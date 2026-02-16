În mai multe sate, vor fi alegeri locale noi: Începe perioada electorală
Noi.md, 16 februarie 2026 14:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că astăzi, 16 februarie 2026, începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026, notează Noi.md.Principalele acțiuni în perioada electorală constau în constituirea și organizarea activității organelor electorale inferioare, înregistrarea candidaților la funcția de primar, de consilier local, precum și a partici
O ambulanță care se deplasa la un pacient a rămas blocată pe traseu din cauza ghețușului și a fost tractată, însă din nefericire pacientul a decedat.Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 01:12, în proximitatea localității Jora de Jos, din raionul Orhei, susțin sursele PulsMedia.{{865138}}Din cauza ghețușului și a faptului că drumul nu ar fi fost curățat, ambulanța a rămas bloc
Experți: Prețurile la imobile ar putea crește pe termen mediu, însă piața traversează o perioadă de așteptare # Noi.md
Piața imobiliară a intrat într-o fază de așteptare, care va duce la o ajustare a prețurilor, însă fără scăderi dramatice sau creșteri spectaculoase în perioada apropiată. Invitații emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV au afirmat că, în acest moment, așteptările de pe piața imobiliară sînt exagerate atît din perspectiva vînzătorilor, cît și a cumpărătorilor.Prognozele lui Nicolae Ba
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 16 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 17 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,31 lei/litru (-1 ban), iar al motorinei standard – 20,15 lei/litru (-9 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
Primarul capitalei, Ion Ceban, a abordat subiectul găurilor formate pe carosabilul din Chișinău, în urma ninsorilor, ploilor și poleiului din această iarnă. „Avem mai multe defecțiuni pe stratul de carosabil pe străzile care nu au fost reabilitate de 10-15-20 de ani.În același context, condamnăm manipulările precum că defecțiunile ar fi apărut pe drumurile reparate recent. Cele mai mari proble
Anul trecut, instituții medicale din întreaga țară și-au modernizat infrastructura și echipamentul medical, fiind finalizate sau aflate în curs de implementare aproape o sută de proiecte investiționale, selectate prin concurs.Dintre acestea, cca 80 de proiecte se referă la renovarea clădirilor, iar 18 – dotarea cu dispozitive medicale performante, notează Noi.md.În anul 2025, volumul chelt
Tenismanul australian Alex De Minaur, principal favorit al competiției, a triumfat duminică la turneul ATP 500 Rotterdam, obținînd primul său titlu disputat în sală din carieră. În finală, De Minaur l-a învins pe canadianul Felix Auger-Aliassime, al doilea favorit, cu scorul de 6-3, 6-2, potrivit AFP.Jucătorul în vîrstă de 27 de ani a ajuns astfel la 11 titluri în circuitul ATP, cucerind primu
Primăria Chișinău va crea, în scurt timp, Comitetul municipal de planificare, monitorizare și evaluare strategică. Acesta va activa în contextul dezvoltării strategice a Capitalei, inclusiv pentru supravegherea reformei APL și a posibilelor modificări ale granițelor municipiului.{{865168}}Despre acest lucru a informat Primarul General, Ion Ceban, care a precizat că, Comitetul va contribui la d
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), cu sprijinul Guvernul Republicii Moldova și al partenerilor de dezvoltare, anunță relansarea apelurilor de granturi aferente programelor și instrumentelor de suport financiar nerambursabil gestionate de instituție, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.Pentru anul 2026, bugetul total prevăzut pentru instrumen
Centrul Național Anticorupție a prezentat sinteza acțiunilor desfășurate în săptămîna precedentă în domeniul combaterii și prevenirii corupției, precum și în procesul de recuperare a bunurilor infracționale.În perioada de raportare, ofițerii anticorupție au efectuat percheziții în două dosare ce vizează coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a formațiunilor politice. În primul caz, un bă
