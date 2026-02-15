„Dosarul Epstein” al Moldovei
Anticoruptie.md, 15 februarie 2026 17:30
Până vor ieși la suprafață și victime din Moldova sau persoane implicate în rețeaua Epstein, voi aminti că Moldova a avut propriul său dosar Epstein, care nu a fost elucidat până la capăt. Chiar cred că a fost mușamalizat tocmai pentru că legăturile duceau
• • •
Acum 30 minute
17:30
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Cel mai grav, că deputații autori ai legii privind cetățenia au știut despre consecințele care urmează pentru mai mulți tineri, inclusiv riscul apatridului.Să fie lung, dar merită să știți logica celor care sunt autorii legii privind cetățenia.Fiecare proiect de lege are o notă de
15:00
Litigiul magistratei Marina Rusu împotriva Parlamentului, Guvernului și CSM va fi examinat de judecătoria Strășeni, după ce Curtea de Apel Centru a dispus strămutarea cauzei. Decizia a fost motivată prin faptul că „Rusu Marina activează în sediul Centru al Judecătoriei Chișinău, iar unul din
10:50
Un militar de carieră, șef la Serviciul de Protecție și Pază de Stat. Maia Sandu a semnat decretul # Anticoruptie.md
Alexandru Harea va asigurea xconducerea Serviciului de Protecție de Pază de Stat (SPPS), din 18 februarie curent. Decretul de numire în funcție a fost semnat de președinta Maia Sandu pe 12 februarie, la aroximativ trei luni de la elivberarea din funcții a fostei conduceri
09:50
DOC// Nevinovat, dar... vinovat. Curtea de Apel schimbă sentința primei instanțe în cazul judecătorului Aureliu Postică # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Centru a modificat hotărârea primei instanțe, din august 2024, în cazul judecătorului Aureliu Postică. După ce Judecătoria Hîncești a constatat nevinovăția sa, magistratul a fost recunoscut vinovat de fals în declarații. Totuși, a fost eliberat de pedeapsa penală, în legătură cu
09:20
Doar 10 dintre cele peste 70 de instituții de învățământ care figurează în programul de reorganizate propus de Ministerul Educației vor fi închise. Restul vor fi utilizate pentru deschiderea de noi grădinițe și școli primare, numărul cărora este insuficient momentan. Sunt asigurările date de
12 februarie 2026
19:10
Criticată de Maia Sandu și luată în furci de breaslă, Legea Avocaturii a fost reexaminată în Parlament # Anticoruptie.md
Parlamentul a reexaminat modificările la Legea cu privire la avocatură, adoptate la 10 iulie 2025. Anterior, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, nu a promulgat modificările votate în plenul legislativului. Modificările la Legea avocaturii au stârnit reacții negative din partea avocaților, care au declarat grevă generală, și a reprezentanților
14:30
„Bătălia pierdută a Kremlinului în Moldova” // Raportul Serviciului Estonian de Spionaj, despre propaganda rusă # Anticoruptie.md
Republica Moldova a bătut Kremlinul la alegerile parlamentare din septembrie 2025, dar asta nu-l va împiedica să încerce din nou să intervină în forță: „Kremlinul analizează lecțiile învățate, trage concluzii și își actualizează metodele. Rusia va face cu siguranță o nouă încercare de a
14:10
Curtea Constituțională a validat mandatul de deputată al Tatianei Rotari, candidată supleantă pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Parlamentara a fost prezentată în ședința plenară de către Președintele Parlamentului, Igor Grosu. Rotari a acces în legislativ, după ce Anastasia Nichita a renunțat la mandat,
11:40
CPJ cere o anchetă împotriva Rusiei, după ce un jurnalist ucrainean a fost rănit în urma unui atac cu bombă la Kramatorsk # Anticoruptie.md
Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor solicită o anchetă amănunțită asupra unui recent atac rusesc în Ucraina, în care a fost rănit Igor Levinok, corespondent de război la postul de televiziune ucrainean privat Inter. Atacul cu bombă din 8 februarie, care a avut loc în Kramatorsk, în regiunea
10:20
Luat pe sus în halat de baie. Un bărbat din Chișinău, reținut pentru corupere electorală # Anticoruptie.md
Ofițerii CNA au reținut pentru 72 de ore un bărbat din Chișinău care ar fi acționat în complicitate cu persoana originară din raionul Anenii Noi, reținută zilele trecute de ofițerii anticorupție. Bănuitul ar fi fost implicat în procesul de transmitere centralizată a mijloacelor financiare în
09:50
