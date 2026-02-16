„Apele Moldovei” demarează inventarierea complexului de alimentare cu apă din lunca râului Prut
Moldpres, 16 februarie 2026 20:20
„Apele Moldovei” demarează inventarierea complexului de alimentare cu apă din lunca râului Prut
Cancelaria de Stat a lansat procesul de elaborare a noului Plan de acțiuni pentru guvernare deschisă # Moldpres
Cancelaria de Stat a dat start procesului de elaborare a celui de-al șaselea Plan de acțiuni pentru guvernare deschisă (PAGD). Anunțul a fost făcut în cadrul Masei rotunde privind Planul de acțiuni pentru guvernare deschisă, desfășurate la 13 februarie 2026, c...
Germania prelungește controalele la frontiere cu șase luni, pe fondul reorganizării politicii migratorii # Moldpres
Germania a anunțat prelungirea cu șase luni a controalelor temporare la frontiere, măsură considerată necesară de autoritățile de la Berlin pentru a asigura securitatea națională și pentru a pregăti punerea în aplicare a unei „politici migratorii europene ...
Posibilitățile de extindere a investițiilor letone în Republica Moldova, discutate la Guvern # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, Edgars Bondars, și reprezentanții companiei IT letone „Tet”, pentru a discuta despre realizarea a noi proiecte comune în domeniul tehnologiilor informaționa...
Record de interes pentru creșele publice: 102 primării au aplicat pentru finanțare în cadrul programului național de creșe # Moldpres
Interesul primăriilor pentru Programul Național de Creșe atinge cote record: 102 autorități locale au depus deja cereri pentru finanțare, semn clar al angajamentului comunităților de a sprijini dezvoltarea serviciilor de creșă și accesul copiilor la educație timpurie,...
INTERVIU MOLDPRES // Nicolae Hristov, directorul ADR Sud: „Nu construim doar infrastructură, ci condiții de viață mai bune, un trai mai ușor pentru mii de locuitori” # Moldpres
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud a încheiat anul 2025 cu rezultate impresionante în materie de investiții și proiecte de infrastructură implementate în localitățile din sudul Republicii Moldova. Sute de milioane de lei au fost valorificaţi pentr...
Date, inovații și consultanță: Republica Moldova accelerează dezvoltarea sistemelor digitale din agricultură # Moldpres
Dezvoltarea sistemelor informaționale din agricultură devine una dintre prioritățile majore ale autorităților, în contextul modernizării sectorului agroalimentar și al alinierii la standardele Uniunii Europene. Acest subiect a fost discutat în cadrul înt...
Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii din Republica Moldova (SPPN) a anunțat rezultatele ediției din acest an a campaniei publice „Pasărea Anului”, iar câștigătorul pentru 2026 este pănțărușul, specie care a acumulat cele mai multe votu...
CNAMUP anunță detalii despre cazul bărbatului din Orhei, care a decedat până la sosirea ambulanței blocată în zăpadă # Moldpres
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a venit astăzi cu precizări despre pacientul care a decedat noaptea trecută, înainte de sosirea ambulanței, blocată în zăpadă, comunică MOLDPRES.Dispeceratul comun de urgență ...
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat săptămâna trecută la bugetul de stat circa 860 milioane de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 9-13 februarie, angajații SFS au efectuat 561 vizite fiscale la 544 de contribuabili. Direcția generală co...
Ambulanțe blocate și camioane derapate: Salvatorii au intervenit în Orhei, Nisporeni și Găgăuzia după ninsori și polei # Moldpres
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în mai multe situații cauzate de condițiile meteo nefavorabile și au deblocat mia multe autoturisme și ambulanțe, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, la...
Misiune de afaceri Moldova–Grecia, organizată la Chişinău: oportunitate pentru consolidarea relațiilor economice și investiționale # Moldpres
Agenția de Investiții a Republicii Moldova, în parteneriat cu Enterprise Greece, organizează pe 2 martie 2026, la Chișinău, o Misiune de Afaceri Moldova–Grecia, dedicată consolidării relațiilor economice și comerciale bilaterale și promovării oportunități...
