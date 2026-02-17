Barometrul școlar, efectuat în premieră în Republica Moldova: Majoritatea elevilor, părinților și profesorilor au o percepție pozitivă asupra învățământului general
Moldpres, 17 februarie 2026 11:50
Șapte din zece elevi, părinți și profesori au o percepție pozitivă față de învățământul din Republica Moldova și opt din zece elevi și părinți sunt mulțumiți de calitatea studiilor oferite în școală. Concluziile se conțin în sondajul na...
Acum 10 minute
12:00
Platforma de Echilibrare a gazelor naturale a devenit operațională în Republica Moldova. Prima ședință de tranzacționare a fost finalizată cu succes # Moldpres
Piața energetică din Republica Moldova a înregistrat un nou pas important în procesul de modernizare și aliniere la practicile europene. La 16 februarie 2026, Bursa Română de Mărfuri EST (BRM EST) a desfășurat prima ședință de tranzacționare pe Platfo...
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:30
VIDEO // Lucrările la cel mai mare apeduct din Republica Moldova continuă: proiectul de alimentare cu apă pentru centrul țării avansează # Moldpres
Lucrările din cadrul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, considerat cel mai important proiect de asigurare cu apă potabilă din Republica Moldova, sunt în plină desfășurare, chiar și în condiții d...
11:30
Apicultorii din Republica Moldova pot obține finanțare de până la 150 de mii de euro pentru modernizarea stupinelor și procesarea mierii # Moldpres
Apicultorii din Republica Moldova pot accesa finanțare de până la 150.000 de euro pentru investiții în producerea și procesarea mierii, achiziționarea echipamentelor de prelucrare a cerii și dezvoltarea produselor apicole derivate, prin programele implementate d...
11:20
VIDEO // Bubuitura puternică auzită în raionul Soroca ar fi fost o deflagrație produsă în Ucraina. IGP oferă detalii pe caz # Moldpres
Mai mulți locuitori din raionul Soroca au sesizat poliția despre o bubuitură puternică auzită în această dimineață. În urma verificărilor, oameni legii au anunțat că este vorba de o deflagrație produsă într-o localitate din Ucraina, comunică MOLDPR...
11:10
VIDEO // Produsele cu grăsimi vegetale nu pot fi vândute drept „brânză”, „lapte” sau „unt”. Ce trebuie să știe consumatorii # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționează consumatorii și operatorii din sectorul alimentar că produsele care conțin uleiuri sau alte grăsimi vegetale nu au dreptul legal de a fi comercializate sub denumirile de „brânză”, &bdq...
11:10
În 2026 vor fi create cele mai multe locuri de creșă din ultimii ani în toată țara: 102 primării s-au înregistrat pentru finanțare # Moldpres
102 primării s-au înregistrat pentru finanțare în cadrul celei de-a treia ediții a Programului național „Părinți angajați – copii la creșe”. Astfel, anul acesta vor fi făcute cele mai mari investiții în creșele publice din Republica ...
Acum 2 ore
11:00
GALERIE FOTO // Vladimir Plahotniuc, escortat la ședința de judecată pentru a fi audiat în dosarul „Kuliok” # Moldpres
Ex-liderul democraților, Vladimir Plahotniuc, a refuzat să depună mărturii în dosarul „Kuliok”. Acesta s-a prezentat astăzi la ședința de judecată desfășurată la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în cadrul căreia urma a fi audiat în cal...
11:00
ANTA colectează date de trafic pentru studiul de fezabilitate al drumului de centură al municipiului Chișinău # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a inițiat o amplă acțiune de colectare a datelor de trafic, etapă importantă în elaborarea studiului de fezabilitate pentru construcția viitorului drum de centură al municipiului Chișinău, transmite MOLDPRES.Pe parcurs...
10:50
Ex-liderul democraților, Vlad Plahotniuc, a refuzat să depună mărturii în dosarul „Kuliok” # Moldpres
Ex-liderul democraților, Vladimir Plahotniuc, a refuzat să depună mărturii în dosarul „Kuliok”. Acesta s-a prezentat astăzi la ședința de judecată desfășurată la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în cadrul căreia urma a fi audiat în cal...
10:40
Afacerile din horticultură se aliniază noilor reguli fiscale: instruire pentru antreprenoare la Moldova Fruct # Moldpres
Modificările legislative relevante pentru anul 2026, regimul fiscal aplicabil afacerilor agricole și instrumentele necesare unei planificări financiare corecte au fost principalele subiecte discutate în cadrul seminarului „Schimbări fiscale și legislative din 202...
