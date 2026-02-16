Seniorii din Soroca demonstrează că dansul nu are vîrstă
Noi.md, 16 februarie 2026 12:30
Un grup de seniori din municipiul Soroca, membri ai clubului de dans „Eleganța vîrstei”, demonstrează săptămînă de săptămînă că pasiunea pentru mișcare nu ține cont de ani.Aceștia se reunesc la Palatul de Cultură pentru sesiuni de mișcare conștientă, dezvoltare fizică și perfecționarea abilităților de dans, îmbinînd distracția cu grija pentru sănătate.{{864751}}Cea care îi ghidează este El
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
12:30
În ultimele 48 de ore, angajații Inspectoratului General de Carabinieri au intervenit în mai multe situații pentru a oferi sprijin și ajutor celor aflați în situații grele, notează Noi.md.În adiacentul unui centru comercial, carabinierii au observat o minoră care s-a rătăcit de mama sa.{{864629}}Au fost întreprinse imediat măsuri de căutare, iar copilul a fost încredințat în siguranță pări
12:30
Un grup de seniori din municipiul Soroca, membri ai clubului de dans „Eleganța vîrstei”, demonstrează săptămînă de săptămînă că pasiunea pentru mișcare nu ține cont de ani.Aceștia se reunesc la Palatul de Cultură pentru sesiuni de mișcare conștientă, dezvoltare fizică și perfecționarea abilităților de dans, îmbinînd distracția cu grija pentru sănătate.{{864751}}Cea care îi ghidează este El
Acum o oră
12:00
Gorea Iurie, cumătrul lui Andrei Spînu, a fost trimis în judecată într-un dosar de corupție # Noi.md
Gorea Iurie, cumătrul lui Andrei Spînu, reținut în mai 2025 de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii municipiului Bălți într-un dosar de corupere pasivă în circumstanțe agravante, a fost trimis în judecată.Cauza urmează să fie examinată în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, de judecătorul Nicolae Corcea. Prima ședință este programată pentru 4 martie 2026, iar dosaru
12:00
Autoritatea Palestiniană, Egiptul și Qatarul au denunțat duminică seara adoptarea de către guvernul israelian a unor noi măsuri funciare care îi consolidează controlul asupra Cisiordaniei, decizia stîrnind temeri cu privire la anexarea teritoriului palestinian ocupat, relatează AFP.La o săptămînă după aprobarea legislației care facilitează achizițiile de terenuri de către coloniști, cabinetul
Acum 2 ore
11:30
Fostul președinte al SUA, Barack Obama, a revenit cu explicații după ce o glumă făcută într-un podcast a reaprins speculațiile online despre extratereștri. Acesta a precizat că, în timpul mandatului său, nu a văzut nimic care să indice existența unor vizite sau legături ale acestora cu Pămîntul și a respins ideea că presupuse ființe extraterestre ar fi ascunse la Area 51, baza aeriană din Nevada.
11:30
Protest la marginea satului Tocuz: Zeci de șoferi cer reparația drumului spre traseul central # Noi.md
Locuitorii satului Tocuz, din raionul Căușeni, solicită intervenția autorităților pentru repararea celor nouă kilometri de drum care leagă localitatea de traseul central. Oamenii spun că, din cauza noroiului nu pot ieși din sat. {{865059}}Potrivit acestora, porțiunea de drum nu a fost niciodată asfaltată, iar la fiecare ploaie, carosabilul acoperit cu prundiș se transformă în mocirlă. An d
11:30
La Conferința de Securitate de la München, viceprim‑ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Regatului Norvegiei, Espen Barth Eide, în cadrul căreia a fost discutată decizia Guvernului norvegian de a deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău.Instituirea unei ambasade rezidente la Chișinău reflectă aprof
11:00
Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de judecată, care urma să se desfășoare astăzi, motivele lipsei acestuia fiind de sănătate, notează Noi.md.Administrația Penitenciarului nr. 13, unde este deținut Vlad Plahotniuc, a conformat printr-un document că acesta nu poate fi prezent la ședința de azi, care a fost amînată.{{854767}}Amintim că Vlad Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în
11:00
Avertizare pentru pasageri: posibile întîrzieri ale zborurilor din cauza procedurilor de degivrare # Noi.md
