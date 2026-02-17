Autoritățile avertizează: vizibilitate redusă și risc de polei pe trasee
Moldpres, 17 februarie 2026 16:40
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, iar șoferii sunt atenționați să manifeste prudență, în contextul avertizărilor meteorologice privind ninsori și intensificări ale vântului, comunică MOLDPRES.Potri...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 30 minute
16:40
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, iar șoferii sunt atenționați să manifeste prudență, în contextul avertizărilor meteorologice privind ninsori și intensificări ale vântului, comunică MOLDPRES.Potri...
16:40
Premieră în justiție: agresorii pot fi obligați să șteargă conținutul abuziv din mediul digital # Moldpres
Magistrații Judecătoriei Chișinău au aplicat, în premieră în justiția moldovenească, noile prevederi legale privind eliminarea conținutului abuziv din mediul digital, într-un dosar ce vizează protecția unei judecătoare hărțuite online, comunică MOL...
Acum o oră
16:30
Oportunitățile de consolidare a cooperării economice și investiționale dintre R. Moldova și Egipt au fost discutate la Guvern # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu i-a urat bun-venit și succes în exercitarea mandatului noului Ambasador al Republicii Arabe Egipt în Republica Moldova cu reședința la București, Mohammed Moustafa Orfy, care a prezentat, astăzi, scrisoarea de acreditare Președintei ...
16:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Republicii Arabe Egipt, Mohammed Moustafa Orfy # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu i-a urat bun-venit și succes în exercitarea mandatului noului Ambasador al Republicii Arabe Egipt în Republica Moldova cu reședința la București, Mohammed Moustafa Orfy, care a prezentat, astăzi, scrisoarea de acreditare Președintei ...
16:10
Autoritățile locale, mai bine pregătite pentru fonduri europene, în cadrul unui nou program de instruire al proiectului „EU4Moldova Rezilientă” # Moldpres
Un nou program de formare destinat autorităților publice locale din Republica Moldova a fost pilotat cu succes, marcând un pas important în consolidarea capacităților instituționale ale administrațiilor locale de a atrage și gestiona proiecte finanțate din fon...
Acum 2 ore
16:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în discuții cu Ambasadorul Indiei, Manoj Kumar Mohapatra # Moldpres
Noi oportunități de colaborare și perspectivele de intensificare a relațiilor economice și investiționale dintre Republica Moldova și India au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Manoj Kumar Mohapatra, Ambasadorul Indiei în ța...
16:00
VIDEO // MMPS lansează Programul de granturi mici în domeniul îmbătrânirii active. Ministra Natalia Plugaru: „Împreună putem transforma îmbătrânirea într-o etapă a oportunităților și implicării” # Moldpres
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a lansat astăzi Programul de granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2026. La concurs pot participa organizaţiile necomerciale, care implementează proiecte şi iniţiative cu impact asupra promo...
16:00
Intervenție de urgență în capitală: o mașină a fost cuprinsă de flăcări într-o curte de bloc # Moldpres
O mașină a fost cuprinsă de flăcări într-o curte din municipiul Chișinău, în după-amiaza zilei de astăzi. Un echipaj de pompierii a intervenit de urgență pentru lichidarea incendiului, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații...
15:30
Șefa statului, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit, astăzi, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori agreați: Shahnaz Gazi, ambasadorul agreat al Republicii Populare Bangladesh, cu reședința la București; Pericles Demetriou Stivaros, ambasadorul...
Acum 4 ore
14:40
ACTUALIZARE METEO // Cod portocaliu de precipitații puternice și intensificări ale vântului în sudul țării # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a actualizat astăzi avertizarea meteo de Cod portocaliu și galben pentru întreaga țară, valabilă în intervalul 17 februarie, ora 13:40 – 18 februarie, ora 20:00. Autoritățile recomandă cetățenilor să fie prude...
14:30
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) atenționează populația asupra riscurilor asociate consumului de ulei de palmier hidrogenat, în contextul informațiilor apărute recent în spațiul public privind impactul acestuia asupra sănătății, comunic...
14:30
Acțiuni sporite de verificare. Șoferii, care circulă fără pneuri de iarnă, riscă amenzi de până la 6 000 de lei # Moldpres
Circa 1 200 de șoferi au fost sancționați, de la începutul acestui an, pentru conducerea mijloacelor de transport neechipate pentru sezonul rece. Verificările au fost intensificate pe întreg teritoriul țării, iar persoanele care nu au schimbat pneurile automobil...
14:20
Un număr de 228 cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în țară, dintre acestea mai mult de jumătate în capitală. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES.Potrivit...
