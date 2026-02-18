Codul galben de ninsori și vînt puternic rămîne în vigoare
18 februarie 2026
Toate serviciile municipale sînt în teren și intervin în regim continuu pentru curățarea arterelor principale și secundare, pentru a ușura circulația.Toate echipele sînt dislocate și se intervine cu tehnică, dar și în regim manual, la curățarea subteranelor, scărilor, dar și a altor accese.{{865724}}Cu toate acestea, ninge abundent, fără oprire și, în acest context, facem apel către conduc
• • •
Autoritățile îndeamnă conducătorii auto să evite deplasările care nu sînt urgente și să manifeste prudență sporită în trafic, adaptînd viteza la condițiile de drum.{{865720}}Totodată, în raionul Cantemir, mai mulți șoferi nu au reușit să facă față condițiilor dificile de pe trasee. Din cauza carosabilului alunecos, unele vehicule au rămas blocate, fiind necesară intervenția echipajelor de poli
Apă-Canal Chișinău a anunțat lansarea procedurii de achiziție publică pentru finisarea lucrărilor la Stația de epurare a apelor uzate din municipiul Chișinău, un obiectiv strategic pentru infrastructura de canalizare și protecția mediului.Contractul vizează finalizarea lucrărilor de reconstrucție demarate în anul 2018, în contextul rezoluțiunii contractului inițial în 2023. Noul acord prevede
Mai multe sectoare de drum și terenuri aferente traseelor naționale trec în proprietatea statului # Noi.md
Guvernul a aprobat transmiterea în proprietatea statului a 105 terenuri aferente drumurilor publice naționale și a 11 sectoare de drum, cu o lungime totală de 57,9 kilometri, care anterior aveau statut de drumuri locale, iar în prezent sînt incluse în componența a 11 drumuri publice naționale.După modificările aprobate în ultimii ani la lista drumurilor naționale și locale, s-a constatat că o
Polițiștii din cadrul Secției escortă și misiuni speciale a Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au intervenit prompt pe traseul M-3, în localitatea Horești, raionul Ialoveni, pentru a acorda sprijin unui conducător auto aflat în dificultate.{{865717}}Intervenția a avut loc în urma identificării situației în trafic, iar polițiștii au acționat rapid pentru a preveni eventuale r
Pentru a consolida securitatea la frontieră, Guvernul a aprobat modificarea cadrului de funcționare a Consiliului Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat.Proiectul introduce un mecanism național de evaluare permanentă a modului în care este administrată frontiera și face parte din procesul de pregătire a Republicii Moldova pentru standardele și evaluările Schengen, notează
Autoritățile nu renunță la construcția celor două spitale regionale de la Bălți și Cahul, fiindcă aceste obiective sînt „importante și strategice” pentru R. Moldova, afirmă ministrul Sănătății, Emil Ceban.În cazul spitalului din sudul R. Moldova, lucrările sînt mai avansate, a anunțat oficialul.{{865665}}„Se lucrează foarte serios, discutăm cu specialiștii, cu partenerii de dezvoltare, cu
Din cauza condițiilor meteorologice grele, circulația rutieră pe strada Călărași din municipiul Chișinău este temporar restricționată.{{865626}}La fața locului se află echipaje de poliție, care asigură siguranța circulației în zonă. Autoritățile monitorizează situația și intervin pentru prevenirea incidentelor rutiere.Participanții la trafic sînt îndemnați să evite sectorul
Din cauza condițiilor meteorologice dificile, care persistă pe tot parcursul zilei, strada Grădina Botanică din sectorul Botanica al capitalei a fost inundată și s-a transformat practic într-un rîu.{{865711}}Imagini video cu cele întîmplate au apărut pe internet și sunt distribuite activ pe rețelele de socializare. În înregistrări se poate vedea că circulația pe stradă este considerabil îngreu
Guvernul slovac a declarat stare de urgență în domeniul petrolier din cauza lipsei livrărilor de petrol.Despre acest lucru scrie „Европейская правда”, relatează Aktuality. De la sfîrșitul lunii ianuarie, petrolul nu mai ajunge în Slovacia și Ungaria. Motivul este avarierea conductei de petrol „Druzhba” din Ucraina.Conform documentelor prezentate guvernului, petrolul va ajunge în Slovacia