10:20
Antreprenori și experți de pe malul stâng al Nistrului au studiat în Estonia modele moderne de eficiență energetică și digitalizare a afacerilor # Moldpres
Opt antreprenori, reprezentanți ai organizațiilor societății civile și experți în eficiență energetică de pe malul stâng al Nistrului au participat la o vizită de studiu în Estonia, una dintre cele mai digitalizate și inovatoare economii europene. Sco...
Acum 4 ore
10:00
Cod portocaliu și galben de ninsori. Salvatorii îndeamnă cetățenii să evite deplasările neesențiale și să respecte măsurile de siguranță # Moldpres
Salvatorii îndeamnă cetățenii să evite deplasările neesențiale în perioada 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 17:00. Pentru această perioadă, meteorologii au emis Cod portocaliu și galben de precipitații sub formă de ninsoare și intensifică...
09:50
Toți consumatorii afectați de chiciura din 15–16 februarie au fost reconectați la rețeaua electrică. Avertizare pentru populație înaintea noului episod de vreme severă # Moldpres
Operatorii de distribuție a energiei electrice anunță că toți consumatorii care au rămas fără curent în urma depunerilor masive de chiciură produse în noaptea de 15 spre 16 februarie au fost reconectați la rețeaua electrică pe parcursul zilei de ieri. Inte...
09:40
Angajata unui centru de plasament din Bălți, condamnată pentru transferuri ilegale de bani de pe cardul unei persoane # Moldpres
O femeie de 28 de ani, angajată a unui centru de plasament din municipiul Bălți, a fost condamnată pentru efectuarea ilegală a operațiunilor de transfer de fonduri de pe cardul bancar al unei beneficiare aflate în situație de vulnerabilitate, informează MOLDPRES...
09:40
MEC organizează testarea materialelor de examene pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare organizează, în perioada 17 – 19 februarie curent, testarea materialelor de examen, informează MOLDPRES.Potrivit MEC, testarea pe eșantion reprezentativ are drep...
09:30
Cărțile donate în cadrul Campaniei „Biblioteca de sub brad”, ediția 2025, au ajuns în bibliotecile din toată țara # Moldpres
Cărțile colectate în cadrul celei de-a patra ediții a campaniei Guvernului „Biblioteca de sub brad” au fost livrate către bibliotecile școlare beneficiare din țară.În total, au fost colectate peste 8 000 de cărți și au fost distribuite c...
09:30
Echipele de asistență medicală urgentă din Republica Moldova au deservit, în perioada 9–15 februarie 2026, un total de 16.465 de solicitări, dintre care 2.249 au vizat copii, transmite MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Pr...
09:20
Istanbulul valorifică moștenirea romană prin deschiderea Muzeului Mozaicurilor din Zeytinburnu # Moldpres
Un nou spațiu muzeal dedicat mozaicurilor romane târzii descoperite în 2015 funcționează în cartierul Zeytinburnu din Istanbul, unde vizitatorii pot vedea, in situ, o suprafață de 190 de metri pătrați de pavimente policrome datând din secolele IV&nd...
09:10
O delegaţie ucraineană s-a îndreptat luni spre Geneva pentru o nouă rundă de negocieri mediate de SUA cu oficialii ruşi, înaintea celei de-a patra aniversări a invaziei ruseşti în masă a ţării vecine, care va avea loc săptămâna viitoare, relate...
09:00
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat, la Dublin, alături de analiști politici, reprezentanți ai mediului academic și experți ai societății civile irlandeze, la masa rotundă „De la stat candidat la stat membru al UE. Moldov...
08:20
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale. S-a intervenit pe mai multe sectoare afectate de precipitații și polei # Moldpres
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, în dimineața zilei de 17 februarie, după ce echipele de intervenție au patrulat pe parcursul nopții și au intervenit pe mai multe sectoare afectate de precipitații și polei, tr...
Acum 6 ore
08:00
Republica Moldova găzduiește Reuniunea Biroului Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei # Moldpres
Republica Moldova va găzduiește Reuniunea Biroului Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE), structură executivă a Consiliul Europei care asigură coordonarea activităților Congresului între sesiunile plenare. Evenimentul se desfă...
