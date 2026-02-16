Norvegia va deschide Ambasadă în Republica Moldova
Oficial.md, 16 februarie 2026 09:20
La Conferința de Securitate de la München, viceprim‑ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 15 minute
09:20
Parlamentul Republicii Moldova va găzdui vizita deputaților eleni din Grupul de prietenie cu țara noastră # Oficial.md
O delegație a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Moldova din cadrul Parlamentului Republicii Elene..
09:20
La Conferința de Securitate de la München, viceprim‑ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai..
Acum o oră
09:00
În urma precipitațiilor sub formă de ninsoare din timpul nopții și a temperaturilor scăzute, pe..
08:50
Primarul General, Ion Ceban, informează că, toată noaptea serviciile municipale au intervenit fără oprire, muncitorii..
08:50
Primăria Chișinău precizează că, serviciile municipale de profil intervin mecanizat și manual la deszăpezirea și..
Acum 24 ore
15:20
În contextul sărbătorii Maslenița, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, a împărtășit public o..
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Numărul autorizaţiilor de construire eliberare continuă să scadă. Concluziile ce se impun # Oficial.md
Datele statistice oficiale pentru 2025 au confirmat că şi anul trecut s-a păstrat tendinţa ce..
13 februarie 2026
18:40
Maia Sandu, discuții la München pentru consolidarea securității și sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova # Oficial.md
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat în..
16:30
Circa 14 mii de locuitori din regiunea transnistreană sunt angajați oficial în câmpul muncii pe malul drept al Nistrului # Oficial.md
Conform datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat, 13 810 de persoane cu domiciliu în..
16:10
Site-ul FMF vă propune programul fotbalistic al acestui weekend. În zilele de vineri, sâmbătă și..
15:50
Igor Dodon: Am reușit să obținem eliberarea a trei locuitori ai satului Dereneu, reținuți pentru faptul că au ieșit în apărarea bisericii lor # Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a mers astăzi alături de locuitorii din..
15:30
Instituțiile statului sunt pregătite pentru eventuale intervenții în cazul deteriorării condițiilor meteo în perioada 15–22 februarie # Oficial.md
Autoritățile publice centrale monitorizează permanent evoluția situației și au pregătite protocoalele de intervenție, astfel încât..
14:10
Partidul Social Democrat European (PSDE) își exprimă dezacordul total față de intenția autorităților de a..
13:40
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională, a menționat că, 4 persoane au fost reținute în..
13:20
Adunarea Populară a Găgăuziei s-a întrunit astăzi în ședință. De pe ordinea de zi a fost..
13:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță măsuri strategice pentru susținerea și facilitarea exporturilor de..
12:10
Primarul General, Ion Ceban, informează că, zilnic, pe itinerarele municipale circulă 35 de rute de..
11:50
Percheziții într-un caz de șantaj cu zeci de mii de euro. Victimele erau amenințate cu perturbarea activităților pe „Instagram” # Oficial.md
Procurorii de la Căușeni, în comun cu ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, și polițiștii..
11:30
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare, astăzi,..
11:30
Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei va avea mai multe reuniuni la Chișinău # Oficial.md
Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei va organiza reuniuni în Republica Moldova în..
11:00
Irina Vlah s-a adresat ambasadorilor: Monitorizaţi, în limita competenţelor pe care le aveţi, situaţia ieşită din comun în care a nimerit Partidul Republican „Inima Moldovei” # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a anunțat că s-a adresat corpului diplomatic „pentru..
10:40
Consilierii MAN sesizează Agenția de Mediu privind defrișările din proiectul „Curți europene” # Oficial.md
Consilierii fracțiunii MAN au depus o sesizare la Agenția de Mediu, solicitând copiile autorizațiilor de..
10:30
Vlad Filat anunță că Interpol a anulat darea în căutare internațională emisă anterior pe numele său # Oficial.md
Ex-premierul Vlad Filat, lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova, a anunțat că, la data..
10:10
Conferința Antidrog „Educația – element esențial în prevenția consumului de droguri”, a reunit 350 de..
10:10
Alexandru Harea este noul director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Un..
10:10
Deputata Ala Ursu-Antoci: Educația nu poate și nu trebuie să fie monedă de schimb pentru interese politice sau personale # Oficial.md
În cadrul dezbaterilor pe marginea modificărilor la Codul Educației, propuse de ministrul Educației, Dan Perciun,..
