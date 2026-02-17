Testarea materialelor de examene pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal
Provincial, 17 februarie 2026 11:50
Provincial, 17 februarie 2026 11:50

Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare organizează, în perioada 17 – 19 februarie 2026, testarea pe eșantion reprezentativ a materialelor de examen. Testarea pe eșantion reprezentativ are drept scop administrarea și verificarea instrumentelor de evaluare în vederea organizării și desfășurării eficiente a examenelor naționale de absolvire în sesiunea 2026.
• • •
11:50
11:50

Testarea materialelor de examene pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal # Provincial
11:40
11:40

Astăzi, Poliția a fost sesizată de localnicii mai multor sate din raionul Soroca despre o puternică bubuitură auzită de aceștia. În urma verificărilor preliminare și a schimbului de date cu țara vecină s-a stabilit că aceasta a fost generată de o deflagrație produsă într-o localitate din Ucraina. Îndemnăm cetățenii să-și păstreze calmul și să se
11:30
Delegația Primăriei Nisporeni a participat la #P2RSummit pentru dezvoltarea rezilienței climatice locale # Provincial
În perioada 10–14 februarie curent, delegația Primăriei orașului Nisporeni, reprezentată de Nadia Zubcu și Natalia Adam, specialiste în proiecte de investiție, au participat la #P2RSummit, desfășurat la Budapesta. Evenimentul a reunit 100 de regiuni selectate în cadrul programului @Pathways2Resilience, parte a @EU Mission on Adaptation to Climate Change și coordonat de Climate-KIC. Pe parcursul celor
11:20
IMSP CNAMUP informează că, în perioada 9–15 februarie 2026, echipele de asistență medicală urgentă au deservit 16465 solicitări, dintre care 2249 la copii. În urma acordării primului ajutor medical prespital, 6923 pacienți, inclusiv 1377 copii, au fost transportați la instituțiile spitalicești. Pe durata săptămânii de raportare, ambulanța a intervenit cel mai frecvent în cazul următoarelor
11:20
102 primării s-au înregistrat pentru finanțare în cadrul celei de-a treia ediții a Programului național „Părinți angajați – copii la creșe". Astfel, anul acesta vor fi făcute cele mai mari investiții în creșele publice din Republica Moldova din ultimii ani. Bugetele proiectelor vor varia între 1,5 și 10 milioane de lei per proiect, suma investițiilor
11:10
Pe fondul încetinirii creşterii economice, al lipsei de capital pe termen lung şi al concurenţei intense pentru investiţii între ţările din regiune, Republica Moldova are nevoie în mod clar de noi surse de aflux de capital în economia reală. Un instrument potenţial eficient este permisul de şedere pentru investiţii. Formal, un astfel de mecanism există
11:00
La Bălți vor fi comemorați cei căzuți în conflictul armat pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova # Provincial
Sâmbătă, 21 februarie 2026, ora 08:30, AO „Alianța Internațională Militar-Sportivă EST-VEST „Scutul Păcii", în comun cu Primăria municipiului Bălți, organizează următoarele evenimente de comemorare a celor căzuți în conflictul armat pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova: deschiderea oficială a Concursului național militar-sportiv patriotic „Cupa Eroilor", ediția a XIX-a, la monumentul domnitorului Ștefan cel
10:40
MEC a aprobat Planul național de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze în UTA Găgăuzia pentru perioada 2026-2027 # Provincial
Planul național de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze în autonomie pentru anii 2026-2027 a fost aprobat. Documentul stabilește un cadru coerent de intervenții menite să consolideze utilizarea și dezvoltarea limbii găgăuze în UTA Găgăuzia. Planul prevede susținerea și dezvoltarea limbii găgăuze la toate nivelurile sistemului educațional, de la educația timpurie până la învățământul
10:40
Complexul Sportiv „Moldova" din municipiul Bălți a găzduit etapa regională Nord a turneului de mini-fotbal „Alba ca Zăpada", competiție dedicată promovării fotbalului feminin în rândul copiilor și tinerelor jucătoare. Evenimentul a fost organizat de Oficiul Regional de Dezvoltare (ORD) Nord al FMF, sub coordonarea managerului regional, Vitali Jurat. La turneu au participat 9 echipe, reunind
10:20
Achiziții pe „TEMU” din contul unei beneficiare a unui centru de plasament – angajată din Bălți, condamnată # Provincial