08:00
Dolarul american se ieftinește astăzi cu un ban și are o cotație oficială de 16 lei și 97 de bani, informează MOLDPRES. Pentru moneda unică europeană, Banca Națională a Moldovei (BNM) a anunțat o cotație oficială neschimbată, la nivel de 20 de lei și 13 b...
Acum 24 ore
22:00
Acum o sută douăzeci și opt de ani, într-o zi de luni, la 16 februarie (stil nou 28 februarie) 1898, Agenția Telegrafică Bulgară (BTA) a publicat primul său buletin de știri. Acesta a fost caligrafiat manual chiar de primul director al agenției, recent numit, Oskar...
20:50
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Prunele de Lalova- tradiție autentică, gust unic și recunoaștere internațională # Moldpres
Prunele de Lalova, raionul Rezina, recunoscute pentru aroma și gustul lor distinctiv, reprezintă un exemplu remarcabil de produs tradițional moldovenesc cu indicație geografică protejată. Aceste prune deosebite se obțin datorită unui amestec armonios între climă, s...
20:50
Armata ucraineană a reușit să recucerească 201 kilometri pătrați de teritoriu ocupat de forțele ruse, în perioada de miercuri până duminică, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Aceasta marcheaz...
20:20
Cancelaria de Stat a lansat procesul de elaborare a noului Plan de acțiuni pentru guvernare deschisă # Moldpres
Cancelaria de Stat a dat start procesului de elaborare a celui de-al șaselea Plan de acțiuni pentru guvernare deschisă (PAGD). Anunțul a fost făcut în cadrul Masei rotunde privind Planul de acțiuni pentru guvernare deschisă, desfășurate la 13 februarie 2026, c...
20:20
20:10
Germania prelungește controalele la frontiere cu șase luni, pe fondul reorganizării politicii migratorii # Moldpres
Germania a anunțat prelungirea cu șase luni a controalelor temporare la frontiere, măsură considerată necesară de autoritățile de la Berlin pentru a asigura securitatea națională și pentru a pregăti punerea în aplicare a unei „politici migratorii europene ...
20:00
Posibilitățile de extindere a investițiilor letone în Republica Moldova, discutate la Guvern # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, Edgars Bondars, și reprezentanții companiei IT letone „Tet”, pentru a discuta despre realizarea a noi proiecte comune în domeniul tehnologiilor informaționa...
20:00
Record de interes pentru creșele publice: 102 primării au aplicat pentru finanțare în cadrul programului național de creșe # Moldpres
Interesul primăriilor pentru Programul Național de Creșe atinge cote record: 102 autorități locale au depus deja cereri pentru finanțare, semn clar al angajamentului comunităților de a sprijini dezvoltarea serviciilor de creșă și accesul copiilor la educație timpurie,...
19:20
INTERVIU MOLDPRES // Nicolae Hristov, directorul ADR Sud: „Nu construim doar infrastructură, ci condiții de viață mai bune, un trai mai ușor pentru mii de locuitori” # Moldpres
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud a încheiat anul 2025 cu rezultate impresionante în materie de investiții și proiecte de infrastructură implementate în localitățile din sudul Republicii Moldova. Sute de milioane de lei au fost valorificaţi pentr...
18:30
18:20
Date, inovații și consultanță: Republica Moldova accelerează dezvoltarea sistemelor digitale din agricultură # Moldpres
Dezvoltarea sistemelor informaționale din agricultură devine una dintre prioritățile majore ale autorităților, în contextul modernizării sectorului agroalimentar și al alinierii la standardele Uniunii Europene. Acest subiect a fost discutat în cadrul înt...
17:40
Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii din Republica Moldova (SPPN) a anunțat rezultatele ediției din acest an a campaniei publice „Pasărea Anului”, iar câștigătorul pentru 2026 este pănțărușul, specie care a acumulat cele mai multe votu...
17:40
CNAMUP anunță detalii despre cazul bărbatului din Orhei, care a decedat până la sosirea ambulanței blocată în zăpadă # Moldpres
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a venit astăzi cu precizări despre pacientul care a decedat noaptea trecută, înainte de sosirea ambulanței, blocată în zăpadă, comunică MOLDPRES.Dispeceratul comun de urgență ...
16:50
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat săptămâna trecută la bugetul de stat circa 860 milioane de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 9-13 februarie, angajații SFS au efectuat 561 vizite fiscale la 544 de contribuabili. Direcția generală co...