Comisia Europeană a prezentat planul de acțiune pentru a contracara amenințările tot mai mari reprezentate de drone la adresa securității UE. Republica Moldova, alături de Ucraina, are statutul de partener, se arată într-un comunicat oficial. În ultimii ani, UE s-a confruntat cu provocări din ce în
11 februarie 2026
15:30
Nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei // Pe listă, boxerul Fedor Chudinov, rapperul Timati și directorul Muzeului Ermitaj, Mihail Piotrovski # Anticoruptie.md
Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei va include 30 de persoane și 64 de organizații. Bruxelles-ul consideră că acestea sunt implicate în subminarea suveranității Ucrainei, sprijinirea războiului și eludarea sancțiunilor existente. Printre cei incluși în lista de sancțiuni figurează militari, angajați în
13:30
Alegerile din Găgăuzia trebuie să aibă loc în manieră democratică, fără imixtiuni din exterior, iar tinerii instruiți sunt garanția că regiunea găgăuză se va dezvolta în continuare și-și va conserva identitatea. Șefa statului a susținut un discurs în fața studenților și a mediului academic
12:40
VIDEO//„Luxul incriminabil” al lui Țuțu. Procurorii, nemulțumiți că nu a fost condamnat pentru îmbogățire ilicită # Anticoruptie.md
Procuratura Anticorupție anunță că depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la data de 27 ianuarie 2026, în cauza penală în privința fostului deputat Constantin Țuțu. Partea acuzării consideră că sentința este parțial neîntemeiată, în partea
09:30
DOC// Scandalul „mitei din paharul de cafea”. Ex-procurorul Veaceslav Vacari cheamă CSP la bară # Anticoruptie.md
Fostul procuror de la Bălți, Veaceslav Vacari, eliberat din sistem în luna ianuarie curent, a acționat în judecată Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). O cerere în acest sens a fost depusă la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în data de 10 februarie. Acuzatorul este
09:00
Președintele interimar al Adunării Populare a Găgăuziei, Nicolae Ormanji, și deputații Adunării Populare, Vladimir Cîssa și Alexandr Diulgher, au efectuat o vizită de lucru la Comisia Electorală Centrală, unde au avut o întrevedere cu vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, anunță CEC. În cadrul
08:30
Agenda energetică a premierului Munteanu, la Kiev. Ucraina este gata să livreze cărbune pentru Centrala de la Cuciurgan # Anticoruptie.md
Ucraina și-a exprimat disponibilitatea de a furniza cărbune pentru Centrala electrică de la Cuciurgan (Moldovskaia GRES). Declarația a fost făcută de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul întâlnirii cu echipa premierului Alexandru Munteanu, care s-a desfășurat la Kiev.În cadrul discuțiilor cu liderul de la
08:30
Doar puțin peste 30 la sută dintre candidații la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor au trecut filtrul integrității. Comisia Pre-Vetting, la două luni de la elaborarea Raportului final, a publicat documentul. Comisia Pre-Vetting, creată prin Legea nr. 26/2022 în martie
10 februarie 2026
19:50
Un grup de preoți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, însoțiți de locuitori ai satului Dereneu (r. Călărași), au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din localitate, contrar legii, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). „Cu puțin timp în urmă,
18:30
Securitatea regională, cooperarea moldo-ucraineană și implementarea reformelor necesare în procesul de aderare la Uniunea Europeană au fost discutate, marți, de premierul Alexandru Munteanu și prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei, Oleksandr Korniyenko, la Kiev.Cei doi oficiali au salutat adoptarea de către Comisia Europeană a Pachetului
12:10
Un locuitor al raionului Anenii Noi a fost reținut de oamenii legii, fiind bănuit de participarea la infracțiuni de finanțare ilegală a partidelor politice și corupere electorală, săvârșite în circumstanțe agravante, comise în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Centrul Național Anticorupție (CNA)
11:40
Doi procurori, trimiși pe banca acuzaților pentru încercarea de a „rezolva” un caz de migrație ilegală # Anticoruptie.md
Doi procurori, din Bălți și Edineț, riscă până la 7 și, respectiv 10 ani de închisoare, fiind judecați pentru fapte de corupție, după ce s-au „angajat” să intervină în cazul unei persoane cercetate sub bănuiala de organizare a migrației ilegale. Unul dintre procurori este
08:00
