Antreprenori și experți de pe malul stâng al Nistrului au studiat în Estonia modele moderne de eficiență energetică și digitalizare a afacerilor
Moldpres, 17 februarie 2026 10:20
Opt antreprenori, reprezentanți ai organizațiilor societății civile și experți în eficiență energetică de pe malul stâng al Nistrului au participat la o vizită de studiu în Estonia, una dintre cele mai digitalizate și inovatoare economii europene. Sco...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 30 minute
10:20
Antreprenori și experți de pe malul stâng al Nistrului au studiat în Estonia modele moderne de eficiență energetică și digitalizare a afacerilor # Moldpres
Opt antreprenori, reprezentanți ai organizațiilor societății civile și experți în eficiență energetică de pe malul stâng al Nistrului au participat la o vizită de studiu în Estonia, una dintre cele mai digitalizate și inovatoare economii europene. Sco...
Acum o oră
10:00
Cod portocaliu și galben de ninsori. Salvatorii îndeamnă cetățenii să evite deplasările neesențiale și să respecte măsurile de siguranță # Moldpres
Salvatorii îndeamnă cetățenii să evite deplasările neesențiale în perioada 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 17:00. Pentru această perioadă, meteorologii au emis Cod portocaliu și galben de precipitații sub formă de ninsoare și intensifică...
09:50
Toți consumatorii afectați de chiciura din 15–16 februarie au fost reconectați la rețeaua electrică. Avertizare pentru populație înaintea noului episod de vreme severă # Moldpres
Operatorii de distribuție a energiei electrice anunță că toți consumatorii care au rămas fără curent în urma depunerilor masive de chiciură produse în noaptea de 15 spre 16 februarie au fost reconectați la rețeaua electrică pe parcursul zilei de ieri. Inte...
09:40
Angajata unui centru de plasament din Bălți, condamnată pentru transferuri ilegale de bani de pe cardul unei persoane # Moldpres
O femeie de 28 de ani, angajată a unui centru de plasament din municipiul Bălți, a fost condamnată pentru efectuarea ilegală a operațiunilor de transfer de fonduri de pe cardul bancar al unei beneficiare aflate în situație de vulnerabilitate, informează MOLDPRES...
09:40
MEC organizează testarea materialelor de examene pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare organizează, în perioada 17 – 19 februarie curent, testarea materialelor de examen, informează MOLDPRES.Potrivit MEC, testarea pe eșantion reprezentativ are drep...
Acum 2 ore
09:30
Cărțile donate în cadrul Campaniei „Biblioteca de sub brad”, ediția 2025, au ajuns în bibliotecile din toată țara # Moldpres
Cărțile colectate în cadrul celei de-a patra ediții a campaniei Guvernului „Biblioteca de sub brad” au fost livrate către bibliotecile școlare beneficiare din țară.În total, au fost colectate peste 8 000 de cărți și au fost distribuite c...
09:30
Echipele de asistență medicală urgentă din Republica Moldova au deservit, în perioada 9–15 februarie 2026, un total de 16.465 de solicitări, dintre care 2.249 au vizat copii, transmite MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Pr...
09:20
Istanbulul valorifică moștenirea romană prin deschiderea Muzeului Mozaicurilor din Zeytinburnu # Moldpres
Un nou spațiu muzeal dedicat mozaicurilor romane târzii descoperite în 2015 funcționează în cartierul Zeytinburnu din Istanbul, unde vizitatorii pot vedea, in situ, o suprafață de 190 de metri pătrați de pavimente policrome datând din secolele IV&nd...
09:10
O delegaţie ucraineană s-a îndreptat luni spre Geneva pentru o nouă rundă de negocieri mediate de SUA cu oficialii ruşi, înaintea celei de-a patra aniversări a invaziei ruseşti în masă a ţării vecine, care va avea loc săptămâna viitoare, relate...
09:00
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat, la Dublin, alături de analiști politici, reprezentanți ai mediului academic și experți ai societății civile irlandeze, la masa rotundă „De la stat candidat la stat membru al UE. Moldov...
Acum 4 ore
08:20
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale. S-a intervenit pe mai multe sectoare afectate de precipitații și polei # Moldpres
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, în dimineața zilei de 17 februarie, după ce echipele de intervenție au patrulat pe parcursul nopții și au intervenit pe mai multe sectoare afectate de precipitații și polei, tr...
