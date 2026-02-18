VIDEO Publicul este așteptat la „Tartuffe”, comedia lui Molière revine la Teatrul din Bălți
NordNews, 18 februarie 2026 09:40
Publicul este invitat mâine, 19 februarie, începând cu ora 18:00, la spectacolul „Tartuffe", prezentat pe scena Teatrul Național „Vasile Alecsandri" din Bălți. După 60 de ani de la prima montare, celebra comedie a lui Molière revine într-o nouă viziune regizorală semnată de Sergiu Chiriac. Spectacolul aduce în atenție, prin umor subtil și ironie fină, teme [...]
• • •
Acum 30 minute
09:40
Acum o oră
09:10
VIDEO Avertizare pentru șoferi: acces restricționat pentru unele vehicule la frontiera cu Ucraina # NordNews
Autoritățile de frontieră anunță noi restricții de circulație la frontiera cu Ucraina, care vizează camioanele, mijloace de transport de tonaj mare și vehicule destinate transportului de pasageri, comunică MOLDPRES. Potrivit Poliției de Frontieră, restricția se aplică pe sectorul de drum km 11+920 – km 308+000 și a fost instituită de autoritățile ucrainene pentru prevenirea accidentelor [...]
Acum 2 ore
09:00
Oportunitate unică pentru studenții din Moldova. WIZZ Air șansează o nouă ediție a competiției WIZZ Youth Challenge # NordNews
După șapte ani de pauză, WIZZ Youth Challenge revine! Wizz Air invită studenții curajoși și creativi din universitățile din Europa și din alte regiuni, inclusiv din Moldova, să participe la o competiție internațională dedicată dezvoltării de soluții pentru viitorul aviației. WIZZ Youth Challenge este o competiție cu miză reală pentru studenți. Tinerii de la licență [...]
09:00
Peste 40.000 de traversări la frontieră în ultimele 24 de ore. 17 persoane au primit refuz de intrare în Republica Moldova # NordNews
În ultimele 24 de ore, fluxul de persoane în punctele de trecere a frontierei ale Republicii Moldova a constituit 40.828 de traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 10.287 de traversări, anunță Poliția de Frontieră. Cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei Potrivit datelor oficiale, cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei [...]
Acum 4 ore
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,03 lei. Carburantul costă 23,34 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,01 lei până la costul de 20,16 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...]
Acum 8 ore
02:40
Deși trăim în secolul XXI, prejudecățile și ura față de cei care nu sunt ca noi încă mai ghidează o parte a societății. Victoria (nume schimbat), o tânără de 23 de ani din Bălți, care se identifică drept queer, o simte pe propria piele. Din cauza stigmatului social, procesul de acceptare a propriei identități nu [...]
Acum 24 ore
20:30
VIDEO Periculos să fii tu însuți. Realitatea comunității LGBTQ+ din Bălți Lupta pentru acceptare # NordNews
Deși trăim în secolul XXI, prejudecățile și ura față de cei care nu sunt ca noi încă mai ghidează o parte a societății. Victoria (nume schimbat), o tânără de 23 de ani din Bălți, care se identifică drept queer, o simte pe propria piele. Din cauza stigmatului social, procesul de acceptare a propriei identități nu [...]
20:20
Ajutorul a venit, dar facturile rămân. Un tată din Glodeni riscă să fie deconectat de la gaz din cauza datoriilor # NordNews
După reportajul difuzat de NordNews, viața lui Vladimir Andronic din Glodeni, tatăl care își crește singur fiica de 18 ani, țintuită la pat din cauza unei dizabilități severe, a fost marcată de un val de solidaritate. Bărbatul a primit haine, încălțăminte, scutece pentru maturi și sprijin financiar în valoare de aproape 35 de mii de [...]
20:10
Astrele îți sugerează să fii mai blândă cu tine, indiferent ce zodie ești. Citește horoscopul zilei de 18 februarie 2026 și vezi despre ce este voba. Este început de sezon pentru zodia Pești, ceea ce înseamnă că oamenii devin mai visători și mai empatici, potrivit catine.ro. Pe măsură ce ziua trece, acțiunile pozitive au un [...]
19:50
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 18 februarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 20.1460 lei, mai scump cu 0,01 lei; Dolarul american: 17.0296 lei, mai scump cu 0,05 lei; Leul românesc: 3.9530 lei; Hrivna ucraineană: 0.3937 lei; Rubla rusească: [...]
