Ministrul Culturii despre Biserica din Dereneu: trebuie rezolvat legal
Anticoruptie.md, 10 februarie 2026 08:00
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a reacționat la tensiunile în jurul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, din satul Dereneu (r. Călărași), reapărute recent, și cheamă comunitățile creștin-ortodoxe din localitate la calm și la rezolvarea legală a situației. Centrul de investigații jurnalistice a scris în investigația „PREOȚI
• • •
Acum 30 minute
08:00
Acum o oră
07:40
Integrarea în Uniunea Europeană, proiecte comune și cooperarea în beneficiul cetățenilor au fost subiecte de discuție între Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu și primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov, care s-au întâlnit, luni, la Comrat. „Am discutat despre inițiative cu impact direct pentru cetățeni,
Acum 12 ore
19:50
Cu 3534 mai multe gospodării vor beneficia de compensații la căldură, în luna ianuarie curent, față de luna decembrie 2025. Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) anunță că vor primi compensații 621 873 de gospodării, reprezentând aproximativ 1 240 000 de persoane. Plățile compensațiilor
Acum 24 ore
19:20
Povestea din spatele unor anchete de presă, care au scos din sistem un procuror general adjunct și au pus lumină pe afacerile tăinuite # Anticoruptie.md
Impactul investigațiilor jurnalistice, dacă sunt pornite de la ideea jurnalistului și nu pe scurgeri de la autorități, vine în timp, uneori după multe presiuni și peregrinări în procesele de judecată. Presiunile asupra jurnaliștilor de investigație sunt subtile, dar periculoase, mai ales dacă protagoniștii anchetelor
12:10
Un ex-consilier din raionul Telenești riscă să piardă averi în valoare de 1 milion 58 mii 22 lei, după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat caracterul nejustificat al acestora. Potrivit ANI, diferență între averea dobândită, venituri și cheltuielile realizate a fost constatată pentru
11:10
Raport UNHCR// 44% dintre refugiații ucraineni din Republica Moldova trăiesc în sărăcie. Organizația solicită 64 de milioane de dolari pentru 2026 # Anticoruptie.md
Aproximativ 44% dintre refugiații ucraineni aflați în Republica Moldova trăiesc în sărăcie, iar o treime dintre ei nu reușesc să-și acopere nevoile de bază, arată Programul UNHCR pentru Moldova pentru anul 2026. În acest context, Agenția ONU pentru Refugiați solicită finanțare în valoare de
10:40
Patru ani de război // Numărul refugiaților ucraineni în țările europene, în creștere # Anticoruptie.md
Aproape 6 milioane de ucraineni, care au fugit din calea războiului dus de Rusia în Ucraina, sunt împrăștiați prin lume. Datele recente ale Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) arată că în ianuarie curent, numărul refugiaților ucraineni în lume era de 5,898 milioane, iar în
10:30
Bunuri, în valoare totală de peste 5,2 milioane de lei, au fost sechestrate în săptămâna 2-8 februarie curent de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA). Potrivit CNA, activele au fost indisponibilizate în dosare ce vizează conflicte de interese
08:30
Navigarea siguranței IA: Perspective din Raportul Internațional 2026 și implicațiile pentru cetățenii și societatea Moldovei # Anticoruptie.md
Lansarea Raportului Internațional privind Siguranța IA 2026, pe 3 februarie 2026, marchează un moment crucial în înțelegerea noastră globală a inteligenței artificiale avansate. Sub președinția lui Yoshua Bengio și sintetizată de peste 100 de experți din 30 de țări, această a doua ediție clarifică
Ieri
03:40
Comisia Europeană anunță un ajutor de urgență de 153 de milioane de euro pentru Ucraina și Republica Moldova, care găzduiește refugiați, în contextul în care milioane de ucraineni se confruntă cu temperaturi negative, fără energie electrică, din cauza bombardamentului continuu al Rusiei asupra infrastructurii energetice.Ca
02:00
Pierangelo Padova, membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor, a demisionat. Parlamentul a adoptat, în ședința de joi 5 februarie, un proiect de hotărâre prin care se constată încetarea mandatului lui Pierangelo Padova, în baza cererii de demisie depuse
01:40
Ministerul Mediului se reorganizează. Un proiect de lege care vizează cadrul normativ privind reorganizarea instituțiilor din subordoinea ministerului și desfășurarea a patru reforme instituționale a fost aprobat de Guvern și urmează a fi votat de Parlamenrt. Reforma „Agenției de Mediu” propune consolidarea capacitățiilor instituției dar
01:40
