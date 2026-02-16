Primarul Chișinăului: Reforma APL propusă de guvernare este un nou truc electoral
Oficial.md, 16 februarie 2026 14:10
„Reforma APL propusă de Guvernare este un nou truc electoral pregătit de PAS, care nu..
Acum 10 minute
14:10
Acum 30 minute
13:50
Se circulă în condiții de iarnă pe traseele din țară. Rețeaua de drumuri naționale este..
13:50
Privesc, ca mulți dintre voi, bucuria care lent se transformă în euforie a autorităților. Ni..
Acum 2 ore
13:10
Primăria Chișinău va crea Comitetul municipal de planificare, monitorizare și evaluare strategică # Oficial.md
Primăria Chișinău va crea, în scurt timp Comitetul municipal de planificare, monitorizare și evaluare strategică,..
12:50
CNAS marchează 25 de ani de activitate. Premierul, prezent la eveniment: Un sistem social puternic se construiește împreună # Oficial.md
Responsabilitatea socială capătă sens atunci când statul își face datoria, dar și când fiecare dintre..
12:40
CEC: Astăzi începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026 # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală anunță că astăzi, 16 februarie 2026, începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și..
Acum 4 ore
12:00
Noi clase de studiu pentru elevii refugiați din Ucraina la Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău # Oficial.md
În contextul creșterii continue a numărului de elevi refugiați, necesitatea deschiderii unor noi clase de..
11:50
Condițiile meteorologice din această noapte au lăsat fără energie electrică 40 066 consumatori. „Premier Energy..
11:50
Deputați ai PSRM au participat la slujba cu prilejul marii sărbători ortodoxe Întâmpinarea Domnului, în satul Dereneu # Oficial.md
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, împreună cu deputații PSRM Pavel Voicu și..
11:50
La 5 martie 2026, la Chișinău, va avea loc Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar, organizat..
11:50
Cu prilejul zilei de naștere și al omagierii poetului național Grigore Vieru, a avut loc..
Acum 6 ore
10:00
Sinteza CNA: Percheziții în dosare de corupție electorală, trafic de influență și delapidarea averii străine și bunuri de peste 4 mil. lei sechestrate de ARBI # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă sinteza acțiunilor desfășurate în săptămâna precedentă în domeniul combaterii și..
09:50
Investiții în infrastructură și educație: prioritățile discutate la Șoldănești de Președintele Parlamentului # Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Șoldănești. Șeful legislativului..
09:40
În perioada 9 – 15 februarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
09:40
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova și al partenerilor de dezvoltare, anunță..
09:20
Parlamentul Republicii Moldova va găzdui vizita deputaților eleni din Grupul de prietenie cu țara noastră # Oficial.md
O delegație a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Moldova din cadrul Parlamentului Republicii Elene..
09:20
La Conferința de Securitate de la München, viceprim‑ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai..
09:00
În urma precipitațiilor sub formă de ninsoare din timpul nopții și a temperaturilor scăzute, pe..
08:50
Primarul General, Ion Ceban, informează că, toată noaptea serviciile municipale au intervenit fără oprire, muncitorii..
08:50
Primăria Chișinău precizează că, serviciile municipale de profil intervin mecanizat și manual la deszăpezirea și..
Acum 24 ore
15:20
În contextul sărbătorii Maslenița, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a împărtășit public o..
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Numărul autorizaţiilor de construire eliberare continuă să scadă. Concluziile ce se impun # Oficial.md
Datele statistice oficiale pentru 2025 au confirmat că şi anul trecut s-a păstrat tendinţa ce..
13 februarie 2026
18:40
Maia Sandu, discuții la München pentru consolidarea securității și sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova # Oficial.md
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat în..
16:30
Circa 14 mii de locuitori din regiunea transnistreană sunt angajați oficial în câmpul muncii pe malul drept al Nistrului # Oficial.md
Conform datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat, 13 810 de persoane cu domiciliu în..
16:10
Site-ul FMF vă propune programul fotbalistic al acestui weekend. În zilele de vineri, sâmbătă și..
15:50
Igor Dodon: Am reușit să obținem eliberarea a trei locuitori ai satului Dereneu, reținuți pentru faptul că au ieșit în apărarea bisericii lor # Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a mers astăzi alături de locuitorii din..