19:40
Lecțiile din 18 februarie ar putea trece online în unele localități din cauza vremii severe # NordNews
Formatul lecțiilor din data de 18 februarie nu va fi unul unic pentru toată republica. Fiecare localitate va decide dacă elevii vor merge la școală fizic sau vor învăța online, în funcție de condițiile meteo și de starea drumurilor. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, direcțiile raionale și municipale vor analiza situația din teren înainte de [...]
19:20
Fostul președinte, Igor Dodon, învinuit în dosarul „Kuliok", declară că nu se teme de eventualele mărturii ale lui Vlad Plahotniuc și susține că este pregătit să răspundă oricăror întrebări. După ședința Curții Supreme de Justiție, în care Plahotniuc a fost adus silit, dar a refuzat să depună declarații, liderul Partidului Socialiștilor le-a spus jurnaliștilor că [...]
19:10
Locuitorii satului Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, vor fi chemați la urne pe 17 mai pentru a decide dacă primărița va rămâne sau nu în funcție. Data referendumului local a fost stabilită de Comisia Electorală Centrală, după ce un grup de consilieri și locuitori ai satului au înaintat un demers în acest sens. Opiniile în localitate [...]
18:10
18:10
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Este Republica Moldova un „capitol” strategic al Washingtonului sau doar o anexă a dosarului ucrainean? # NordNews
Întrevederea dintre președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, în marja Conferinței de Securitate de la München, ar fi fost inițiată de partea americană. Precizarea aparține ambasadorului Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, care susține că oficialii de la Chișinău sunt așteptați la Casa Albă pentru „un nou capitol" [...]
17:00
VIDEO Apărarea aeriană a R. Moldova, fragilă. Experții spun că sunt necesare cel puțin patru radare moderne # NordNews
Republica Moldova trebuie să accelereze modernizarea Armatei Naționale, în special în domeniul apărării aeriene, unde capacitățile actuale sunt limitate. În prezent, țara dispune de un singur radar modern, iar al doilea ar urma să devină funcțional în prima jumătate a anului 2026. Pentru o acoperire eficientă a întregului spațiu aerian ar fi necesare cel puțin [...]
15:40
Vremea se înrăutățește accentuat în Republica Moldova, unde, începând cu 18 februarie, ora 02:00, sunt în vigoare coduri galben și portocaliu de intensificări ale vântului și precipitații abundente. Avertizarea a fost emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat și este valabilă până la ora 20:00. Codul portocaliu vizează zona de sud a țării, unde sunt prognozate [...]
15:40
Atunci când ne imaginăm un spital performant, deseori ne gândim la clădiri moderne, echipamente și tehnologii avansate. Și toate sunt importante. Dar ceea ce face cu adevărat diferența nu se construiește din beton, metal sau sticlă, ci din alegerile pe care le facem în fiecare zi. De 15 ani, Medpark rămâne consecvent în alegerile sale, în timp [...]
14:20
Persoanele social vulnerabile, amendate pentru corupere electorală pasivă, ar putea fi scutite de plata sancțiunilor și chiar să-și recupereze banii deja achitați. Propunerea aparține deputaților din fracțiunea Alternativa și a fost anunțată marți, 17 februarie, într-un briefing de presă. Inițiativa vizează pensionarii, persoanele cu dizabilități, mamele cu copii minori și veteranii de război, categorii considerate [...]
13:50
Peste 11,7 mii de elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal susțin, în perioada 17–19 februarie, testări speciale pentru verificarea materialelor de examen care vor fi folosite la absolvirea din 2026. Scopul testării este de a verifica dacă subiectele sunt clare, corect formulate și adaptate programei școlare, astfel încât examenele naționale să se desfășoare eficient și [...]
10:40
Moldcell anunță deschiderea unui magazin nou și mai spațios în orașul Ocnița, situat pe strada 50 Ani ai Biruinței 9/A, consolidând astfel serviciile oferite clienților din regiune într-un spațiu modern și confortabil. Acesta înlocuiește magazinul anterior din localitate și este gândit pentru a oferi o experiență îmbunătățită în utilizarea tuturor produselor și serviciilor Moldcell. Deschiderea [...]
Ieri
09:40
Statul vrea să scoată piața imobiliară din blocaj: mai multe locuințe lângă Chișinău, nu prețuri plafonate # NordNews
Scăderea accentuată a vânzărilor de locuințe din ultimul an a determinat autoritățile să caute soluții pentru deblocarea pieței imobiliare din Republica Moldova. Statul mizează pe extinderea ofertei de apartamente și pe stimularea investițiilor, în special în localitățile din jurul Chișinăului. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, [...]