România va sprijini financiar cu 1,7 milioane de euro primul inventar forestier în Republica Moldova # Anticoruptie.md
România va acorda un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național, care va reprezenta prima evaluare completă și modernă a pădurilor din țara noastră. Detaliile proiectului au fost stabilite în cadrul vizitei ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, la Brașov,
01:30
01:20
România va sprijini financiar cu 1,7 milioane de euro realizarea primului inventar forestier în Republica Moldova # Anticoruptie.md
01:20
„Hai să utilizăm inteligența artificială în siguranță”, campanie națională lansată în R.Moldova # Anticoruptie.md
De Ziua Siguranței pe Internet, în R.Moldova a fost lansată campania națională ”Hai să utilizăm inteligența artificială în siguranță”. Astfel, în perioada februarie - martie, vor urma mai multe acțiuni menite să crească nivelul de informare și conștientizare legate de riscurile din mediul online,
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Cum investigațiile jurnalistice i-au jucat festa unui fost magistrat care a dorit să obțină titluri onorifice # Anticoruptie.md
Se pare că acestui fost judecător i-au jucat festa tocmai investigatiile jurnalistice ale echipei noastre. Sergiu Arnăut a fost printre primii judecători la care am descoperit că fenta legea, printr-o portiță lasată deschisă de legiuitori. A făcut omul un divorț fictiv, ca să nu-și
15:20
Codul Penal și Codul Contravențional vor include noi prevederi, pentru sancționarea atacurilor, amenințărilor și altor acțiuni care pun în pericol siguranța judecătorilor. Decizia a fost luată vineri, în cadrul unei ședințe, care a avut loc în Parlament, privind măsurile pentru consolidarea securității instanțelor judecătorești
15:00
Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova: Cele mai bune anchete de presă ale anului 2025 # Anticoruptie.md
Cine și cum finanțează propaganda rusă, manipularea alegătorilor și a alegerilor parlamentare, dar și cazuri de corupție electorală, încălcare a drepturilor omului, în special ale consumatorului - sunt subiectele investigațiilor jurnalistice cu cel mai mare impact realizate de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice în anul
13:10
DOC// A vrut să devină veteran al sistemului judiciar, dar nu i-a reușit. În ce anchete CIJM figurează ex-judecătorul Sergiu Arnăut # Anticoruptie.md
Fostul judecător, Sergiu Arnăut, nu va deveni „Veteran al sistemului judiciar”. Instanța supremă i-a respins cererea împotriva Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Pe 5 februarie, completul CSJ a lăsat în vigoare decizia CSM, din august 2024, prin care nu s-a admis cererea lui Arnăut, la acea
11:30
DOC// Fostul adjunct al lui Alexandr Stoianoglo, Ruslan Popov, pierde litigiul privind suspendarea # Anticoruptie.md
Judecătorul Grigorii Cazac a respins ca fiind neîntemeiată o altă cerere de chemare în judecată depusă de către fostului procuror general adjunct, Ruslan Popov, împotriva Procuraturii Generale. Învinuit într-un dosar de îmbogăţire ilicită şi fals în declaraţii publice, inițiat în urma anchetelor Centrului de Investigații Jurnalistice,
10:00
Bunurile și banii confiscați, proveniți din activități infracționale, vor fi utilizați în scopuri sociale sau de interes public. Parlamentul a adoptat un proiect de lege care instituie un mecanism de utilizare a activelor confiscate. Documentul a fost votat în a doua lectură de 58 de deputați.Inițiativa
09:50
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat că investit 508 milioane de euro în 19 proiecte în Moldova în 2025, aproape dublu față de cele 280 de milioane de euro investite în 14 proiecte în 2024 și aproape de recordul istoric al
5 februarie 2026
19:50
Scandalul din jurul dosarelor Epstein ridică o problemă pe care noi, ca societate, ne încăpățânăm să o recunoaștem. Infracțiunile sexuale împotriva femeilor și copiilor sunt încă tratate la noi în categoria „moralității”. Este similar cu atitudinea față de minciună: știm că a minți este
19:00
Raport GENDERDOC-M: Discriminarea persoanelor LGBT+ rămâne un fenomen sistemic în Republica Moldova # Anticoruptie.md
Persoanele LGBT din Republica Moldova continuă să se confrunte cu discriminare sistemică, violență motivată de prejudecată și lipsă de protecție reală din partea instituțiilor statului, arată Raportul GENDERDOC-M 2025 privind situația drepturilor persoanelor LGBTI+. Documentul relevă că, în pofida existenței unui cadru legal general
18:20
