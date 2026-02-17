Testarea materialelor de examene pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal

16:50

Referitor la bugetul municipiului Chișinău, Primarul General, Ion Ceban, informează că, comparativ cu anul 2025, în acest an, este mai mare cu jumătate de miliard, adică cu 500 de milioane de lei, sume destinate diferitelor proiecte de infrastructură, servicii și programe. „Condamnăm speculațiile potrivit cărora primăria nu are finanțe pentru a se dezvolta. Pentru acest […] Post-ul (VIDEO) Municipiul Chișinău are un buget mai mare cu 500 de milioane de lei. Ceban: condamnăm speculațiile potrivit cărora primăria nu are finanțe pentru a se dezvolta apare prima dată în Provincial.