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și al codului galben emis pentru aceste zile, administrația Aeroportul Internațional Chișinău informează pasagerii că aeronavele aflate la sol necesită efectuarea procedurii speciale de degivrare (de-icing), o etapă esențială pentru desfășurarea zborurilor în condiții de siguranță.Ca urmare, unele curse aeriene pot înregistra întîrzieri, iar
11:00
O delegație a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Moldova din cadrul Parlamentului Republicii Elene efectuează, în perioada 16–19 februarie, o vizită în Republica Moldova.Pe durata vizitei, oficialii eleni vor avea întrevederi cu Președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu Președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, împreună cu membrii Comisiei și reprezentanți
Acum 4 ore
10:30
Există oare extratereștri și de ce-s așa de populare teoriile conspirației? Cum verifici faptele în internet? Cum poți distinge adevărul de ficțiune - și te poți oare baza pe inteligența artificială în asemenea cazuri? Popularul astrofizician american Neil deGrasse Tyson a răspuns la aceste și la alte întrebări. În ultima vreme, am fost chinuit de o singură întrebare: încrederea în informa
10:00
Începînd cu primele ore ale dimineții, în capitală, troleibuzele sînt emise deplin pe traseu și circulă în regim obișnuit, notează Noi.md.Î.M. „Regia Transport Electric” Chișinău informează că, pe parcursul nopții, mai multe troleibuze de serviciu au circulat pe anumite trasee, pe itinerare speciale, pentru a preveni formarea depunerilor de gheață pe firele rețelei de contact.{{864768}}Tot
10:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, notează Noi.md.În urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare înregistrate pe parcursul nopții, a temperaturilor scăzute și a intensificărilor vîntului, partea carosabilă este cu omăt, pe alocuri cu polei și ghețuș.{{864857}}Pentru menținerea cir
10:00
„Neamul care-și cîntă dorul” – acesta a fost genericul Salonului Muzical organizat la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, dedicat dinastiei artistice Tălămbuță, una dintre familiile reprezentative pentru cultura muzicală națională.La temelia acestei dinastii se află Ion Tălămbuță, Maestru în Artă și Cavaler al Ordinului „Gloria Muncii”, instrumentist în orchestrele „Fluieraș” și „Folclo
10:00
Direcția Generală Educație Tineret și Sport, în colaborare strînsă cu serviciile municipale și implicarea remarcabilă a personalului didactic, continuă eforturile de curățenie și dezăpezire a căilor de acces către instituțiile de învățămînt.Se desfășoară operațiuni de curățare în toate sectoarele capitalei, notează Noi.md.Căile de acces către școli, licee și grădinițe sînt prioritate.P
09:30
Temperaturile scăzute pun la grea încercare sănătatea persoanelor cu boli cronice. În ultimele zile, au crescut şi adresările la medicul de familie, iar oamenii se plîng de probleme cardiace, tensiune sau dureri de articulații.La Centrul Medicilor de Familie nr 5 din sectorul Buiucani al capitalei, sînt consultați zilnic în jur de 500 de pacienți. În această perioadă, mulți dintre ei se adrese
09:30
Accesul în sediul Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, se va face prin puncte de trecere speciale, dotate cu sisteme de evidentă şi de detectare a metalelor.Începînd de astăzi, accesul în Judecătoria Chişinău, sediul Centru, va fi permis doar prin puncte special amenajate, dotate cu scaner. Iar participanții la proces, vizitatorii, reprezentanții mass-media vor putea intra în baza buletinului
09:30
Țara noastră se confruntă cu un deficit acut de specialiști în domeniile geologiei și seismologiei, extrem de importante pentru a evalua riscurile naturale, a gestiona resursele minerale și proteja infrastructura critică.Specialiștii Institutului de Geologie și Seismologie spun că situația se agravează din cauza reducerii ofertei de formare profesională la nivel universitar, de migrarea tineri
09:00
Norvegia se menține primul loc în clasamentul pe medalii, la finalul zilei de duminică, a zecea zi a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), cu 12 medalii de aur, 7 de argint și 7 de bronz.Italia se menține pe locul al doilea (8-4-10), iar Statele Unite completează podiumul (5-8-4).Nu mai puțin de 25 țări au cucerit medalii pînă acum, după 68 din cele 116 finale.