Procuratura Bălți informează că a obținut o sentință de condamnare într-o cauză penală privind efectuarea ilegală a operațiunilor de transfer de fonduri, comise în detrimentul unei persoane aflate într-o situație de vulnerabilitate. Prin sentința Judecătoriei Bălți, sediul central, s-a stabilit că, în perioada iunie–octombrie 2025, o femeie de 28 de ani, angajată a unui centru
10:20
Peste 8.000 de cărți donate prin campania „Biblioteca de sub brad”, distribuite în 89 de școli din țară # Provincial
Cărțile colectate în cadrul celei de-a patra ediții a campaniei Guvernului „Biblioteca de sub brad" au fost livrate către bibliotecile școlare beneficiare din țară. În total, au fost colectate peste 8 000 de cărți și au fost distribuite către 89 de instituții școlare, inclusiv o grădiniță, iar alte 3 cutii de cărți urmează să ajungă la
10:10
Ședința CMC, convocată pentru 19 februarie: Ion Ceban face apel la responsabilitate și prezență # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, informează că, joi, 19 februarie, va avea loc ședința Consiliului Municipal Chișinău. În acest context, edilul le-a cerut consilierilor să dea dovadă de maturitate politică și să vină la ședința. „Pentru consilierii care boicotează ședințele CMC de 3 luni, repet, veniți la lucru și munciți pentru oamenii care v-au votat", a
10:10
Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Sculeni, în conlucrare cu funcționarii vamali, au dejucat o tentativă de transport ilegal de produse din tutun peste frontiera moldo-română. Pentru autorizarea ieșirii din Republica Moldova, la pista de control s-a prezentat un autoturism de model Mitsubishi Lancer, cu destinația Uniunea Europeană, condus de către
10:10
Igor Grosu a discutat cu președintele CALRE despre reforma administrației publice locale # Provincial
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale (CALRE) al Consiliului Europei, Marc Cools. În cadrul discuțiilor, șeful legislativului a menționat că Republica Moldova se pregătește pentru una dintre cele mai importante reforme destinate satelor și orașelor din țară – reforma administrației publice locale. „Este o reformă care
10:10
Peste 450 de primării sunt deja parte a schimbării – tot mai multe comunități sunt interesate să-și unească resursele și capacitățile. Amalgamarea voluntară rămâne un instrument esențial pentru modernizarea administrației publice locale și pentru construirea unor primării mai puternice, capabile să ofere oamenilor servicii publice mai calitative.
10:10
Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 17 februarie 2026, ora 20:00 – 18 februarie 2026, ora 17:00, pe teritoriul țării sunt prognozate precipitații puternice sub formă de ninsoare și intensificări ale vântului, cu viteze de până la 15–20 m/s. Se va produce viscol, cu formarea troienelor și reducerea considerabilă a vizibilității. Pe drumuri se
10:10
Toți consumatorii ce au fost afectați de chiciura din noaptea de 15-16 februarie au fost reconectați pe parcursul zilei de ieri la rețeaua electrică, arată datele operatorilor de distribuție. În contextul avertizării meteo severe pentru ziua seara de marți și ziua de miercuri, 18 februarie, care prevede precipitații abundente și rafale puternice de vânt, atenționăm
16:50
Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat de la I.P. „Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112", la data de 16.02.2026, ora 00:30, un apel pentru acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești unui cetățean, a. n. 1967, care suferea de patologie cardio-vasculară decompensată cu motivul solicitării „dispnee", la adresa: satul Jora de Sus,
16:50
(VIDEO) Municipiul Chișinău are un buget mai mare cu 500 de milioane de lei. Ceban: condamnăm speculațiile potrivit cărora primăria nu are finanțe pentru a se dezvolta # Provincial
Referitor la bugetul municipiului Chișinău, Primarul General, Ion Ceban, informează că, comparativ cu anul 2025, în acest an, este mai mare cu jumătate de miliard, adică cu 500 de milioane de lei, sume destinate diferitelor proiecte de infrastructură, servicii și programe. „Condamnăm speculațiile potrivit cărora primăria nu are finanțe pentru a se dezvolta. Pentru acest
16:40
Subvenții în valoare de 63,01 de milioane de lei au fost autorizate săptămâna trecută de AIPA # Provincial
În perioada 9–13 ianuarie 2026 AIPA a autorizat subvenții în valoare totală de 63,01 milioane de lei, din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, prin două mecanisme de sprijin. Cea mai mare parte a sumei, 62,11 milioane de lei, a fost autorizată pentru plăți postinvestiții aferente unui număr de 150 de cereri.
