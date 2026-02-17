Marcel Spătari: Putem avea creștere economică dacă instituțiile statului funcționează și dacă mediul privat se simte în siguranță
17 februarie 2026
Deputatul PAS și președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spătari, a acordat un interviu pentru Buletinul de politică externă FES/APE, în cadrul căruia am discutat despre evoluția procesului de integrare europeană. Am vorbit pe larg despre prioritățile anului 2026 ale autorităților de la
• • •
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, deși a ajuns la ședința de judecată la Curtea Supremă de Justiție, a refuzat să facă declarații în dosarul „Kuliok”, în care este investigat ex-președintele Igor Dodon. Plahotniuc a fost adus forțat la ședință deși, potrivit avocatului său, instanța
Dezinformarea și discursul de ură fac societatea moldovenească mai reticentă față de diversitate # Anticoruptie.md
Societatea moldovenească devine mai reticentă în acceptarea diversității, iar printre grupurile cele mai respinse sunt persoanele LGBT+, persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA și foștii deținuți. Această concluzie se conține în analiza „Indicele Distanței Social 2025”, elaborată de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD).Potrivit documentului, nivelul distanței sociale a urcat la
O schemă prin care vinul unei mărci franceze, de aproape 5 mln de lei, a fost exportat din Republica Moldova în SUA, timp de cinci ani, cu încălcarea drepturilor de autor, a fost deconspirată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS)
Evaluarea Procurorului General interimar Alexandru Machidon s-a blocat: completul nu a ajuns la vot unanim # Anticoruptie.md
Membrii Completului A de evaluare nu au întrunit unanimitatea necesară de voturi pentru aprobarea proiectului de raport privind evaluarea integrității etice și financiare a Procurorului General interimar, Alexandru Machidon. În aceste condiții, raportul va fi examinat de Comisia de evaluare a procurorilor, care urmează
Circa 860,2 milioane lei au fost încasate la bugetul public național de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în perioada 09-13 februarie curent. De la începutul anului curent, încasările la buget, raportate de SFS constituie 9,3 miliarde de lei, ceea ce este cu cca 1,2
Când jurnalismul de investigație devine țintă: Povestea unei amenzi de 15.000 de lei # Anticoruptie.md
La sfârșitul anului trecut, noi, jurnaliștii de la Centrul de Investigații Jurnalistice, ne-am trezit cu o amendă de 15.000 de lei (aproximativ 1.000 de dolari) de la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP). Motivul: am fi încălcat legea.Decizia a fost luată
Șeful Biroului Vamal Centru, Gorea Iurie, trimis în judecată pentru corupere pasivă # Anticoruptie.md
Șeful Biroului Vamal Centru, Gorea Iurie, reținut în mai 2025 de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Bălți într-un dosar de corupere pasivă în circumstanțe agravante, a fost trimis oficial în judecată. Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, iar prima
Sechestre pe bunuri în valoare totală de peste 4 milioane de lei au fost aplicate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) pe parcursul săptămânii 9-15 februarie curent. Sechestrele au fost aplicate în dosare ce vizează escrocherii, organizarea migrației ilegale, tăieri ilegale de
Corupție la Vama Centru: șeful biroului, semnalat anterior pe Harta Corupției, trimis în judecată # Anticoruptie.md
Poliția de Frontiera (PF) a refuzat accesul pe teritoriul Republicii Moldova pentru 22 de persoane străine, în decursul zilei de duminică.Potrivit autorității, în decurs de 24 de ore au fost înregistrate trei cazuri de traversarea ilegală a frontierei de stat de către persoane, patru
Coreea de Nord inaugurează o stradă pentru familiile soldaților morți în războiul Rusiei împotriva Ucrainei # Anticoruptie.md
Coreea de Nord a inaugurat la Phenian o stradă dedicată soldaților săi care au murit în operațiuni militare externe, unde vor locui familiile celor decedați în regiunea Kursk din Rusia, comunica Mediazona, cu referire la agenția de stat KCNA. Evenimentul survine cu doar câteva zile înainte
300 milioane de lei, suport financiar pentru IMM-uri // Care sunt condițiile pentru noul apel de proiecte # Anticoruptie.md
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova și al partenerilor de dezvoltare, prevede pentru anul 2026 un buget de 300 milioane de lei pentru instrumentele de suport financiar nerambursabil destinate finanțării IMM. Reprezentanții businesului mic și mijlociu pot deja depune propuneri