08:00
Republica Moldova găzduiește Reuniunea Biroului Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei # Moldpres
Republica Moldova va găzduiește Reuniunea Biroului Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE), structură executivă a Consiliul Europei care asigură coordonarea activităților Congresului între sesiunile plenare. Evenimentul se desfă...
08:00
Dolarul american se ieftinește astăzi cu un ban și are o cotație oficială de 16 lei și 97 de bani, informează MOLDPRES. Pentru moneda unică europeană, Banca Națională a Moldovei (BNM) a anunțat o cotație oficială neschimbată, la nivel de 20 de lei și 13 b...
Acum 12 ore
22:00
Acum o sută douăzeci și opt de ani, într-o zi de luni, la 16 februarie (stil nou 28 februarie) 1898, Agenția Telegrafică Bulgară (BTA) a publicat primul său buletin de știri. Acesta a fost caligrafiat manual chiar de primul director al agenției, recent numit, Oskar...
Acum 24 ore
20:50
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Prunele de Lalova- tradiție autentică, gust unic și recunoaștere internațională # Moldpres
Prunele de Lalova, raionul Rezina, recunoscute pentru aroma și gustul lor distinctiv, reprezintă un exemplu remarcabil de produs tradițional moldovenesc cu indicație geografică protejată. Aceste prune deosebite se obțin datorită unui amestec armonios între climă, s...
20:50
Armata ucraineană a reușit să recucerească 201 kilometri pătrați de teritoriu ocupat de forțele ruse, în perioada de miercuri până duminică, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Aceasta marcheaz...
20:20
Cancelaria de Stat a lansat procesul de elaborare a noului Plan de acțiuni pentru guvernare deschisă # Moldpres
Cancelaria de Stat a dat start procesului de elaborare a celui de-al șaselea Plan de acțiuni pentru guvernare deschisă (PAGD). Anunțul a fost făcut în cadrul Masei rotunde privind Planul de acțiuni pentru guvernare deschisă, desfășurate la 13 februarie 2026, c...
20:20
20:10
Germania prelungește controalele la frontiere cu șase luni, pe fondul reorganizării politicii migratorii # Moldpres
Germania a anunțat prelungirea cu șase luni a controalelor temporare la frontiere, măsură considerată necesară de autoritățile de la Berlin pentru a asigura securitatea națională și pentru a pregăti punerea în aplicare a unei „politici migratorii europene ...
20:00
Posibilitățile de extindere a investițiilor letone în Republica Moldova, discutate la Guvern # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, Edgars Bondars, și reprezentanții companiei IT letone „Tet”, pentru a discuta despre realizarea a noi proiecte comune în domeniul tehnologiilor informaționa...
20:00
Record de interes pentru creșele publice: 102 primării au aplicat pentru finanțare în cadrul programului național de creșe # Moldpres
Interesul primăriilor pentru Programul Național de Creșe atinge cote record: 102 autorități locale au depus deja cereri pentru finanțare, semn clar al angajamentului comunităților de a sprijini dezvoltarea serviciilor de creșă și accesul copiilor la educație timpurie,...
19:20
INTERVIU MOLDPRES // Nicolae Hristov, directorul ADR Sud: „Nu construim doar infrastructură, ci condiții de viață mai bune, un trai mai ușor pentru mii de locuitori” # Moldpres
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud a încheiat anul 2025 cu rezultate impresionante în materie de investiții și proiecte de infrastructură implementate în localitățile din sudul Republicii Moldova. Sute de milioane de lei au fost valorificaţi pentr...
18:30
18:20
Date, inovații și consultanță: Republica Moldova accelerează dezvoltarea sistemelor digitale din agricultură # Moldpres
Dezvoltarea sistemelor informaționale din agricultură devine una dintre prioritățile majore ale autorităților, în contextul modernizării sectorului agroalimentar și al alinierii la standardele Uniunii Europene. Acest subiect a fost discutat în cadrul înt...
17:40
Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii din Republica Moldova (SPPN) a anunțat rezultatele ediției din acest an a campaniei publice „Pasărea Anului”, iar câștigătorul pentru 2026 este pănțărușul, specie care a acumulat cele mai multe votu...
17:40
CNAMUP anunță detalii despre cazul bărbatului din Orhei, care a decedat până la sosirea ambulanței blocată în zăpadă # Moldpres
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a venit astăzi cu precizări despre pacientul care a decedat noaptea trecută, înainte de sosirea ambulanței, blocată în zăpadă, comunică MOLDPRES.Dispeceratul comun de urgență ...