În ultimele 48 de ore, angajații Inspectoratului General de Carabinieri au intervenit în mai multe situații pentru a oferi sprijin și ajutor celor aflați în situații grele, notează Noi.md.În adiacentul unui centru comercial, carabinierii au observat o minoră care s-a rătăcit de mama sa.{{864629}}Au fost întreprinse imediat măsuri de căutare, iar copilul a fost încredințat în siguranță pări
Un grup de seniori din municipiul Soroca, membri ai clubului de dans „Eleganța vîrstei”, demonstrează săptămînă de săptămînă că pasiunea pentru mișcare nu ține cont de ani.Aceștia se reunesc la Palatul de Cultură pentru sesiuni de mișcare conștientă, dezvoltare fizică și perfecționarea abilităților de dans, îmbinînd distracția cu grija pentru sănătate.{{864751}}Cea care îi ghidează este El
Gorea Iurie, cumătrul lui Andrei Spînu, a fost trimis în judecată într-un dosar de corupție # Noi.md
Gorea Iurie, cumătrul lui Andrei Spînu, reținut în mai 2025 de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii municipiului Bălți într-un dosar de corupere pasivă în circumstanțe agravante, a fost trimis în judecată.Cauza urmează să fie examinată în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, de judecătorul Nicolae Corcea. Prima ședință este programată pentru 4 martie 2026, iar dosaru
Autoritatea Palestiniană, Egiptul și Qatarul au denunțat duminică seara adoptarea de către guvernul israelian a unor noi măsuri funciare care îi consolidează controlul asupra Cisiordaniei, decizia stîrnind temeri cu privire la anexarea teritoriului palestinian ocupat, relatează AFP.La o săptămînă după aprobarea legislației care facilitează achizițiile de terenuri de către coloniști, cabinetul
Fostul președinte al SUA, Barack Obama, a revenit cu explicații după ce o glumă făcută într-un podcast a reaprins speculațiile online despre extratereștri. Acesta a precizat că, în timpul mandatului său, nu a văzut nimic care să indice existența unor vizite sau legături ale acestora cu Pămîntul și a respins ideea că presupuse ființe extraterestre ar fi ascunse la Area 51, baza aeriană din Nevada.
Protest la marginea satului Tocuz: Zeci de șoferi cer reparația drumului spre traseul central # Noi.md
Locuitorii satului Tocuz, din raionul Căușeni, solicită intervenția autorităților pentru repararea celor nouă kilometri de drum care leagă localitatea de traseul central. Oamenii spun că, din cauza noroiului nu pot ieși din sat. {{865059}}Potrivit acestora, porțiunea de drum nu a fost niciodată asfaltată, iar la fiecare ploaie, carosabilul acoperit cu prundiș se transformă în mocirlă. An d
La Conferința de Securitate de la München, viceprim‑ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Regatului Norvegiei, Espen Barth Eide, în cadrul căreia a fost discutată decizia Guvernului norvegian de a deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău.Instituirea unei ambasade rezidente la Chișinău reflectă aprof
Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de judecată, care urma să se desfășoare astăzi, motivele lipsei acestuia fiind de sănătate, notează Noi.md.Administrația Penitenciarului nr. 13, unde este deținut Vlad Plahotniuc, a conformat printr-un document că acesta nu poate fi prezent la ședința de azi, care a fost amînată.{{854767}}Amintim că Vlad Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în
Avertizare pentru pasageri: posibile întîrzieri ale zborurilor din cauza procedurilor de degivrare # Noi.md
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și al codului galben emis pentru aceste zile, administrația Aeroportul Internațional Chișinău informează pasagerii că aeronavele aflate la sol necesită efectuarea procedurii speciale de degivrare (de-icing), o etapă esențială pentru desfășurarea zborurilor în condiții de siguranță.Ca urmare, unele curse aeriene pot înregistra întîrzieri, iar
