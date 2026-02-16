Va veni sau nu Vlad Plahotniuc să facă declarații în dosarul sacoșa neagră? Precizările avocatului său - VIDEO

ProTV.md, 16 februarie 2026 14:00

Va veni sau nu Vlad Plahotniuc să facă declarații în dosarul sacoșa neagră? Precizările avocatului său - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 30 minute
14:00
Va veni sau nu Vlad Plahotniuc să facă declarații în dosarul sacoșa neagră? Precizările avocatului său - VIDEO ProTV.md
Va veni sau nu Vlad Plahotniuc să facă declarații în dosarul sacoșa neagră? Precizările avocatului său - VIDEO
13:50
Momente de spaimă pentru un șofer: Mașina i-a fost practic „înghițită” de o groapă dintr-o curte din capitală. Imagini de la locul incidentului - VIDEO ProTV.md
Momente de spaimă pentru un șofer: Mașina i-a fost practic „înghițită” de o groapă dintr-o curte din capitală. Imagini de la locul incidentului - VIDEO
13:50
Lindsey Vonn a primit și vești bune după cele patru operații suferite în Italia: „Are o echipă grozavă în jurul ei" ProTV.md
Lindsey Vonn a primit și vești bune după cele patru operații suferite în Italia: „Are o echipă grozavă în jurul ei"
13:50
Se sistează sau nu plata alocațiilor pentru copiii moldoveni care dețin cetățenie română? Ce spun autoritățile din România ProTV.md
Se sistează sau nu plata alocațiilor pentru copiii moldoveni care dețin cetățenie română? Ce spun autoritățile din România
Acum o oră
13:40
Noi măsuri de securitate la Judecătoria Chișinău, sediul Centru: Ce trebuie să știe cei care vor să intre în sediul instanței judecătorești ProTV.md
Noi măsuri de securitate la Judecătoria Chișinău, sediul Centru: Ce trebuie să știe cei care vor să intre în sediul instanței judecătorești
13:30
23 de moldoveni, printre care opt copii, munceau ilegal în Italia la fabrica unui român în condiții mizere. Au fost aplicate amenzi de 100 de mii de euro ProTV.md
23 de moldoveni, printre care opt copii, munceau ilegal în Italia la fabrica unui român în condiții mizere. Au fost aplicate amenzi de 100 de mii de euro
13:30
Carburanții continuă să se ieftinească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții continuă să se ieftinească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:30
Mikaela Shiffrin, în continuare fără medalie olimpică, de 8 ani! A terminat a 11-a la slalom uriaș: „Miercuri e proba mea” ProTV.md
Mikaela Shiffrin, în continuare fără medalie olimpică, de 8 ani! A terminat a 11-a la slalom uriaș: „Miercuri e proba mea”
13:20
SUA au mai capturat un petrolier în Oceanul Indian. Hegseth: „A încercat să sfideze blocada impusă de președintele Trump”- VIDEO ProTV.md
SUA au mai capturat un petrolier în Oceanul Indian. Hegseth: „A încercat să sfideze blocada impusă de președintele Trump”- VIDEO
13:20
Cum te urmărește TikTok chiar și fără să ai aplicația instalată în telefon sau cont de utilizator ProTV.md
Cum te urmărește TikTok chiar și fără să ai aplicația instalată în telefon sau cont de utilizator
13:20
23 de moldoveni, printre care opt copii, munceau ilegal în Italia la fabrica unui român în condiții insalubre. Au fost aplicate amenzi de 100 de mii de euro ProTV.md
23 de moldoveni, printre care opt copii, munceau ilegal în Italia la fabrica unui român în condiții insalubre. Au fost aplicate amenzi de 100 de mii de euro
Acum 2 ore
13:10
S-a pornit la drum cu anvelope de vară. Un șofer - stopat de polițiști - FOTO ProTV.md
S-a pornit la drum cu anvelope de vară. Un șofer - stopat de polițiști - FOTO
13:10
Mesaj șters de echipa lui Erdogan: Vizita în Emirate, amânată pe fondul unor „probleme de sănătate” ale liderului de la Abu Dhabi ProTV.md
Mesaj șters de echipa lui Erdogan: Vizita în Emirate, amânată pe fondul unor „probleme de sănătate” ale liderului de la Abu Dhabi
13:10
Cum încearcă SUA să devină furnizor principal de gaze pentru Europa. Rolul Greciei și al României ProTV.md
Cum încearcă SUA să devină furnizor principal de gaze pentru Europa. Rolul Greciei și al României
13:10
Rusia cere punerea Ucrainei sub „administrare externă”. Care ar fi menirea acesteia, în viziunea Moscovei ProTV.md
Rusia cere punerea Ucrainei sub „administrare externă”. Care ar fi menirea acesteia, în viziunea Moscovei