CEDO condamnă R.Moldova pentru anchetă defectuoasă privind circumstanțele morții unei minore, agresată sexual # Anticoruptie.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului condamnă Republica Moldova pentru investigarea defectuoasă a decesului unei minore de 15 ani, supusă violenței sexuale. În hotărârea pronunțată la 5 februarie, în cauza A.V. v. Republica Moldova CEDO a constat că statul a încălcat articolul 2 - Ddreptul la viață și articolul 3
17:10
Al patrulea lot de produse pentru bebeluși Nestle, retras din comerț // ANSA îndeamnă părinții să nu folosească produsele din acest lot # Anticoruptie.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) retrage din comerț un nou lot din produsele de lapte praf pentru bebeluși din produsele Nestle. ANSA recomandă persoanelor care au achiziționat produsul să nu îl ofere copiilor spre consum. Potrivit instituției, situația este cauzată de o problemă de neconformitate
15:40
Scheme cu apartamente// Administratori de insolvabilitate, urmăriți penal pentru abuz în serviciu # Anticoruptie.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cișinău, desfășoară acțiuni de urmărire penală la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal inițiat pe fapte de abuz
13:30
Republica Moldova aderă la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, cunoscută sub denumirea de Convenția brevetului european (CBE), anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova. Joi, Parlamentul a votat, în ambele lecturi, un proiect de lege în acest sens.Momentan, Republica Moldova este parte a
13:00
DOC// Ministerul Justiției face ultima mișcare. Își va păstra sau nu ex-judecătorul Oleg Melniciuc jumătatea de milion de lei # Anticoruptie.md
Ministerul Justiției(MJ) a contestat decizia instanței de apel în cauza în care ex-judecătorul Oleg Melniciuc își adjudecă despăgubiri morale, după ce a fost scos de sub urmărire penală pentru trafic de influență. O cerere în acest sens a fost depusă la Curtea Supremă de
11:30
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), au blocat la frontiera de stat importul unui lot de 21 tone de carne de pui separată mecanic și congelată. Măsură a fost luată, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis.Inspectorii Postului de inspecție la
09:40
Deputatul Vasile Costiuc, lider al partidului Democrația Acasă susține că un investitor din Qatar ar fi obținut licența pentru a construi în Republica Moldova o fabrică de producere a armamentului. Declarațiile sale au fost însă combătute de Agenția Servicii Publice (ASP). Instituția dă asigurări
4 februarie 2026
17:20
Comisia Electorală Centrală anunță că numărul alegătorilor cu drept de a vota la scrutinele electorale este de circa 3 mln 300 mii. În Registrul de Stat al Alegătorilor sunt înscriși un număr total de 3 298 894 de cetățeni cu drept de vot. Din numărul total
17:10
IMM-urile din Moldova, oportunități pentru creditare avantajoasă // BERD acordă un împrumut de 20 de milioane de euro # Anticoruptie.md
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acordă Moldovei un împtrumut de circa 20 mln de euro, bani care vor merge către dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Împrumutl va merge către NBFC Microinvest LLC, cea mai mare instituție de creditare nebancară din Moldova. Aceasta, la
15:20
DOC// Taxa pentru expertiza judiciară, achitată în avans. Ce categorii vor plăti jumătate din cost # Anticoruptie.md
Parlamentul va examina în prima lectură modificări legislative privind costurile expertizei judiciare. Proiectul de lege are drept scop crearea unui cadru normativ mai clar și mai predictibil. Membrii Comisiei juridice, pentru numiri și imunități au aprobat raportul la proiectul de lege.Documentul a fost elaborat de
13:00
Guvernul inițiază reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” și înființează Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă”, cu capital integral de stat. „Calea Ferată a însemnat o moștenire grea, cu datorii enorme, cu personal neajustat la realitățile curente. În sfârșit, după
11:30
Declarațiile recente ale Mariei Zaharova, portavoce a Ministerului rus de Externe, despre așa-numita „sabotare a păcii” de către președintele ucrainean Volodimir Zelenski, fac parte dintr-un scenariu propagandistic al Kremlinului. Este opinia exprimată de expertul în securitate Andrei Curăraru, care susține că învinuirile aduse nu conțin
10:30
Securitatea Republicii Moldova, „blindată” de Trump. Peste 36 milioane de dolari vor ajunge în țară # Anticoruptie.md