09:30
La Sîngerei a izbucnit un incendiu într-o locuință. Proprietarul a fost spitalizat cu arsuri # NordNews
Un incendiu a izbucnit în seara zilei de 16 februarie, la Sîngerei, în urma căruia un locuitor al orașului a avut de suferit. Despre incident a anunțat primul primarul orașului, Arcadie Covaliov, care a precizat că flăcările riscau să se extindă la casele din apropiere, însă pompierii ajunși la fața locului au reușit să le [...]
07:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,01 lei. Carburantul costă 23,31 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,09 lei până la costul de 20,15 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...]
16 februarie 2026
20:20
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 17 februarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 20.1389 lei; Dolarul american: 16.9777 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Leul românesc: 3.9523 lei; Hrivna ucraineană: 0.3933 lei; Rubla rusească: 0.2213 lei; BNM nu poartă [...]
20:10
Horoscopul zilei de 17 februarie 2026 spune că este o zi în care vibrațiile cosmice te îndeamnă la un echilibru fin între acțiune și introspecție, oferindu-ți claritatea necesară pentru a înțelege ce capitole merită continuate și unde este momentul să pui punct, potrivit catine.ro. Indiferent de configurația astrelor, nu uita că tu ești cea [...]
20:10
Apă potabilă la robinet, străzi iluminate, radare pentru monitorizarea vitezei, drumuri reparate, grădinițe, case de cultură, licee și gimnazii renovate. Acestea sunt doar câteva dintre investițiile naționale și europene care schimbă, pas cu pas, raionul Briceni. „Se fac unele schimbări spre bine [N.R. în Drepcăuți], spre exemplu s-a implementat proiectul de iluminare stradală și de [...]
20:00
Pentru al doilea an consecutiv, scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri" din municipiul Bălți a devenit spațiu de expresie artistică pentru tineri balerini. Peste 80 de copii, cu vârste cuprinse între 3 și 16 ani, au prezentat publicului spectacolul coregrafic „Don Quijote", realizat de Academia de Balet „Attitude". Montarea a adus pe scenă fragmente din celebra [...]
19:20
VIDEO Bălțenii care aruncă gunoiul ilegal, filmați și amendați. 50 de camere noi la platformele de deșeuri # NordNews
Bălțenii care aruncă gunoiul la întâmplare, în afara tomberoanelor, vor fi identificați și sancționați. În acest scop, municipalitatea a instalat, de la începutul anului, aproape 40 de camere de supraveghere video în perimetrul platformelor de colectare a deșeurilor. Contravenienții riscă amenzi de până la 5 mii de lei. Locuitorii salută inițiativa, însă unii dintre ei [...]
18:20
VIDEO Echilibristică pe un pod din Bălți! Pietonii escaladează balustrada pentru a traversa râul Răut # NordNews
Un pod pietonal din Bălți, construit în perioada sovietică, a devenit un adevărat pericol pentru trecători. Locuitorii care vor să traverseze râul Răut sunt nevoiți să dea dov
16:40
Un pieton în vârstă de 64 de ani a ajuns la spital, după ce a fost lovit de un automobil într-un accident rutier produs ieri, 15 februarie, la Bălți. Potrivit informațiilor oferite de poliție, incidentul s-a produs în jurul orei 10:25. Oamenii legii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier soldat cu o persoană [...] Articolul Pieton traumatizat într-un accident rutier la Bălți apare prima dată în NordNews.
15:50
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că țara sa ar trebui să înceapă dezvoltarea unei strategii de apărare nucleară, invocând amenințările tot mai mari din partea Federației Ruse. Într-un interviu acordat postului de televiziune Polsat, liderul de la Varșovia a afirmat că susține ferm aderarea Poloniei la un proiect nuclear de descurajare și că poziția [...] Articolul Varșovia vrea consolidarea apărării nucleare în fața Rusiei apare prima dată în NordNews.
15:30
Vremea se menține rece în următoarele zile, cu temperaturi negative pe timpul nopții și maxime apropiate de zero grade pe parcursul zilei. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță ninsori, lapoviță și formarea poleiului pe carosabil, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile scad până la -8 grade în [...] Articolul Vreme rece, viscol și ghețuș. Un ciclon sudic aduce ninsori puternice apare prima dată în NordNews.
14:40
Tarifele la energia electrică ar putea fi majorate în perioada următoare. Ambii furnizori de energie, Premier Energy și FEE Nord au depus solicitări oficiale la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), transmite IPN. Premier Energy propune o creștere de 24 de bani pe kilowatt-oră, de la 3 lei și 59 de bani la 3 [...] Articolul Energia electrică s-ar putea scumpi. Furnizorii au depus solicitări la ANRE apare prima dată în NordNews.