11:00
O delegație a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Moldova din cadrul Parlamentului Republicii Elene efectuează, în perioada 16–19 februarie, o vizită în Republica Moldova.Pe durata vizitei, oficialii eleni vor avea întrevederi cu Președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu Președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, împreună cu membrii Comisiei și reprezentanți
Există oare extratereștri și de ce-s așa de populare teoriile conspirației? Cum verifici faptele în internet? Cum poți distinge adevărul de ficțiune - și te poți oare baza pe inteligența artificială în asemenea cazuri? Popularul astrofizician american Neil deGrasse Tyson a răspuns la aceste și la alte întrebări. În ultima vreme, am fost chinuit de o singură întrebare: încrederea în informa
Începînd cu primele ore ale dimineții, în capitală, troleibuzele sînt emise deplin pe traseu și circulă în regim obișnuit, notează Noi.md.Î.M. „Regia Transport Electric” Chișinău informează că, pe parcursul nopții, mai multe troleibuze de serviciu au circulat pe anumite trasee, pe itinerare speciale, pentru a preveni formarea depunerilor de gheață pe firele rețelei de contact.{{864768}}Tot
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, notează Noi.md.În urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare înregistrate pe parcursul nopții, a temperaturilor scăzute și a intensificărilor vîntului, partea carosabilă este cu omăt, pe alocuri cu polei și ghețuș.{{864857}}Pentru menținerea cir
„Neamul care-și cîntă dorul” – acesta a fost genericul Salonului Muzical organizat la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, dedicat dinastiei artistice Tălămbuță, una dintre familiile reprezentative pentru cultura muzicală națională.La temelia acestei dinastii se află Ion Tălămbuță, Maestru în Artă și Cavaler al Ordinului „Gloria Muncii”, instrumentist în orchestrele „Fluieraș” și „Folclo
Direcția Generală Educație Tineret și Sport, în colaborare strînsă cu serviciile municipale și implicarea remarcabilă a personalului didactic, continuă eforturile de curățenie și dezăpezire a căilor de acces către instituțiile de învățămînt.Se desfășoară operațiuni de curățare în toate sectoarele capitalei, notează Noi.md.Căile de acces către școli, licee și grădinițe sînt prioritate.P
Temperaturile scăzute pun la grea încercare sănătatea persoanelor cu boli cronice. În ultimele zile, au crescut şi adresările la medicul de familie, iar oamenii se plîng de probleme cardiace, tensiune sau dureri de articulații.La Centrul Medicilor de Familie nr 5 din sectorul Buiucani al capitalei, sînt consultați zilnic în jur de 500 de pacienți. În această perioadă, mulți dintre ei se adrese
Accesul în sediul Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, se va face prin puncte de trecere speciale, dotate cu sisteme de evidentă şi de detectare a metalelor.Începînd de astăzi, accesul în Judecătoria Chişinău, sediul Centru, va fi permis doar prin puncte special amenajate, dotate cu scaner. Iar participanții la proces, vizitatorii, reprezentanții mass-media vor putea intra în baza buletinului
Țara noastră se confruntă cu un deficit acut de specialiști în domeniile geologiei și seismologiei, extrem de importante pentru a evalua riscurile naturale, a gestiona resursele minerale și proteja infrastructura critică.Specialiștii Institutului de Geologie și Seismologie spun că situația se agravează din cauza reducerii ofertei de formare profesională la nivel universitar, de migrarea tineri
Norvegia se menține primul loc în clasamentul pe medalii, la finalul zilei de duminică, a zecea zi a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), cu 12 medalii de aur, 7 de argint și 7 de bronz.Italia se menține pe locul al doilea (8-4-10), iar Statele Unite completează podiumul (5-8-4).Nu mai puțin de 25 țări au cucerit medalii pînă acum, după 68 din cele 116 finale.
