Cursul valutar BNM pentru 16 februarie
Noi.md, 16 februarie 2026 08:00
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a slăbit față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el cedat monedei unice europene aproape 2 bani, iar dolarului american – mai mult de 5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 16 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1362 lei pentru un euro (+1,94 bani) și 16,
Serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții pentru deszăpezire și menținerea circulației în siguranță # Noi.md
Serviciile municipale din Chișinău au intervenit pe parcursul nopții pentru prevenirea și combaterea efectelor ninsorilor, în contextul avertizărilor meteorologice emise de autorități. Potrivit responsabililor, echipele au acționat continuu pentru deszăpezirea și menținerea circulației în condiții de siguranță, în condițiile în care vîntul rămîne puternic.Serviciile de întreținere a drumuril
În urma precipitațiilor sub formă de ninsoare din timpul nopții și a temperaturilor scăzute, pe anumite sectoare ale drumurilor naționale s-au format polei și ghețuș, îngreunînd condițiile de circulație.Echipele de drumari au intervenit pe parcursul nopții și rămîn mobilizate în teren, desfășurînd lucrări de patrulare, deszăpezire și combatere a poleiului. Pentru menținerea traficului în condi
Săptămîna de lucru începe cu o răcire a vremii. Astăzi, în Moldova se așteaptă ninsori.În toată țara se prevede cer variabil.Vîntul va sufla din vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de 0... +2°C.În centru se așteaptă -2...0°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -1... -3°C.
Dumitru Tărăburcă: „Conflictul din jurul bisericii din satul Derenău este o repetiție pentru înghițirea Țării” # Noi.md
Tensiunile din jurul bisericii din satul Dereneu, raionul Călărași, nu reprezintă un episod întîmplător și nici un conflict izolat, ci o măsurare a temperaturii societății, o verificare a capacității sale de rezistență și o repetiție pentru înghițirea țării, unde altarele au devenit prima linie a frontului.Această opinie a fost exprimată de expertul imobiliar, directorul „Societății Evaluatori
Radu Poclitaru: „Baletul clasic s-a născut în Europa, dar acum primele locuri în lume sînt ocupate de reprezentanții Asiei” # Noi.md
Baletul clasic s-a născut în Franța și Italia, urmînd ca apoi să apară multe alte centre în Europa, dar acum la cele mai prestigioase concursuri de balet din lume cîștigă reprezentanții Asiei.Acest lucru a fost subliniat de coreograful, maestrul de balet, regizorul și Artistul Poporului din Moldova, Radu Poсlitaru, în cadrul emisiunii „Главное” cu Artur Efremov, difuzată de postul TVC-21, rela
Dragostea pentru dulciuri copiii o primesc cu laptele mamei. Şi nu este o metaforă: laptele matern are un gust dulce, astfel încît primul gust cu care face cunoştinţă noul-născut şi care îl însoţeşte în primele luni de viaţă este dulce. Zahărul natural are o importanţă mare în viaţa copiilor şi adulţilor, deoarece participă activ la procesele metabolice. Zahărul natural se găsește în astfel de pro
Orice femeie, chiar dacă se simte sănătoasă, indiferent de vîrstă, trebuie să meargă la ginecolog o dată pe an.Este afirmația oncologului-ginecolog Genadi Djuromschi, invitat al emisiunii „Fără cravate” cu Alexandr Stahurski, difuzată de la postul de televiziune N4, relatează Noi.md.El a subliniat că proprietarul unei mașini trebuie să o prezinte o dată pe an pentru inspecție tehnică. La f
Fie că vrem, fie că nu, în interes de serviciu sau în interes personal, interacționăm zilnic cu alți oameni: cu vecinii de bloc, cu vînzătoarea de la pîine, cu membrii familiei, cu prietenii sau colegii de serviciu.Deși nu aspectul fizic ne definește ca oameni, acesta ne poate ajuta să avem încredere în noi sau, dimpotrivă, să ne reducă nivelul de stimă de sine. Comunici cu cei din jur mai ale