16:40
Astăzi, 16 februarie 2026, în municipiul Bălți s-a desfășurat ședința Platformei Locale de Mediu, organizată de Asociația Obștească EcoContact, în parteneriat cu Ministerul Mediului al Republicii Moldova și cu sprijinul financiar al Suediei. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „O justiție verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova" și a
16:30
42 de intervenții ale IGSU în 24 de ore: ambulanțe și autocamioane deblocate din cauza poleiului și ninsorilor # Provincial
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în mai multe situații generate de condițiile meteorologice nefavorabile, caracterizate prin polei, ghețuș și ninsori. Astfel, la data de 16 februarie, ora 01:12, în raionul Orhei, satul Jora de Jos, salvatorii au fost solicitați pentru a acorda ajutor unei ambulanțe SAMU,
16:30
Produse alimentare și alte mărfuri de larg consum, transportate în lipsa actelor, depistate de ofițerii vamali # Provincial
Cazul a fost documentat de ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, după ce, în proximitatea localității Leușeni, pentru verificări a fost stopată o unitate de transport de model Mercedes Sprinter, la volanul căreia se afla un conațional în vârstă de 40 de ani. În rezultatul controlului vamal, în unitatea de transport au fost depistate produse
16:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru intervalul de timp 17 februarie, ora 20:00, – 18 februarie, ora 17:00, AVERTIZARE METEO – COD PORTOCALIU DE PRECIPITAȚII ȘI VÂNT PUTERNIC. Potrivit sinopticienilor, vor cădea precipitații puternice sub formă de ninsoare și lapoviță (20–35 l/m²). Totodată, pe arii extinse vântul nord-vestic va sufla în rafale de până
14:50
Premierul, la ședința Consiliului Fondului Rutier: Țara noastră s-a transformat într-un șantier și aceasta bucură # Provincial
Modul în care au fost folosite mijloacele Fondului rutier anul trecut, pentru reparații, dar și pentru a întreține rețeaua drumurilor publice naționale, precum și bugetarea pentru 2026 au fost subiectele examinate în ședința Consiliului Fondului Rutier, prezidată de Prim-ministrul Alexandru Munteanu. În total, pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale a
14:40
Irina Vlah: Şcoala e inima fiecărei localităţi, iar închiderea şcolilor doar va aprofunda criza demografică şi procesul de depopulare a satelor # Provincial
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", consideră că, cetățenii trebuie să decidă dacă școlile pot fi lichidate în anumite localități, urmare a anunțului autorităților că în următoarele luni prin procesul de lichidare vor fi trecute zeci de instituții. „Cei de la Ministerul Educaţiei încearcă să ne convingă că impactul asupra comunităţilor va fi minim,
14:30
Primăria Chișinău va interveni pe străzile deteriorate: plan finalizat și echipe pregătite pentru reparații # Provincial
Planul de intervenții pe străzile Capitalei, care au avut de suferit în urma condițiilor meteorologice nefavorabile din ultimele aproape două luni, este finalizat, iar graficul va fi publicat pe site-ul oficial. Potrivit Primarului General, Ion Ceban, serviciile municipale specializate vor interveni imediat ce va permite timpul, în două et
14:00
Se circulă în condiții de iarnă pe traseele din țară. Rețeaua de drumuri naționale este practicabilă, iar partea carosabilă este, în mare parte, umedă în urma intervențiilor și a răspândirii materialului antiderapant. Pe unele sectoare persistă porțiuni cu zăpadă frământată, pe alocuri polei. Despre aceasta a comunicat Administraţia Națională a Drumurilor. Drumarii sunt în continuare […] Post-ul AND: Se circulă în condiții de iarnă pe traseele din țară apare prima dată în Provincial.
14:00
La Cimișlia s-a desfășurat turneul de lupte libere în memoria antrenorului Mihail Timotin # Provincial
La data de 14 februarie 2026, la Școala Sportivă Cimișlia, s-a desfășurat tradiționalul turneu de lupte libere dedicat memoriei antrenorului Mihail Timotin, personalitate care a contribuit semnificativ la formarea și promovarea luptătorilor din orașul nostru. Competiția a reunit sportivi determinați, care au demonstrat pe saltea pregătire, disciplină și respect pentru acest sport. Primăria orașului Cimișlia […] Post-ul La Cimișlia s-a desfășurat turneul de lupte libere în memoria antrenorului Mihail Timotin apare prima dată în Provincial.