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii mun. Bălți au reținut în flagrant un bărbat bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit mijloace ilicite pentru perfectarea unui permis de conducere.Potrivit denunțătorului, bănuitul, care deține funcția de instructor auto în cadrul unei școli auto din Bălți, ar fi pretins 900 de euro, susținînd că ar a
Ninsoare abundentă și vizibilitate redusă pe traseul M-3, ocolirea Comratului. Poliția îndeamnă șoferii la prudență # Noi.md
Poliția Națională informează că pe traseul național M-3, pe sectorul de ocolire a municipiului Comrat, se înregistrează precipitații abundente sub formă de ninsoare și intensificări ale vîntului, condiții care reduc semnificativ vizibilitatea în trafic.Potrivit autorităților, condițiile meteo dificile pot genera pericole sporite pentru participanții la trafic, inclusiv risc de derapaj și bloca
Statul actualizează evidența bunurilor imobile pentru o administrare corectă și transparentă # Noi.md
Agenția Proprietății Publice informează despre aprobarea a două hotărîri de Guvern prin care sînt actualizate listele construcțiilor și bunurilor imobile proprietate a statului.Prima hotărîre actualizează listele aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 351/2005, unde o parte din date nu mai corespundeau realității actuale. sînt aliniate informațiile la evidența cadastrală, sînt incluse bunuri n
Congresul din Peru a votat marți pentru punerea sub acuzare a președintelui José Jerí. Totul se întîmplă cu doar două luni înainte de alegerile generale programate.José Jerí, în vîrstă de 39 de ani, fostul șef al Congresului, a preluat funcția de președinte interimar în octombrie 2025, după ce chiar el a prezidat demiterea predecesorului său.{{864275}}El este al șaselea președinte peruan d
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea discuțiilor publice privind elaborarea noului Program național pentru susținerea populației de etnie romă pentru perioada 2027–2030.În cadrul primei ședințe organizate de MEC au fost analizate propunerile și direcțiile strategice ale Programului. La discuții au participat reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale și locale
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, a comis o abatere disciplinară atunci cînd a expediat, în 2024, o scrisoare către mai mulți judecători și candidați care trecuseră sau urmau să fie supuși procesului de evaluare externă a integrității financiare și etice, denigrînd-o pe fosta magistrată Tatiana Răducanu, membră a comisiilor pre-vetting și vetting la acea etapă.Con
Pentru a consolida securitatea la frontieră, Guvernul a aprobat modificarea cadrului de funcționare a Consiliului Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat. Proiectul introduce un mecanism național de evaluare permanentă a modului în care este administrată frontiera, după modelul Uniunii Europene, și face parte din procesul de pregătire a Republicii Moldova pentru standar
Pe 18 februarie 2026 misiunile de intervenție a salvatorilor în urma condițiilor meteo grele, continuă în toată țară.Cele mai multe acțiuni de tractare și deblocare a mijloacelor de transport au fost realizate de angajații IGSU pe drumuri și trasee din raioanele Căușeni, Cahul, Soroca, Orhei Anenii Noi, dar și Hîncești.{{865610}}O echipă de medici din raionul Orhei cu o ambulanță a fost aj
Polițiștii de frontieră intervin în diferite regiuni și localități din zona de frontieră, unde acordă ajutor mai multor conducători auto care au întîmpinat greutăți, notează Noli.md.Echipaje din cadrul SPF Valea Rusului, SPF Copceac, SPF Vulcănești, SPF Lipcani, SPF Leova și SPF Brînza, de comun cu salvatorii, au deblocat pe drumurile din zona de frontieră mașini împotmolite în zăpadă sau care
Ucraina a impus un pachet de sancțiuni împotriva președintelui Belarusului, Alexandr Lukașenko, pentru ajutorul acordat Rusiei în război.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd mesajul președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, pe Telegram și decretul corespunzător al șefului statului ucrainean.Vladimir Zelenski a menționat că, în a doua jumătate a anului 2025, rușii au instalat pe te