14:00
Femeile din Republica Moldova câștigă cu 16,6% mai puțin decât bărbații. Două luni de muncă în plus pentru același venit # Moldpres
În anul 2024, în Republica Moldova, salariul mediu brut lunar al femeilor a fost cu 16,6% mai mic decât al bărbaților, arată datele prezentate de UN Women Moldova în cadrul evenimentului Media Brunch: Plată Egală. Reunite la masă de discuții, e...
13:30
MEC va dezvolta o platformă digitală cu acces gratuit la resurse didactice în limba găgăuză # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va dezvolta o platformă digitală cu acces gratuit la resurse didactice în limba găgăuză, destinate tuturor celor care doresc să învețe limba sau să-și îmbunătățească competențele de comunicare. Aceasta va...
13:20
Participarea cetățenilor la procesul decizional, discutată de primari, reprezentanții autorităților naționale și Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei # Moldpres
Participarea cetățenilor la procesul decizional a fost în centrul discuțiilor din cadrul mesei rotunde „Voci locale, obiective comune: promovarea democrației locale”, desfășurată la 16 februarie 2026, la Sireți, în marja reuniunii Biroului Congresu...
13:10
Intervenție dificilă a pompierilor la Sângerei: un bărbat a fost grav rănit, iar casa i-a fost distrusă complet # Moldpres
Un bărbat a suferit arsuri grave, iar locuința sa a fost distrusă în totalitate, în urma a două incendii izbucnite la interval de doar câteva ore, în orașul Sângerei. Pompierii au intervenit de două ori la aceeași adresă pentru a lichida flă...
Acum 6 ore
12:40
Un automobil s-a prăbușit sub gheață în lacul Ghidighici. Scafandrierii au intervenit la fața locului # Moldpres
Un automobil s-a prăbușit sub gheață în lacul Ghidighici, la aproximativ 200 de metri de mal. Cazul a fost sesizat de un cameraman amator, care efectua filmări cu drona deasupra lacului, comunică MOLDPRES.La fața locului au intervenit scafandrierii din cadrul Ins...
12:30
VIDEO // Vinuri „de marcă franceză” exportate din Moldova în SUA. Schema de circa 5 000 000 de lei, deconspirată de organele de forță # Moldpres
O companie moldovenească a ajuns în vizorul organelor de forță, după ce ar fi exportat în SUA vinuri cu denumirea unei mărci franceze. Schema era aplicată începând cu anul 2020, iar băuturile exportate au ajuns la suma de 5 000 000 de lei, comunică...
12:30
Inițierea celui de-al 6-lea Plan de acțiuni în domeniul guvernării deschise și selectarea reprezentanților societății civile în Comitetul de coordonare # Moldpres
Cancelaria de Stat anunță inițierea procesului de elaborare a celui de-al 6-lea Plan de acțiuni pentru guvernare deschisă pentru anii 2026-2028. De asemenea, pentru a coordona procesul de elaborare a Planului, urmează a fi actualizată componența Comitetului de coordonare ...
12:00
Platforma de Echilibrare a gazelor naturale a devenit operațională în Republica Moldova. Prima ședință de tranzacționare a fost finalizată cu succes # Moldpres
Piața energetică din Republica Moldova a înregistrat un nou pas important în procesul de modernizare și aliniere la practicile europene. La 16 februarie 2026, Bursa Română de Mărfuri EST (BRM EST) a desfășurat prima ședință de tranzacționare pe Platfo...
11:50
Barometrul școlar, efectuat în premieră în Republica Moldova: Majoritatea elevilor, părinților și profesorilor au o percepție pozitivă asupra învățământului general # Moldpres
Șapte din zece elevi, părinți și profesori au o percepție pozitivă față de învățământul din Republica Moldova și opt din zece elevi și părinți sunt mulțumiți de calitatea studiilor oferite în școală. Concluziile se conțin în sondajul na...
11:30
VIDEO // Lucrările la cel mai mare apeduct din Republica Moldova continuă: proiectul de alimentare cu apă pentru centrul țării avansează # Moldpres
Lucrările din cadrul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, considerat cel mai important proiect de asigurare cu apă potabilă din Republica Moldova, sunt în plină desfășurare, chiar și în condiții d...
11:30
Apicultorii din Republica Moldova pot obține finanțare de până la 150 de mii de euro pentru modernizarea stupinelor și procesarea mierii # Moldpres
Apicultorii din Republica Moldova pot accesa finanțare de până la 150.000 de euro pentru investiții în producerea și procesarea mierii, achiziționarea echipamentelor de prelucrare a cerii și dezvoltarea produselor apicole derivate, prin programele implementate d...
