Acum 30 minute
11:00
MITP depășește pragul de 1 miliard de dolari în cifra de afaceri a companiilor rezidente Bizlaw.md
Moldova Innovation Technology Park (MITP) a depășit, anul trecut, pr...
Acum 4 ore
08:40
Cel mai urmărit YouTuber din lume cumpără o bancă cu peste șapte milioane de clienți Bizlaw.md
MrBeast, cel mai popular YouTuber din lume urmează să achiziționeze ...
Acum 24 ore
17:00
Conferință Internațională de Arbitraj: Soluții inteligente pentru soluționarea litigiilor între profesioniști Bizlaw.md
Cea de-a treia ediție a Conferinței Internaționale de Arbitraj „...
14:20
Concurs pentru selectarea profesorilor universitari în drept în calitate de membri în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați Bizlaw.md
Ministerul Justiției anunță concurs public pentru selectarea unui me...
14:00
CtEDO obligă Republica Moldova să restituie imobilul unei cumpărătoare de bună-credință, după anularea ilegală a contractului de vânzare Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „Cu...
11:30
9–18 februarie 2026: o nouă rundă de subscriere a valorilor mobiliare de stat prin eVMS.md Bizlaw.md
Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei noi runde de subscriere a...
Ieri
08:50
Investitorii de pe Wall Street se orientează către companii mai mici şi mai ieftine, pentru a evita riscurile mari Bizlaw.md
Investitorii de pe Wall Street se îndreaptă tot mai mult către...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Un membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor a demisionat Bizlaw.md
Pierangelo Padova a demisionat din funcția de membru al Comisiei de ...
10:00
CSP a anunțat concurs pentru selectarea candidatului la funcția de procuror de legătură al Republicii Moldova la Eurojust Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a dispus inițierea concursu...
09:10
Tot mai multe mașini electrice și hibride în Republica Moldova. Aproape 7% din autoturisme sunt eficiente energetic Bizlaw.md
Peste 87.000 de autovehicule electrice și hibride au fost înre...
08:50
Concurs pentru funcția de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor din rândul reprezentanților societății civile Bizlaw.md
Plenul CSM a anunțat concurs pentru suplinirea funcției vacante de m...
08:40
Bunurile și banii proveniți din infracțiuni vor fi utilizați în interes public. Proiectul, votat de Parlament în lectura a doua Bizlaw.md
Bunurile și banii confiscați, proveniți din activități infracționale...
08:30
Bitcoin cade sub 67.000 de dolari, pe fondul intensificării vânzărilor şi al pesimismului privind funcţia monedei digitale Bizlaw.md
Bitcoin a coborât sub nivelul de 67.000 de dolari, pe măsură c...
08:30
Începe evaluarea judecătorilor din completele specializate anticorupție Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că a inițiat procedura...
5 februarie 2026
16:20
Concurs pentru suplinirea funcției de judecător la CSJ Bizlaw.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentr...
15:50
A.V. v. Republica Moldova: CtEDO condamnă din nou țara noastră Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
14:30
Decontarea directă: CNPF introduce reguli pentru ca asigurătorii RCA să despăgubească mai ușor pagubele auto Bizlaw.md
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare...
12:50
BNM menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară Bizlaw.md
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) menține rata d...
11:20
Lista de instituții care pot oferi și primi garanții financiare ar putea fi extinsă Bizlaw.md
Lista de instituții care pot oferi și primi garanții financiare ar put...
08:20
Compania Nike este acuzată că i-a discriminat pe angajații albi Bizlaw.md
Compania Nike este acuzată de o agenție a Administrației Trump că i-a ...
4 februarie 2026
16:20
25 februarie 2026: termenul-limită de prezentare a informației din surse indirecte pentru anul 2025 Bizlaw.md
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii și instituțiile viz...
14:00
Proiect: Cartelele prepay se vor vinde doar cu buletinul Bizlaw.md
Cartelele preplătite vor putea fi achiziționate doar după prezentarea ...
11:10
Costurile expertizei judiciare, clarificate prin modificări legislative Bizlaw.md
Parlamentul va examina în prima lectură modificări legislative...
08:30
Drepturile consumatorilor de produse de creditare Bizlaw.md
Serviciile financiare pentru consumatori joacă un rol esențial, oferin...
07:30
O fostă angajată TikTok acuză compania de intimidare și hărțuire Bizlaw.md
TikTok se confruntă cu un nou proces în Marea Britanie. Patru fo...
3 februarie 2026
17:10
Instruire pentru judecători, procurori, avocați și personalul din penitenciare Bizlaw.md
Institutul Național al Justiției informează despre oportunitatea de participare la webinarul orga...