Mama opozantului Aleksei Navalnîi cere să i se facă dreptate fiului ei,otrăvit într-o închisoare din Rusia # Moldpres
Liudmila Navalnaia, mama opozantului rus Aleksei Navalnîi, a cerut să se facă dreptate fiului său, după ce o anchetă desfășurată de cinci țări europene a ajuns la concluzia că disidentul rus a fost otrăvit cu o toxină rară în închisoarea din regiun...
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteo cod portocaliu și galben pentru întreaga țară, valabilă în intervalul 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 17:00. Autoritățile recomandă cetățenilor să fie prudenți și s...
Rezultatul evaluării Procurorului General interimar va fi făcut public în următoarea lună # Moldpres
Rezultatul evaluării integrității etice și financiare a Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, va fi făcut public în termen de până la 30 de zile lucrătoare, comunică MOLDPRES.Potrivit instituției, membrii Completului de evaluare A nu au &ici...
Raportul Fondului Rutier – examinat la ședința Consiliului Fondului Rutier, prezidată de Prim-ministrul Alexandru Munteanu # Moldpres
Modul în care au fost folosite mijloacele Fondului rutier anul trecut, pentru reparații, dar și pentru a întreține rețeaua drumurilor publice naționale, precum și bugetarea pentru 2026 au fost subiectele examinate în ședința Consiliului Fondului Rutier, ...
ANRE atenționează: Din 1 aprilie, consumatorii non-casnici mari, care nu vor avea contract încheiat cu un furnizor pe piața liberă, pot rămâne fără gaze naturale # Moldpres
Din 1 aprilie 2026, toți consumatorii non-casnici mari vor activa exclusiv în condițiile pieței libere a gazelor naturale. Cei care nu vor avea un contract valabil încheiat cu un furnizor pe piața liberă, pot rămâne fără livrarea gaze...
Peste 70 de proiecte depuse pentru modernizarea blocurilor sanitare din școli. Investițiile propuse depășesc 100 de milioane de lei # Moldpres
Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR) anunță încheierea etapei de depunere a dosarelor în cadrul Programului de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățământ. Inițiativa est...
Rusia a atacat Ucraina cu rachete „Zircon”: două au fost interceptate de apărarea antiaeriană # Moldpres
Forțele ruse au lansat în noaptea de 15 spre 16 februarie un nou atac asupra Ucrainei, folosind drone de atac și mai multe tipuri de rachete, inclusiv patru rachete antinavă „Zircon”, dintre care două au fost neutralizate, potrivit Forțelor Aeriene ale Arma...
FOTO // Ceasuri de lux nedeclarate, în valoare de peste 28 000 de euro, depistate în timpul controlului la vama Leușeni # Moldpres
Două ceasuri de lux nedeclarate, în valoare de peste 28 000 de euro, au fost depistate în timpul controlului vamal la postul Leușeni, comunică MOLDPRES.Mijlocul de transport de model Mercedes GLA se deplasa din România, fiind condus de un cetățean al Re...
Pe traseele naţionale se circulă în condiții de iarnă. Drumarii intervin pe mai multe tronsoane în dificultate # Moldpres
Administrația de Stat a Drumurilor (AND) anunță că, la această oră, circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții specifice sezonului rece. Rețeaua rutieră este practicabilă, însă carosabilul rămâne, în ...
Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei susține reforma administrației publice locale din Moldova # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE), Marc Cools, în cadrul căreia au fost discutate reformele din administrația publică locală și sprijinul ...
BTA: Agenția de Știri Bulgară marchează parcursul de la telegraf la era inteligenței artificiale # Moldpres
Agenția Bulgară de Știri (BTA) a prezentat modul în care distribuirea știrilor sale a evoluat de la buletinele transmise prin telegraf Morse, în 1898, până la fluxurile multi-platformă de astăzi, într-o retrospectivă de arhivă, transmite BTA.P...
Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar, organizat în martie la Chișinău: accent pe investiții europene, exporturi și modernizarea agriculturii # Moldpres
Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar va fi organizat la 5 martie 2026, la Chișinău, în cadrul Platformei de Parteneriat Agroalimentar a Republicii Moldova (APP). Evenimentul este conceput ca un mecanism concret de conectare a reformelor agricole la...