11:20
VIDEO // Bubuitura puternică auzită în raionul Soroca ar fi fost o deflagrație produsă în Ucraina. IGP oferă detalii pe caz # Moldpres
Mai mulți locuitori din raionul Soroca au sesizat poliția despre o bubuitură puternică auzită în această dimineață. În urma verificărilor, oameni legii au anunțat că este vorba de o deflagrație produsă într-o localitate din Ucraina, comunică MOLDPR...
11:10
VIDEO // Produsele cu grăsimi vegetale nu pot fi vândute drept „brânză”, „lapte” sau „unt”. Ce trebuie să știe consumatorii # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționează consumatorii și operatorii din sectorul alimentar că produsele care conțin uleiuri sau alte grăsimi vegetale nu au dreptul legal de a fi comercializate sub denumirile de „brânză”, &bdq...
11:10
În 2026 vor fi create cele mai multe locuri de creșă din ultimii ani în toată țara: 102 primării s-au înregistrat pentru finanțare # Moldpres
102 primării s-au înregistrat pentru finanțare în cadrul celei de-a treia ediții a Programului național „Părinți angajați – copii la creșe”. Astfel, anul acesta vor fi făcute cele mai mari investiții în creșele publice din Republica ...
Acum 8 ore
11:00
GALERIE FOTO // Vladimir Plahotniuc, escortat la ședința de judecată pentru a fi audiat în dosarul „Kuliok” # Moldpres
Ex-liderul democraților, Vladimir Plahotniuc, a refuzat să depună mărturii în dosarul „Kuliok”. Acesta s-a prezentat astăzi la ședința de judecată desfășurată la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în cadrul căreia urma a fi audiat în cal...
11:00
ANTA colectează date de trafic pentru studiul de fezabilitate al drumului de centură al municipiului Chișinău # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a inițiat o amplă acțiune de colectare a datelor de trafic, etapă importantă în elaborarea studiului de fezabilitate pentru construcția viitorului drum de centură al municipiului Chișinău, transmite MOLDPRES.Pe parcurs...
10:50
Ex-liderul democraților, Vlad Plahotniuc, a refuzat să depună mărturii în dosarul „Kuliok” # Moldpres
Ex-liderul democraților, Vladimir Plahotniuc, a refuzat să depună mărturii în dosarul „Kuliok”. Acesta s-a prezentat astăzi la ședința de judecată desfășurată la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în cadrul căreia urma a fi audiat în cal...
10:40
Afacerile din horticultură se aliniază noilor reguli fiscale: instruire pentru antreprenoare la Moldova Fruct # Moldpres
Modificările legislative relevante pentru anul 2026, regimul fiscal aplicabil afacerilor agricole și instrumentele necesare unei planificări financiare corecte au fost principalele subiecte discutate în cadrul seminarului „Schimbări fiscale și legislative din 202...
10:20
Antreprenori și experți de pe malul stâng al Nistrului au studiat în Estonia modele moderne de eficiență energetică și digitalizare a afacerilor # Moldpres
Opt antreprenori, reprezentanți ai organizațiilor societății civile și experți în eficiență energetică de pe malul stâng al Nistrului au participat la o vizită de studiu în Estonia, una dintre cele mai digitalizate și inovatoare economii europene. Sco...
10:00
Cod portocaliu și galben de ninsori. Salvatorii îndeamnă cetățenii să evite deplasările neesențiale și să respecte măsurile de siguranță # Moldpres
Salvatorii îndeamnă cetățenii să evite deplasările neesențiale în perioada 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 17:00. Pentru această perioadă, meteorologii au emis Cod portocaliu și galben de precipitații sub formă de ninsoare și intensifică...
09:50
Toți consumatorii afectați de chiciura din 15–16 februarie au fost reconectați la rețeaua electrică. Avertizare pentru populație înaintea noului episod de vreme severă # Moldpres
Operatorii de distribuție a energiei electrice anunță că toți consumatorii care au rămas fără curent în urma depunerilor masive de chiciură produse în noaptea de 15 spre 16 februarie au fost reconectați la rețeaua electrică pe parcursul zilei de ieri. Inte...
09:40
Angajata unui centru de plasament din Bălți, condamnată pentru transferuri ilegale de bani de pe cardul unei persoane # Moldpres
O femeie de 28 de ani, angajată a unui centru de plasament din municipiul Bălți, a fost condamnată pentru efectuarea ilegală a operațiunilor de transfer de fonduri de pe cardul bancar al unei beneficiare aflate în situație de vulnerabilitate, informează MOLDPRES...