09:00
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a amînat o vizită prevăzută luni la Abu Dhabi, pe motivul că omologul său din Emiratele Arabe Unite (EAU), Mohammed bin Zayed Al Nahyan, are o 'problemă de sănătate', conform unui mesaj postat duminică pe X de către echipele sale și șters rapid, notează AFP.'Președintele nostru, Recep Tayyip Erdogan, a discutat telefonic cu președintele Emiratelor Arabe U
Acum 6 ore
08:30
Șeful Termoelectrica explică de ce moldovenii care închid cazanele ajung să plătească căldura # Noi.md
Directorul general al Termoelectrica, Iurie Rozlovan, a venit cu explicații publice pentru consumatorii care își încălzesc apartamentele cu gaze naturale, dar continuă să primească facturi mari la energia termică, în special în situațiile în care cazanele sînt închise pe perioade îndelungate.Invitat în cadrul emisiunii „Obiectiv comun” de la TVR, Rozlovan a declarat că, potrivit regulamentelor
08:30
Condițiile meteorologice nefavorabile din noaptea de 15 spre 16 februarie au provocat deconectări masive de energie electrică la nivel național. Potrivit datelor operative din sectorul energetic, prezentate la ora 07:00, fără electricitate au rămas 40 066 de consumatori.Conform informațiilor oficiale, Premier Energy Distribution a raportat 5 136 de deconectări neprogramate ale consumatorilor s
08:00
Serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții pentru deszăpezire și menținerea circulației în siguranță # Noi.md
Serviciile municipale din Chișinău au intervenit pe parcursul nopții pentru prevenirea și combaterea efectelor ninsorilor, în contextul avertizărilor meteorologice emise de autorități. Potrivit responsabililor, echipele au acționat continuu pentru deszăpezirea și menținerea circulației în condiții de siguranță, în condițiile în care vîntul rămîne puternic.Serviciile de întreținere a drumuril
08:00
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a slăbit față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el cedat monedei unice europene aproape 2 bani, iar dolarului american – mai mult de 5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 16 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1362 lei pentru un euro (+1,94 bani) și 16,
08:00
În urma precipitațiilor sub formă de ninsoare din timpul nopții și a temperaturilor scăzute, pe anumite sectoare ale drumurilor naționale s-au format polei și ghețuș, îngreunînd condițiile de circulație.Echipele de drumari au intervenit pe parcursul nopții și rămîn mobilizate în teren, desfășurînd lucrări de patrulare, deszăpezire și combatere a poleiului. Pentru menținerea traficului în condi
07:30
Săptămîna de lucru începe cu o răcire a vremii. Astăzi, în Moldova se așteaptă ninsori.În toată țara se prevede cer variabil.Vîntul va sufla din vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de 0... +2°C.În centru se așteaptă -2...0°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -1... -3°C.
07:30
Dumitru Tărăburcă: „Conflictul din jurul bisericii din satul Derenău este o repetiție pentru înghițirea Țării” # Noi.md
Tensiunile din jurul bisericii din satul Dereneu, raionul Călărași, nu reprezintă un episod întîmplător și nici un conflict izolat, ci o măsurare a temperaturii societății, o verificare a capacității sale de rezistență și o repetiție pentru înghițirea țării, unde altarele au devenit prima linie a frontului.Această opinie a fost exprimată de expertul imobiliar, directorul „Societății Evaluatori
Acum 8 ore
06:30
Radu Poclitaru: „Baletul clasic s-a născut în Europa, dar acum primele locuri în lume sînt ocupate de reprezentanții Asiei” # Noi.md
Baletul clasic s-a născut în Franța și Italia, urmînd ca apoi să apară multe alte centre în Europa, dar acum la cele mai prestigioase concursuri de balet din lume cîștigă reprezentanții Asiei.Acest lucru a fost subliniat de coreograful, maestrul de balet, regizorul și Artistul Poporului din Moldova, Radu Poсlitaru, în cadrul emisiunii „Главное” cu Artur Efremov, difuzată de postul TVC-21, rela
06:00
Dragostea pentru dulciuri copiii o primesc cu laptele mamei. Şi nu este o metaforă: laptele matern are un gust dulce, astfel încît primul gust cu care face cunoştinţă noul-născut şi care îl însoţeşte în primele luni de viaţă este dulce. Zahărul natural are o importanţă mare în viaţa copiilor şi adulţilor, deoarece participă activ la procesele metabolice. Zahărul natural se găsește în astfel de pro