FOTO // CNAS la 25 de ani de activitate. Directoarea Elena Țîbîrnă: „Am demonstrat că suntem o instituție puternică, capabilă să facă față provocărilor” # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) marchează 25 de ani de activitate. Evenimentul a fost consemnat printr-o conferință națională, în cadrul căreia au fost discutate evoluțiile în sistemul social, digitalizarea serviciilor și consolidarea măsurilor ...
Echipa de negociatori a Ucrainei, cu trenul la Geneva pentru noi contacte cu Rusia și SUA # Moldpres
Echipa de negociatori a Ucrainei s-a îmbarcat luni la bordul unui tren internațional cu destinația Geneva, în Elveția, pentru a participa, începând de marți, la a treia rundă de contacte trilaterale cu Rusia și SUA destinate să ducă la o soluționa...
CNAS marchează 25 de ani de activitate. Premierul Alexandru Munteanu: „Un sistem social puternic se construiește împreună – prin muncă, solidaritate și responsabilitate civică” # Moldpres
Responsabilitatea socială capătă sens atunci când statul își face datoria, dar și când fiecare dintre noi contribuie corect și cu încredere la acest sistem comun. Mesajul a fost transmis de Prim-ministrul Alexandru Munteanu la evenimentul dedicat cel...
Peste 3 900 de șoferi, documentați în zilele de odihnă pentru încălcări comise în traficul rutier # Moldpres
Peste 3 900 de șoferi au fost documentați în zilele de odihnă pentru încălcări comise în traficul rutier. Circa 30 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspe...
Expertul IPRE, Daniel Vodă, după Conferința de la München: „Lumea intră într-o etapă mai dură. Moldova are nevoie să fie poziționată în linie cu partenerii occidentali” # Moldpres
Conferința de Securitate de la München a arătat limpede: lumea intră într-o etapă mai dură, mai fragmentată. Iar Moldova are nevoie să fie poziționată în linie cu partenerii occidentali. Concluzia a fost formulată de expertul de la Institutul pentru Pol...
Ședința în dosarul fraudei bancare, amânată. Inculpatul Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat, invocând motive de sănătate # Moldpres
Ședința de judecată programată pentru ziua de luni, 16 februarie, în dosarul în care Vladimir Plahotniuc este acuzat de frauda bancară și alte infracțiuni financiare, a fost amânată. Fostul lider democrat nu s-a prezentat în instanță, motivâ...
Aproape 100 de instituții medicale din țară au beneficiat de lucrări de modernizare pe parcursul anului trecut, în cadrul unor programe menite să îmbunătățească infrastructura sistemului de sănătate, comunică MOLDPRES.Potrivit Companiei Naționale de A...
Condițiile meteo nefavorabile impun proceduri speciale de degivrare a aeronavelor: Programul zborurilor poate suporta modificări # Moldpres
Condițiile meteo nefavorabile impun efectuarea procedurii speciale de degivrare (de-icing) a aeronavelor aflate la sol. Din această cauză, unele rute pot înregistra întârzieri, iar programul zborurilor poate suferi modificări, informează MOLDPRES.Proced...
Investiții în infrastructură și educație: prioritățile discutate la Șoldănești de Președintele Parlamentului # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Șoldănești. Șeful legislativului a vizitat proiectele implementate în regiune și a discutat cu reprezentanți ai autorităților publice locale despre planurile din următorii ani....
Finanțare nerambursabilă de 300 de milioane de lei pentru antreprenori în 2026: ODA relansează apelurile de granturi # Moldpres
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) relansează apelurile de granturi destinate antreprenorilor autohtoni prin programele de suport financiar nerambursabil gestionate de instituție. În anul curent, pentru instrumentele de suport financiar nerambursabil...
Regatul Norvegiei va deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău, marcând un nou pas în consolidarea relațiilor bilaterale cu Republica Moldova, comunică MOLDPRES.Anunțul a fost făcut în cadrul Conferinței de Securitate de la München, unde vicepr...
