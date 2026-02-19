Horoscop 19 februarie: ziua în care primești un „da” neașteptat, doar dacă nu te grăbești

Unika.md, 19 februarie 2026 07:50

Horoscop 19 februarie: ziua în care primești un „da” neașteptat, doar dacă nu te grăbești

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md

Acum 10 minute
07:50
Horoscop 19 februarie: ziua în care primești un „da” neașteptat, doar dacă nu te grăbești Unika.md
Horoscop 19 februarie: ziua în care primești un „da” neașteptat, doar dacă nu te grăbești
07:50
Vreme rece și instabilă pe 19 februarie: nopți geroase, ninsori slabe și vânt mai puternic în sud Unika.md
Vreme rece și instabilă pe 19 februarie: nopți geroase, ninsori slabe și vânt mai puternic în sud
Acum 12 ore
22:00
IT-ist din Kiev, condamnat pentru trădare: ar fi ajutat Rusia să coordoneze atacuri asupra infrastructurii energetice a orașului său Unika.md
IT-ist din Kiev, condamnat pentru trădare: ar fi ajutat Rusia să coordoneze atacuri asupra infrastructurii energetice a orașului său
21:50
București: fată de 16 ani, electrocutată după ce un copac a căzut peste firele electrice. Adolescenta, dusă de urgență la spital Unika.md
București: fată de 16 ani, electrocutată după ce un copac a căzut peste firele electrice. Adolescenta, dusă de urgență la spital
Acum 24 ore
18:50
Instructor auto din Bălți, reținut de CNA: ar fi cerut 900 de euro pentru „ajutor” la obținerea permisului Unika.md
Instructor auto din Bălți, reținut de CNA: ar fi cerut 900 de euro pentru „ajutor” la obținerea permisului
18:40
Poliția: Nu au fost raportate cazuri cu „falși angajați MAI” care cer date personale. Apel la prudență și informare din surse oficiale Unika.md
Poliția: Nu au fost raportate cazuri cu „falși angajați MAI” care cer date personale. Apel la prudență și informare din surse oficiale
18:00
Ce se întâmplă azi în țară: viscol, drumuri dificile și intervenții ale poliției în sud Unika.md
Ce se întâmplă azi în țară: viscol, drumuri dificile și intervenții ale poliției în sud
11:50
Bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru trafic de persoane și exploatarea minorilor prin muncă forțată Unika.md
Bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru trafic de persoane și exploatarea minorilor prin muncă forțată
11:20
Ministrul Energiei: tarifele la electricitate ar putea rămâne neschimbate. „Nu există elemente de ajustare semnificativă” Unika.md
Ministrul Energiei: tarifele la electricitate ar putea rămâne neschimbate. „Nu există elemente de ajustare semnificativă”
11:20
Peste 400 de salvatori IGSU, în gărzi din cauza ninsorilor. Intervenții pe M3 și la Hagimus, după rafale de vânt Unika.md
Peste 400 de salvatori IGSU, în gărzi din cauza ninsorilor. Intervenții pe M3 și la Hagimus, după rafale de vânt
11:10
Cursuri gratuite de limba română în 2026: peste 8.500 de locuri, înscrieri online. Lecțiile încep în martie Unika.md
Cursuri gratuite de limba română în 2026: peste 8.500 de locuri, înscrieri online. Lecțiile încep în martie
11:10
Caz șocant la Telenești: un bărbat și un adolescent, trimiși în judecată pentru răpire și omor cu deosebită cruzime Unika.md
Caz șocant la Telenești: un bărbat și un adolescent, trimiși în judecată pentru răpire și omor cu deosebită cruzime
11:10
Cristina Pereteatcu, eliberată din funcția de secretar de stat al Ministerului Energiei Unika.md
Cristina Pereteatcu, eliberată din funcția de secretar de stat al Ministerului Energiei
09:10
Negocieri tensionate la Geneva: Ce blochează discuțiile Rusia–Ucraina, în timp ce Trump apasă pe accelerație Unika.md
Negocieri tensionate la Geneva: Ce blochează discuțiile Rusia–Ucraina, în timp ce Trump apasă pe accelerație
09:10
Doi frați din Chișinău, arestați pentru șantaj: ar fi cerut 9.000 de euro după partide de poker și ar fi amenințat victima cu moartea Unika.md
