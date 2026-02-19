Dodon îl acuză pe Ceban de aroganță după întâlnirea de la Primărie
SafeNews, 19 februarie 2026 07:30
Liderul Igor Dodon a calificat drept „aroganță" postarea primarului general Ion Ceban, în care edilul a evitat să-i rostească numele după întâlnirea de la Primăria Chișinău din 3 februarie. Dodon afirmă însă că relațiile cu fostul său consilier – care și-a lansat ulterior propriul partid – rămân „normale". Invitat la emisiunea „UNinterviu", Dodon a declarat […]
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că există bănuieli potrivit cărora fostul președinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, și ex-șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pânzari, ambii condamnați la închisoare, s-ar afla în regiunea transnistreană. Cernăuțeanu a explicat că, până la pronunțarea sentinței, în cazul mai multor persoane, printre care Nesterovschi, […]
Șeful echipei ruse de negociatori, Vladimir Medinski, a confirmat miercuri că delegația sa a avut o întâlnire privată de două ore cu delegația ucraineană după încheierea discuțiilor trilaterale de astăzi cu Statele Unite. Medinski a descris anterior cea de-a treia rundă de negocieri de astăzi cu echipele din Ucraina și SUA ca fiind „dificilă", dar […]
Frontiera funcționează în regim normal. Unde sunt menținute restricții pentru transportul de mare tonaj # SafeNews
Punctele de trecere a frontierei de stat activează, la această oră, în regim normal, iar fluxul de persoane și mijloace de transport este echilibrat. Excepție face punctul de trecere Cișmichioi–Dolinskoe, unde situația rămâne limitată. Potrivit autorităților, drumurile de acces către punctele de frontieră sunt practicabile, iar condițiile de circulație permit desfășurarea traficului în parametri normali. […]
OMS va oferi asistență Ministerului Sănătății și Agenției Medicamentului în următoarele 18 luni # SafeNews
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) va oferi, în următoarele 18 luni, asistență tehnică Ministerului Sănătății și Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) pentru modernizarea proceselor cheie din sector. Inițiativa este susținută financiar de Uniunea Europeană. Potrivit Biroului OMS la Chișinău, sprijinul se va concentra, în principal, pe îmbunătățirea procesului de aliniere la acquis-ul UE, prin […]
Liderul Igor Dodon a calificat drept „aroganță" postarea primarului general Ion Ceban, în care edilul a evitat să-i rostească numele după întâlnirea de la Primăria Chișinău din 3 februarie. Dodon afirmă însă că relațiile cu fostul său consilier – care și-a lansat ulterior propriul partid – rămân „normale". Invitat la emisiunea „UNinterviu", Dodon a declarat […]
Comisia Europeană intensifică sprijinul pentru regiunile UE învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina # SafeNews
Comisia Europeană a adoptat, miercuri, o strategie cuprinzătoare pentru a intensifica sprijinul acordat regiunilor estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar. Potrivit Bruxelles-ului, mai multe regiuni din nouă state membre (Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria) au fost afectate […]
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că trenul care circulă pe ruta Chișinău–Iași nu este inferior celor operate în alte țări, inclusiv Japonia, subliniind că confortul și modernizarea garniturilor moldovenești ar fi comparabile cu trenurile de mare viteză din Tokyo. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate. „Trenul care circulă […]
La Jocurile Olimpice din Italia, schiorii au fost speriați de un câine care a intrat în fugă pe pistă # SafeNews
În timpul calificărilor la proba feminină de sprint pe echipe de la Jocurile Olimpice, un câine a ieșit brusc în fugă pe pista de schi din apropierea orașului Tesero. La linia de sosire, animalul s-a aflat lângă grecoaica Konstantina Charalampidou și croata Tena Hadzic. „La început, am crezut că este un lup și că am halucinații din […]
Președintele României, Dan Nicușor, este de părerea că el și Maia Sandu au același profil psihologic, argumentând prin modul în care aceasta a gestionat relațiile externe și parcursul european al țării. Întrebat cât de apropiat este de Maia Sandu, Dan Nicușor a sugerat că există o compatibilitate de viziune și abordare, scrie newtv.md. El a menționat […]