13:50
Ion Ceban: se pregătește închiderea a circa 600 de primării și reorganizarea în aproximativ 10 raioane # Provincial
„Reforma APL propusă de Guvernare este un nou truc electoral pregătit de PAS, care nu are la bază niciun document oficial” – a declarat Ion Ceban, primarul Chișinăului. El a spus, în premieră, că, în jur de 30 de localități, în ultimii ani, au dorit să facă parte din componența municipiului Chișinău, iar acest lucru […] Post-ul Ion Ceban: se pregătește închiderea a circa 600 de primării și reorganizarea în aproximativ 10 raioane apare prima dată în Provincial.
13:40
Ediția 2026 a turneului de mini-fotbal feminin „Alba ca Zăpada”, organizată de Federația Moldovenească de Fotbal, s-a încheiat cu succes în regiunea de sud a țării, reunind aproximativ 200 de fete din raioanele Cahul, Leova, Taraclia, Cimișlia, Comrat și Cantemir. Competiția a fost destinată exclusiv fetelor U10, având drept obiectiv promovarea fotbalului de bază și […] Post-ul ORD Sud. Turneul Alba ca Zăpada, ediția 2026 apare prima dată în Provincial.
13:20
AO „Caroma Nord” lansează la Bălți proiectul „Comunitate solidară” pentru incluziunea refugiaților și migranților # Provincial
AO „Caroma Nord”, organizație cu peste 23 de ani de experiență în dezvoltare comunitară și consolidarea societății civile, anunță lansarea proiectului „Bălți – comunitate solidară”. Inițiativa este implementată în contextul aderării municipiului Bălți la rețeaua globală „Orașe Solidare”, sub egida UNHCR, și își propune să transforme orașul într-un model de incluziune, participare și reziliență pentru […] Post-ul AO „Caroma Nord” lansează la Bălți proiectul „Comunitate solidară” pentru incluziunea refugiaților și migranților apare prima dată în Provincial.
13:10
Premierul: Un sistem social puternic se construiește împreună – prin muncă, solidaritate și responsabilitate civică # Provincial
Responsabilitatea socială capătă sens atunci când statul își face datoria, dar și când fiecare dintre noi contribuie corect și cu încredere la acest sistem comun. Mesajul a fost transmis de Prim-ministrul Alexandru Munteanu la evenimentul dedicat celor 25 de ani de activitate a Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS). Premierul a apreciat profesionalismul de care […] Post-ul Premierul: Un sistem social puternic se construiește împreună – prin muncă, solidaritate și responsabilitate civică apare prima dată în Provincial.
12:50
Primăria Chișinău va crea Comitetul municipal de planificare, monitorizare și evaluare strategică # Provincial
Primăria Chișinău va crea, în scurt timp Comitetul municipal de planificare, monitorizare și evaluare strategică, în contextul dezvoltării strategice a Capitalei, inclusiv supravegherea reformei APL și posibile modificări a granițelor municipiului. Despre acest lucru a informat Primarul General, Ion Ceban, care a precizat că, Comitetul va contribui la dezvoltarea Planului Urbanistic General, aflat în elaborare, […] Post-ul Primăria Chișinău va crea Comitetul municipal de planificare, monitorizare și evaluare strategică apare prima dată în Provincial.
12:40
S-a încheiat etapa de depunere a dosarelor pentru renovarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ: 71 de cereri de finanțare înregistrate # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), anunță despre finalizarea etapei de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul Programului de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, pentru anul 2026. În perioada de aplicare, desfășurată între 2–13 februarie […] Post-ul S-a încheiat etapa de depunere a dosarelor pentru renovarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ: 71 de cereri de finanțare înregistrate apare prima dată în Provincial.
12:10
Începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026 # Provincial
Comisia Electorală Centrală anunță că astăzi, 16 februarie 2026, începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026. Principalele acțiuni în perioada electorală constau în constituirea și organizarea activității organelor electorale inferioare, înregistrarea candidaților la funcția de primar, de consilier local, precum și a participanților la referendum, constituirea și organizarea secțiilor de votare, actualizarea […] Post-ul Începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026 apare prima dată în Provincial.