Statele Unite ale Americii vor oferi Republicii Moldova peste 36 de milioane de dolari pentru întărirea securității sale. Anunțul a fost făcut de către ambasadorul în SUA, Vlad Kulminski. Acesta a menționat că resursele vor fi utilizate pentru derulafea unor proiecte care vizează „securitatea
10:00
Raportorii Comisiei de la Veneția, la Parlament. Legea care îi interesează în mod prioritar # Anticoruptie.md
O delegație de raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează o vizită de documentare în Republica Moldova, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova. În perioada 4 – 5 februarie, aceștia vor discuta cu reprezentanții mai multor instituții ale statului pentru
08:50
DOC// Jurnalistul Mircea Surdu a obținut despăgubiri de zeci de mii de lei de la Compania Teleradio-Moldova # Anticoruptie.md
Jurnalistul Mircea Surdu, autorul emisiunii Bună seara de la Moldova 1, a obținut, în instanță, despăgubiri morale de aproape 50 de mii de lei. Judecătoarea Natalia Moldovanu a obligat Compania Teleradio- Moldova să-i achite lui Surdu și bonusul de fidelitate pentru anul 2024, în valoare
3 februarie 2026
23:40
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, marți, raportul de reevaluare al Comisiei de evaluare externă (vetting) a judecătoarei Sofia Ghidirim, de la Judecătoria Cimișlia, constatând nepromovarea evaluării externe a magistratei.Membrii CSM au examinat documentele și au constatat că judecătoarea Sofia Ghidirim nu îndeplinește
14:30
Consumatorii casnici vor achita 13,35 lei pentru 1m³ de gaze naturale (fără TVA), cu 2,15 lei mai puțin față de mic decât prețul actual, după ce Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, marți, reducerea prețurilor pentru furnizarea gazelor naturale.Potrivit ANRE, reducerea tarifului
14:00
Postul public de televiziune din Polonia a lansat un program de știri în limba română, pentru publicul din Republica Moldova, a anunțat europarlamentarul Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook.„Programul – numit „Vot Tak. Moldova” („Așa e. Moldova”) – are ca obiectiv promovarea beneficiilor
12:50
Corupția, în cifre: peste 800 de infracțiuni și prejudicii de peste 43 de milioane de lei, în 2025 # Anticoruptie.md
În 2025, ofițerii anticorupție au depistat 847 de infracțiuni, dintre care 792 - infracțiuni de corupție și conexe corupției, cel mai frecvent investigate fiind cazurile de corupere activă, arată raportul de activitate al Centrului Național Anticorupție (CNA).Dintre infracțiunile depistate de CNA, 26 au fost
12:00
Urmăresc cu interes protestul de lângă ANRE legat de prețurile la gaz. Și, sincer, mă bucur să văd mai mulți cetățeni activi care folosesc presiunea publică atunci când alte mecanisme și proceduri bat pasul pe loc, deși vorbim despre lucruri vitale: căldura în casă,
2 februarie 2026
18:30
În 2025, numărul de plângeri depuse împotriva Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a crescut cu 28,9% față de anul precedent, urcând la 468. Moldova s-a clasat pe locul 4 din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, moldovenii adresându-se la
15:00
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat averi nejustificate în valoare de peste 1,2 mln de lei în cazul ex-consilierei municipale și raionale din raionul Edineț, Svetlana Panciuc. Cauza va fi transmisă de ANI în instanța de judecată, pentru examinare în vederea dispunerii confiscării averii
13:30
Alegeri fără interferențe. Șefa Delegației UE la Chișinău despre alegeri în Găgăuzia # Anticoruptie.md
Deși Autonomia Găgăuză este într-un moment politic dificil, alegerile ce urmează să se desfășoare în regiune trebuie să aibă loc într-un mod democratic și transparent, în beneficiul cetățenilor, a declarat șefa Delegației Uniunii Europene (UE) la Chișinău, Iwona Piorko, în cadrul unei emisiuni la
11:00
Certificate medicale „pe bani”: CNA descinde la comisii din Chișinău, Șoldănești și Rezina # Anticoruptie.md
Membri ai unor comisii speciale din Chișinău, Șoldănești și Rezina, implicate în eliberarea certificatelor medicale pentru conducători auto sunt cercetați în cadrul mai multor dosare de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență. Oamenii legii efectuează, luni, cca 30 de percheziții în cele
31 ianuarie 2026
01:50
Republica Moldova a fost cuprinsă în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, de o pană masivă de curent, care a curpins aproape toate localitățile de la Nord la Sud. Deconectarea sistemului electroenergetic a fost generată de căderea tensiunii pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, urmare