Doi frați din Chișinău, arestați pentru șantaj: ar fi cerut 9.000 de euro după partide de poker și ar fi amenințat victima cu moartea
09:10
Viscol și ninsori: intervenții pe M3 Chișinău–Giurgiulești și mai multe trasee din sud. Posibile restricții pentru camioane și în vămi Unika.md
Viscol și ninsori: intervenții pe M3 Chișinău–Giurgiulești și mai multe trasee din sud. Posibile restricții pentru camioane și în vămi
09:00
Sondaj: aproape jumătate dintre americani îl descriu pe Trump drept „corupt”, „rasist” și „crud” Unika.md
Sondaj: aproape jumătate dintre americani îl descriu pe Trump drept „corupt”, „rasist” și „crud”
08:40
Întreruperi de curent în centrul și sudul Moldovei, pe fondul Codului portocaliu. 16 brigăzi intervin în teren Unika.md
Întreruperi de curent în centrul și sudul Moldovei, pe fondul Codului portocaliu. 16 brigăzi intervin în teren
08:40
UE aprobă o doză mai mare de Wegovy: 7,2 mg ar putea susține o scădere în greutate mai accentuată Unika.md
UE aprobă o doză mai mare de Wegovy: 7,2 mg ar putea susține o scădere în greutate mai accentuată
Ieri
06:00
Horoscop 18 februarie: ziua în care spui „nu” fără vină și alegi ce contează cu adevărat Unika.md
Horoscop 18 februarie: ziua în care spui „nu” fără vină și alegi ce contează cu adevărat
05:50
Vaticanul refuză să participe la „Consiliul pentru pace” al lui Trump Unika.md
Vaticanul refuză să participe la „Consiliul pentru pace” al lui Trump
05:40
Cod roșu de ninsoare în București: RO-Alert transmis populației, stratul de zăpadă poate depăși 50 cm Unika.md
Cod roșu de ninsoare în București: RO-Alert transmis populației, stratul de zăpadă poate depăși 50 cm
05:20
Zelenski critică presiunea lui Trump în negocierile de pace: „Nu putem ceda Donbasul. Oamenii nu mă vor ierta” Unika.md
Zelenski critică presiunea lui Trump în negocierile de pace: „Nu putem ceda Donbasul. Oamenii nu mă vor ierta”
17 februarie 2026
20:40
Premier Energy avertizează: nu atingeți cablurile electrice rupte. „Curentul se poate răspândi pe o rază de până la 10 metri” Unika.md
Premier Energy avertizează: nu atingeți cablurile electrice rupte. „Curentul se poate răspândi pe o rază de până la 10 metri”
20:40
Punctele de trecere Palanca și Tudora își sistează activitatea de la ora 03:00, din cauza vremii nefavorabile Unika.md
Punctele de trecere Palanca și Tudora își sistează activitatea de la ora 03:00, din cauza vremii nefavorabile
20:30
Ion Ceban: Elevii din Chișinău vor învăța mâine online, pe fondul codului portocaliu de ninsori Unika.md
Ion Ceban: Elevii din Chișinău vor învăța mâine online, pe fondul codului portocaliu de ninsori
08:20
Negocieri Rusia–Ucraina la Geneva, mediate de SUA: delegația Kievului a plecat spre Elveția, Trump cere „rapid” la masa discuțiilor Unika.md
Negocieri Rusia–Ucraina la Geneva, mediate de SUA: delegația Kievului a plecat spre Elveția, Trump cere „rapid” la masa discuțiilor
08:00
Horoscop 17 februarie 2026: zi de clarificări, decizii inspirate și pași mici care schimbă mult Unika.md
Horoscop 17 februarie 2026: zi de clarificări, decizii inspirate și pași mici care schimbă mult
Mai mult de 2 zile în urmă
23:50
Kulminski anunță un șir de vizite ale autorităților moldovene în SUA, după întâlnirea Sandu–Rubio Unika.md
Kulminski anunță un șir de vizite ale autorităților moldovene în SUA, după întâlnirea Sandu–Rubio
22:20
Ofertă falsă de muncă, transformată în coșmar: trei victime exploatate sexual în Moscova. Traficant, condamnat Unika.md
Ofertă falsă de muncă, transformată în coșmar: trei victime exploatate sexual în Moscova. Traficant, condamnat
22:10
Drum plin de noroi și glod: locuitorii din Tocuz au ieșit la protest Unika.md
Drum plin de noroi și glod: locuitorii din Tocuz au ieșit la protest
22:00
Teodor Cârnaț: „Copiii nu iartă divorțul”. Ce a spus despre fiica sa din prima căsnicie Unika.md
Teodor Cârnaț: „Copiii nu iartă divorțul”. Ce a spus despre fiica sa din prima căsnicie