Atracția nomazilor digitali poate aduce bugetului Republicii Moldova pînă la 280 de milioane de lei pe an din impozitele pe chirie, consum și impozitul pe venit, informează Logos Press.Potrivit estimărilor guvernului, efectul economic anual al unui nomad digital este de aproximativ 186 de mii de lei. Această sumă include aproximativ 9 mii de lei din impozitul pe chirie (pe baza unui cost mediu
Prim-ministrul ungar a acuzat UE că încearcă să-i submineze autoritatea prin sprijinirea opoziției. Orban a declarat că „teama insinuată în legătură cu Putin” „nu este serioasă” și că Bruxelles-ul este „sursa pericolului imediat”.Prim-ministrul ungar Viktor Orban a atacat din nou Uniunea Europeană. „Trebuie să ne obișnuim cu ideea că cei care iubesc libertatea ar trebui să se teamă de Bruxelle
Numeroase studii ştiinţifice arată că vinul natural, din struguri, are calităţi de care orice om ar trebui să se bucure cît mai des.Strugurii, aromaţi şi plini de vitamine şi minerale, sunt adevărate arme împotriva bolilor şi a îmbătrînirii. In compoziţia strugurilor intră vitaminele A, B1, B2, B6 şi C şi minerale precum potasiu, magneziu, fosfor, calciu şi fier, care energizează întregul orga
Economistul Iurie Rija arată în analiza sa că piața carbamidei din Moldova în 2025 a fost marcată de dependență totală de import, volatilitate accentuată a prețurilor și o concentrare ridicată.În total, în țară au fost importate 48.616 tone de carbamidă în valoare de 431,8 milioane lei, la un preț mediu ponderat de 8.881 lei pe tonă, relatează bani.md.Structura lunară a importurilor a urma
Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, aflat la Bratislava, a dat asigurări că Statele Unite nu doresc o Europă „dependentă” sau „vasală”, la o zi după discursul său de la München, în care a îndemnat europenii să se alăture viziunii lui Donald Trump asupra ordinii mondiale.„Nu vrem ca Europa să fie dependentă, nu cerem ca Europa să fie vasala Statelor Unite”, a declarat el în cadrul unei co
România, împreună cu Chișinăul și Kievul, lucrează la un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, care va facilita schimbul de informații, metodologii și instrumente, avînd scopul de a întări reziliența regională. Anunțul a fost făcut de Dan Cîmpean, directorul Direcției Naționale de Securitate Cibernetică, într-un interviu acordat CaleaEuropeană.ro, la Conferința de Securitate
Societatea occidentală se apropie astăzi de o criză care va duce la schimbări atît în Statele Unite, cît și în țările europene.Această opinie a fost exprimată de analistul politic, expertul militar și fostul șef al serviciului de informații israelian „Nativ”, Yakov Kedmi, într-un interviu acordat unuia dintre canalele de YouTube.Potrivit lui, ceea ce s-a întîmplat în trecut a dus societate
Prețurile la apartamente nu vor scădea în perioada apropiată, a declarat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu.Invitat la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, oficialul a subliniat că inițiativele actuale pentru îmbunătățirea sectorului nu vor aduce rezultate imediate, ci vor avea un impact pe termen mediu.„Din perspectiva timpului nu cred că în 2026-2027, cel
Consumul de fructe şi legume este strîns legat de nivelul de fericire, arată un studiu al Biroului naţional de cercetări economice din SUA, citat de Science Daily.Studiul, realizat pe un eşantion de 80.000 de persoane, a arătat că oamenii care consumă 7-8 fructe sau legume pe zi sînt, în medie, cu 2,7% mai fericiţi decît ceilalţi.Spre comparaţie, nefumătorii sînt cu numai 1,9% mai fericiţi
