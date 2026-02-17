Negocierile de la Geneva: Trump a transmis un avertisment delegației ucrainene

13:40

Presa internațională face bilanțul Conferinței anuale de securitate de la München, care s-a desfășurat în ultimele trei zile ale săptămânii trecute. Publicațiile străine subliniază că, în acest an, relațiile transatlantice și războiul ruso-ucrainean au fost principalele teme abordate de participanții veniți la forum. Mai multe agenții de presă își concentrează atenția asupra impactului recentelor proteste masive din Iran, în timpul cărora au murit mii de manifestanți. Summitul anual al Uniunii Africane, desfășurat la sfârșitul săptămânii în Etiopia, se numără printre alte teme abordate de presa străină.