05:30
Orice femeie, chiar dacă se simte sănătoasă, indiferent de vîrstă, trebuie să meargă la ginecolog o dată pe an.Este afirmația oncologului-ginecolog Genadi Djuromschi, invitat al emisiunii „Fără cravate” cu Alexandr Stahurski, difuzată de la postul de televiziune N4, relatează Noi.md.El a subliniat că proprietarul unei mașini trebuie să o prezinte o dată pe an pentru inspecție tehnică. La f
05:00
Fie că vrem, fie că nu, în interes de serviciu sau în interes personal, interacționăm zilnic cu alți oameni: cu vecinii de bloc, cu vînzătoarea de la pîine, cu membrii familiei, cu prietenii sau colegii de serviciu.Deși nu aspectul fizic ne definește ca oameni, acesta ne poate ajuta să avem încredere în noi sau, dimpotrivă, să ne reducă nivelul de stimă de sine. Comunici cu cei din jur mai ale
Acum 12 ore
04:30
Atracția nomazilor digitali poate aduce bugetului Republicii Moldova pînă la 280 de milioane de lei pe an din impozitele pe chirie, consum și impozitul pe venit, informează Logos Press.Potrivit estimărilor guvernului, efectul economic anual al unui nomad digital este de aproximativ 186 de mii de lei. Această sumă include aproximativ 9 mii de lei din impozitul pe chirie (pe baza unui cost mediu
03:30
Prim-ministrul ungar a acuzat UE că încearcă să-i submineze autoritatea prin sprijinirea opoziției. Orban a declarat că „teama insinuată în legătură cu Putin” „nu este serioasă” și că Bruxelles-ul este „sursa pericolului imediat”.Prim-ministrul ungar Viktor Orban a atacat din nou Uniunea Europeană. „Trebuie să ne obișnuim cu ideea că cei care iubesc libertatea ar trebui să se teamă de Bruxelle
03:00
Numeroase studii ştiinţifice arată că vinul natural, din struguri, are calităţi de care orice om ar trebui să se bucure cît mai des.Strugurii, aromaţi şi plini de vitamine şi minerale, sunt adevărate arme împotriva bolilor şi a îmbătrînirii. In compoziţia strugurilor intră vitaminele A, B1, B2, B6 şi C şi minerale precum potasiu, magneziu, fosfor, calciu şi fier, care energizează întregul orga
02:30
Economistul Iurie Rija arată în analiza sa că piața carbamidei din Moldova în 2025 a fost marcată de dependență totală de import, volatilitate accentuată a prețurilor și o concentrare ridicată.În total, în țară au fost importate 48.616 tone de carbamidă în valoare de 431,8 milioane lei, la un preț mediu ponderat de 8.881 lei pe tonă, relatează bani.md.Structura lunară a importurilor a urma
01:30
Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, aflat la Bratislava, a dat asigurări că Statele Unite nu doresc o Europă „dependentă” sau „vasală”, la o zi după discursul său de la München, în care a îndemnat europenii să se alăture viziunii lui Donald Trump asupra ordinii mondiale.„Nu vrem ca Europa să fie dependentă, nu cerem ca Europa să fie vasala Statelor Unite”, a declarat el în cadrul unei co
00:30
România, împreună cu Chișinăul și Kievul, lucrează la un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, care va facilita schimbul de informații, metodologii și instrumente, avînd scopul de a întări reziliența regională. Anunțul a fost făcut de Dan Cîmpean, directorul Direcției Naționale de Securitate Cibernetică, într-un interviu acordat CaleaEuropeană.ro, la Conferința de Securitate
Acum 24 ore
23:30
Societatea occidentală se apropie astăzi de o criză care va duce la schimbări atît în Statele Unite, cît și în țările europene.Această opinie a fost exprimată de analistul politic, expertul militar și fostul șef al serviciului de informații israelian „Nativ”, Yakov Kedmi, într-un interviu acordat unuia dintre canalele de YouTube.Potrivit lui, ceea ce s-a întîmplat în trecut a dus societate
22:30
Prețurile la apartamente nu vor scădea în perioada apropiată, a declarat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu.Invitat la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, oficialul a subliniat că inițiativele actuale pentru îmbunătățirea sectorului nu vor aduce rezultate imediate, ci vor avea un impact pe termen mediu.„Din perspectiva timpului nu cred că în 2026-2027, cel
22:00
Consumul de fructe şi legume este strîns legat de nivelul de fericire, arată un studiu al Biroului naţional de cercetări economice din SUA, citat de Science Daily.Studiul, realizat pe un eşantion de 80.000 de persoane, a arătat că oamenii care consumă 7-8 fructe sau legume pe zi sînt, în medie, cu 2,7% mai fericiţi decît ceilalţi.Spre comparaţie, nefumătorii sînt cu numai 1,9% mai fericiţi