Debitul din Carpați în rezervorul Dnestrovsk este, de cîteva zile, de aproximativ 200 m3/s, de aceea nivelul său crește lent, dar rămîne în continuare scăzut, fiind astăzi de 112,83 m.Despre acest lucru a anunțat renumitul ecologist, director executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Rîului Nistru Eco-TIRAS, doctorul în științe biologice, Ilia Trombițchi.{{861143}}Potrivit aces
În perioada 2019 - 2026, în țara noastră, s-a desfășurat un program amplu de înregistrare și delimitare a bunurilor imobile, pentru evidența proprietății publice și modernizarea sistemului de cadastral. Cele circa 300 de localități care nu au fost acoperite anterior de acest program vor fi acum incluse în procesul de delimitare a bunurilor imobile.Înregistrarea proprietății publice și delimita
În cadrul unui briefing, deputatul PSRM, Marcel Cenuşa, a criticat starea Armatei Naționale a Moldovei, subliniind problemele grave legate de orientarea strategică, stabilitatea financiară și starea internă a forțelor armate.Cenușă a subliniat că, în ciuda statutului constituțional de neutralitate al Moldovei, se observă o creștere treptată a bugetului militar și o „reorientare doctrinară necl
Polițiștii Direcției patrulare Sud din cadrul Inspectoratul Național de Securitate Publică au intervenit pentru a acorda ajutor unui șofer pe traseul G135, la ieșirea din localitatea Baurci.{{865551}}Incidentul s-a produs în apropierea ieșirii din sat, iar echipajul de patrulare a acționat prompt pentru a asigura siguranța participanților la trafic și pentru a preveni eventuale blocaje sau ris
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță, că din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe teritoriul României, astăzi, 18 februarie 2026, trenul pe ruta Chișinău–București înregistrează întîrzieri pe parcursul traseului.Pe teritoriul României sînt semnalate ninsori abundente, viscol și depuneri de omăt pe infrastructura feroviară, precum și temperaturi scăzute, care p
Cetățenii Republicii Moldova, care revin cu traiul permanent în țară, vor continua să beneficieze de scutire la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul.Lista bunurilor personale care pot fi aduse la revenirea în Republica Moldova a fost aprobată astăzi, de Guvern, notează Noi.md.Includerea tuturor bunurilor scutite de plata impozitelor într-o listă extinsă v
Angajații sectorului privat pot beneficia, începînd cu 1 ianuarie 2026, de compensarea cheltuielilor pentru tichete de vacanță.Guvernul a aprobat Regulamentul care stabilește modul de acordare, utilizare și returnare a tichetelor.Astfel, beneficiarilor tichetelor de vacanță le vor fi compensate cheltuielile suportate, în mărime anuală de pînă la 50% din salariul mediu lunar pe economie. Ac
Drepturile și obligațiile străinilor în Republica Moldova vor fi reglementate printr-o nouă lege, după ce Guvernul a aprobat proiectul privind admisia, șederea și supravegherea acestora pe teritoriul țării. Documentul urmează să fie examinat și adoptat de Parlament, iar intrarea în vigoare este prevăzută pentru 1 iunie 2027.Potrivit autorităților, noul cadru normativ are drept scop consolidare
Aeroportul din Chișinău a anunțat modificări în programul zborurilor din cauza ninsorii abundente # Noi.md
Aeroportul Internațional din Chișinău informează pasagerii despre condițiile meteorologice dificile înregistrate în prezent pe teritoriul aeroportului. Din cauza ninsorii abundente și a viscolului, toate serviciile specializate de curățare a pistei, a căilor de rulare și a platformei sînt mobilizate și lucrează în regim continuu.Administrația aeroportului subliniază că activitatea se desfășoar
Fostul director al Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, a fost trimis în judecată.După luni de anchetă, descinderi și arest preventiv, dosarul său a fost înregistrat la Judecătoria Bălți și urmează să fie examinat în primă instanță, transmite Nordnews.md.{{863259}}Brînza este acuzat de corupere pasivă. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă pînă la 7 ani de închisoare, amendă considerabil