21:30
Cea mai rapidă înaintare a ucrainenilor pe front. Explicația experților Unika.md
Cea mai rapidă înaintare a ucrainenilor pe front. Explicația experților
21:20
Elisoa Cynthia, anunț neașteptat: „Am un iubit”. Cine este Andrei, moldoveanul din viața ei Unika.md
Elisoa Cynthia, anunț neașteptat: „Am un iubit”. Cine este Andrei, moldoveanul din viața ei
21:10
Dezvăluiri din culisele tratamentului: ce a ajutat-o pe ducesa Catherine în lupta cu cancerul Unika.md
Dezvăluiri din culisele tratamentului: ce a ajutat-o pe ducesa Catherine în lupta cu cancerul
21:10
Casă cuprinsă de flăcări la Sângerei. Intervin mai multe echipaje de pompieri Unika.md
Casă cuprinsă de flăcări la Sângerei. Intervin mai multe echipaje de pompieri
21:10
Armata Ucrainei anunță că a lovit mai multe obiective militare rusești importante în regiunile Donețk, Zaporijia și Dnipropetrovsk Unika.md
Armata Ucrainei anunță că a lovit mai multe obiective militare rusești importante în regiunile Donețk, Zaporijia și Dnipropetrovsk
20:50
Arestarea lui German Galușcenko, legată de ancheta „Midas” care a zguduit anturajul lui Zelenski. Sumele din dosar depășesc 100 de milioane de dolari Unika.md
Arestarea lui German Galușcenko, legată de ancheta „Midas” care a zguduit anturajul lui Zelenski. Sumele din dosar depășesc 100 de milioane de dolari
20:40
Dmitri Constantinov contestă condamnarea la 12 ani: „Nu vreau să merg la închisoare pe o decizie nedreaptă” Unika.md
Dmitri Constantinov contestă condamnarea la 12 ani: „Nu vreau să merg la închisoare pe o decizie nedreaptă”
20:40
Kremlinul respinge acuzațiile a cinci țări europene privind moartea lui Navalnîi Unika.md
Kremlinul respinge acuzațiile a cinci țări europene privind moartea lui Navalnîi
20:30
„Apele Moldovei” începe inventarierea complexului de apă potabilă din lunca Prutului Unika.md
„Apele Moldovei” începe inventarierea complexului de apă potabilă din lunca Prutului
19:50
Ministerul Sănătății aprobă demisia șefei Spitalului Nisporeni: nereguli sanitaro-igienice confirmate Unika.md
Ministerul Sănătății aprobă demisia șefei Spitalului Nisporeni: nereguli sanitaro-igienice confirmate
19:40
Descoperire șocantă în nordul Italiei: minori moldoveni puși la muncă într-un depozit transformat în fabrică Unika.md
Descoperire șocantă în nordul Italiei: minori moldoveni puși la muncă într-un depozit transformat în fabrică
19:40
Dosar de corupție la vamă: fostul șef al Biroului Vamal Centru ajunge în fața instanței Unika.md
Dosar de corupție la vamă: fostul șef al Biroului Vamal Centru ajunge în fața instanței
19:30
Minor de 3 ani, răpit din Ucraina, găsit în Cahul. Copilul a fost predat mamei Unika.md
Minor de 3 ani, răpit din Ucraina, găsit în Cahul. Copilul a fost predat mamei
14:20
Ceban anunță „investiții-record” la Chișinău, deși bugetul pentru 2026 nu e aprobat. Campania „Buget este”, criticată de experți Unika.md
Ceban anunță „investiții-record” la Chișinău, deși bugetul pentru 2026 nu e aprobat. Campania „Buget este”, criticată de experți
09:00
Apelurile la 112 vor fi localizate mai precis: operatorii mobili, obligați să ofere coordonate în max. 20 de secunde Unika.md
Apelurile la 112 vor fi localizate mai precis: operatorii mobili, obligați să ofere coordonate în max. 20 de secunde
08:30
Lumina LED, noua speranță în cancerul de piele: terapia care distruge timp de 30 min Unika.md
Lumina LED, noua speranță în cancerul de piele: terapia care distruge timp de 30 min
08:10
Atac cu drone ucrainene asupra portului rusesc din Marea Neagră, înaintea negocierilor de pace Unika.md
Atac cu drone ucrainene asupra portului rusesc din Marea Neagră, înaintea negocierilor de pace
08:00
Horoscopul zilei: o întâlnire sau o discuție îți reașază prioritățile Unika.md
Horoscopul zilei: o întâlnire sau o discuție îți reașază prioritățile
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.