O delegație a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Moldova din cadrul Parlamentului Republicii Elene efectuează, în perioada 16–19 februarie, o vizită oficială în Republica Moldova, comunic[ MOLDPRES.Potrivit Direcției comunicare și relații ...
Circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile în această dimineață, după ninsorile din timpul nopții și temperaturile scăzute care au dus la formarea poleiului pe mai multe sectoare de drum, comunic[ MOLDPRES.Potrivit Administraţiei Național...
Condițiile meteorologice din noaptea trecută au provocat întreruperi masive de energie electrică în mai multe regiuni ale țării, lăsând fără curent peste 40 de mii de consumatori. Alte 1600 de gospodării din nordul țării rămân fără curent și...
Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană al Republicii Moldova, Cristina Gherasimov, întreprinde o vizită în Irlanda: 14:00 (ora locală, Dublin) Masa rotundă: „De la stat candidat la stat membru: Republica Moldova, extinderea Uniunii Europene și ...
VIDEO // Echipele de drumari, mobilizate pentru a interveni preventiv pe sectoarele cu risc sporit de formare a poleiului # Moldpres
Toate echipele de intervenție ale drumarilor sunt mobilizate în teren și pregătite să acționeze prompt în contextul schimbării bruște a vremii și a condițiilor meteo nefavorabile prognozate pentru această noapte. Anunțul a fost făcut în seara zilei d...
Peste 140 de elevi au participat la Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF 2026”. Învingătorii au fost premiați la Chișinău # Moldpres
Un număr de 86 de proiecte, realizate de 143 de elevi care au fost îndrumați de 62 de profesori au fost înaintate la Concursul Național de Științe și Inginerie (Moldova Science and Engineering Fair - Mold SEF) 2026. Învingătorii competiției au fost premi...
Bulgaria a cucerit, în premieră istorică, titlul la Campionatul European de Badminton pe Echipe Feminin, desfășurat la Istanbul, Turcia. Condusă de căpitanul Petya Nedelcheva, echipa Bulgariei a învins favorita Danemarca cu scorul de 3-1 în finala de dumin...
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de ploaie și carosabil umed. Pe mai multe sectoare se semnalează ceață, cu vizibilitate redusă. Pe parcursul nopții, temperaturile vor scădea sub pragul de îngheț, favorizând forma...
Avertismentul președintei Maia Sandu, la Conferința de la München: „Războiul cognitiv este cel mai periculos pentru democrațiile noastre” # Moldpres
Războiul cognitiv este cel mai periculos pentru democrațiile noastre, iar statele din regiune trebuie să vină cu soluții comune pentru a contracara efectele acestuia. Mesajul a fost transmis de șefa statului Maia Sandu, în contextul Conferinței de Securitate de la M&...
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la 37 de ani de la încheierea războiului din Afganistan: „Pacea este condiția de bază pentru viață, libertate și progres” # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a adus un omagiu celor peste 12500 de moldoveni, participanți la războiul din Afganistan. Mii de tineri din satele și orașele Moldovei au fost mobilizați de armata sovietică, fiind forțați să lupte într-un conflict străin. 301 din ei nu s-a...
Ziua Comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan // Premierul Alexandru Munteanu: „Să protejăm pacea” # Moldpres
Războiul nu aduce câștigători. El distruge destine, rupe familii și frânează dezvoltarea societăților. Pacea, în schimb, este condiția de bază pentru viață, libertate și progres. Declarațiile au fost făcute de premierul Alexandru Munteanu, care a a...
Republica Moldova și-a încheiat oficial participarea la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, la care a fost reprezentată de o echipă de cinci sportivi, informează MOLDPRES.Ultima reprezentantă a țării noastre, care a evoluat ...
VIDEO // Un taximetrist a sesizat poliția după ce pasagerul său ar fi scos o armă și l-ar fi amenințat cu moartea # Moldpres
Un taximetrist din capitală a sesizat poliția după ce pasagerul său ar fi scos o armă și l-ar fi amenințat cu moartea. Acesta s-a dovedit a fi un cetățean străin, în vârstă de 34 de ani, care a fost reținut pentru 72 de ore, informează MOLDPRES.Taxime...