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 16.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 16.02.2026
13:00
Planul de deportări al UE seamănă cu cel al ICE din SUA. Avertismentul lansat de zeci de organizații pentru drepturile omului ProTV.md
Planul de deportări al UE seamănă cu cel al ICE din SUA. Avertismentul lansat de zeci de organizații pentru drepturile omului
12:50
„Drumarii fac ceea ce pot, dar politicile și atitudinea față de întreținerea infrastructurii rutiere construite își fac efectul”. Ce spune specialistul în siguranța rutieră după ce pe drumul spre Aeroport s-au format gropi ProTV.md
„Drumarii fac ceea ce pot, dar politicile și atitudinea față de întreținerea infrastructurii rutiere construite își fac efectul”. Ce spune specialistul în siguranța rutieră după ce pe drumul spre Aeroport s-au format gropi
12:50
Norvegia va deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău. Detaliile MAE ProTV.md
Norvegia va deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău. Detaliile MAE
12:30
Consumatorii ar putea achita mai mult pentru lumină. Premier Energy și FEE Nord au trimis solicitări către ANRE. Tarifele cerute /DOC ProTV.md
Consumatorii ar putea achita mai mult pentru lumină. Premier Energy și FEE Nord au trimis solicitări către ANRE. Tarifele cerute /DOC
12:30
Sechestre pe bunuri de peste 4 milioane de lei - aplicate săptămâna trecută de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Sinteza CNA ProTV.md
Sechestre pe bunuri de peste 4 milioane de lei - aplicate săptămâna trecută de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Sinteza CNA
12:20
Drumul spre Aeroportul Chișinău, plin de gropi: „E dezastru ce se întâmplă pe drumurile Moldovei” ProTV.md
Drumul spre Aeroportul Chișinău, plin de gropi: „E dezastru ce se întâmplă pe drumurile Moldovei”
Acum 4 ore
12:00
Peste 30 de șoferi - prinși la volan în stare de ebrietate. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în acest weekend ProTV.md
Peste 30 de șoferi - prinși la volan în stare de ebrietate. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în acest weekend
12:00
Victoriabank lansează MIA Business – plăți instant între companii ProTV.md
Victoriabank lansează MIA Business – plăți instant între companii
11:50
Schema folosită de fostul ministru acuzat de spălare de bani în cel mai mare caz de corupție din Ucraina ProTV.md
Schema folosită de fostul ministru acuzat de spălare de bani în cel mai mare caz de corupție din Ucraina
11:50
Peste 20 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele ore. Ce încălcări au fost înregistrate ProTV.md
Peste 20 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele ore. Ce încălcări au fost înregistrate
11:30
Ședința de judecată în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc - amânată: Fostul lider PD nu a venit pentru că încă se simte rău ProTV.md
Ședința de judecată în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc - amânată: Fostul lider PD nu a venit pentru că încă se simte rău
11:30
Protest la marginea satului Tocuz, Căușeni. Zeci de șoferi cer reparația drumului spre traseul central - GALERIE FOTO/VIDEO ProTV.md
Protest la marginea satului Tocuz, Căușeni. Zeci de șoferi cer reparația drumului spre traseul central - GALERIE FOTO/VIDEO
11:10
Troleibuzele circulă în regim obișnuit. Ce măsuri a luat Regia Transport Electric pe timp de noapte ProTV.md
Troleibuzele circulă în regim obișnuit. Ce măsuri a luat Regia Transport Electric pe timp de noapte
11:10
Recrutau tinere, inclusiv adolescente și le exploatau sexual în Rusia. Un bărbat, condamnat la ani grei de închisoare. Schema prin care acționau ProTV.md
Recrutau tinere, inclusiv adolescente și le exploatau sexual în Rusia. Un bărbat, condamnat la ani grei de închisoare. Schema prin care acționau
10:50
Milioanele Marinei Tauber ascunse în banca lui Putin - rise.md ProTV.md
Milioanele Marinei Tauber ascunse în banca lui Putin - rise.md
10:30
Un grup de deputați eleni vin în vizită în țara noastră: Cu cine vor avea întrevederei și ce vor vizita ProTV.md
Un grup de deputați eleni vin în vizită în țara noastră: Cu cine vor avea întrevederei și ce vor vizita
10:30
