Dinu Plîngău vrea demisia președintelui Consiliului Concurenței

Oficial.md, 17 februarie 2026 21:10

Deputatul Dinu Plîngău spune că la audierile din Parlament, la solicitarea sa, a membrilor și..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 30 minute
21:10
Dinu Plîngău vrea demisia președintelui Consiliului Concurenței Oficial.md
Deputatul Dinu Plîngău spune că la audierile din Parlament, la solicitarea sa, a membrilor și..
21:10
Ion Ceban propune ca elevii să studieze online, iar angajații să muncească la distanță Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, în contextul codului portocaliu de ninsori abundente, în special pe parcursul..
21:10
Deciziile Premierului în contextul Codului portocaliu de precipitații Oficial.md
Conform ultimelor actualizări meteo, și anume a Codurilor Galben și Portocaliu emise, sunt prognozate ninsori,..
21:10
Instituțiile de învățământ vor decide singure cum vor desfășura mâine orele Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării informează că direcțiile de învățământ, în colaborare cu autoritățile publice locale..
Acum 8 ore
15:10
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit, astăzi, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea..
14:30
Comerțul internațional în luna decembrie 2025: Exportul a scăzut, importul a crescut Oficial.md
Biroul Național de Statistică informează că, în luna decembrie 2025 în comparație cu: a) luna..
14:10
Ședință la Primărie în contextul Codului Portoclaiu de precipitații și vânt puternic Oficial.md
În legătură cu Codul Portocaliu de precipitații sub formă de lapoviță, ninsoare și vânt puternic,..
Acum 12 ore
13:20
Trafic suspendat pe str. George Coșbuc, tronsonul cuprins între străzile Columna şi Alexandru cel Bun din Capitală până în iunie Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada: 16.02.2026 – 25.06.2026, va fi suspendat traficul rutier..
12:40
Un autoturism – depistat în lacul Ghidighici Oficial.md
Scafandrierii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au intervenit pe Lacul Ghidighici, unde..
12:40
Săptămâna trecută, ambulanța a fost solicitată în peste 16 mii situații Oficial.md
IMSP CNAMUP informează că, în perioada 9–15 februarie 2026, echipele de asistență medicală urgentă au..
11:30
Investitor fără statut: De ce un permis de şedere în Moldova nu atrage capital Oficial.md
Pe fondul încetinirii creşterii economice, al lipsei de capital pe termen lung şi al concurenţei..
11:10
Peste 8 mii de cărți au fost colectate în cadrul campaniei „Biblioteca de sub brad” Oficial.md
Cărțile colectate în cadrul celei de-a patra ediții a campaniei Guvernului „Biblioteca de sub brad”..
10:40
O nouă ediție a Festivalului-concurs „Vocea Generațiilor” Oficial.md
Festivalul-concurs internațional de poezie și cântec patriotic „Vocea Generațiilor” revine cu o nouă ediție. Primăria..
10:30
Seminar de instruire anti-mită și anti-match fixing pentru arbitrii din Liga 7777 Oficial.md
Departamentul de Integritate al FMF a organizat un seminar de instruire anti-mită și anti-match fixing..
10:30
Vin „de marcă franceză” de aproape 5 mln. lei – exportat din Moldova în SUA, fără acordul titularului acestei mărci Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, anunță deconspirarea unei scheme de încălcare..
09:50
Peste 450 primării – interesate de amalgamarea voluntară Oficial.md
Peste 450 de primării sunt deja parte a schimbării – tot mai multe comunități sunt..
09:50
Achiziții pe „TEMU” din contul unei beneficiare a unui centru de plasament Oficial.md
Procuratura Bălți informează că a obținut o sentință de condamnare într-o cauză penală privind efectuarea..
09:50
Salvatorii avertizează cetățenii în contextul precipitațiilor și vântului puternic Oficial.md
Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 17 februarie 2026, ora 20:00 – 18 februarie..
09:50
MEC anunță testarea materialelor de examene pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare organizează, în perioada 17..
09:50
Toți consumatorii afectați de chiciură au fost reconectați la energia electrică Oficial.md
Toți consumatorii ce au fost afectați de chiciura din noaptea de 15-16 februarie au fost..
09:40
Reforma administrației publice locale discutată la Parlament de Igor Grosu și președintele CALRE Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale..
09:40
Ion Ceban a chemat consilierii la ședința CMC Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, informează că, joi, 19 februarie, va avea loc ședința Consiliului Municipal..
09:40
Primăria Chișinău, despre incidentul în care o mașină a căzut într-o gaură: Intervențiile sunt realizate de „Termoelectrica” Oficial.md
În urma incidentului care a avut loc în curtea din strada Milescu Spătaru 7/1, unde..
Ieri
16:50
Un bărbat a decedat după ce ambulanța care l-a preluat a rămas blocată în zăpadă Oficial.md
Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat de la I.P. „Serviciul Național Unic..
16:20
Intervențiile salvatorilor în urma condițiilor meteorologice nefavorabile Oficial.md
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în..