14:40
În nordul țării se circulă în condiții de iarnă, dar drumurile naționale rămân practicabile # NordNews
Circulația pe drumurile naționale din țară se desfășoară în condiții de iarnă, însă rețeaua rutieră rămâne practicabilă, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Potrivit autorităților, partea carosabilă este în mare parte umedă, ca urmare a intervențiilor și a răspândirii materialului antiderapant. Pe unele sectoare se mențin porțiuni cu zăpadă frământată, iar izolat se semnalează polei. [...] Articolul În nordul țării se circulă în condiții de iarnă, dar drumurile naționale rămân practicabile apare prima dată în NordNews.
12:20
„Operațiunea Buletinul”: Ce se întâmplă cu alocațiile copiilor cu dublă cetățenie româno-moldoveană # NordNews
O modificare legislativă aplicată în 2023 în România, care vizează evidența populației și limitarea fenomenului „luării în spațiu” fictive, a dus la anularea valabilității cărților de identitate pentru peste 160.000 de persoane. Aproximativ 66% dintre acestea – peste 100.000 – sunt persoane născute în Republica Moldova, potrivit gandul.ro. În contextul controalelor declanșate de autoritățile române, [...] Articolul „Operațiunea Buletinul”: Ce se întâmplă cu alocațiile copiilor cu dublă cetățenie româno-moldoveană apare prima dată în NordNews.
12:10
O scurgere de date din Rusia arată că fosta deputată Marina Tauber deține peste o jumătate de milion de dolari la o bancă rusească de stat, sancționată internațional și aflată sub controlul lui Vladimir Putin. Banca se numește PSB și a fost utilizată în coruperea alegătorilor din Republica Moldova în timpul mai multor scrutine electorale, [...] Articolul Milioanele Marinei Tauber, ascunse în banca lui Putin apare prima dată în NordNews.
10:30
Norvegia va deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău, o decizie care marchează consolidarea relațiilor diplomatice cu Republica Moldova și susținerea parcursului european al țării. Anunțul a fost făcut în cadrul unei întrevederi dintre vicepremierul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, și omologul său norvegian, Espen Barth Eide, desfășurată în marja Conferința de Securitate de la [...] Articolul Norvegia anunță deschiderea unei ambasade în Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Întreruperi de energie electrică la Bălți și în suburbii: Lista zonelor afectate în perioada 16-20 februarie # NordNews
Energia electrică va fi întreruptă pe mai multe străzi din municipiul Bălți și în câteva localități din suburbii în perioada 16-20 februarie. Potrivit SA „RED-Nord”, deconectările sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor de reparație și curățare a rețelelor electrice. Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 16 februarie Ora 08:00 – 12:00 Municipiul Bălți: Strada Vlaicu: [...] Articolul Întreruperi de energie electrică la Bălți și în suburbii: Lista zonelor afectate în perioada 16-20 februarie apare prima dată în NordNews.
09:50
Uber Eats revine în România în 2026. Platforma de livrare a mâncării reintră pe piață după o pauză de șase ani # NordNews
Platforma de livrare de mâncare Uber Eats, parte a companiei americane Uber, urmează să revină pe piața din România în anul 2026, după o absență de șase ani. Potrivit agerpres.ro, relansarea serviciului face parte dintr-un plan mai amplu de extindere în Europa, care vizează încă șase state: Austria, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Republica Cehă și Grecia. [...] Articolul Uber Eats revine în România în 2026. Platforma de livrare a mâncării reintră pe piață după o pauză de șase ani apare prima dată în NordNews.
09:40
Regatul Norvegiei va deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău, marcând un nou pas în consolidarea relațiilor bilaterale cu Republica Moldova, comunică MOLDPRES. Anunțul a fost făcut în cadrul Conferinței de Securitate de la München, unde viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu omologul său norvegian, Espen Barth Eide. Potrivit oficialilor, [...] Articolul Norvegia își deschide ambasadă la Chișinău apare prima dată în NordNews.
09:40
Finanțare de 300 de milioane de lei pentru antreprenori în 2026: ODA reia apelurile de granturi # NordNews
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) anunță relansarea apelurilor de granturi dedicate antreprenorilor din Republica Moldova, în cadrul programelor de suport financiar nerambursabil gestionate de instituție. Pentru anul 2026, bugetul alocat instrumentelor destinate finanțării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) este de 300 de milioane de lei. Apelurile vizează mai multe inițiative, printre care: Programul de susținere [...] Articolul Finanțare de 300 de milioane de lei pentru antreprenori în 2026: ODA reia apelurile de granturi apare prima dată în NordNews.
