Achiziții pe „TEMU” din contul unei beneficiare a unui centru de plasament – angajată din Bălți, condamnată

Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, au pus capăt unei scheme de evaziune fiscală a unei companii de panificație, după percheziții în Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia. Schema de evaziune fiscală ar fi funcționat pe două paliere. În primul rând, bănuiții ar fi organizat livrarea produselor de panificație către clienți de multe […]