Ungaria și Slovacia au suspendat temporar livrările de motorină către Ucraina. Autoritățile de la Budapesta și de la Bratislava au anunțat că exportul va fi reluat odată ce Kievul va permite din nou tranzitul de petrol rusesc prin conducta Drujba. Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, l-a acuzat pe președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, că a […]
Spionii străini pot vedea mesajele trimise de soldaţii ruşi pe Telegram, avertizează un ministru rus # SafeNews
Serviciile de informaţii străine pot vedea mesajele trimise de soldaţii ruşi care folosesc aplicaţia de mesagerie Telegram, a declarat miercuri ministrul rus pentru dezvoltare digitală, Maksud Şadaev, potrivit agenţiei de ştiri Interfax, citată de Reuters. Telegram, unul dintre cele mai populare servicii de mesagerie din Rusia, este utilizat pe scară largă de forţele ruse care […]
FOTO | Administrația Drumurilor primește 13 automobile noi pentru monitorizarea șantierelor # SafeNews
Administrația Națională a Drumurilor (AND) își consolidează activitatea din teren prin achiziția a 13 automobile noi, destinate diriginților de șantier care monitorizează lucrările pe drumurile naționale. Noile unități de transport, de model Dacia Logan, au fost transmise în cadrul unui eveniment la care au participat viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, conducerea […]
The New York Times: Cât mai vrea Putin să continue războiul. Anunțul serviciilor secrete din Occident # SafeNews
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este convins că va câștiga războiul și este gata să îl continue pentru a obține controlul deplin asupra Donbasului, au declarat pentru The New York Times surse din serviciile de informații și din rândul militarilor din mai multe țări occidentale. Potrivit interlocutorilor NYT, chiar dacă cucerirea regiunii Donețk va mai dura […]
La mai mult de un an după ce o femeie de 33 de ani a murit înghețată pe cel mai înalt munte din Austria, iubitul ei a avut prima înfățișare înaintea instanței joi, fiind acuzat de omor din neglijență gravă. Femeia a murit de hipotermie în timpul unei excursii de alpinism pe Grossglockner. Iubitul ei […]
Procesul educațional în toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău se va desfășura cu prezență fizică joi, 19 februarie 2026. Anunțul a fost făcut de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS). Decizia a fost luată după analiza situației meteorologice actualizate și evaluările efectuate în teritoriu. Autoritățile municipale au intervenit pentru a asigura condiții sigure […]
Începând cu ora 18:30 şi până la ora 22:00, circulația transportului de mare tonaj este suspendată pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Măsura a fost luată pentru a permite serviciilor specializate să intervină eficient în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. Autoritățile recomandă șoferilor să respecte restricțiile și indicațiile polițiștilor aflați în teren pentru siguranța traficului.
Consiliul de Pace de la Washington. Erdogan îl trimite pe ministrul de externe în locul său # SafeNews
Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, se va deplasa la Washington în locul preşedintelui Tayyip Erdogan pentru reuniunea inaugurală de joi a „Consiliului de Pace" al preşedintelui american Donald Trump, a anunţat miercuri Ministerul de Externe de la Ankara, relatează Reuters.. O sursă diplomatică turcă a declarat pentru Reuters că, în timpul discuţiilor, Fidan va […]
Armata Națională participă pentru al doilea an la exercițiul internațional „Defence Cyber Marvel” # SafeNews
Un grup de militari ai Armatei Naționale a participat la exercițiul multinațional „Defence Cyber Marvel 2026", unde a simulat răspunsul la atacuri informatice și gestionarea unor crize cibernetice. Potrivit Ministerului Apărării, echipa Republicii Moldova a lucrat împreună cu specialiști din Regatul Unit și cu reprezentanți ai Agenției pentru Securitate Cibernetică. Participanții au identificat vulnerabilități, au […]
Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a avut întrevederi separate cu trei ambasadori nou-acreditați în Republica Moldova, care își au reședința la București. Este vorba despre reprezentanții Republicii India, Republicii Arabe Egipt și Republicii Populare Bangladesh. În cadrul discuțiilor, oficialul moldovean a felicitat diplomații pentru prezentarea scrisorilor de acreditare și a subliniat interesul Chișinăului […]
Poliția îndeamnă cetățenii să fie prudenți în fața informațiilor apărute pe rețelele de socializare, potrivit cărora persoane necunoscute ar merge din ușă în ușă, s-ar prezenta drept angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și ar solicita date personale. Instituția precizează că, până în prezent, nu a fost înregistrat niciun caz oficial care să confirme astfel de […]