Ieri seară, în raionul Slobozia din Transnistria, o ambulanță a rămas blocată din cauza condițiilor meteorologice dificile.{{865573}}Echipa medicală se îndrepta cu un pacient spre spital, cînd mașina s-a împotmolit brusc în pămîntul ud după precipitații.Echipele de salvare din Slobozia au sosit repede la fața locului. Cu ajutorul echipamentului special și al cablului de remorcare, ambulanț
Incident la aeroport: o pasageră a încercat să scoată ilegal din țară zeci de mii de dolari # Noi.md
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu polițiștii de frontieră au contracarat o tentativă de scoatere ilegală din țară a unei sume semnificative de valută. Cazul a fost înregistrat urmare a controlului de specialitate desfășurat asupra pasagerilor de la ruta Chișinău - Erevan.Astfel, în timpul formalităților de control, comportamentul unei pasagere a trez
Oamenii legii anunță evoluția investigațiilor într-o cauză penală complexă, inițiată în iulie 2025, ce se referă la activitatea unei grupări criminale organizate, specializate în escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede.Cauza penală a fost pornită în baza unei bănuieli rezonabile privind comiterea infracțiunii de escrocherie în proporții deosebit de mari. Potr
"Poșta Moldovei" a venit cu un anunț important pentru clienți, notează Noi.md.În perioada 6 februarie – 15 martie 2026, în Italia se desfășura Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 și Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano Cortina 2026.Din acest motiv, în intervalul menționat, se pot înregistra întîrzieri în procesarea și livrarea trimiterilor poștale internaționale cu destinația It
Sistemul MD - ALERT va fi operațional în anul 2027. După finalizarea studiului de fezabilitate și definitivarea conceptului, autoritățile urmează să lanseze achizițiile pentru echipamentele tehnice. Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, înainte de ședința Guvernului.{{862332}}Potrivit oficialului, în prezent, autoritățile se ocupă de definitivarea conce
Comunitatea academică, partenerii instituționali și publicul larg sînt invitați să participe la consultările publice privind concepțiile disciplinelor școlare, lansate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), notează Noi.md.Consultările se vor desfășura în perioada 17 februarie - 05 martie 2026.Pînă în prezent, au fost parcurse mai multe etape necesare: au fost analizate rezultatele ev
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea cazurilor de infecții respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național.În perioada 9 – 15 februarie curent (săptămîna 7/2026), au fost înregistrate 4391 de cazuri de infecții respiratorii, majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 12% față de săptămîna preceden
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 18 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 19 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,36 lei/litru (+2 ban), iar al motorinei standard – 20,16 lei/litru (fără schimbări), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 sep
Militarii Armatei Naționale au participat la exercițiul multinațional Defence Cyber Marvel 2026 # Noi.md
Un grup de militari ai Armatei Naționale a Republicii Moldova a participat la exercițiul multinațional „Defence Cyber Marvel 2026”, dedicat consolidării capacităților de apărare cibernetică și sporirii interoperabilității între parteneri.Potrivit Ministerului Apărării, în cadrul exercițiului, echipa Armatei Naționale, alături de militari din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Regimul de iarnă, activat: ce lucrări efectuează serviciile municipale pentru lupta cu omătul # Noi.md
Primăria Chișinău informează că serviciile municipale continuă intervenția mecanizată pentru a asigura circulația transportului pe drumurile din capitală.{{865626}}De către Regia „Exdrupo” sînt antrenate în teren utilaje cu sărărițe, lamă și perie care patrulează pe străzile centrale, secundare, drumurile în pantă și accesele spre suburbii unde circulă transportul public de pasageri.Muncit