Doi ani de la moartea lui Navalny: investigații noi readuc în discuție ipoteza otrăvirii # Anticoruptie.md
Astăzi se împlinesc doi ani de la moartea politicianului rus de opoziție Alexei Navalny, decedat în detenție într-o colonie penitenciară din Siberia. În ajunul comemorării, publicația de investigații The Insider a relatat că laboratoare din mai multe state europene ar fi identificat o substanță
Dependența digitală a Moldovei: De ce este timpul să ne construim propria reziliență # Anticoruptie.md
De ani de zile, integrarea Moldovei în piețele digitale globale a fost un succes. Platformele americane ajută afacerile noastre să facă publicitate, băncile să proceseze plăți, iar școlile să comunice. Totuși, comoditatea poate ascunde dependența — iar dependența, după cum descoperă multe țări, poate
Până vor ieși la suprafață și victime din Moldova sau persoane implicate în rețeaua Epstein, voi aminti că Moldova a avut propriul său dosar Epstein, care nu a fost elucidat până la capăt. Chiar cred că a fost mușamalizat tocmai pentru că legăturile duceau
Cel mai grav, că deputații autori ai legii privind cetățenia au știut despre consecințele care urmează pentru mai mulți tineri, inclusiv riscul apatridului.Să fie lung, dar merită să știți logica celor care sunt autorii legii privind cetățenia.Fiecare proiect de lege are o notă de
Litigiul magistratei Marina Rusu împotriva Parlamentului, Guvernului și CSM va fi examinat de judecătoria Strășeni, după ce Curtea de Apel Centru a dispus strămutarea cauzei. Decizia a fost motivată prin faptul că „Rusu Marina activează în sediul Centru al Judecătoriei Chișinău, iar unul din
Un militar de carieră, șef la Serviciul de Protecție și Pază de Stat. Maia Sandu a semnat decretul # Anticoruptie.md
Alexandru Harea va asigurea xconducerea Serviciului de Protecție de Pază de Stat (SPPS), din 18 februarie curent. Decretul de numire în funcție a fost semnat de președinta Maia Sandu pe 12 februarie, la aroximativ trei luni de la elivberarea din funcții a fostei conduceri
DOC// Nevinovat, dar... vinovat. Curtea de Apel schimbă sentința primei instanțe în cazul judecătorului Aureliu Postică # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Centru a modificat hotărârea primei instanțe, din august 2024, în cazul judecătorului Aureliu Postică. După ce Judecătoria Hîncești a constatat nevinovăția sa, magistratul a fost recunoscut vinovat de fals în declarații. Totuși, a fost eliberat de pedeapsa penală, în legătură cu
Doar 10 dintre cele peste 70 de instituții de învățământ care figurează în programul de reorganizate propus de Ministerul Educației vor fi închise. Restul vor fi utilizate pentru deschiderea de noi grădinițe și școli primare, numărul cărora este insuficient momentan. Sunt asigurările date de
Criticată de Maia Sandu și luată în furci de breaslă, Legea Avocaturii a fost reexaminată în Parlament # Anticoruptie.md
Parlamentul a reexaminat modificările la Legea cu privire la avocatură, adoptate la 10 iulie 2025. Anterior, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, nu a promulgat modificările votate în plenul legislativului. Modificările la Legea avocaturii au stârnit reacții negative din partea avocaților, care au declarat grevă generală, și a reprezentanților
„Bătălia pierdută a Kremlinului în Moldova” // Raportul Serviciului Estonian de Spionaj, despre propaganda rusă # Anticoruptie.md
Republica Moldova a bătut Kremlinul la alegerile parlamentare din septembrie 2025, dar asta nu-l va împiedica să încerce din nou să intervină în forță: „Kremlinul analizează lecțiile învățate, trage concluzii și își actualizează metodele. Rusia va face cu siguranță o nouă încercare de a
Curtea Constituțională a validat mandatul de deputată al Tatianei Rotari, candidată supleantă pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Parlamentara a fost prezentată în ședința plenară de către Președintele Parlamentului, Igor Grosu. Rotari a acces în legislativ, după ce Anastasia Nichita a renunțat la mandat,
CPJ cere o anchetă împotriva Rusiei, după ce un jurnalist ucrainean a fost rănit în urma unui atac cu bombă la Kramatorsk # Anticoruptie.md
Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor solicită o anchetă amănunțită asupra unui recent atac rusesc în Ucraina, în care a fost rănit Igor Levinok, corespondent de război la postul de televiziune ucrainean privat Inter. Atacul cu bombă din 8 februarie, care a avut loc în Kramatorsk, în regiunea