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a reacționat la tensiunile în jurul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, din satul Dereneu (r. Călărași), reapărute recent, și cheamă comunitățile creștin-ortodoxe din localitate la calm și la rezolvarea legală a situației. Centrul de investigații jurnalistice a scris în investigația „PREOȚI
07:40
Integrarea în Uniunea Europeană, proiecte comune și cooperarea în beneficiul cetățenilor au fost subiecte de discuție între Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu și primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov, care s-au întâlnit, luni, la Comrat. „Am discutat despre inițiative cu impact direct pentru cetățeni,
9 februarie 2026
19:50
Cu 3534 mai multe gospodării vor beneficia de compensații la căldură, în luna ianuarie curent, față de luna decembrie 2025. Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) anunță că vor primi compensații 621 873 de gospodării, reprezentând aproximativ 1 240 000 de persoane. Plățile compensațiilor
19:20
Povestea din spatele unor anchete de presă, care au scos din sistem un procuror general adjunct și au pus lumină pe afacerile tăinuite # Anticoruptie.md
Impactul investigațiilor jurnalistice, dacă sunt pornite de la ideea jurnalistului și nu pe scurgeri de la autorități, vine în timp, uneori după multe presiuni și peregrinări în procesele de judecată. Presiunile asupra jurnaliștilor de investigație sunt subtile, dar periculoase, mai ales dacă protagoniștii anchetelor
12:10
Un ex-consilier din raionul Telenești riscă să piardă averi în valoare de 1 milion 58 mii 22 lei, după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat caracterul nejustificat al acestora. Potrivit ANI, diferență între averea dobândită, venituri și cheltuielile realizate a fost constatată pentru
11:10
Raport UNHCR// 44% dintre refugiații ucraineni din Republica Moldova trăiesc în sărăcie. Organizația solicită 64 de milioane de dolari pentru 2026 # Anticoruptie.md
Aproximativ 44% dintre refugiații ucraineni aflați în Republica Moldova trăiesc în sărăcie, iar o treime dintre ei nu reușesc să-și acopere nevoile de bază, arată Programul UNHCR pentru Moldova pentru anul 2026. În acest context, Agenția ONU pentru Refugiați solicită finanțare în valoare de
10:40
Patru ani de război // Numărul refugiaților ucraineni în țările europene, în creștere # Anticoruptie.md
Aproape 6 milioane de ucraineni, care au fugit din calea războiului dus de Rusia în Ucraina, sunt împrăștiați prin lume. Datele recente ale Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) arată că în ianuarie curent, numărul refugiaților ucraineni în lume era de 5,898 milioane, iar în
10:30
Bunuri, în valoare totală de peste 5,2 milioane de lei, au fost sechestrate în săptămâna 2-8 februarie curent de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA). Potrivit CNA, activele au fost indisponibilizate în dosare ce vizează conflicte de interese
08:30
Navigarea siguranței IA: Perspective din Raportul Internațional 2026 și implicațiile pentru cetățenii și societatea Moldovei # Anticoruptie.md
Lansarea Raportului Internațional privind Siguranța IA 2026, pe 3 februarie 2026, marchează un moment crucial în înțelegerea noastră globală a inteligenței artificiale avansate. Sub președinția lui Yoshua Bengio și sintetizată de peste 100 de experți din 30 de țări, această a doua ediție clarifică
03:40
Comisia Europeană anunță un ajutor de urgență de 153 de milioane de euro pentru Ucraina și Republica Moldova, care găzduiește refugiați, în contextul în care milioane de ucraineni se confruntă cu temperaturi negative, fără energie electrică, din cauza bombardamentului continuu al Rusiei asupra infrastructurii energetice.Ca
02:00
Pierangelo Padova, membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor, a demisionat. Parlamentul a adoptat, în ședința de joi 5 februarie, un proiect de hotărâre prin care se constată încetarea mandatului lui Pierangelo Padova, în baza cererii de demisie depuse
01:40
01:40
01:30
01:20
01:20
„Hai să utilizăm inteligența artificială în siguranță”, campanie națională lansată în R.Moldova # Anticoruptie.md
De Ziua Siguranței pe Internet, în R.Moldova a fost lansată campania națională ”Hai să utilizăm inteligența artificială în siguranță”. Astfel, în perioada februarie - martie, vor urma mai multe acțiuni menite să crească nivelul de informare și conștientizare legate de riscurile din mediul online,
6 februarie 2026