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a amînat o vizită prevăzută luni la Abu Dhabi, pe motivul că omologul său din Emiratele Arabe Unite (EAU), Mohammed bin Zayed Al Nahyan, are o 'problemă de sănătate', conform unui mesaj postat duminică pe X de către echipele sale și șters rapid, notează AFP.'Președintele nostru, Recep Tayyip Erdogan, a discutat telefonic cu președintele Emiratelor Arabe U
Șeful Termoelectrica explică de ce moldovenii care închid cazanele ajung să plătească căldura # Noi.md
Directorul general al Termoelectrica, Iurie Rozlovan, a venit cu explicații publice pentru consumatorii care își încălzesc apartamentele cu gaze naturale, dar continuă să primească facturi mari la energia termică, în special în situațiile în care cazanele sînt închise pe perioade îndelungate.Invitat în cadrul emisiunii „Obiectiv comun” de la TVR, Rozlovan a declarat că, potrivit regulamentelor
Condițiile meteorologice nefavorabile din noaptea de 15 spre 16 februarie au provocat deconectări masive de energie electrică la nivel național. Potrivit datelor operative din sectorul energetic, prezentate la ora 07:00, fără electricitate au rămas 40 066 de consumatori.Conform informațiilor oficiale, Premier Energy Distribution a raportat 5 136 de deconectări neprogramate ale consumatorilor s
Serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții pentru deszăpezire și menținerea circulației în siguranță # Noi.md
Serviciile municipale din Chișinău au intervenit pe parcursul nopții pentru prevenirea și combaterea efectelor ninsorilor, în contextul avertizărilor meteorologice emise de autorități. Potrivit responsabililor, echipele au acționat continuu pentru deszăpezirea și menținerea circulației în condiții de siguranță, în condițiile în care vîntul rămîne puternic.Serviciile de întreținere a drumuril
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a slăbit față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el cedat monedei unice europene aproape 2 bani, iar dolarului american – mai mult de 5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 16 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1362 lei pentru un euro (+1,94 bani) și 16,
În urma precipitațiilor sub formă de ninsoare din timpul nopții și a temperaturilor scăzute, pe anumite sectoare ale drumurilor naționale s-au format polei și ghețuș, îngreunînd condițiile de circulație.Echipele de drumari au intervenit pe parcursul nopții și rămîn mobilizate în teren, desfășurînd lucrări de patrulare, deszăpezire și combatere a poleiului. Pentru menținerea traficului în condi
Săptămîna de lucru începe cu o răcire a vremii. Astăzi, în Moldova se așteaptă ninsori.În toată țara se prevede cer variabil.Vîntul va sufla din vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de 0... +2°C.În centru se așteaptă -2...0°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -1... -3°C.
Dumitru Tărăburcă: „Conflictul din jurul bisericii din satul Derenău este o repetiție pentru înghițirea Țării” # Noi.md
Tensiunile din jurul bisericii din satul Dereneu, raionul Călărași, nu reprezintă un episod întîmplător și nici un conflict izolat, ci o măsurare a temperaturii societății, o verificare a capacității sale de rezistență și o repetiție pentru înghițirea țării, unde altarele au devenit prima linie a frontului.Această opinie a fost exprimată de expertul imobiliar, directorul „Societății Evaluatori
Radu Poclitaru: „Baletul clasic s-a născut în Europa, dar acum primele locuri în lume sînt ocupate de reprezentanții Asiei” # Noi.md
Baletul clasic s-a născut în Franța și Italia, urmînd ca apoi să apară multe alte centre în Europa, dar acum la cele mai prestigioase concursuri de balet din lume cîștigă reprezentanții Asiei.Acest lucru a fost subliniat de coreograful, maestrul de balet, regizorul și Artistul Poporului din Moldova, Radu Poсlitaru, în cadrul emisiunii „Главное” cu Artur Efremov, difuzată de postul TVC-21, rela
Dragostea pentru dulciuri copiii o primesc cu laptele mamei. Şi nu este o metaforă: laptele matern are un gust dulce, astfel încît primul gust cu care face cunoştinţă noul-născut şi care îl însoţeşte în primele luni de viaţă este dulce. Zahărul natural are o importanţă mare în viaţa copiilor şi adulţilor, deoarece participă activ la procesele metabolice. Zahărul natural se găsește în astfel de pro