16:20
Cod Portocaliu de precipitații și vânt puternic Oficial.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru intervalul de timp 17 februarie, ora 20:00, –..
15:10
Primăria va publica în curând Planul de intervenții pe străzile Chișinăului Oficial.md
Planul de intervenții pe străzile Capitalei, care au avut de suferit în urma condițiilor meteorologice..
14:40
Un bărbat din Orhei va sta 11 ani în închisoare după exploatarea sexuală a unei adolescente și 2 tinere în Moscova Oficial.md
Urmare a unui dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS, un bărbat din Orhei a..
14:40
Apelul Irinei Vlah: Închiderea şcolilor să nu mai fie un proces pur tehnic pus la cale de cineva în nu ştiu ce birou călduţ, ci o decizie pe care să şi-o asume fiecare localitate vizată Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, consideră că, cetățenii trebuie să decidă dacă școlile..
14:30
Raportul Fondului Rutier: Pentru 2025 au fost alocate 2,59 miliarde de lei Oficial.md
Modul în care au fost folosite mijloacele Fondului rutier anul trecut, pentru reparații, dar și..
14:10
Primarul Chișinăului: Reforma APL propusă de guvernare este un nou truc electoral Oficial.md
„Reforma APL propusă de Guvernare este un nou truc electoral pregătit de PAS, care nu..
13:50
Pe traseele din țară se circulă în condiții de iarnă Oficial.md
Se circulă în condiții de iarnă pe traseele din țară. Rețeaua de drumuri naționale este..
13:50
Vlad Filat: Moldova între euforia guvernării și realitate Oficial.md
Privesc, ca mulți dintre voi, bucuria care lent se transformă în euforie a autorităților. Ni..
13:10
Primăria Chișinău va crea Comitetul municipal de planificare, monitorizare și evaluare strategică Oficial.md
Primăria Chișinău va crea, în scurt timp Comitetul municipal de planificare, monitorizare și evaluare strategică,..
12:50
CNAS marchează 25 de ani de activitate. Premierul, prezent la eveniment: Un sistem social puternic se construiește împreună Oficial.md
Responsabilitatea socială capătă sens atunci când statul își face datoria, dar și când fiecare dintre..
12:40
CEC: Astăzi începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026 Oficial.md
Comisia Electorală Centrală anunță că astăzi, 16 februarie 2026, începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și..
12:00
Noi clase de studiu pentru elevii refugiați din Ucraina la Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău Oficial.md
În contextul creșterii continue a numărului de elevi refugiați, necesitatea deschiderii unor noi clase de..
11:50
Peste 40 mii consumatori au rămas fără energie electrică Oficial.md
Condițiile meteorologice din această noapte au lăsat fără energie electrică 40 066 consumatori. „Premier Energy..
11:50
Deputați ai PSRM au participat la slujba cu prilejul marii sărbători ortodoxe Întâmpinarea Domnului, în satul Dereneu Oficial.md
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, împreună cu deputații PSRM Pavel Voicu și..
11:50
Pe 5 martie va avea loc Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar Oficial.md
La 5 martie 2026, la Chișinău, va avea loc Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar, organizat..
11:50
Platforma Reîntregirii Naționale, în ședință. Subiectele examinate Oficial.md
Cu prilejul zilei de naștere și al omagierii poetului național Grigore Vieru, a avut loc..
10:00
Sinteza CNA: Percheziții în dosare de corupție electorală, trafic de influență și delapidarea averii străine și bunuri de peste 4 mil. lei sechestrate de ARBI Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă sinteza acțiunilor desfășurate în săptămâna precedentă în domeniul combaterii și..
09:50
Investiții în infrastructură și educație: prioritățile discutate la Șoldănești de Președintele Parlamentului Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Șoldănești. Șeful legislativului..
09:40
Încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat Oficial.md
În perioada 9 – 15 februarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
09:40
ODA relansează apelurile de granturi 2026: 300 de milioane de lei pentru IMM Oficial.md
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova și al partenerilor de dezvoltare, anunță..
09:20
Parlamentul Republicii Moldova va găzdui vizita deputaților eleni din Grupul de prietenie cu țara noastră Oficial.md
O delegație a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Moldova din cadrul Parlamentului Republicii Elene..
09:20
Norvegia va deschide Ambasadă în Republica Moldova Oficial.md
La Conferința de Securitate de la München, viceprim‑ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai..
09:00
Drumarii – activi pe drumurile naționale la combaterea ghețușului și poleiului Oficial.md
În urma precipitațiilor sub formă de ninsoare din timpul nopții și a temperaturilor scăzute, pe..
08:50
Ion Ceban: Toate serviciile municipale au intervenit fără oprire pe parcursul nopții Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, informează că, toată noaptea serviciile municipale au intervenit fără oprire, muncitorii..
08:50
Serviciile municipale intervin la combaterea ghețușului pe străzi Oficial.md
Primăria Chișinău precizează că, serviciile municipale de profil intervin mecanizat și manual la deszăpezirea și..
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.