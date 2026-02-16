Furtuni devastatoare în Europe și Noua Zeelandă: Morți, locuințe fără lumină și transport paralizat
TV8, 16 februarie 2026 22:50
Furtuni devastatoare în Europe și Noua Zeelandă: Morți, locuințe fără lumină și transport paralizat
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
23:20
23:10
Acum o oră
22:50
22:40
Acum 2 ore
22:20
21:50
Acum 4 ore
21:30
21:20
20:50
20:20
19:50
Acum 6 ore
19:20
18:30
18:20
17:50
Acum 8 ore
17:20
17:20
16:40
16:10
Acum 12 ore
15:30
15:30
15:00
14:00
13:10
11:50
11:10
10:50
Acum 24 ore
10:20
10:10
07:50
07:20
Ieri
21:10
19:50
19:00
18:30
17:30
16:30
16:00
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.