15:10
CSM solicită modificarea legislației pentru sancționarea expresă a ultrajului, agresiunii, amenințării și hărțuirii judecătorilor Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) constată o creștere alarma...
12:10
ANRE a aprobat reducerea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale Bizlaw.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a apr...
11:20
Iute Group lansează Iute Affinity: asigurări integrate în banking digital Bizlaw.md
Iute Group, un grup de banking digital activ în Europa d...
10:50
Serviciul Fiscal de Stat invită freelancerii la o sesiune de informare Bizlaw.md
Serviciul Fiscal de Stat organizează un eveniment informativ destina...
10:10
13 candidați, admiși la proba verbală a examenului de calificare în profesia de notar Bizlaw.md
Doar 13 dintre cei 18 candidați admiși la prima etapă a examenului de ...
08:40
„Ştie cineva cum să-mi vând omul?”. Moltbook, noua şi ciudata reţea socială în care „agenţii AI” discută între ei Bizlaw.md
Pe reţelele sociale, oamenii se acuză adesea reciproc că sunt roboţi, ...
2 februarie 2026
18:00
Avize de racordare la rețea în valoare de peste 260 MW, anulate de ANRE Bizlaw.md
Peste 260 MW de capacitate de racordare la rețeaua electrică pentru ce...
16:10
CtEDO: Moldova, pe locul 4 în Europa la numărul de cereri raportat la populație Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a primit, în anul ...
14:40
Studiu: Unde mai sunt oportunități pe piața imobiliară și unde cresc riscurile Bizlaw.md
Piața imobiliară din Republica Moldova intră într-o nouă etapă, ...
12:50
Modificările efectuate în Codul fiscal pentru anul 2026 privind impozitul pe venit, TVA, accize, impozite și taxe locale Bizlaw.md
Începând cu data de 1 ianuarie 2026 intră în vigoare...
11:00
Când vor avea loc examenele de admitere în avocatură în 2026 Bizlaw.md
Comisia de licențiere a profesiei de avocat a aprobat calendarul exame...
09:30
Tot mai puține construcții. Numărul autorizațiilor eliberate a scăzut cu 9% în 2025 Bizlaw.md
Construcțiile încetinesc în Republica Moldova. În an...
08:40
Un angajat din Spania a fost concediat pentru că ar fi lucrat sub 90 de minute pe zi. Va primi 118.000 de euro despăgubiri Bizlaw.md
Un angajat din Galicia, Spania, a fost concediat după ce compania l-a ...
30 ianuarie 2026
12:40
INJ a amânat desfășurarea probelor scrise de admitere la instruire în baza vechimii în muncă. Motivul Bizlaw.md
Institutul Național al Justiției (INJ) a anunțat că a amânat d...
12:00
Admiterea la stagiu în avocatură ar putea fi digitalizată. Comisia de licențiere a profesiei de avocat a creat un grup de lucru Bizlaw.md
Comisia de licențiere a profesiei de avocat a decis constituirea unu...
11:00
S.A. „Energocom” a solicitat ANRE revizuirea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale Bizlaw.md
S.A. „Energocom” a înaintat Agenției Naționale pen...
10:10
Cum se rețin primele de asigurare obligatorie de asistență medicală din sumele achitate salariatului pentru lipsa forțată de la serviciu Bizlaw.md
În conformitate cu prevederile art. 330 alin. (1) lit. b) din Co...
08:30
Concediu pentru animale de companie: „Pawternity leave”, trendul care schimbă cultura muncii la nivel global Bizlaw.md
Tot mai multe companii din întreaga lume recunosc un adevăr simp...
29 ianuarie 2026
16:00
Activele Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău au trecut în proprietatea statului Bizlaw.md
Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au f...
12:20
Freelancerii pot activa și dacă sunt concomitent angajați, cu identificare separată Bizlaw.md
Până în prezent, 680 de persoane s-au înregistrat &i...
11:00
Mecanismele procesuale de constrângere și evitare a sustragerii de la executarea pedepsei ar putea fi optimizate Bizlaw.md
Ministerul Justiției a inițiat procesul de elaborare a proiectului de ...
10:30
Lukoil și-a vândut majoritatea activelor internaționale către fondul american Carlyle Group Bizlaw.md
Lukoil, al doilea producător de petrol din Rusia, a anunțat că a con...
08:50
Germania: Subînchirierea pentru profit, interzisă de Curtea Supremă Bizlaw.md
Curtea Federală de Justiţie din Germania a decis că chiriaşii nu au vo...
28 ianuarie 2026
16:00
Prioritățile în supravegherea bancară ale BNM pentru perioada 2026-2027 Bizlaw.md
Pe parcursul anului 2025, sistemul bancar al Republicii Moldova a &i...