FOTO | Permis auto obținut ilegal. Instructor din Bălți, reținut de CNA după ce a cerut 900 de euro # SafeNews
Un instructor auto din Bălți a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii municipiului Bălți, fiind suspectat că ar fi promis obținerea permisului de conducere în schimbul unor bani. Potrivit CNA, bărbatul ar fi cerut 900 de euro de la un candidat la categoria B. Acesta ar fi susținut că poate interveni […]
Consiliul Superior al Procurorilor a stabilit că fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a comis o abatere disciplinară în legătură cu informațiile făcute publice despre Tatiana Răducanu, însă nu a aplicat nicio sancțiune, deoarece aceasta nu mai activează în sistem. Potrivit hotărârii, CSP a constatat că acțiunile fostei șefe a Procuraturii Anticorupție au afectat […] Articolul CSP: Veronica Dragalin a comis o abatere disciplinară, dar nu poate fi sancționată apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, se declară pregătită să vină joi în plenul Parlamentului pentru a raporta cu privire la situația traficului de droguri, ca urmare a demersului de audiere înaintat de partidele de opoziție și susținut de majoritatea parlamentară. Potrivit ei, este o procedură obișnuită. „Este o procedură obișnuită pentru a oferi atât perspectivele […] Articolul Daniella Misail-Nichitin, despre audierea din Parlament, este o procedură obișnuită apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Opt bărbați au trecut prin momente critice după ce gheața pe care pescuiau s-a rupt, iar bucata desprinsă a fost dusă de curent în largul râului Nistru. Incidentul s-a produs pe 18 februarie, în regiunea transnistreană. Potrivit informațiilor autorităților locale, patru dintre pescari au reacționat imediat, au intrat în apă și au reușit să înoate […] Articolul VIDEO | Opt pescari, salvați după ce gheața s-a rupt pe Nistru apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Dosarele Epstein dezvăluie fapte care reprezintă crime împotriva umanității, spun experții ONU # SafeNews
Milioanele de documente legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein sugerează existența unei „organizații infracționale globale” care a comis acte care îndeplinesc pragul legal al crimelor împotriva umanității, potrivit unui grup de experți independenți numiți de Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite. Aceștia au afirmat că crimele descrise în documentele publicate de Departamentul de Justiție […] Articolul Dosarele Epstein dezvăluie fapte care reprezintă crime împotriva umanității, spun experții ONU apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Iranul şi Rusia urmează să desfăşoare un ”exerciţiu naval comun” la Marea Oman, după o închidere parţială a Strâmtorii Ormuz # SafeNews
Iranul şi Rusia urmează să desfăşoare joi manevre militare în largul Iranului, după o nouă rundă de negocieri, marţi, între Republica islamică şi Statele Unite în Elveţia, anunţă miercuri agenţia iraniană de presă Isna, relatează AFP. Acest ”exerciţiu naval comun” se desfăşoară la Marea Omanului şi în nordul Oceanului Indian, declară Isna contraamiralul Hassan Maghsoudloo. ”Obiectivul […] Articolul Iranul şi Rusia urmează să desfăşoare un ”exerciţiu naval comun” la Marea Oman, după o închidere parţială a Strâmtorii Ormuz apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Igor Grosu: Grecia își consolidează sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova # SafeNews
Cooperarea dintre Republica Moldova și Republica Elenă se extinde, cu accent pe integrarea europeană și dezvoltarea unor proiecte comune în domenii strategice. Subiectele au fost discutate de președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu membrii Grupului de prietenie cu Republica Moldova din Parlamentul elen. Potrivit lui Igor Grosu, Grecia continuă să ofere sprijin concret pentru modernizarea instituțiilor […] Articolul Igor Grosu: Grecia își consolidează sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Parlamentul a lansat concursul pentru funcția de director ANRE. Dosarele se depun până pe 23 martie # SafeNews
Parlamentul a dat startul procedurii de selectare a unui nou director în Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Regulamentul concursului a fost aprobat astăzi de membrii Comisiei economie, buget și finanțe. Dosarele de participare pot fi depuse până la 23 martie 2026, ora 17:00. Pentru a participa, candidații trebuie să dețină […] Articolul Parlamentul a lansat concursul pentru funcția de director ANRE. Dosarele se depun până pe 23 martie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