11:40
Noi clase de studiu pentru elevii refugiați din Ucraina la Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău # Provincial
În contextul creșterii continue a numărului de elevi refugiați, necesitatea deschiderii unor noi clase de studiu pentru copii refugiați din Ucraina a fost discutată în cadrul unei ședințe cu partenerii de dezvoltare, organizate de Ministerul Educației și Cercetării. În cadrul întrunirii au fost analizate și solicitările infrastructurale și de dotare ale Gimnaziului „Taras Șevcenko” din […] Post-ul Noi clase de studiu pentru elevii refugiați din Ucraina la Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău apare prima dată în Provincial.
11:30
Igor Dodon și deputații PSRM, prezenți la slujba din Dereneu: Credința, unitatea și valorile tradiționale sunt temelia viitorului Moldovei # Provincial
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, împreună cu deputații PSRM, Pavel Voicu și Grigore Novac, au participat ieri la slujba religioasă oficiată cu prilejul marii sărbători ortodoxe – Întâmpinarea Domnului – în satul Dereneu. În mesajul său, liderul PSRM a subliniat importanța credinței și a unității comunității în păstrarea identității naționale și a […] Post-ul Igor Dodon și deputații PSRM, prezenți la slujba din Dereneu: Credința, unitatea și valorile tradiționale sunt temelia viitorului Moldovei apare prima dată în Provincial.
11:30
Alexandr Petkov: Principalele drumuri au fost curățate și tratate, trotuarele au fost presărate cu material antiderapant, iar transportul public activează fără întreruperi # Provincial
În dimineața zilei de 16 februarie, Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, s-a adresat bălțenilor prin intermediul paginii sale de Facebook, informând despre situația din oraș în urma răcirii bruște a vremii și formării poleiului. În mesajul său, edilul a menționat că serviciile comunale au activat pe parcursul întregii nopți pentru a asigura funcționarea normală a […] Post-ul Alexandr Petkov: Principalele drumuri au fost curățate și tratate, trotuarele au fost presărate cu material antiderapant, iar transportul public activează fără întreruperi apare prima dată în Provincial.
11:10
Școala Federală de Antrenori din cadrul Federației Moldovenești de Fotbal a organizat pe 13 februarie 2026, în municipiul Cahul, un seminar Refresh destinat antrenorilor din regiunea Sud – posesori ai licențelor UEFA C. Evenimentul s-a desfășurat la Oficiul Regional de Dezvoltare Sud al FMF și a reunit 25 de antrenori, care au participat activ la sesiunile […] Post-ul ȘFA. Seminar Refresh pentru antrenorii din regiunea Sud apare prima dată în Provincial.
11:10
Consiliul Municipal Bălți aprobă strategia transfrontalieră pentru parcuri și spații verzi # Provincial
Consiliul Municipal Bălți a adoptat Strategia comună transfrontalieră privind parcurile și spațiile verzi (SENSE) în municipiile Botoșani (România) și Bălți (Republica Moldova). SENSE este considerată un instrument principal de planificare strategică ce va fundamenta dezvoltarea unei noi generații de parcuri urbane și spații verzi în ambele municipii. Documentul stabilește un cadru solid menit să permită […] Post-ul Consiliul Municipal Bălți aprobă strategia transfrontalieră pentru parcuri și spații verzi apare prima dată în Provincial.
11:10
Sâmbătă și duminică s-au jucat meciurile din cadrul turneului “Chișinăul de Seară”, ediția 2025-2026, seniori, juniori și copii. Vă prezentăm rezultatele înregistrate și clasamentele actualizate. Turneul “Chișinăul de Seară”, ediția 2025-2026. Seniori 1/4 de finală FC Zimbru – Tohatin 2-1 FC Vulturii Cutezători – CS Real-Succes-1 1-1, 5-3 la penalty USM-IEFS – Elite Realty 4-1 FC […] Post-ul Turneul Chișinăul de Seară. Rezultatele meciurilor din weekend apare prima dată în Provincial.
11:00
Igor Grosu, la Șoldănești: Avem încă multe drumuri de construit, avem încă multe școli și grădinițe de renovat # Provincial
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Șoldănești. Șeful legislativului a vizitat proiectele implementate în regiune și a discutat cu reprezentanți ai autorităților publice locale despre planurile din următorii ani. În raionul Șoldănești, doar prin programele „Satul European” au fost investite circa 160 de milioane de lei. De asemenea, încă […] Post-ul Igor Grosu, la Șoldănești: Avem încă multe drumuri de construit, avem încă multe școli și grădinițe de renovat apare prima dată în Provincial.