10:10
Naționala Moldovei va evolua în sezonul 2026/27 al Ligii Națiunilor în Grupa C3, a 3-a..
10:10
Peste 11 500 de persoane instruite de angajații IGSU pentru prevenirea riscurilor în perioada rece a anului # Oficial.md
În perioada 05–11 februarie 2026, angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au desfășurat mai..
09:20
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) desfășoară testarea unui nou sistem de comunicare..
08:50
Serviciul Fiscal de Stat informează că au fost generate și remise 804 avize de plată..
08:50
BPR: 34 de proiecte de dezvoltare durabilă implementate în 2025 prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării # Oficial.md
După cum se cunoaște, prin Hotărârea Guvernului nr.311/2025 și prin intermediul alocațiilor pentru activitățile de..
08:50
Bărbat, trimis după gratii pentru răpirea unei mașini de la o spălătorie auto din capitală # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de răpirea mijlocului de..
12 februarie 2026
17:00
Modificări la Codul educației, votate în prima lectură: sprijin pentru elevi și cadre didactice # Oficial.md
Codul educației va fi actualizat cu o serie de măsuri menite să îmbunătățească calitatea învățământului..
16:20
Ministrul Bolea a discutat cu primarii din Ialoveni despre provocările cu care se confruntă # Oficial.md
La întâlnirea ministrului Bolea Vladimir cu primarii din raionul Ialoveni au fost abordate aspecte legate..
16:20
În anul 2026, federațiile sportive naționale vor primi finanțare din bugetul de stat de circa 91,5 milioane de lei, în baza rezultatelor din anul trecut # Oficial.md
Federațiile sportive din Republica Moldova vor beneficia în acest an de un buget total de..
16:10
Pe data de 12 februarie 2026, conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI..
15:20
Percheziții într-un dosar de delapidare în cazul unei nave maritime evaluată la 26 mln. dolari # Oficial.md
Ofițerii CNA și procurorii PCCOCS cercetează penal mai multe persoane din Chișinău, după deposedarea ilegală..
15:20
MEC lansează campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”, în susținerea copiilor din Ucraina # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova lansează Campania Națională de Solidaritate „O scrisoare ține..
15:10
Radu Marian: Scopul nostru este simplu: drumul de la fermă la masa consumatorului să fie cât mai scurt, produsele să fie cât mai proaspete # Oficial.md
Deputatul Radu Marian a anunțat că, împreună cu mai mulți colegi din fracțiunea PAS, a..
15:10
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a venit cu unele declarații referitor la „dosarele politice intentate de..
15:10
Andrei Năstase, la 100 de zile ale Guvernului Munteanu: „În 2026, statul intră într-un paradox greu de explicat. Deficit bugetar record…” # Oficial.md
Politicianul Andrei Năstase, fost candidat la parlamentare, a constatat că au trecut peste 100 de..
13:50
„Termoelectrica” S.A. informează că, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. l) din Legea..
13:40
Republica Moldova și Republica Turcia actualizează Acordul de Comerț Liber pentru facilitarea schimburilor comerciale # Oficial.md
Republica Moldova și Republica Turcia actualizează Acordul de Comerț Liber pentru a implementa noile prevederi..
11:50
ANTA: Protestul desfășurat astăzi de APOTA este de a promova interese persoanel și manipulare a opiniei publice # Oficial.md
Agenția Națională de Transport Auto (ANTA) afirmă că, acțiunea de protest desfășurată astăzi, 12 februarie,..
11:50
Deputatul PSRM Vladimir Odnostalco a propus astăzi, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului, organizarea audierilor..
11:30
Comisia Europeană a autorizat întreg teritoriul Republicii Moldova pentru exportul în UE a cărnii proaspete și procesate de pasăre # Oficial.md
La 6 februarie 2026, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/278,..
11:20
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, spune că „unda de şoc..
11:20
PSRM solicită prezentarea raportului prim-ministrului privind 100 de zile de activitate # Oficial.md
Astăzi, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și al..
11:20
Curtea Constituțională, în cadrul ședinței de astăzi, a validat mandatul unui deputat în Parlamentul Republicii..
11:20
MAN, în fața Parlamentului: Nivelul actual al tarifelor la energie electrică și termică a devenit o povară insuportabilă # Oficial.md
Joi, 12 februarie, în fața Parlamentului Republicii Moldova, Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a organizat..
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.