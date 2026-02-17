Vin „de marcă franceză” de aproape 5 mln. lei – exportat din Moldova în SUA, fără acordul titularului acestei mărci
Oficial.md, 17 februarie 2026 10:30
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, anunță deconspirarea unei scheme de încălcare..
Festivalul-concurs internațional de poezie și cântec patriotic „Vocea Generațiilor” revine cu o nouă ediție. Primăria..
Departamentul de Integritate al FMF a organizat un seminar de instruire anti-mită și anti-match fixing..
Peste 450 de primării sunt deja parte a schimbării – tot mai multe comunități sunt..
Procuratura Bălți informează că a obținut o sentință de condamnare într-o cauză penală privind efectuarea..
Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 17 februarie 2026, ora 20:00 – 18 februarie..
MEC anunță testarea materialelor de examene pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare organizează, în perioada 17..
Toți consumatorii ce au fost afectați de chiciura din noaptea de 15-16 februarie au fost..
Reforma administrației publice locale discutată la Parlament de Igor Grosu și președintele CALRE # Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale..
Primarul General, Ion Ceban, informează că, joi, 19 februarie, va avea loc ședința Consiliului Municipal..
Primăria Chișinău, despre incidentul în care o mașină a căzut într-o gaură: Intervențiile sunt realizate de „Termoelectrica” # Oficial.md
În urma incidentului care a avut loc în curtea din strada Milescu Spătaru 7/1, unde..
Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat de la I.P. „Serviciul Național Unic..
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în..
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru intervalul de timp 17 februarie, ora 20:00, –..
Planul de intervenții pe străzile Capitalei, care au avut de suferit în urma condițiilor meteorologice..
Un bărbat din Orhei va sta 11 ani în închisoare după exploatarea sexuală a unei adolescente și 2 tinere în Moscova # Oficial.md
Urmare a unui dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS, un bărbat din Orhei a..
Apelul Irinei Vlah: Închiderea şcolilor să nu mai fie un proces pur tehnic pus la cale de cineva în nu ştiu ce birou călduţ, ci o decizie pe care să şi-o asume fiecare localitate vizată # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, consideră că, cetățenii trebuie să decidă dacă școlile..
Modul în care au fost folosite mijloacele Fondului rutier anul trecut, pentru reparații, dar și..
„Reforma APL propusă de Guvernare este un nou truc electoral pregătit de PAS, care nu..
Se circulă în condiții de iarnă pe traseele din țară. Rețeaua de drumuri naționale este..
Privesc, ca mulți dintre voi, bucuria care lent se transformă în euforie a autorităților. Ni..
Primăria Chișinău va crea Comitetul municipal de planificare, monitorizare și evaluare strategică # Oficial.md
Primăria Chișinău va crea, în scurt timp Comitetul municipal de planificare, monitorizare și evaluare strategică,..
CNAS marchează 25 de ani de activitate. Premierul, prezent la eveniment: Un sistem social puternic se construiește împreună # Oficial.md
Responsabilitatea socială capătă sens atunci când statul își face datoria, dar și când fiecare dintre..
CEC: Astăzi începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026 # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală anunță că astăzi, 16 februarie 2026, începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și..
Noi clase de studiu pentru elevii refugiați din Ucraina la Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău # Oficial.md
În contextul creșterii continue a numărului de elevi refugiați, necesitatea deschiderii unor noi clase de..
Condițiile meteorologice din această noapte au lăsat fără energie electrică 40 066 consumatori. „Premier Energy..
Deputați ai PSRM au participat la slujba cu prilejul marii sărbători ortodoxe Întâmpinarea Domnului, în satul Dereneu # Oficial.md
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, împreună cu deputații PSRM Pavel Voicu și..
La 5 martie 2026, la Chișinău, va avea loc Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar, organizat..
Cu prilejul zilei de naștere și al omagierii poetului național Grigore Vieru, a avut loc..
Sinteza CNA: Percheziții în dosare de corupție electorală, trafic de influență și delapidarea averii străine și bunuri de peste 4 mil. lei sechestrate de ARBI # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă sinteza acțiunilor desfășurate în săptămâna precedentă în domeniul combaterii și..
Investiții în infrastructură și educație: prioritățile discutate la Șoldănești de Președintele Parlamentului # Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Șoldănești. Șeful legislativului..
În perioada 9 – 15 februarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova și al partenerilor de dezvoltare, anunță..
Parlamentul Republicii Moldova va găzdui vizita deputaților eleni din Grupul de prietenie cu țara noastră # Oficial.md
O delegație a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Moldova din cadrul Parlamentului Republicii Elene..
La Conferința de Securitate de la München, viceprim‑ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai..
În urma precipitațiilor sub formă de ninsoare din timpul nopții și a temperaturilor scăzute, pe..
Primarul General, Ion Ceban, informează că, toată noaptea serviciile municipale au intervenit fără oprire, muncitorii..
Primăria Chișinău precizează că, serviciile municipale de profil intervin mecanizat și manual la deszăpezirea și..
În contextul sărbătorii Maslenița, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a împărtășit public o..
Numărul autorizaţiilor de construire eliberare continuă să scadă. Concluziile ce se impun # Oficial.md
Datele statistice oficiale pentru 2025 au confirmat că şi anul trecut s-a păstrat tendinţa ce..
Maia Sandu, discuții la München pentru consolidarea securității și sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova # Oficial.md
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat în..
Circa 14 mii de locuitori din regiunea transnistreană sunt angajați oficial în câmpul muncii pe malul drept al Nistrului # Oficial.md
Conform datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat, 13 810 de persoane cu domiciliu în..
Site-ul FMF vă propune programul fotbalistic al acestui weekend. În zilele de vineri, sâmbătă și..
Igor Dodon: Am reușit să obținem eliberarea a trei locuitori ai satului Dereneu, reținuți pentru faptul că au ieșit în apărarea bisericii lor # Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a mers astăzi alături de locuitorii din..
Instituțiile statului sunt pregătite pentru eventuale intervenții în cazul deteriorării condițiilor meteo în perioada 15–22 februarie # Oficial.md
Autoritățile publice centrale monitorizează permanent evoluția situației și au pregătite protocoalele de intervenție, astfel încât..
Partidul Social Democrat European (PSDE) își exprimă dezacordul total față de intenția autorităților de a..
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională, a menționat că, 4 persoane au fost reținute în..
Adunarea Populară a Găgăuziei s-a întrunit astăzi în ședință. De pe ordinea de zi a fost..
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță măsuri strategice pentru susținerea și facilitarea exporturilor de..
Primarul General, Ion Ceban, informează că, zilnic, pe itinerarele municipale circulă 35 de rute de..
