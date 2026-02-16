La Budapesta s-a anunțat o nouă „epocă de aur” în relațiile dintre Ungaria și SUA
Noi.md, 16 februarie 2026 17:00
Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, l-a primit luni la Budapesta pe secretarul de stat american Marco Rubio.Szijjártó a anunțat acest lucru pe pagina sa de Facebook, relatează „Adevărul European”.Rubio a sosit în seara zilei de 15 februarie într-o vizită oficială la Budapesta.„De două ori la Washington și acum pentru prima dată la Budapesta: o nouă epocă de aur î
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
17:00
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în mai multe situații generate de condițiile meteorologice grele, caracterizate prin polei, ghețuș și ninsori.Astfel, la data de 16 februarie, ora 01:12, în raionul Orhei, satul Jora de Jos, salvatorii au fost solicitați pentru a acorda ajutor unei ambulanțe SAMU, care nu se putea deplasa către pa
17:00
Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, l-a primit luni la Budapesta pe secretarul de stat american Marco Rubio.Szijjártó a anunțat acest lucru pe pagina sa de Facebook, relatează „Adevărul European”.Rubio a sosit în seara zilei de 15 februarie într-o vizită oficială la Budapesta.„De două ori la Washington și acum pentru prima dată la Budapesta: o nouă epocă de aur î
17:00
Primăria Chișinău informează că, pe parcursul săptămînii trecute, drumarii Regiei „Exdrupo” au intervenit zilnic pentru menținerea siguranței circulației rutiere și pietonale, prin remedierea operativă a degradărilor apărute pe carosabil, ca urmare a fenomenelor negative specific iernii.Au fost executate plombări cu beton asfaltic rece pe 55 străzi din toate sectoarele Capitalei, în volum tota
17:00
Salvatorii Direcției regionale pentru situații excepționale Căușeni continuă campania de informare a cetățenilor privind protejarea locuințelor pe timp de iarnă.Mai mulți locuitori ai satului Taraclia din raionul Căușeni s-au trezit zilele trecute cu pompierii și salvatorii la poartă. Îmbrăcați în uniforme de serviciu și avînd în dotare detectoare autonome de fum, aceștia au verificat starea s
Acum o oră
16:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a marcat 25 de ani de activitate, în cadrul unui eveniment festiv la care au participat reprezentanți ai Guvernului și ai instituției. Cu această ocazie, Prim-ministrul Alexandru Munteanu a subliniat importanța consolidării unui sistem social bazat pe muncă, solidaritate și responsabilitate civică.„Responsabilitatea socială capătă sens atunci când sta
16:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 9 – 13 februarie 2026.Pe parcursul săptămînii precedente, AIPA a autorizat spre plată 63,01 mil. lei – surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, în cadrul a 2 mecanisme de subvenționare, după cum urmea
16:30
Pe sectorul Valea Perjei, în timpul unei patrulări comune desfășurate de un angajat al Brigăzii cu Destinație Specială„Scorpion” și un polițist de frontieră, a fost identificat un bărbat, cetățean al Ucrainei, aflat în zona de responsabilitate.Acesta a fost reținut și condus la subdiviziunea Poliției de Frontieră pentru identificare și stabilirea tuturor circumstanțelor.