20:00
Cum investigațiile jurnalistice i-au jucat festa unui fost magistrat care a dorit să obțină titluri onorifice # Anticoruptie.md
Se pare că acestui fost judecător i-au jucat festa tocmai investigatiile jurnalistice ale echipei noastre. Sergiu Arnăut a fost printre primii judecători la care am descoperit că fenta legea, printr-o portiță lasată deschisă de legiuitori. A făcut omul un divorț fictiv, ca să nu-și
15:20
Codul Penal și Codul Contravențional vor include noi prevederi, pentru sancționarea atacurilor, amenințărilor și altor acțiuni care pun în pericol siguranța judecătorilor. Decizia a fost luată vineri, în cadrul unei ședințe, care a avut loc în Parlament, privind măsurile pentru consolidarea securității instanțelor judecătorești
15:00
Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova: Cele mai bune anchete de presă ale anului 2025 # Anticoruptie.md
Cine și cum finanțează propaganda rusă, manipularea alegătorilor și a alegerilor parlamentare, dar și cazuri de corupție electorală, încălcare a drepturilor omului, în special ale consumatorului - sunt subiectele investigațiilor jurnalistice cu cel mai mare impact realizate de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice în anul
13:10
DOC// A vrut să devină veteran al sistemului judiciar, dar nu i-a reușit. În ce anchete CIJM figurează ex-judecătorul Sergiu Arnăut # Anticoruptie.md
Fostul judecător, Sergiu Arnăut, nu va deveni „Veteran al sistemului judiciar”. Instanța supremă i-a respins cererea împotriva Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Pe 5 februarie, completul CSJ a lăsat în vigoare decizia CSM, din august 2024, prin care nu s-a admis cererea lui Arnăut, la acea
11:30
DOC// Fostul adjunct al lui Alexandr Stoianoglo, Ruslan Popov, pierde litigiul privind suspendarea # Anticoruptie.md
Judecătorul Grigorii Cazac a respins ca fiind neîntemeiată o altă cerere de chemare în judecată depusă de către fostului procuror general adjunct, Ruslan Popov, împotriva Procuraturii Generale. Învinuit într-un dosar de îmbogăţire ilicită şi fals în declaraţii publice, inițiat în urma anchetelor Centrului de Investigații Jurnalistice,
10:00
Bunurile și banii confiscați, proveniți din activități infracționale, vor fi utilizați în scopuri sociale sau de interes public. Parlamentul a adoptat un proiect de lege care instituie un mecanism de utilizare a activelor confiscate. Documentul a fost votat în a doua lectură de 58 de deputați.Inițiativa
09:50
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat că investit 508 milioane de euro în 19 proiecte în Moldova în 2025, aproape dublu față de cele 280 de milioane de euro investite în 14 proiecte în 2024 și aproape de recordul istoric al
5 februarie 2026
19:50
Scandalul din jurul dosarelor Epstein ridică o problemă pe care noi, ca societate, ne încăpățânăm să o recunoaștem. Infracțiunile sexuale împotriva femeilor și copiilor sunt încă tratate la noi în categoria „moralității”. Este similar cu atitudinea față de minciună: știm că a minți este
19:00
Raport GENDERDOC-M: Discriminarea persoanelor LGBT+ rămâne un fenomen sistemic în Republica Moldova # Anticoruptie.md
Persoanele LGBT din Republica Moldova continuă să se confrunte cu discriminare sistemică, violență motivată de prejudecată și lipsă de protecție reală din partea instituțiilor statului, arată Raportul GENDERDOC-M 2025 privind situația drepturilor persoanelor LGBTI+. Documentul relevă că, în pofida existenței unui cadru legal general
18:20
CEDO condamnă R.Moldova pentru anchetă defectuoasă privind circumstanțele morții unei minore, agresată sexual # Anticoruptie.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului condamnă Republica Moldova pentru investigarea defectuoasă a decesului unei minore de 15 ani, supusă violenței sexuale. În hotărârea pronunțată la 5 februarie, în cauza A.V. v. Republica Moldova CEDO a constat că statul a încălcat articolul 2 - Ddreptul la viață și articolul 3
17:10
Al patrulea lot de produse pentru bebeluși Nestle, retras din comerț // ANSA îndeamnă părinții să nu folosească produsele din acest lot # Anticoruptie.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) retrage din comerț un nou lot din produsele de lapte praf pentru bebeluși din produsele Nestle. ANSA recomandă persoanelor care au achiziționat produsul să nu îl ofere copiilor spre consum. Potrivit instituției, situația este cauzată de o problemă de neconformitate