FOTO | Salvatorii intervin în mai multe raioane pentru deblocarea ambulanțelor și a mașinilor blocate în zăpadă # SafeNews
Misiunile de intervenție ale salvatorilor continuă în întreaga țară, în contextul condițiilor meteorologice dificile din 18 februarie 2026. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru tractarea și deblocarea mai multor mijloace de transport rămase împotmolite pe drumuri acoperite cu zăpadă sau polei. Cele mai multe intervenții au avut loc pe trasee din […] Articolul FOTO | Salvatorii intervin în mai multe raioane pentru deblocarea ambulanțelor și a mașinilor blocate în zăpadă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Comisia Electorală Centrală a anunțat calendarul pentru înregistrarea blocurilor electorale care vor participa la alegerile locale noi și la referendumul local programate pentru 17 mai 2026. Documentele vor fi recepționate în perioada 26 februarie – 1 aprilie 2026, la sediul CEC din municipiul Chișinău, str. Vasile Alecsandri 119, biroul 201. Actele pot fi depuse în […] Articolul CEC începe înregistrarea blocurilor electorale pentru alegerile locale noi din 17 mai apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Republica Moldova continuă să piardă populație, iar în 2025 numărul locuitorilor a ajuns la aproximativ 2,39 milioane, potrivit datelor actualizate ale Biroului Național de Statistică. Într-un singur an, țara a pierdut aproape 29.000 de persoane, ceea ce înseamnă o scădere de circa 1,2%. Depopularea afectează atât orașele, cât și satele, însă declinul este mai pronunțat […] Articolul BNS: Republica Moldova pierde populație. Numărul locuitorilor a coborât la 2,39 milioane apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
APP: Tranzacția pentru activele Lukoil Moldova merge înainte. SUA pregătesc plata diferenței # SafeNews
Procedura de achiziționare a activelor Lukoil Moldova de către un consorțiu american continuă, iar următoarea etapă este stabilirea costului final în instanță. Anunțul a fost făcut de directorul Agenției Proprietății Publice (APP), Roman Cojuhari. Potrivit oficialului, este vorba despre stațiile de alimentare care aparțin unor persoane incluse pe lista de restricții aprobată de autorități. Cojuhari […] Articolul APP: Tranzacția pentru activele Lukoil Moldova merge înainte. SUA pregătesc plata diferenței apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ucraina impune sancțiuni lui Lukașenko. Kievul acuză Belarusul că susține agresiunea rusă # SafeNews
Volodimir Zelenski anunță sancțiuni împotriva lui Alexandr Lukașenko, pe care îl acuză că ajută Rusia în război prin furnizarea de echipamente. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că autoritățile de la Kiev impun sancțiuni împotriva liderului belarus Alexandr Lukașenko, pe care îl acuză de sprijin direct pentru acțiunile militare ale Rusiei, relatează Ukrinform, citat de mediafax.ro. Anunțul […] Articolul Ucraina impune sancțiuni lui Lukașenko. Kievul acuză Belarusul că susține agresiunea rusă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Fostul șef al Spitalului Clinic Bălți, trimis în judecată pentru corupție. Riscă până la 7 ani de închisoare # SafeNews
Fostul director al Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, a fost trimis în judecată, dosarul său fiind înregistrat la Judecătoria Bălți, fiind acuzat de corupere pasivă, informează NordNews. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 7 ani de închisoare, amendă și interdicția de a ocupa funcții publice. Potrivit unui răspuns oficial oferit redacției NordNews, Gheorghe Brînza […] Articolul Fostul șef al Spitalului Clinic Bălți, trimis în judecată pentru corupție. Riscă până la 7 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ninsorile din România dau peste cap circulația feroviară. Trenul Chișinău–București ajunge cu mari întârzieri # SafeNews