16:30
Învingătorii Concursului Național de Științe și Inginerie 2026 au fost premiați duminică, 15 februarie, în cadrul unui eveniment festiv desfășurat la Mediacor. Competiția a avut loc în perioada 13-15 februarie și a reunit peste 140 de elevi din întreaga țară.În mesajul de felicitare adresat participanților, Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, i-a încuraj
Acum 2 ore
16:00
După vremea caldă de sîmbătă, 14 februarie, și perioada de relativă stabilitate meteorologică, în Moldova se așteaptă din nou o răcire. Despre aceasta informează Serviciul Hidrometeorologic de Stat.Marți sînt prognozate precipitații sub formă de lapoviță, iar miercuri ninsorile vor acoperi cea mai mare parte a teritoriului țării. În timpul nopții, temperatura aerului în anumite raioane ar
16:00
Clubul de fotbal „Sheriff” din Tiraspol a anunțat oficial semnarea contractului cu tînărul mijlocaș ofensiv ganez, Emmanuel Afetse.Potrivit Media Sport, acesta este al optulea nou-venit la „galben-negri” în această iarnă. Se pare că el s-a remarcat cu un gol în meciul amical împotriva echipei franceze „PetrusFlo” (7:0).{{864989}}Mijlocașul ofensiv în vîrstă de 18 ani și-a început cariera f
16:00
Completul de evaluare nu a putut adopta raportul pe integritatea Procurorului General interimar, Alexandru Machidon # Noi.md
Comisia de evaluare a procurorilor informează că rezultatul evaluării integrității etice și financiare a Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, va fi publicat în termen de 30 de zile lucrătoare. {{864193}} Membrii Completului de evaluare A nu au întrunit unanimitatea necesară de voturi pentru aprobarea proiectului de raport. În conformitate cu procedura prevăzută de Legea
16:00
Pe 13.02.2026, în jurul orei 16:00, pe traseul național R-34, la intrarea în orașul Leova, angajații SPF Leova au stopat pentru verificări un autoturism de condus de un locuitor al satului Negrești, r-nul Strășeni.La fața locului s-a constatat că, în unitatea de transport erau încărcați aproximativ 5 metri steri de salcîm alb, fără semne de marcaj, transportați fără acte de proveniență, noteaz
16:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a venit cu o nouă avertizare. Astfel, este anunțat Cod Portocaliu/Cod Galben de precipitații puternice și intensificări ale vîntului, notează Noi.md.Data emiterii: 16.02.2026, ora 15:00. Intervalul de acțiune: 17.02.2026, ora 20:00 – 18.02.2026, ora 17:00. Se prevăd precipitații puternice și intensificări ale vîntului.{{864986}}Pe arii extinse vânt
15:30
În condiții de polei, ghețuș sau ninsoare, deplasarea cu anvelope de vară este strict interzisă, informează oamenii legii, notează Noi.md.Ignorarea acestei obligații pune în pericol atît viața conducătorului auto, cît și a celorlalți participanți la trafic.{{864865}}În această dimineață, polițiștii Secției escortă și misiuni speciale din cadrul INSP au stopat un conducător auto care circul
15:30
Se circulă în condiții de iarnă pe traseele din țară, notează Noi.md.Rețeaua de drumuri naționale este practicabilă, iar partea carosabilă este, în mare parte, umedă în urma intervențiilor și a răspîndirii materialului antiderapant.{{864320}}Drumarii sînt în continuare în teren și intervin acolo unde situația o cere. Se lucrează la curățarea carosabilului, deszăpezire și combaterea lunecuș
15:30
Angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au identificat 14 cazuri de deținere și consum de droguri, într-o săptămînă, notează Noi.md.În sectorul Botanica, au fost identificate 5 persoane (16–34 de ani) cu PVP (sare) și dispozitive pentru consum.{{864738}}În sectorul Centru – 3 persoane (17, 37, 40 de ani), minorul avea 15 pachețele cu PVP și a declarat că activa
Acum 4 ore
15:00
Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat din Moldova (C.D.S.I.), a stabilit perioada campaniei electorale și a zilei desfășurării alegerilor pentru funcția de rector al USM, notează Noi.md.Campania electorală pentru alegerea rectorului USM se desfășoară în perioada 16 februarie 2026 – 01 martie 2026.{{862326}}Pe durata ei, candidații își pot prezenta p
15:00
Polițiștii au documentat, în zilele de weekend, peste 3.900 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în urma acțiunilor de monitorizare și control desfășurate pe întreg teritoriul țării.Potrivit datelor prezentate de oamenii legii, 31 de șoferi au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului. Cele mai frecvente abateri au vizat depășirea limitei de viteză,