Din cauza condițiilor meteorologice dificile cauzate de ninsori, pe drumurile naționale ale țării apar probleme serioase privind deplasarea mijloacelor de transport.{{865581}}Poliția anunță că pe traseul M-3, sensul giratoriu din Balabanu, raionul Taraclia – circulația pe drumul de ocolire este oprită temporar pentru transportul de mare tonaj. Totodată, pe porțiunea de drum Slobozia-Mare - Giu
Tarifele la energia electrică ar putea rămîne neschimbate, fiindcă nu ar exista „elemente de ajustare semnificativă a tarifului”, în condițiile devierilor pozitive înregistrate de cei doi operatori de distribuție, afirmă ministrul Energiei, Dorin Junghietu, scrie moldova1.mdComentînd solicitările Premier Energy și FeeNord privind majorarea tarifelor, depuse pe 16 februarie la Agenția Națională
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, carabinierii din Direcția regională „Sud” sînt implicați în restricționarea și fluidizarea traficului rutier pentru transportul de mare tonaj pe drumul de ocolire spre Vama Oancea, la intrarea în municipiul Cahul.Totodată, echipaje suplimentare activează atît pe teritoriul municipiului Cahul, cît și în municipiul Comrat, fiind pregătite să inte
Echipa Republicii Moldova U-21 de para-judo a obținut rezultate impresionante la turneul internațional German Para Judo Open, demonstrînd puterea spiritului și caracterul campionilor.{{864047}}În urma competiției, sportivii au cîștigat 4 medalii, transmite sports.md.Vadim Crețu a urcat pe treapta a doua a podiumului, devenind medaliat cu argint la competiție.Medalii de bronz au cîștiga
O problemă serioasă în comerțul exterior o reprezintă nu numai disproporțiile care se mențin, dar și cele dintre exporturi și importuri, care devin tot mai accentuateAsupra acestui lucru a atras atenția economistul Vladimir Golovatiuc, doctor în științe economice.El a menționat că în 2025 exporturile moldovenești au totalizat 3,8 miliarde de dolari, iar importurile - 10,9 miliarde de dolar
Ministerul Energiei a început procesul de reorganizare în Societate pe acțiuni a întreprinderii de stat Moldelectrica, ce are funcția de operator a sistemului de transport a energiei electrice și e responsabilă de gestionarea operativă centralizată a sistemului electroenergetic la nivel național.Un ordin privind aprobarea Planului de reorganizare a întreprinderii a fost semnat la data de 13 fe
11:00 // Circulația vehiculelor de mare tonaj este temporar stopată și pe traseul R-30 (Căușeni – Anenii Noi).Polițiștii anunță că, pe traseul M-3, satul Slobozia Mare din raionul Cahul, circulația vehiculelor de mare tonaj este oprită. notează Noi.md."Mai multe camioane la moment staționează pe partea carosabilă, așa că rugăm șoferii să manifeste prudență", îndeamnă oamenii legii.Menț
Republica Moldova și Republica Coreea își consolidează cooperarea economică bilaterală.Acest lucru devine posibil după ce viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu și Ambasadorul Republicii Coreea în țara noastră, Kichang Park, au semnat Acordul dintre cele două guverne privind cooperarea economică, transmite moldpres.Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, scopul documen
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că circulația se desfășoară în condiții de iarnă, notează Noi.md.Ninge abundent în mai multe regiuni, iar condițiile de trafic se pot schimba de la oră la oră. În prezent, este stopată circulația camioanelor pe următoarele sectoare: R34, km 130 – 180+600, Cahul – Giurgiulești; M3, km 139 – 213, Balabanu – Giurgiulești; R34.3, km 0 – 11,7, H
La această oră, pentru a asigura siguranța pe traseu, autoritățile naționale au restricționat temporar traversarea camioanelor prin PTF Leușeni și Sculeni, pe sensul de intrare în țară.Se menține restricția instituită anterior, iar la moment este stopată temporar circulația camioanelor prin:• PTF Cahul–Oancea• PTF Giurgiulești–GalațiRestricțiile se aplică pe direcția de intrare în Re