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de ploaie și carosabil umed.Pe mai multe sectoare se semnalează ceață, cu vizibilitate redusă. Pe parcursul nopții, temperaturile vor scădea sub pragul de îngheț, favorizînd formarea poleiului și a ghețușului, iar ploile vor trece treptat în lapoviță și ninsoare. În aceste condiții, drumarii recomandă prudență maximă în trafic
Un studiu făcut în SUA estimează că, pînă în anul 2020, bolile de inimă vor fi principala cauză de mortalitate.Peste 25 de milioane de oameni ar putea să moară anual din cauza complicaţiilor la inimă.Deoarece aceste boli au ca principală cauză alimentaţia, specialiștii vă recomandă ce alimente să consumați pentru a vă menține sănătatea inimii.PeşteleAsociaţia Americană pentru Sănăt
Selecționerul Naționalei Moldovei, Lilian Popescu, a oferit o primă reacție după ce tricolorii au aflat că vor juca împotriva Kazahstanului, Slovaciei și Insulelor Feroe în grupa C3 a Ligii Națiunilor:- Este o grupă puternică, dar sîntem pregătiți pentru această provocare. Fiecare echipă are punctele ei forte și trebuie tratată cu maximă seriozitate. Slovacia are experiență și calitate individ
La Chișinău, pe 28 februarie, va avea loc Tîrgul de Primăvară - Festivalul Tradițiilor Chinezești.Mai exact, tîrgul plin de culoare al tradițiilor chinezești, unde oaspeții vor putea descoperi cultura Chinei, este organizat de Institutul Confucius de la ULIM și va avea loc la Palatul Republicii.În cadrul evenimentului, care va începe la ora 11:00, va avea loc un mic concert pregătit de pro
Legătura surprinzătoare dintre consumul de pește și cancerul de piele, conform unui nou studiu # Noi.md
Consumul de pește a fost pentru mult timp considerat un obicei sănătos, dar un nou studiu i-ar putea determina pe oameni să reconsidere această veche idee.Cercetările au descoperit că consumul de pește în cantități mari poate fi legat de riscuri mai mari de cancer de piele, potrivit unui comunicat de presă.„Melanomul este al cincilea cel mai frecvent cancer din S.U.A., iar riscul de a dezv
Asociația Producătorilor de Carne de Porc din Republica Moldova consideră că situația epizootică din țară este "critică și scăpată de sub control" și solicită autorităților să ia măsuri urgente, informează Logos Press.Descoperirea recentă de către primarul și locuitorii satului Serata Rezesti, raionul Leova, a „trei carcase de mistreți în stare avansată de descompunere” a provocat îngrijorare
Mod de preparare:Carnea se taie bucăţele cîte 30-50 g, se sărează, se lasă într-un vas la temperatura camerei pentru 2-3 ore, apoi se acoperă cu un capac şi se pune la rece pentru 24 ore. Carnea se dă prin maşina de tocat, apoi slănina şi usturoiul. În tocătură se adaugă piperul, ardeiul, bicarbonatul de sodiu, apa sau bulionul rece, se amestecă bine şi se pune la rece pentru 3-4 ore. Se demon
Presa din Kazahstan anunță că fundașul În vîrstă de 30 de ani, Artiom Rozgoniuc, al cărui ultim club a fost Zimbru, și-a încheiat cariera din cauza accidentărilor.Conform informațiilor, el a fost nevoit să se retragă din fotbalul profesionist la recomandarea specialiștilor, deoarece suferea în urma leziunilor cronice ale coloanei vertebrale.Conform sursei, în prezent Artiom s-a concentrat
Ministerul Sănătății lansează un nou sistem de monitorizare a stocurilor de medicamente (SIMSM) care va permite urmărirea în timp real a disponibilității medicamentelor în întreaga țară, informează Logos Press.Datele vor fi puse la dispoziția importatorilor, distribuitorilor angro, farmaciilor și furnizorilor de servicii medicale și online. În prezent, nu există un instrument electronic unic p
Bucureștiul conduce Europa în privința prețurilor la energie din cauza Ucrainei și Moldovei # Noi.md