15:00
Primarul capitalei, Ion Ceban, i-a îndemnat pe consilierii din PAS și cei din PSRM să se prezinte la ședința de joi a CMC.„Le propun să dea dovadă de maturitate politică, nu de manipulare, nu de ambiții de funcții, să vină la muncă, nu să umble pe sub poduri. Bugetul municipal e unul legal și nu e o plăcintă pe care voi vreți să o împărțiți așa ca la nivel național, pe sub masă”, a subliniat e
15:00
Penele de curent de amploare, precum cea care a afectat recent circa 70% din teritoriul Republicii Moldova, ar putea să se repete în lipsa unei noi linii de conectare la sistemul energetic, avertizează experții în domeniu.Republica Moldova face parte dintr-un bloc energetic comun cu Ucraina, fiind interconectată și cu rețeaua europeană. În acest context, problemele din sistemul energetic ucrai
14:30
În Moldova ar putea crește tariful la energia electrică pentru consumatorii casnici.Furnizorii Premier Energy și FEE Nord au trimis o solicitare către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), scrie newsmaker.md.Conform documentelor publicate, furnizorul de energie electrică din nordul Moldovei, FEE Nord, a propus o creștere a tarifului cu 8% - de la 4 lei pe kWh la 4,32
14:30
Un tren al companiei feroviare BLS a deraiat luni-dimineață în apropiere de Goppenstein, în sudul Elveției, după ce o avalanșă a lovit linia ferată.Aproximativ 80 de pasageri se aflau la bord, iar autoritățile au început evacuarea acestora. Poliția a precizat că este probabil ca persoane să fie rănite, iar traficul feroviar între Goppenstein și Brig a fost temporar întrerupt.{{864054}}Oper
14:30
La 5 martie 2026, la Chișinău, va avea loc Forumul Investițional în sectorul agroalimentar, organizat în cadrul Platformei de Parteneriat Agroalimentar a Republicii Moldova (APP).Platforma funcționează pe baza a doi piloni principali: un cadru consolidat de dialog politic și tehnic continuu cu ministerele agriculturii din statele membre ale Uniunii Europene și cu instituțiile relevante ale UE,
14:30
Modul în care au fost folosite mijloacele Fondului rutier anul trecut, pentru reparații, dar și pentru a întreține rețeaua drumurilor publice naționale, precum și bugetarea pentru 2026 au fost subiectele examinate în ședința Consiliului Fondului Rutier, prezidată de premierul Alexandru Munteanu.În total, pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale a
14:00
O ambulanță care se deplasa la un pacient a rămas blocată pe traseu din cauza ghețușului și a fost tractată, însă din nefericire pacientul a decedat.Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 01:12, în proximitatea localității Jora de Jos, din raionul Orhei, susțin sursele PulsMedia.{{865138}}Din cauza ghețușului și a faptului că drumul nu ar fi fost curățat, ambulanța a rămas bloc
14:00
Experți: Prețurile la imobile ar putea crește pe termen mediu, însă piața traversează o perioadă de așteptare # Noi.md
Piața imobiliară a intrat într-o fază de așteptare, care va duce la o ajustare a prețurilor, însă fără scăderi dramatice sau creșteri spectaculoase în perioada apropiată. Invitații emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV au afirmat că, în acest moment, așteptările de pe piața imobiliară sînt exagerate atît din perspectiva vînzătorilor, cît și a cumpărătorilor.Prognozele lui Nicolae Ba
14:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că astăzi, 16 februarie 2026, începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026, notează Noi.md.Principalele acțiuni în perioada electorală constau în constituirea și organizarea activității organelor electorale inferioare, înregistrarea candidaților la funcția de primar, de consilier local, precum și a partici
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 16 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 17 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,31 lei/litru (-1 ban), iar al motorinei standard – 20,15 lei/litru (-9 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
13:30
Primarul capitalei, Ion Ceban, a abordat subiectul găurilor formate pe carosabilul din Chișinău, în urma ninsorilor, ploilor și poleiului din această iarnă. „Avem mai multe defecțiuni pe stratul de carosabil pe străzile care nu au fost reabilitate de 10-15-20 de ani.În același context, condamnăm manipulările precum că defecțiunile ar fi apărut pe drumurile reparate recent. Cele mai mari proble
13:30
