonate în max. 20 de secunde # Unika.md
Apelurile la 112 vor fi localizate mai precis: operatorii mobili, obligați să ofere coordonate în max. 20 de secunde
08:30
Lumina LED, noua speranță în cancerul de piele: terapia care distruge timp de 30 min
08:10
Atac cu drone ucrainene asupra portului rusesc din Marea Neagră, înaintea negocierilor de pace # Unika.md
Atac cu drone ucrainene asupra portului rusesc din Marea Neagră, înaintea negocierilor de pace
08:00
Horoscopul zilei: o întâlnire sau o discuție îți reașază prioritățile
08:00
Ion Ceban: Drumurile din Chișinău sunt practicabile. Școlile și instituțiile lucrează în regim normal # Unika.md
Ion Ceban: Drumurile din Chișinău sunt practicabile. Școlile și instituțiile lucrează în regim normal
Mai mult de 2 zile în urmă
06:50
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Întâmpinarea Domnului: semnificații, tradiții și Duminica Lăsatului de sec # Unika.md
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Întâmpinarea Domnului: semnificații, tradiții și Duminica Lăsatului de sec
06:20
Ce-ți șoptește ziua de azi? Horoscopul de 15 februarie vine cu un semn clar pentru fiecare zodie # Unika.md
Ce-ți șoptește ziua de azi? Horoscopul de 15 februarie vine cu un semn clar pentru fiecare zodie
13 februarie 2026
17:20
Sympho LOVE: Concertul care celebrează iubirea
10 februarie 2026
06:20
Horoscop 10 februarie: Zodia care primește o veste bună și cea care trebuie să pună limite # Unika.md
Horoscop 10 februarie: Zodia care primește o veste bună și cea care trebuie să pună limite
9 februarie 2026
20:20
Incident la Bravicea: doi copii s-au lovit cu sania de o autospecială a Poliției. O fetiță de 7 ani a avut nevoie de ajutor medical # Unika.md
Incident la Bravicea: doi copii s-au lovit cu sania de o autospecială a Poliției. O fetiță de 7 ani a avut nevoie de ajutor medical
20:10
Ministrul Culturii, despre conflictul de la biserica din Dereneu: „Nu trebuie exploatat politic. Soluția e legea și dialogul” # Unika.md
Ministrul Culturii, despre conflictul de la biserica din Dereneu: „Nu trebuie exploatat politic. Soluția e legea și dialogul”
20:10
Institutul de Medicină Urgentă din Moldova și Centrul Medical Meir (Israel) au semnat un memorandum de cooperare: formare, cercetare și inovație în sănătate # Unika.md
Institutul de Medicină Urgentă din Moldova și Centrul Medical Meir (Israel) au semnat un memorandum de cooperare: formare, cercetare și inovație în sănătate
20:00
Accident grav la Troița Nouă (Anenii Noi): un camion a intrat pe contrasens și a lovit o Dacia, proiectată apoi într-un microbuz # Unika.md
Accident grav la Troița Nouă (Anenii Noi): un camion a intrat pe contrasens și a lovit o Dacia, proiectată apoi într-un microbuz
19:00
ANSA dezminte un fals din spațiul public: „În Moldova există laborator care poate depista metronidazolul în carnea de pasăre” # Unika.md
ANSA dezminte un fals din spațiul public: „În Moldova există laborator care poate depista metronidazolul în carnea de pasăre”
19:00
CET-Nord explică de ce cere majorarea tarifului la căldură pentru 2026
16:40
Dosarul Plahotniuc: procurorii confirmă folosirea unui investigator sub acoperire, dar instanța respinge deocamdată citirea declarațiilor lui # Unika.md
Dosarul Plahotniuc: procurorii confirmă folosirea unui investigator sub acoperire, dar instanța respinge deocamdată citirea declarațiilor lui
16:10
Fostă șefă interimară de la Vama Chișinău 1, condamnată pentru trafic de influență: 2 ani de închisoare, amendă de 400.000 lei și interdicție de 5 ani # Unika.md
Fostă șefă interimară de la Vama Chișinău 1, condamnată pentru trafic de influență: 2 ani de închisoare, amendă de 400.000 lei și interdicție de 5 ani
14:00
Avertisment Poșta Moldovei: crește numărul escrocheriilor online cu site-uri false. Instituția nu cere niciodată date bancare sau transferuri de bani # Unika.md
Avertisment Poșta Moldovei: crește numărul escrocheriilor online cu site-uri false. Instituția nu cere niciodată date bancare sau transferuri de bani
13:50
Protest MAN în fața Guvernului: „100 de zile – zero rezultate”. Opoziția acuză lipsă de plan și decizii întârziate # Unika.md
Protest MAN în fața Guvernului: „100 de zile – zero rezultate”. Opoziția acuză lipsă de plan și decizii întârziate
13:50
Percheziții la Bălți într-un dosar privind comercializarea ilegală a bunurilor arheologice: 316 monede ridicate, inclusiv romane antice # Unika.md
Percheziții la Bălți într-un dosar privind comercializarea ilegală a bunurilor arheologice: 316 monede ridicate, inclusiv romane antice
13:50
Tânăr de 25 de ani, reținut la Bălți: ar fi coordonat o organizație criminală formată din deținuți, cu legături la gruparea „Kitaeț” # Unika.md
Tânăr de 25 de ani, reținut la Bălți: ar fi coordonat o organizație criminală formată din deținuți, cu legături la gruparea „Kitaeț”
13:40
Judecător din Soroca, trimis în judecată pentru șofat în stare de ebrietate: alcoolemie de 2,87 g/l, aproape de 10 ori peste limită # Unika.md
Judecător din Soroca, trimis în judecată pentru șofat în stare de ebrietate: alcoolemie de 2,87 g/l, aproape de 10 ori peste limită
13:40
ANSA: loturi de lapte praf pentru sugari, retrase din comerț ca măsură de precauție. Consumatorii sunt îndemnați să returneze produsele # Unika.md
ANSA: loturi de lapte praf pentru sugari, retrase din comerț ca măsură de precauție. Consumatorii sunt îndemnați să returneze produsele