Trenul internațional Chișinău–București circulă astăzi, 18 februarie, cu întârzieri semnificative din cauza vremii severe din România, anunță Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”. Potrivit operatorului feroviar, pe mai multe sectoare din România se înregistrează ninsori abundente, viscol și temperaturi scăzute. Zăpada depusă pe infrastructura feroviară a impus restricții de viteză, iar echipele de intervenție […] Articolul Ninsorile din România dau peste cap circulația feroviară. Trenul Chișinău–București ajunge cu mari întârzieri apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Unele curse au fost anulate sau întârziate pe Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) din cauza ninsorilor abundente și a viscolului. Zborul spre București a fost anulat din cauza condițiilor meteorologice din capitala României, iar cursa spre Istanbul a fost suspendată de compania aeriană în contextul codului portocaliu emis în Republica Moldova. De asemenea, alte două curse […] Articolul VIDEO | Viscolul perturbă zborurile. Întârzieri și anulări pe Aeroportul Chișinău apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Kievul a recuperat 2.000 de copii, însă alte ”mii” sunt captivi în Rusia, anunţă Zelenski # SafeNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă că 2.000 de copii au fost recuperaţi de către Kiev de la începutul războiului, însă alte ”mii” rămân captivi în Rusia şi în teritoriile ocupate în Ucraina, relatează AFP. ”Avem în prezent un rezultat semnificativ. Două mii de copii ucraineani care se aflau sub controlul Rusiei au fost aduşi acasă”, […] Articolul Kievul a recuperat 2.000 de copii, însă alte ”mii” sunt captivi în Rusia, anunţă Zelenski apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Guvernul schimbă regulile pentru străini. Aplicațiile pentru ședere vor putea fi depuse online # SafeNews
Guvernul a aprobat un nou proiect de lege care schimbă modul în care cetățenii străini pot intra, locui și munci în Republica Moldova. Documentul stabilește proceduri mai clare pentru obținerea dreptului de ședere și reduce birocrația prin digitalizarea serviciilor. Una dintre principalele noutăți este introducerea Cărții de rezidență. Acest document va înlocui mai multe acte […] Articolul Guvernul schimbă regulile pentru străini. Aplicațiile pentru ședere vor putea fi depuse online apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
SUA urmează să lanseze negocieri, săptămâna viitoare, cu Mauritius, cu privire la prezenţa militară americană pe Insulele Chagos # SafeNews
Statele Unite anunţă că urmează să lanseze, săptămâna viitoare, negocieri cu Insula Mauritius privind problema prezenţei militare americane în acest arhipelag situat la Oceanul Indian, restituit de către Regatul Unit, relatează AFP. Această decizie a Londrei de a restitui Insulele Chagos Insulei Mauritius l-a înfruriat, mai întâi, pe preşedintele american Donald Trump, care a anunţat […] Articolul SUA urmează să lanseze negocieri, săptămâna viitoare, cu Mauritius, cu privire la prezenţa militară americană pe Insulele Chagos apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Gestionarea frontierei de stat va fi monitorizată continuu, după ce Guvernul a aprobat un nou mecanism de evaluare a modului în care sunt aplicate politicile de securitate și control la frontieră. Decizia vizează modernizarea activității Consiliului Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat și aliniera Republicii Moldova la practicile Uniunii Europene, în contextul procesului […] Articolul Evaluări permanente la frontiera de stat. Noi reguli aprobate de Guvern apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ministerul Finanțelor pregătește o revizuire a modului în care este utilizată acciza la carburanți, astfel încât contribuțiile să reflecte mai clar folosirea reală a drumurilor și impactul asupra infrastructurii. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că actualul sistem nu tratează echitabil toate categoriile de consumatori. Potrivit lui, unele domenii, în special agricultura, utilizează carburanți fără […] Articolul VIDEO | Ministerul Finanțelor pregătește o nouă formulă pentru acciza la combustibil apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Cancelarul Merz spune că Germania poate oferi avioane care să poarte bombe atomice: „Vremurile s-au schimbat” # SafeNews
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat miercuri că Germania ar putea oferi avioane militare capabile să transporte bombe atomice, insistând în acelaşi timp că nu este vorba ca ţara sa să dispună de propriile arme nucleare în cadrul unei eventuale „umbrele nucleare” europene de descurajare, potrivit EFE, preluată de Agerpres. La podcastul ‘Machtwechsel’ (Schimbarea puterii), […] Articolul Cancelarul Merz spune că Germania poate oferi avioane care să poarte bombe atomice: „Vremurile s-au schimbat” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Serviciile de informații străine pot vedea mesajele trimise de soldații ruși prin intermediul aplicației de mesagerie Telegram, a declarat miercuri ministrul rus al dezvoltării digitale, Maksud Șadaev, citat de agențiile Interfax și Reuters. Telegram, unul dintre cele mai populare servicii de mesagerie din Rusia, este utilizat pe scară largă de forțele ruse care luptă în Ucraina, […] Articolul Armata rusă le-a transmis soldaților săi că aplicația Telegram a fost compromisă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