09:40
MEC organizează testarea materialelor de examene pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare organizează, în perioada 17 – 19 februarie curent, testarea materialelor de examen, informează MOLDPRES.Potrivit MEC, testarea pe eșantion reprezentativ are drep...
09:30
Cărțile donate în cadrul Campaniei „Biblioteca de sub brad”, ediția 2025, au ajuns în bibliotecile din toată țara # Moldpres
Cărțile colectate în cadrul celei de-a patra ediții a campaniei Guvernului „Biblioteca de sub brad” au fost livrate către bibliotecile școlare beneficiare din țară.În total, au fost colectate peste 8 000 de cărți și au fost distribuite c...
09:30
Echipele de asistență medicală urgentă din Republica Moldova au deservit, în perioada 9–15 februarie 2026, un total de 16.465 de solicitări, dintre care 2.249 au vizat copii, transmite MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Pr...
09:20
Istanbulul valorifică moștenirea romană prin deschiderea Muzeului Mozaicurilor din Zeytinburnu # Moldpres
Un nou spațiu muzeal dedicat mozaicurilor romane târzii descoperite în 2015 funcționează în cartierul Zeytinburnu din Istanbul, unde vizitatorii pot vedea, in situ, o suprafață de 190 de metri pătrați de pavimente policrome datând din secolele IV&nd...
09:10
O delegaţie ucraineană s-a îndreptat luni spre Geneva pentru o nouă rundă de negocieri mediate de SUA cu oficialii ruşi, înaintea celei de-a patra aniversări a invaziei ruseşti în masă a ţării vecine, care va avea loc săptămâna viitoare, relate...
Acum 12 ore
09:00
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat, la Dublin, alături de analiști politici, reprezentanți ai mediului academic și experți ai societății civile irlandeze, la masa rotundă „De la stat candidat la stat membru al UE. Moldov...
08:20
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale. S-a intervenit pe mai multe sectoare afectate de precipitații și polei # Moldpres
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, în dimineața zilei de 17 februarie, după ce echipele de intervenție au patrulat pe parcursul nopții și au intervenit pe mai multe sectoare afectate de precipitații și polei, tr...
08:00
Republica Moldova găzduiește Reuniunea Biroului Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei # Moldpres
Republica Moldova va găzduiește Reuniunea Biroului Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE), structură executivă a Consiliul Europei care asigură coordonarea activităților Congresului între sesiunile plenare. Evenimentul se desfă...
08:00
Dolarul american se ieftinește astăzi cu un ban și are o cotație oficială de 16 lei și 97 de bani, informează MOLDPRES. Pentru moneda unică europeană, Banca Națională a Moldovei (BNM) a anunțat o cotație oficială neschimbată, la nivel de 20 de lei și 13 b...
Acum 24 ore
22:00
Acum o sută douăzeci și opt de ani, într-o zi de luni, la 16 februarie (stil nou 28 februarie) 1898, Agenția Telegrafică Bulgară (BTA) a publicat primul său buletin de știri. Acesta a fost caligrafiat manual chiar de primul director al agenției, recent numit, Oskar...
20:50
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Prunele de Lalova- tradiție autentică, gust unic și recunoaștere internațională # Moldpres
Prunele de Lalova, raionul Rezina, recunoscute pentru aroma și gustul lor distinctiv, reprezintă un exemplu remarcabil de produs tradițional moldovenesc cu indicație geografică protejată. Aceste prune deosebite se obțin datorită unui amestec armonios între climă, s...
20:50
Armata ucraineană a reușit să recucerească 201 kilometri pătrați de teritoriu ocupat de forțele ruse, în perioada de miercuri până duminică, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Aceasta marcheaz...
20:20
Cancelaria de Stat a lansat procesul de elaborare a noului Plan de acțiuni pentru guvernare deschisă # Moldpres
Cancelaria de Stat a dat start procesului de elaborare a celui de-al șaselea Plan de acțiuni pentru guvernare deschisă (PAGD). Anunțul a fost făcut în cadrul Masei rotunde privind Planul de acțiuni pentru guvernare deschisă, desfășurate la 13 februarie 2026, c...
20:20
20:10
Germania prelungește controalele la frontiere cu șase luni, pe fondul reorganizării politicii migratorii # Moldpres
Germania a anunțat prelungirea cu șase luni a controalelor temporare la frontiere, măsură considerată necesară de autoritățile de la Berlin pentru a asigura securitatea națională și pentru a pregăti punerea în aplicare a unei „politici migratorii europene ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.