Luat pe sus în halat de baie. Un bărbat din Chișinău, reținut pentru corupere electorală # Anticoruptie.md
Ofițerii CNA au reținut pentru 72 de ore un bărbat din Chișinău care ar fi acționat în complicitate cu persoana originară din raionul Anenii Noi, reținută zilele trecute de ofițerii anticorupție. Bănuitul ar fi fost implicat în procesul de transmitere centralizată a mijloacelor financiare în
Comisia Europeană a prezentat planul de acțiune pentru a contracara amenințările tot mai mari reprezentate de drone la adresa securității UE. Republica Moldova, alături de Ucraina, are statutul de partener, se arată într-un comunicat oficial. În ultimii ani, UE s-a confruntat cu provocări din ce în
Nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei // Pe listă, boxerul Fedor Chudinov, rapperul Timati și directorul Muzeului Ermitaj, Mihail Piotrovski # Anticoruptie.md
Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei va include 30 de persoane și 64 de organizații. Bruxelles-ul consideră că acestea sunt implicate în subminarea suveranității Ucrainei, sprijinirea războiului și eludarea sancțiunilor existente. Printre cei incluși în lista de sancțiuni figurează militari, angajați în
Alegerile din Găgăuzia trebuie să aibă loc în manieră democratică, fără imixtiuni din exterior, iar tinerii instruiți sunt garanția că regiunea găgăuză se va dezvolta în continuare și-și va conserva identitatea. Șefa statului a susținut un discurs în fața studenților și a mediului academic
VIDEO//„Luxul incriminabil” al lui Țuțu. Procurorii, nemulțumiți că nu a fost condamnat pentru îmbogățire ilicită # Anticoruptie.md
Procuratura Anticorupție anunță că depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la data de 27 ianuarie 2026, în cauza penală în privința fostului deputat Constantin Țuțu. Partea acuzării consideră că sentința este parțial neîntemeiată, în partea
DOC// Scandalul „mitei din paharul de cafea”. Ex-procurorul Veaceslav Vacari cheamă CSP la bară # Anticoruptie.md
Fostul procuror de la Bălți, Veaceslav Vacari, eliberat din sistem în luna ianuarie curent, a acționat în judecată Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). O cerere în acest sens a fost depusă la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în data de 10 februarie. Acuzatorul este
Președintele interimar al Adunării Populare a Găgăuziei, Nicolae Ormanji, și deputații Adunării Populare, Vladimir Cîssa și Alexandr Diulgher, au efectuat o vizită de lucru la Comisia Electorală Centrală, unde au avut o întrevedere cu vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, anunță CEC. În cadrul
Agenda energetică a premierului Munteanu, la Kiev. Ucraina este gata să livreze cărbune pentru Centrala de la Cuciurgan # Anticoruptie.md
Ucraina și-a exprimat disponibilitatea de a furniza cărbune pentru Centrala electrică de la Cuciurgan (Moldovskaia GRES). Declarația a fost făcută de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul întâlnirii cu echipa premierului Alexandru Munteanu, care s-a desfășurat la Kiev.În cadrul discuțiilor cu liderul de la
Doar puțin peste 30 la sută dintre candidații la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor au trecut filtrul integrității. Comisia Pre-Vetting, la două luni de la elaborarea Raportului final, a publicat documentul. Comisia Pre-Vetting, creată prin Legea nr. 26/2022 în martie
Un grup de preoți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, însoțiți de locuitori ai satului Dereneu (r. Călărași), au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din localitate, contrar legii, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). „Cu puțin timp în urmă,
Securitatea regională, cooperarea moldo-ucraineană și implementarea reformelor necesare în procesul de aderare la Uniunea Europeană au fost discutate, marți, de premierul Alexandru Munteanu și prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei, Oleksandr Korniyenko, la Kiev.Cei doi oficiali au salutat adoptarea de către Comisia Europeană a Pachetului
Un locuitor al raionului Anenii Noi a fost reținut de oamenii legii, fiind bănuit de participarea la infracțiuni de finanțare ilegală a partidelor politice și corupere electorală, săvârșite în circumstanțe agravante, comise în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Centrul Național Anticorupție (CNA)
Doi procurori, trimiși pe banca acuzaților pentru încercarea de a „rezolva” un caz de migrație ilegală # Anticoruptie.md