16:50
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat săptămâna trecută la bugetul de stat circa 860 milioane de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 9-13 februarie, angajații SFS au efectuat 561 vizite fiscale la 544 de contribuabili. Direcția generală co...
16:20
Ambulanțe blocate și camioane derapate: Salvatorii au intervenit în Orhei, Nisporeni și Găgăuzia după ninsori și polei # Moldpres
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în mai multe situații cauzate de condițiile meteo nefavorabile și au deblocat mia multe autoturisme și ambulanțe, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, la...
16:10
Misiune de afaceri Moldova–Grecia, organizată la Chişinău: oportunitate pentru consolidarea relațiilor economice și investiționale # Moldpres
Agenția de Investiții a Republicii Moldova, în parteneriat cu Enterprise Greece, organizează pe 2 martie 2026, la Chișinău, o Misiune de Afaceri Moldova–Grecia, dedicată consolidării relațiilor economice și comerciale bilaterale și promovării oportunități...
15:30
Mama opozantului Aleksei Navalnîi cere să i se facă dreptate fiului ei,otrăvit într-o închisoare din Rusia # Moldpres
Liudmila Navalnaia, mama opozantului rus Aleksei Navalnîi, a cerut să se facă dreptate fiului său, după ce o anchetă desfășurată de cinci țări europene a ajuns la concluzia că disidentul rus a fost otrăvit cu o toxină rară în închisoarea din regiun...
15:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteo cod portocaliu și galben pentru întreaga țară, valabilă în intervalul 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 17:00. Autoritățile recomandă cetățenilor să fie prudenți și s...
15:20
Rezultatul evaluării Procurorului General interimar va fi făcut public în următoarea lună # Moldpres
Rezultatul evaluării integrității etice și financiare a Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, va fi făcut public în termen de până la 30 de zile lucrătoare, comunică MOLDPRES.Potrivit instituției, membrii Completului de evaluare A nu au &ici...
14:50
Raportul Fondului Rutier – examinat la ședința Consiliului Fondului Rutier, prezidată de Prim-ministrul Alexandru Munteanu # Moldpres
Modul în care au fost folosite mijloacele Fondului rutier anul trecut, pentru reparații, dar și pentru a întreține rețeaua drumurilor publice naționale, precum și bugetarea pentru 2026 au fost subiectele examinate în ședința Consiliului Fondului Rutier, ...
14:30
ANRE atenționează: Din 1 aprilie, consumatorii non-casnici mari, care nu vor avea contract încheiat cu un furnizor pe piața liberă, pot rămâne fără gaze naturale # Moldpres
Din 1 aprilie 2026, toți consumatorii non-casnici mari vor activa exclusiv în condițiile pieței libere a gazelor naturale. Cei care nu vor avea un contract valabil încheiat cu un furnizor pe piața liberă, pot rămâne fără livrarea gaze...
14:20
Peste 70 de proiecte depuse pentru modernizarea blocurilor sanitare din școli. Investițiile propuse depășesc 100 de milioane de lei # Moldpres
Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR) anunță încheierea etapei de depunere a dosarelor în cadrul Programului de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățământ. Inițiativa est...
14:00
Rusia a atacat Ucraina cu rachete „Zircon”: două au fost interceptate de apărarea antiaeriană # Moldpres
Forțele ruse au lansat în noaptea de 15 spre 16 februarie un nou atac asupra Ucrainei, folosind drone de atac și mai multe tipuri de rachete, inclusiv patru rachete antinavă „Zircon”, dintre care două au fost neutralizate, potrivit Forțelor Aeriene ale Arma...
14:00
FOTO // Ceasuri de lux nedeclarate, în valoare de peste 28 000 de euro, depistate în timpul controlului la vama Leușeni # Moldpres
Două ceasuri de lux nedeclarate, în valoare de peste 28 000 de euro, au fost depistate în timpul controlului vamal la postul Leușeni, comunică MOLDPRES.Mijlocul de transport de model Mercedes GLA se deplasa din România, fiind condus de un cetățean al Re...
14:00
Pe traseele naţionale se circulă în condiții de iarnă. Drumarii intervin pe mai multe tronsoane în dificultate # Moldpres
Administrația de Stat a Drumurilor (AND) anunță că, la această oră, circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții specifice sezonului rece. Rețeaua rutieră este practicabilă, însă carosabilul rămâne, în ...