Anul trecut, instituții medicale din întreaga țară și-au modernizat infrastructura și echipamentul medical, fiind finalizate sau aflate în curs de implementare aproape o sută de proiecte investiționale, selectate prin concurs.Dintre acestea, cca 80 de proiecte se referă la renovarea clădirilor, iar 18 – dotarea cu dispozitive medicale performante, notează Noi.md.În anul 2025, volumul chelt
13:30
O ambulanță care se deplasa la un pacient a rămas blocată pe traseu din cauza ghețușului și a fost tractată, însă din nefericire pacientul a decedat.Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 01:12, în proximitatea localității Jora de Jos, din raionul Orhei, susțin sursele PulsMedia.{{865138}}Din cauza ghețușului și a faptului că drumul nu ar fi fost curățat, ambulanța a rămas bloc
13:30
Tenismanul australian Alex De Minaur, principal favorit al competiției, a triumfat duminică la turneul ATP 500 Rotterdam, obținînd primul său titlu disputat în sală din carieră. În finală, De Minaur l-a învins pe canadianul Felix Auger-Aliassime, al doilea favorit, cu scorul de 6-3, 6-2, potrivit AFP.Jucătorul în vîrstă de 27 de ani a ajuns astfel la 11 titluri în circuitul ATP, cucerind primu
13:30
Primăria Chișinău va crea, în scurt timp, Comitetul municipal de planificare, monitorizare și evaluare strategică. Acesta va activa în contextul dezvoltării strategice a Capitalei, inclusiv pentru supravegherea reformei APL și a posibilelor modificări ale granițelor municipiului.{{865168}}Despre acest lucru a informat Primarul General, Ion Ceban, care a precizat că, Comitetul va contribui la d
Acum 6 ore
13:00
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), cu sprijinul Guvernul Republicii Moldova și al partenerilor de dezvoltare, anunță relansarea apelurilor de granturi aferente programelor și instrumentelor de suport financiar nerambursabil gestionate de instituție, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.Pentru anul 2026, bugetul total prevăzut pentru instrumen
13:00
Centrul Național Anticorupție a prezentat sinteza acțiunilor desfășurate în săptămîna precedentă în domeniul combaterii și prevenirii corupției, precum și în procesul de recuperare a bunurilor infracționale.În perioada de raportare, ofițerii anticorupție au efectuat percheziții în două dosare ce vizează coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a formațiunilor politice. În primul caz, un bă
12:30
În ultimele 48 de ore, angajații Inspectoratului General de Carabinieri au intervenit în mai multe situații pentru a oferi sprijin și ajutor celor aflați în situații grele, notează Noi.md.În adiacentul unui centru comercial, carabinierii au observat o minoră care s-a rătăcit de mama sa.{{864629}}Au fost întreprinse imediat măsuri de căutare, iar copilul a fost încredințat în siguranță pări
12:30
Un grup de seniori din municipiul Soroca, membri ai clubului de dans „Eleganța vîrstei”, demonstrează săptămînă de săptămînă că pasiunea pentru mișcare nu ține cont de ani.Aceștia se reunesc la Palatul de Cultură pentru sesiuni de mișcare conștientă, dezvoltare fizică și perfecționarea abilităților de dans, îmbinînd distracția cu grija pentru sănătate.{{864751}}Cea care îi ghidează este El
12:00
Gorea Iurie, cumătrul lui Andrei Spînu, a fost trimis în judecată într-un dosar de corupție # Noi.md
Gorea Iurie, cumătrul lui Andrei Spînu, reținut în mai 2025 de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii municipiului Bălți într-un dosar de corupere pasivă în circumstanțe agravante, a fost trimis în judecată.Cauza urmează să fie examinată în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, de judecătorul Nicolae Corcea. Prima ședință este programată pentru 4 martie 2026, iar dosaru
12:00
Autoritatea Palestiniană, Egiptul și Qatarul au denunțat duminică seara adoptarea de către guvernul israelian a unor noi măsuri funciare care îi consolidează controlul asupra Cisiordaniei, decizia stîrnind temeri cu privire la anexarea teritoriului palestinian ocupat, relatează AFP.La o săptămînă după aprobarea legislației care facilitează achizițiile de terenuri de către coloniști, cabinetul
11:30
Fostul președinte al SUA, Barack Obama, a revenit cu explicații după ce o glumă făcută într-un podcast a reaprins speculațiile online despre extratereștri. Acesta a precizat că, în timpul mandatului său, nu a văzut nimic care să indice existența unor vizite sau legături ale acestora cu Pămîntul și a respins ideea că presupuse ființe extraterestre ar fi ascunse la Area 51, baza aeriană din Nevada.