Atenție, călători. Vremea nefavorabilă a dat peste cap graficul zborurilor pe Aeroportul Internațional Chișinău: Mai multe rute atestă întârzieri – FOTO ProTV.md
Atenție, călători. Vremea nefavorabilă a dat peste cap graficul zborurilor pe Aeroportul Internațional Chișinău: Mai multe rute atestă întârzieri – FOTO
10:20
Ședința de judecată în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc - amânată: Fostul lider PD nu a venit pentru încă se simte rău ProTV.md
Ședința de judecată în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc - amânată: Fostul lider PD nu a venit pentru încă se simte rău
Acum 6 ore
09:30
Mai multe localități din raionul Criuleni - rămase fără energie electrică din cauza lapoviței și vântului. Premier Energy vine cu recomandări ProTV.md
Mai multe localități din raionul Criuleni - rămase fără energie electrică din cauza lapoviței și vântului. Premier Energy vine cu recomandări
09:30
O ucraineancă - prinsă în timp ce conducea cu 200 km/h în Polonia: Se grăbea la manichiură ProTV.md
O ucraineancă - prinsă în timp ce conducea cu 200 km/h în Polonia: Se grăbea la manichiură
09:20
EDEN — spațiul în care îți dorești să trăiești ProTV.md
EDEN — spațiul în care îți dorești să trăiești
09:20
Nixon — investiția care creează viitorul, nu îl urmărește ProTV.md
Nixon — investiția care creează viitorul, nu îl urmărește
09:10
Peste 40 de mii de consumatori din țară au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteorologice. Anunțul ministrului Energiei ProTV.md
Peste 40 de mii de consumatori din țară au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteorologice. Anunțul ministrului Energiei
09:10
Găsește-ți ritualul de frumusețe perfect la salonul „La Fete”: locul unde profesionalismul întâlnește inovația - VIDEO ProTV.md
Găsește-ți ritualul de frumusețe perfect la salonul „La Fete”: locul unde profesionalismul întâlnește inovația - VIDEO
09:00
UE vrea să reducă dependența de plățile non-europene. Ce este euro digital și cum îl vom folosi ProTV.md
UE vrea să reducă dependența de plățile non-europene. Ce este euro digital și cum îl vom folosi
08:40
Curs valutar BNM pentru 16 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 16 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:30
Atenție, șoferi! Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă în toată țara: Pe alocuri este polei și zăpadă - FOTO ProTV.md
Atenție, șoferi! Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă în toată țara: Pe alocuri este polei și zăpadă - FOTO
08:20
Ninsori în centrul și nordul țării. Ce temperaturi se vor înregistra. Prognoza meteo ProTV.md
Ninsori în centrul și nordul țării. Ce temperaturi se vor înregistra. Prognoza meteo
Acum 8 ore
08:10
Premieră istorică: Armata SUA a transportat pe calea aerului primul microreactor nuclear. Unde a fost livrat dispozitivul ProTV.md
Premieră istorică: Armata SUA a transportat pe calea aerului primul microreactor nuclear. Unde a fost livrat dispozitivul
Acum 24 ore
21:40
Aleksei Navalnîi a murit în închisoare, otrăvit cu toxina unei broaște din Ecuador. Otrava de 200 de ori mai puternică decât morfina - VIDEO ProTV.md
Aleksei Navalnîi a murit în închisoare, otrăvit cu toxina unei broaște din Ecuador. Otrava de 200 de ori mai puternică decât morfina - VIDEO
21:30
Cristiano Ronaldo a marcat pentru Al Nassr la revenirea din grevă. Lusitanul s-a întors în unsprezecele de start, după ce a protestat în ultimele două etape, ajutând la victoria echipei sale - VIDEO ProTV.md
Cristiano Ronaldo a marcat pentru Al Nassr la revenirea din grevă. Lusitanul s-a întors în unsprezecele de start, după ce a protestat în ultimele două etape, ajutând la victoria echipei sale - VIDEO
21:20
După o săptămână cu temperaturi blânde, iarna revine în forță în țară. Din această noapte, vremea se răcește brusc. Ce temperaturi se vor înregistra - VIDEO ProTV.md
După o săptămână cu temperaturi blânde, iarna revine în forță în țară. Din această noapte, vremea se răcește brusc. Ce temperaturi se vor înregistra - VIDEO
20:50
Ucraina. Cinci scenarii pentru pace și război în 2026 și 2027 ProTV.md
Ucraina. Cinci scenarii pentru pace și război în 2026 și 2027
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 15.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 15.02.2026
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.