14:00
Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei susține reforma administrației publice locale din Moldova # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE), Marc Cools, în cadrul căreia au fost discutate reformele din administrația publică locală și sprijinul ...
13:50
BTA: Agenția de Știri Bulgară marchează parcursul de la telegraf la era inteligenței artificiale # Moldpres
Agenția Bulgară de Știri (BTA) a prezentat modul în care distribuirea știrilor sale a evoluat de la buletinele transmise prin telegraf Morse, în 1898, până la fluxurile multi-platformă de astăzi, într-o retrospectivă de arhivă, transmite BTA.P...
13:20
Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar, organizat în martie la Chișinău: accent pe investiții europene, exporturi și modernizarea agriculturii # Moldpres
Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar va fi organizat la 5 martie 2026, la Chișinău, în cadrul Platformei de Parteneriat Agroalimentar a Republicii Moldova (APP). Evenimentul este conceput ca un mecanism concret de conectare a reformelor agricole la...
13:20
FOTO // CNAS la 25 de ani de activitate. Directoarea Elena Țîbîrnă: „Am demonstrat că suntem o instituție puternică, capabilă să facă față provocărilor” # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) marchează 25 de ani de activitate. Evenimentul a fost consemnat printr-o conferință națională, în cadrul căreia au fost discutate evoluțiile în sistemul social, digitalizarea serviciilor și consolidarea măsurilor ...
13:20
Echipa de negociatori a Ucrainei, cu trenul la Geneva pentru noi contacte cu Rusia și SUA # Moldpres
Echipa de negociatori a Ucrainei s-a îmbarcat luni la bordul unui tren internațional cu destinația Geneva, în Elveția, pentru a participa, începând de marți, la a treia rundă de contacte trilaterale cu Rusia și SUA destinate să ducă la o soluționa...
13:10
CNAS marchează 25 de ani de activitate. Premierul Alexandru Munteanu: „Un sistem social puternic se construiește împreună – prin muncă, solidaritate și responsabilitate civică” # Moldpres
Responsabilitatea socială capătă sens atunci când statul își face datoria, dar și când fiecare dintre noi contribuie corect și cu încredere la acest sistem comun. Mesajul a fost transmis de Prim-ministrul Alexandru Munteanu la evenimentul dedicat cel...
11:30
Peste 3 900 de șoferi, documentați în zilele de odihnă pentru încălcări comise în traficul rutier # Moldpres
Peste 3 900 de șoferi au fost documentați în zilele de odihnă pentru încălcări comise în traficul rutier. Circa 30 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspe...
11:00
Expertul IPRE, Daniel Vodă, după Conferința de la München: „Lumea intră într-o etapă mai dură. Moldova are nevoie să fie poziționată în linie cu partenerii occidentali” # Moldpres
Conferința de Securitate de la München a arătat limpede: lumea intră într-o etapă mai dură, mai fragmentată. Iar Moldova are nevoie să fie poziționată în linie cu partenerii occidentali. Concluzia a fost formulată de expertul de la Institutul pentru Pol...
11:00
Ședința în dosarul fraudei bancare, amânată. Inculpatul Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat, invocând motive de sănătate # Moldpres
Ședința de judecată programată pentru ziua de luni, 16 februarie, în dosarul în care Vladimir Plahotniuc este acuzat de frauda bancară și alte infracțiuni financiare, a fost amânată. Fostul lider democrat nu s-a prezentat în instanță, motivâ...
Ieri
10:30
Aproape 100 de instituții medicale din țară au beneficiat de lucrări de modernizare pe parcursul anului trecut, în cadrul unor programe menite să îmbunătățească infrastructura sistemului de sănătate, comunică MOLDPRES.Potrivit Companiei Naționale de A...
10:10
Condițiile meteo nefavorabile impun proceduri speciale de degivrare a aeronavelor: Programul zborurilor poate suporta modificări # Moldpres
Condițiile meteo nefavorabile impun efectuarea procedurii speciale de degivrare (de-icing) a aeronavelor aflate la sol. Din această cauză, unele rute pot înregistra întârzieri, iar programul zborurilor poate suferi modificări, informează MOLDPRES.Proced...
10:10
Investiții în infrastructură și educație: prioritățile discutate la Șoldănești de Președintele Parlamentului # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Șoldănești. Șeful legislativului a vizitat proiectele implementate în regiune și a discutat cu reprezentanți ai autorităților publice locale despre planurile din următorii ani....
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.