11:00
Condițiile meteorologice din această noapte au lăsat fără energie electrică 40 066 consumatori # Provincial
Condițiile meteorologice din această noapte au lăsat fără energie electrică 40 066 consumatori, informează PROVINCIAL cu referire la Ministerul Energiei. „Premier Energy Distribution” SA a raportat 5 136 de deconectări neprogramate a consumatorilor/locurilor de consum în 4 raioane: Criuleni, Străşeni, Orhei şi Hânceşti. SA „RED-Nord” a raportat despre un total de 34 930 de deconectări […] Post-ul Condițiile meteorologice din această noapte au lăsat fără energie electrică 40 066 consumatori apare prima dată în Provincial.
11:00
La 5 martie 2026, la Chișinău, va avea loc Forumul Investițional în sectorul agroalimentar, organizat în cadrul Platformei de Parteneriat Agroalimentar a Republicii Moldova (APP). Platforma funcționează pe baza a doi piloni principali: un cadru consolidat de dialog politic și tehnic continuu cu ministerele agriculturii din statele membre ale Uniunii Europene și cu instituțiile relevante […] Post-ul La Chișinău va avea loc Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar apare prima dată în Provincial.
10:40
(VIDEO) Primarul capitalei: drumurile sunt practicabile, în condiții de iarnă, și mergem la școală și serviciu # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, informează că, toată noaptea serviciile municipale au intervenit fără oprire, muncitorii fiind în teren și la această oră. „Drumurile sunt practicabile, în condiții de iarnă, și mergem la școală și serviciu. Am fost în permanentă legătură cu pretorii, șefii de direcții, alături de toți muncitorii de la toate direcțiile care sunt […] Post-ul (VIDEO) Primarul capitalei: drumurile sunt practicabile, în condiții de iarnă, și mergem la școală și serviciu apare prima dată în Provincial.
10:40
Serviciile municipale din Chișinău, mobilizate pentru combaterea ghețușului și deszăpezire # Provincial
Primăria Chișinău precizează că, serviciile municipale de profil intervin și la această oră, mecanizat și manual la deszăpezirea și combaterea ghețușului pe străzi, trotuare, treceri de pietoni, pasaje subterane și în preajma instituțiilor de menire socială. Transportul public circulă în regim obișnuit. Având în vedere avertizarea meteo: Cod galben de schimbare a vremii cu căderea […] Post-ul Serviciile municipale din Chișinău, mobilizate pentru combaterea ghețușului și deszăpezire apare prima dată în Provincial.
10:40
Administrația Națională a Drumurilor informează că circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. În urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare înregistrate pe parcursul nopții, a temperaturilor scăzute și a intensificărilor vântului, partea carosabilă este înzăpezită, pe alocuri cu polei și ghețuș. Pentru menținerea circulației în condiții de siguranță și […] Post-ul Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul țării apare prima dată în Provincial.
15 februarie 2026
15:20
Irina Vlah: În săptămâna Masleniței ne dorim să îi răsfățăm pe cei dragi. Rețeta noastră de familie de clătite cu brânză de vaci și merișoare # Provincial
În contextul sărbătorii Maslenița, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a împărtășit public o rețetă de familie pentru clătite cu brânză de vaci și merișoare. Totodată, ea a îndemnat cetățenii să petreacă această perioadă în jurul mesei, alături de cei apropiați. Potrivit acesteia, rețeta este una simplă, bazată pe ingrediente accesibile. Pentru aluat sunt […] Post-ul Irina Vlah: În săptămâna Masleniței ne dorim să îi răsfățăm pe cei dragi. Rețeta noastră de familie de clătite cu brânză de vaci și merișoare apare prima dată în Provincial.
10:30
Reforma APL: Guvernul a organizat în șapte raioane consultări publice cu cetățenii și aleșii locali # Provincial
Reprezentanții Guvernului au mers în șapte raioane, în ultimele cinci zile, pentru a discuta despre reforma administrației publice locale (APL). În perioada 9 – 13 februarie 2026, Executivul a organizat consultări publice privind reforma APL în raioanele Drochia, Soroca, Nisporeni, Florești, Sângerei, Cantemir și Cahul. La discuții au fost invitați toți doritorii, iar reprezentanții Executivului […] Post-ul Reforma APL: Guvernul a organizat în șapte raioane consultări publice cu cetățenii și aleșii locali apare prima dată în Provincial.