15:30
Instituțiile statului sunt pregătite pentru eventuale intervenții în cazul deteriorării condițiilor meteo în perioada 15–22 februarie # Oficial.md
Autoritățile publice centrale monitorizează permanent evoluția situației și au pregătite protocoalele de intervenție, astfel încât..
14:10
Partidul Social Democrat European (PSDE) își exprimă dezacordul total față de intenția autorităților de a..
13:40
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională, a menționat că, 4 persoane au fost reținute în..
13:20
Adunarea Populară a Găgăuziei s-a întrunit astăzi în ședință. De pe ordinea de zi a fost..
13:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță măsuri strategice pentru susținerea și facilitarea exporturilor de..
12:10
Primarul General, Ion Ceban, informează că, zilnic, pe itinerarele municipale circulă 35 de rute de..
11:50
Percheziții într-un caz de șantaj cu zeci de mii de euro. Victimele erau amenințate cu perturbarea activităților pe „Instagram” # Oficial.md
Procurorii de la Căușeni, în comun cu ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, și polițiștii..
11:30
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare, astăzi,..
11:30
Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei va avea mai multe reuniuni la Chișinău # Oficial.md
Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei va organiza reuniuni în Republica Moldova în..
11:00
Irina Vlah s-a adresat ambasadorilor: Monitorizaţi, în limita competenţelor pe care le aveţi, situaţia ieşită din comun în care a nimerit Partidul Republican „Inima Moldovei” # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a anunțat că s-a adresat corpului diplomatic „pentru..
10:40
Consilierii MAN sesizează Agenția de Mediu privind defrișările din proiectul „Curți europene” # Oficial.md
Consilierii fracțiunii MAN au depus o sesizare la Agenția de Mediu, solicitând copiile autorizațiilor de..
10:30
Vlad Filat anunță că Interpol a anulat darea în căutare internațională emisă anterior pe numele său # Oficial.md
Ex-premierul Vlad Filat, lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova, a anunțat că, la data..
10:10
Conferința Antidrog „Educația – element esențial în prevenția consumului de droguri”, a reunit 350 de..
10:10
Alexandru Harea este noul director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Un..
10:10
Deputata Ala Ursu-Antoci: Educația nu poate și nu trebuie să fie monedă de schimb pentru interese politice sau personale # Oficial.md
În cadrul dezbaterilor pe marginea modificărilor la Codul Educației, propuse de ministrul Educației, Dan Perciun,..
10:10
Naționala Moldovei va evolua în sezonul 2026/27 al Ligii Națiunilor în Grupa C3, a 3-a..
10:10
Peste 11 500 de persoane instruite de angajații IGSU pentru prevenirea riscurilor în perioada rece a anului # Oficial.md
În perioada 05–11 februarie 2026, angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au desfășurat mai..
09:20
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) desfășoară testarea unui nou sistem de comunicare..
08:50
Serviciul Fiscal de Stat informează că au fost generate și remise 804 avize de plată..
08:50
BPR: 34 de proiecte de dezvoltare durabilă implementate în 2025 prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării # Oficial.md
După cum se cunoaște, prin Hotărârea Guvernului nr.311/2025 și prin intermediul alocațiilor pentru activitățile de..
08:50
Bărbat, trimis după gratii pentru răpirea unei mașini de la o spălătorie auto din capitală # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de răpirea mijlocului de..
12 februarie 2026
17:00
Modificări la Codul educației, votate în prima lectură: sprijin pentru elevi și cadre didactice # Oficial.md
Codul educației va fi actualizat cu o serie de măsuri menite să îmbunătățească calitatea învățământului..
16:20
Ministrul Bolea a discutat cu primarii din Ialoveni despre provocările cu care se confruntă # Oficial.md
La întâlnirea ministrului Bolea Vladimir cu primarii din raionul Ialoveni au fost abordate aspecte legate..
16:20
În anul 2026, federațiile sportive naționale vor primi finanțare din bugetul de stat de circa 91,5 milioane de lei, în baza rezultatelor din anul trecut # Oficial.md
Federațiile sportive din Republica Moldova vor beneficia în acest an de un buget total de..