11:30
Protest la marginea satului Tocuz: Zeci de șoferi cer reparația drumului spre traseul central # Noi.md
Locuitorii satului Tocuz, din raionul Căușeni, solicită intervenția autorităților pentru repararea celor nouă kilometri de drum care leagă localitatea de traseul central. Oamenii spun că, din cauza noroiului nu pot ieși din sat. {{865059}}Potrivit acestora, porțiunea de drum nu a fost niciodată asfaltată, iar la fiecare ploaie, carosabilul acoperit cu prundiș se transformă în mocirlă. An d
11:30
La Conferința de Securitate de la München, viceprim‑ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Regatului Norvegiei, Espen Barth Eide, în cadrul căreia a fost discutată decizia Guvernului norvegian de a deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău.Instituirea unei ambasade rezidente la Chișinău reflectă aprof
Acum 8 ore
11:00
Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de judecată, care urma să se desfășoare astăzi, motivele lipsei acestuia fiind de sănătate, notează Noi.md.Administrația Penitenciarului nr. 13, unde este deținut Vlad Plahotniuc, a conformat printr-un document că acesta nu poate fi prezent la ședința de azi, care a fost amînată.{{854767}}Amintim că Vlad Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în
11:00
Avertizare pentru pasageri: posibile întîrzieri ale zborurilor din cauza procedurilor de degivrare # Noi.md
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și al codului galben emis pentru aceste zile, administrația Aeroportul Internațional Chișinău informează pasagerii că aeronavele aflate la sol necesită efectuarea procedurii speciale de degivrare (de-icing), o etapă esențială pentru desfășurarea zborurilor în condiții de siguranță.Ca urmare, unele curse aeriene pot înregistra întîrzieri, iar
11:00
O delegație a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Moldova din cadrul Parlamentului Republicii Elene efectuează, în perioada 16–19 februarie, o vizită în Republica Moldova.Pe durata vizitei, oficialii eleni vor avea întrevederi cu Președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu Președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, împreună cu membrii Comisiei și reprezentanți
10:30
Există oare extratereștri și de ce-s așa de populare teoriile conspirației? Cum verifici faptele în internet? Cum poți distinge adevărul de ficțiune - și te poți oare baza pe inteligența artificială în asemenea cazuri? Popularul astrofizician american Neil deGrasse Tyson a răspuns la aceste și la alte întrebări. În ultima vreme, am fost chinuit de o singură întrebare: încrederea în informa
10:00
Începînd cu primele ore ale dimineții, în capitală, troleibuzele sînt emise deplin pe traseu și circulă în regim obișnuit, notează Noi.md.Î.M. „Regia Transport Electric” Chișinău informează că, pe parcursul nopții, mai multe troleibuze de serviciu au circulat pe anumite trasee, pe itinerare speciale, pentru a preveni formarea depunerilor de gheață pe firele rețelei de contact.{{864768}}Tot
10:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, notează Noi.md.În urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare înregistrate pe parcursul nopții, a temperaturilor scăzute și a intensificărilor vîntului, partea carosabilă este cu omăt, pe alocuri cu polei și ghețuș.{{864857}}Pentru menținerea cir
10:00
„Neamul care-și cîntă dorul” – acesta a fost genericul Salonului Muzical organizat la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, dedicat dinastiei artistice Tălămbuță, una dintre familiile reprezentative pentru cultura muzicală națională.La temelia acestei dinastii se află Ion Tălămbuță, Maestru în Artă și Cavaler al Ordinului „Gloria Muncii”, instrumentist în orchestrele „Fluieraș” și „Folclo
10:00
Direcția Generală Educație Tineret și Sport, în colaborare strînsă cu serviciile municipale și implicarea remarcabilă a personalului didactic, continuă eforturile de curățenie și dezăpezire a căilor de acces către instituțiile de învățămînt.Se desfășoară operațiuni de curățare în toate sectoarele capitalei, notează Noi.md.Căile de acces către școli, licee și grădinițe sînt prioritate.P
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.