VIDEO | Fraudă prin call-centre, stopată într-o operațiune Moldova–România: 26 de persoane, vizate de anchetă # SafeNews
O rețea specializată în fraude financiare, care a prejudiciat cetățeni din România cu peste un milion de lei, a fost destructurată în urma unei operațiuni comune desfășurate de autoritățile din Republica Moldova și România, cu sprijinul Eurojust și Europol. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, gruparea activa din iulie 2025 și opera prin intermediul unor call-centre. […] Articolul VIDEO | Fraudă prin call-centre, stopată într-o operațiune Moldova–România: 26 de persoane, vizate de anchetă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ucraina și Rusia urmează să reia discuțiile miercuri la Geneva, sub medierea SUA, pentru a încerca să găsească o ieșire din cei patru ani de război din Ucraina, după ce negocierile din ziua precedentă au arătat puține semne de progres, relatează AFP. Discuțiile, care au durat șase ore, ‘au fost foarte tensionate’ marți, a declarat […] Articolul Discuțiile dintre Rusia și Ucraina se reiau miercuri la Geneva apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Diaspora care revine acasă va beneficia de proceduri vamale simplificate pentru bunurile personale # SafeNews
Cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul permanent în țară vor putea aduce bunuri personale și un autovehicul fără plata drepturilor de import, în baza unei liste aprobate de Guvern în ședința din 18 februarie. Noua listă stabilește clar ce tipuri de bunuri pot fi introduse în țară cu scutiri fiscale, ceea ce va reduce […] Articolul Diaspora care revine acasă va beneficia de proceduri vamale simplificate pentru bunurile personale apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
FOTO | Carabinierii intervin în sudul țării. Restricții pentru camioane și sprijin pentru pietoni # SafeNews
Ninsorile și poleiul au impus măsuri speciale în sudul Republicii Moldova. Carabinierii limitează circulația transportului de mare tonaj și intervin în teren pentru a preveni blocajele și accidentele. Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri, restricțiile pentru camioane sunt aplicate pe drumul de ocolire spre Vama Oancea, la intrarea în municipiul Cahul. Scopul este de a evita […] Articolul FOTO | Carabinierii intervin în sudul țării. Restricții pentru camioane și sprijin pentru pietoni apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Angajații din sectorul privat vor putea primi tichete de vacanță neimpozabile pentru concedii în Moldova # SafeNews
Angajații din sectorul privat vor putea beneficia, din 2026, de tichete de vacanță neimpozabile, destinate exclusiv concediilor petrecute în pensiunile din mediul rural. Guvernul a aprobat regulamentul care stabilește condițiile de acordare și utilizare a acestui sprijin. Valoarea anuală a tichetelor va putea ajunge până la echivalentul a 50% din salariul mediu lunar pe economie. […] Articolul Angajații din sectorul privat vor putea primi tichete de vacanță neimpozabile pentru concedii în Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru trafic de persoane și exploatarea minorilor # SafeNews
Un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 17 ani de detenție pentru trafic de ființe umane și trafic de copii, după ce a recrutat și exploatat persoane vulnerabile prin muncă forțată. Acesta își va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de tip închis și nu va avea dreptul, timp de cinci ani, să desfășoare […] Articolul Bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru trafic de persoane și exploatarea minorilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
VIDEO | Apartament transformat în loc de consum de droguri, descoperit în centrul Capitalei. Proprietarul, reținut # SafeNews
Un apartament din sectorul Centru al Capitalei, folosit pentru consumul de substanțe narcotice, a fost descoperit de polițiști în urma unor acțiuni procesual-penale. Potrivit oamenilor legii, locuința era administrată de un bărbat de 35 de ani. În momentul intervenției, în apartament se aflau alte șapte persoane, cu vârste între 22 și 55 de ani, care […] Articolul VIDEO | Apartament transformat în loc de consum de droguri, descoperit în centrul Capitalei. Proprietarul, reținut apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