Orice femeie, chiar dacă se simte sănătoasă, indiferent de vîrstă, trebuie să meargă la ginecolog o dată pe an.Este afirmația oncologului-ginecolog Genadi Djuromschi, invitat al emisiunii „Fără cravate” cu Alexandr Stahurski, difuzată de la postul de televiziune N4, relatează Noi.md.El a subliniat că proprietarul unei mașini trebuie să o prezinte o dată pe an pentru inspecție tehnică. La f
Fie că vrem, fie că nu, în interes de serviciu sau în interes personal, interacționăm zilnic cu alți oameni: cu vecinii de bloc, cu vînzătoarea de la pîine, cu membrii familiei, cu prietenii sau colegii de serviciu.Deși nu aspectul fizic ne definește ca oameni, acesta ne poate ajuta să avem încredere în noi sau, dimpotrivă, să ne reducă nivelul de stimă de sine. Comunici cu cei din jur mai ale
Atracția nomazilor digitali poate aduce bugetului Republicii Moldova pînă la 280 de milioane de lei pe an din impozitele pe chirie, consum și impozitul pe venit, informează Logos Press.Potrivit estimărilor guvernului, efectul economic anual al unui nomad digital este de aproximativ 186 de mii de lei. Această sumă include aproximativ 9 mii de lei din impozitul pe chirie (pe baza unui cost mediu
Prim-ministrul ungar a acuzat UE că încearcă să-i submineze autoritatea prin sprijinirea opoziției. Orban a declarat că „teama insinuată în legătură cu Putin” „nu este serioasă” și că Bruxelles-ul este „sursa pericolului imediat”.Prim-ministrul ungar Viktor Orban a atacat din nou Uniunea Europeană. „Trebuie să ne obișnuim cu ideea că cei care iubesc libertatea ar trebui să se teamă de Bruxelle
Numeroase studii ştiinţifice arată că vinul natural, din struguri, are calităţi de care orice om ar trebui să se bucure cît mai des.Strugurii, aromaţi şi plini de vitamine şi minerale, sunt adevărate arme împotriva bolilor şi a îmbătrînirii. In compoziţia strugurilor intră vitaminele A, B1, B2, B6 şi C şi minerale precum potasiu, magneziu, fosfor, calciu şi fier, care energizează întregul orga
Economistul Iurie Rija arată în analiza sa că piața carbamidei din Moldova în 2025 a fost marcată de dependență totală de import, volatilitate accentuată a prețurilor și o concentrare ridicată.În total, în țară au fost importate 48.616 tone de carbamidă în valoare de 431,8 milioane lei, la un preț mediu ponderat de 8.881 lei pe tonă, relatează bani.md.Structura lunară a importurilor a urma
Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, aflat la Bratislava, a dat asigurări că Statele Unite nu doresc o Europă „dependentă” sau „vasală”, la o zi după discursul său de la München, în care a îndemnat europenii să se alăture viziunii lui Donald Trump asupra ordinii mondiale.„Nu vrem ca Europa să fie dependentă, nu cerem ca Europa să fie vasala Statelor Unite”, a declarat el în cadrul unei co
România, împreună cu Chișinăul și Kievul, lucrează la un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, care va facilita schimbul de informații, metodologii și instrumente, avînd scopul de a întări reziliența regională. Anunțul a fost făcut de Dan Cîmpean, directorul Direcției Naționale de Securitate Cibernetică, într-un interviu acordat CaleaEuropeană.ro, la Conferința de Securitate
Societatea occidentală se apropie astăzi de o criză care va duce la schimbări atît în Statele Unite, cît și în țările europene.Această opinie a fost exprimată de analistul politic, expertul militar și fostul șef al serviciului de informații israelian „Nativ”, Yakov Kedmi, într-un interviu acordat unuia dintre canalele de YouTube.Potrivit lui, ceea ce s-a întîmplat în trecut a dus societate
Prețurile la apartamente nu vor scădea în perioada apropiată, a declarat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu.Invitat la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, oficialul a subliniat că inițiativele actuale pentru îmbunătățirea sectorului nu vor aduce rezultate imediate, ci vor avea un impact pe termen mediu.„Din perspectiva timpului nu cred că în 2026-2027, cel