21:30
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de ploaie și carosabil umed.Pe mai multe sectoare se semnalează ceață, cu vizibilitate redusă. Pe parcursul nopții, temperaturile vor scădea sub pragul de îngheț, favorizînd formarea poleiului și a ghețușului, iar ploile vor trece treptat în lapoviță și ninsoare. În aceste condiții, drumarii recomandă prudență maximă în trafic
21:00
Un studiu făcut în SUA estimează că, pînă în anul 2020, bolile de inimă vor fi principala cauză de mortalitate.Peste 25 de milioane de oameni ar putea să moară anual din cauza complicaţiilor la inimă.Deoarece aceste boli au ca principală cauză alimentaţia, specialiștii vă recomandă ce alimente să consumați pentru a vă menține sănătatea inimii.PeşteleAsociaţia Americană pentru Sănăt
20:30
Selecționerul Naționalei Moldovei, Lilian Popescu, a oferit o primă reacție după ce tricolorii au aflat că vor juca împotriva Kazahstanului, Slovaciei și Insulelor Feroe în grupa C3 a Ligii Națiunilor:- Este o grupă puternică, dar sîntem pregătiți pentru această provocare. Fiecare echipă are punctele ei forte și trebuie tratată cu maximă seriozitate. Slovacia are experiență și calitate individ
20:00
La Chișinău, pe 28 februarie, va avea loc Tîrgul de Primăvară - Festivalul Tradițiilor Chinezești.Mai exact, tîrgul plin de culoare al tradițiilor chinezești, unde oaspeții vor putea descoperi cultura Chinei, este organizat de Institutul Confucius de la ULIM și va avea loc la Palatul Republicii.În cadrul evenimentului, care va începe la ora 11:00, va avea loc un mic concert pregătit de pro
20:00
Legătura surprinzătoare dintre consumul de pește și cancerul de piele, conform unui nou studiu # Noi.md
Consumul de pește a fost pentru mult timp considerat un obicei sănătos, dar un nou studiu i-ar putea determina pe oameni să reconsidere această veche idee.Cercetările au descoperit că consumul de pește în cantități mari poate fi legat de riscuri mai mari de cancer de piele, potrivit unui comunicat de presă.„Melanomul este al cincilea cel mai frecvent cancer din S.U.A., iar riscul de a dezv
19:30
Asociația Producătorilor de Carne de Porc din Republica Moldova consideră că situația epizootică din țară este "critică și scăpată de sub control" și solicită autorităților să ia măsuri urgente, informează Logos Press.Descoperirea recentă de către primarul și locuitorii satului Serata Rezesti, raionul Leova, a „trei carcase de mistreți în stare avansată de descompunere” a provocat îngrijorare
19:00
Mod de preparare:Carnea se taie bucăţele cîte 30-50 g, se sărează, se lasă într-un vas la temperatura camerei pentru 2-3 ore, apoi se acoperă cu un capac şi se pune la rece pentru 24 ore. Carnea se dă prin maşina de tocat, apoi slănina şi usturoiul. În tocătură se adaugă piperul, ardeiul, bicarbonatul de sodiu, apa sau bulionul rece, se amestecă bine şi se pune la rece pentru 3-4 ore. Se demon
18:30
Presa din Kazahstan anunță că fundașul În vîrstă de 30 de ani, Artiom Rozgoniuc, al cărui ultim club a fost Zimbru, și-a încheiat cariera din cauza accidentărilor.Conform informațiilor, el a fost nevoit să se retragă din fotbalul profesionist la recomandarea specialiștilor, deoarece suferea în urma leziunilor cronice ale coloanei vertebrale.Conform sursei, în prezent Artiom s-a concentrat
18:00
Ministerul Sănătății lansează un nou sistem de monitorizare a stocurilor de medicamente (SIMSM) care va permite urmărirea în timp real a disponibilității medicamentelor în întreaga țară, informează Logos Press.Datele vor fi puse la dispoziția importatorilor, distribuitorilor angro, farmaciilor și furnizorilor de servicii medicale și online. În prezent, nu există un instrument electronic unic p
18:00
Bucureștiul conduce Europa în privința prețurilor la energie din cauza Ucrainei și Moldovei # Noi.md
Potrivit indicelui prețurilor la energia electrică pentru gospodării (HEPI) pentru începutul anului 2026, Bucureștiul a urcat pe primul loc în clasamentul capitalelor europene cu cele mai mari prețuri la energia electrică în paritatea puterii de cumpărare (PPP), informează Logos Press.Analiza include 33 de capitale europene, excluzînd Chișinăul și alte cîteva state și teritorii.Comentînd s
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.