16:20
Ambulanțe blocate și camioane derapate: Salvatorii au intervenit în Orhei, Nisporeni și Găgăuzia după ninsori și polei # Moldpres
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în mai multe situații cauzate de condițiile meteo nefavorabile și au deblocat mia multe autoturisme și ambulanțe, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, la...
16:10
Misiune de afaceri Moldova–Grecia, organizată la Chişinău: oportunitate pentru consolidarea relațiilor economice și investiționale # Moldpres
Agenția de Investiții a Republicii Moldova, în parteneriat cu Enterprise Greece, organizează pe 2 martie 2026, la Chișinău, o Misiune de Afaceri Moldova–Grecia, dedicată consolidării relațiilor economice și comerciale bilaterale și promovării oportunități...
15:30
Mama opozantului Aleksei Navalnîi cere să i se facă dreptate fiului ei,otrăvit într-o închisoare din Rusia # Moldpres
Liudmila Navalnaia, mama opozantului rus Aleksei Navalnîi, a cerut să se facă dreptate fiului său, după ce o anchetă desfășurată de cinci țări europene a ajuns la concluzia că disidentul rus a fost otrăvit cu o toxină rară în închisoarea din regiun...
15:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteo cod portocaliu și galben pentru întreaga țară, valabilă în intervalul 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 17:00. Autoritățile recomandă cetățenilor să fie prudenți și s...
15:20
Rezultatul evaluării Procurorului General interimar va fi făcut public în următoarea lună # Moldpres
Rezultatul evaluării integrității etice și financiare a Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, va fi făcut public în termen de până la 30 de zile lucrătoare, comunică MOLDPRES.Potrivit instituției, membrii Completului de evaluare A nu au &ici...
14:50
Raportul Fondului Rutier – examinat la ședința Consiliului Fondului Rutier, prezidată de Prim-ministrul Alexandru Munteanu # Moldpres
Modul în care au fost folosite mijloacele Fondului rutier anul trecut, pentru reparații, dar și pentru a întreține rețeaua drumurilor publice naționale, precum și bugetarea pentru 2026 au fost subiectele examinate în ședința Consiliului Fondului Rutier, ...
14:30
ANRE atenționează: Din 1 aprilie, consumatorii non-casnici mari, care nu vor avea contract încheiat cu un furnizor pe piața liberă, pot rămâne fără gaze naturale # Moldpres
Din 1 aprilie 2026, toți consumatorii non-casnici mari vor activa exclusiv în condițiile pieței libere a gazelor naturale. Cei care nu vor avea un contract valabil încheiat cu un furnizor pe piața liberă, pot rămâne fără livrarea gaze...
14:20
Peste 70 de proiecte depuse pentru modernizarea blocurilor sanitare din școli. Investițiile propuse depășesc 100 de milioane de lei # Moldpres
Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR) anunță încheierea etapei de depunere a dosarelor în cadrul Programului de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățământ. Inițiativa est...
14:00
Rusia a atacat Ucraina cu rachete „Zircon”: două au fost interceptate de apărarea antiaeriană # Moldpres
Forțele ruse au lansat în noaptea de 15 spre 16 februarie un nou atac asupra Ucrainei, folosind drone de atac și mai multe tipuri de rachete, inclusiv patru rachete antinavă „Zircon”, dintre care două au fost neutralizate, potrivit Forțelor Aeriene ale Arma...
14:00
FOTO // Ceasuri de lux nedeclarate, în valoare de peste 28 000 de euro, depistate în timpul controlului la vama Leușeni # Moldpres
Două ceasuri de lux nedeclarate, în valoare de peste 28 000 de euro, au fost depistate în timpul controlului vamal la postul Leușeni, comunică MOLDPRES.Mijlocul de transport de model Mercedes GLA se deplasa din România, fiind condus de un cetățean al Re...
14:00
Pe traseele naţionale se circulă în condiții de iarnă. Drumarii intervin pe mai multe tronsoane în dificultate # Moldpres
Administrația de Stat a Drumurilor (AND) anunță că, la această oră, circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții specifice sezonului rece. Rețeaua rutieră este practicabilă, însă carosabilul rămâne, în ...
14:00
Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei susține reforma administrației publice locale din Moldova # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE), Marc Cools, în cadrul căreia au fost discutate reformele din administrația publică locală și sprijinul ...