Doi procurori, din Bălți și Edineț, riscă până la 7 și, respectiv 10 ani de închisoare, fiind judecați pentru fapte de corupție, după ce s-au „angajat” să intervină în cazul unei persoane cercetate sub bănuiala de organizare a migrației ilegale. Unul dintre procurori este
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a reacționat la tensiunile în jurul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, din satul Dereneu (r. Călărași), reapărute recent, și cheamă comunitățile creștin-ortodoxe din localitate la calm și la rezolvarea legală a situației. Centrul de investigații jurnalistice a scris în investigația „PREOȚI
Integrarea în Uniunea Europeană, proiecte comune și cooperarea în beneficiul cetățenilor au fost subiecte de discuție între Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu și primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov, care s-au întâlnit, luni, la Comrat. „Am discutat despre inițiative cu impact direct pentru cetățeni,
Cu 3534 mai multe gospodării vor beneficia de compensații la căldură, în luna ianuarie curent, față de luna decembrie 2025. Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) anunță că vor primi compensații 621 873 de gospodării, reprezentând aproximativ 1 240 000 de persoane. Plățile compensațiilor
Povestea din spatele unor anchete de presă, care au scos din sistem un procuror general adjunct și au pus lumină pe afacerile tăinuite # Anticoruptie.md
Impactul investigațiilor jurnalistice, dacă sunt pornite de la ideea jurnalistului și nu pe scurgeri de la autorități, vine în timp, uneori după multe presiuni și peregrinări în procesele de judecată. Presiunile asupra jurnaliștilor de investigație sunt subtile, dar periculoase, mai ales dacă protagoniștii anchetelor
Un ex-consilier din raionul Telenești riscă să piardă averi în valoare de 1 milion 58 mii 22 lei, după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat caracterul nejustificat al acestora. Potrivit ANI, diferență între averea dobândită, venituri și cheltuielile realizate a fost constatată pentru
Raport UNHCR// 44% dintre refugiații ucraineni din Republica Moldova trăiesc în sărăcie. Organizația solicită 64 de milioane de dolari pentru 2026 # Anticoruptie.md
Aproximativ 44% dintre refugiații ucraineni aflați în Republica Moldova trăiesc în sărăcie, iar o treime dintre ei nu reușesc să-și acopere nevoile de bază, arată Programul UNHCR pentru Moldova pentru anul 2026. În acest context, Agenția ONU pentru Refugiați solicită finanțare în valoare de
Patru ani de război // Numărul refugiaților ucraineni în țările europene, în creștere # Anticoruptie.md
Aproape 6 milioane de ucraineni, care au fugit din calea războiului dus de Rusia în Ucraina, sunt împrăștiați prin lume. Datele recente ale Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) arată că în ianuarie curent, numărul refugiaților ucraineni în lume era de 5,898 milioane, iar în
Bunuri, în valoare totală de peste 5,2 milioane de lei, au fost sechestrate în săptămâna 2-8 februarie curent de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA). Potrivit CNA, activele au fost indisponibilizate în dosare ce vizează conflicte de interese
Navigarea siguranței IA: Perspective din Raportul Internațional 2026 și implicațiile pentru cetățenii și societatea Moldovei # Anticoruptie.md
Lansarea Raportului Internațional privind Siguranța IA 2026, pe 3 februarie 2026, marchează un moment crucial în înțelegerea noastră globală a inteligenței artificiale avansate. Sub președinția lui Yoshua Bengio și sintetizată de peste 100 de experți din 30 de țări, această a doua ediție clarifică
Comisia Europeană anunță un ajutor de urgență de 153 de milioane de euro pentru Ucraina și Republica Moldova, care găzduiește refugiați, în contextul în care milioane de ucraineni se confruntă cu temperaturi negative, fără energie electrică, din cauza bombardamentului continuu al Rusiei asupra infrastructurii energetice.Ca
Pierangelo Padova, membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor, a demisionat. Parlamentul a adoptat, în ședința de joi 5 februarie, un proiect de hotărâre prin care se constată încetarea mandatului lui Pierangelo Padova, în baza cererii de demisie depuse
Ministerul Mediului se reorganizează. Un proiect de lege care vizează cadrul normativ privind reorganizarea instituțiilor din subordoinea ministerului și desfășurarea a patru reforme instituționale a fost aprobat de Guvern și urmează a fi votat de Parlamenrt. Reforma „Agenției de Mediu” propune consolidarea capacitățiilor instituției dar