15 februarie 2026
20:10
Horoscopul zilei de 16 februarie 2026 vine cu multă claritate mentală și cu nevoia de a face lucrurile perfect. Astrele te încurajează să fii atentă la detalii, să îți asculți intuiția și să nu mai ignori lecțiile pe care trecutul ți le-a oferit. Este un moment potrivit pentru maturizare, asumare și decizii gândite pe [...] Articolul Peștii au nevoie de odihnă. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
14 februarie 2026
21:20
VIDEO „Atât timp cât îi rostim versurile, Vieru este viu”. Poetul Renașterii Naționale, omagiat la Pererîta # NordNews
Atât timp cât îi rostim versurile, Grigore Vieru rămâne viu. Cu acest gând au venit, pe 14 februarie, la Pererîta, raionul Briceni, zeci de oameni pentru a marca ziua de naștere a poetului Renașterii Naționale. Oaspeți din România și Ucraina au adus omagiu celui care a unit, prin cuvânt, generații întregi, iar emoția din sală [...] Articolul VIDEO „Atât timp cât îi rostim versurile, Vieru este viu”. Poetul Renașterii Naționale, omagiat la Pererîta apare prima dată în NordNews.
20:20
Horoscopul zilei de 15 februarie 2026 te invită să-ți asculți mai atent emoțiile și nevoile reale. Astrele scot la suprafață dorințe profunde, gânduri legate de stabilitate, evoluție și echilibru interior. Indiferent de zodie, simți că nu mai poți ignora anumite aspecte ale vieții tale și că este momentul să faci alegeri mai conștiente, potrivit catine.ro. [...] Articolul Racii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
20:00
Un incendiu a izbucnit astăzi, 14 februarie, în intervalul 17:00–18:00, la o stație de alimentare cu gaz de pe șoseaua de centură din Bălți. A luat foc o autocisternă pentru transportul laptelui. Potrivit martorilor, incendiul s-a produs în timpul alimentării. Șoferul a încercat să scoată vehiculul în afara stației, însă a suferit arsuri. La [...] Articolul O autocisternă pentru lapte a luat foc la o stație de alimentare cu gaz din Bălți apare prima dată în NordNews.
18:30
Konev, Belinski, Karasiov și Cearupin, nume grele din epoca sovietică, înscrise pe plăcuțele străzilor din Bălți. Însă capitala de nord încă nu a găsit loc pe hartă pentru regretatul Grigore Vieru, care a scris despre limbă, mamă și neam ca despre lucruri sfinte. În timp ce mareșalii trecutului domină orașul, simbolul renașterii naționale lipsește cu [...] Articolul VIDEO Va avea Bălțiul o stradă Grigore Vieru apare prima dată în NordNews.
14:50
„Când unul tace, celălalt face.” Așa își descriu cei 53 de ani de viață împreună soții Munteanu din satul Coșcodeni, raionul Sângerei. S-au cunoscut la dansurile din sat, au trecut prin lipsuri și bucurii, au crescut copii și nepoți, iar spun că răbdarea și respectul i-au ținut uniți mai bine de jumătate de secol. S-au [...] Articolul VIDEO 53 de ani de iubire în Sângerei: ,,Când unul tace, celălalt face” apare prima dată în NordNews.
13:30
Schiorul moldovean Iulian Luchin, după debutul la JO: „Sunt motivat să obțin rezultate mai frumoase” # NordNews
Schiorul moldovean Iulian Luchin spune că debutul său la actuala ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă îl motivează să obțină rezultate mai bune în viitor. Sportivul a descris cursa drept una „destul de grea” și a recunoscut că lipsa de experiență și-a spus cuvântul în evoluția sa pe traseu. „Până la urmă, sunt mulțumit de [...] Articolul Schiorul moldovean Iulian Luchin, după debutul la JO: „Sunt motivat să obțin rezultate mai frumoase” apare prima dată în NordNews.
12:20
Peste 3,3 milioane de lei vor fi încasați suplimentar la bugetul de stat în urma controalelor vamale desfășurate în perioada 19 ianuarie – 13 februarie, transmite IPN. Potrivit Serviciului Vamal, în urma acțiunilor de control au fost identificate obligații neacoperite prin beneficierea neîntemeiată de tratament tarifar preferențial, precum și neincluderea tuturor elementelor care compun valoarea [...] Articolul Peste 3,3 milioane de lei vor ajunge la buget după controalele Serviciul Vamal apare prima dată în NordNews.