Potrivit indicelui prețurilor la energia electrică pentru gospodării (HEPI) pentru începutul anului 2026, Bucureștiul a urcat pe primul loc în clasamentul capitalelor europene cu cele mai mari prețuri la energia electrică în paritatea puterii de cumpărare (PPP), informează Logos Press.Analiza include 33 de capitale europene, excluzînd Chișinăul și alte cîteva state și teritorii.Comentînd s
Furnizorul de energie electrică „Energocom” a lansat procedura de comercializare a garanțiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile în perioada iulie – decembrie 2025.Termenul limită de depunere este 20 februarie, ora 17:00, scrie radiomoldova.mdPotrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, pot depune ofertele furnizorii de energie electrică c
Sheriff a anunțat transferul a doi jucători moldoveni.Este vorba de mijlocașii Vsevolod Nihaev și Daniel Danu. Jucătorii se pregătesc alături de echipă pentru a doua parte a campionatului.Daniel Danu, în vîrstă de 23 de ani, a evoluat în ultimii ani în România la echipele Chindia T îrgoviște și Olimpia Satu Mare. Crescut la Bălți, el a fost convocat la naționalele Moldovei de toate v îrste
Ce decizie a luat România în ceea ce privește participarea sa la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump? # Noi.md
România, prin președintele Nicușor Dan, va participa la Consiliul Păcii al președintelui american Donald Trump. Anunțul a fost făcut de liderul de la Cotroceni.„Voi participa sǎptǎmîna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzînd invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, scrie tv8.mdRomânia va avea calitate de observator și voi reafirma
Ucraina este pregătită să organizeze alegeri cu condiția unui armistițiu de două luni, a declarat Vladimir Zelenski la Conferința de Securitate de la München.„Dați-ne două luni de armistițiu și vom merge la alegeri. Asta e tot. Dați-ne un armistițiu, dați-ne securitate, infrastructură... avem nevoie de multe zile pentru a ne pregăti”, a spus el, potrivit meduza.io.Potrivit lui Zelenski, St
Iranul și-a exprimat disponibilitatea pentru un acord nuclear cu SUA, dacă sancțiunile vor fi ridicate # Noi.md
Ministrul adjunct de externe iranian, Majid Takht-Ravanchi, a declarat că țara sa este pregătită să facă compromisuri pentru a ajunge la un acord nuclear cu SUA, dacă americanii sînt de acord să discute ridicarea sancțiunilor.Potrivit site-ului eurointegration.com.ua, un oficial iranian a declarat acest lucru într-un interviu acordat pentru BBC.Adjunctul ministrului iranian de externe, Maj
UEFA a stabilit programul meciurilor din Liga Națiunilor.Reamintim, joi seara, la Bruxelles, a avut loc tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor, sezonul 2026/27.Moldova va evolua în grupa C3, unde va avea adversari reprezentativele Kazahstanului, Slovaciei și Insulelor Feroe. Naționala noastră va juca 6 meciuri: 3 acasă și 3 în deplasare.{{864744}}Tricolorii vor debuta în această
Premierul Alexandru Munteanu a adus un omagiu celor peste 12500 de moldoveni, participanți la războiul din Afganistan.Mii de tineri din satele și orașele Moldovei au fost mobilizați de armata sovietică, fiind forțați să lupte într-un conflict străin. 301 din ei nu s-au mai întors acasă, iar alții au fost grav răniți.„Experiența acelor ani ne-a lăsat o lecție clară: războiul nu aduce c îști
Lipsa aproape totală a reprezentanților Europei din negocierile cu Rusia privind pacea este o „mare greșeală”, cu consecințe negative pentru Ucraina.Aceasta a fost declaratia presedintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, la Conferinta de securitate de la München, relateaza RBC-Ucraina, citand EuroNews.„Zelenski a declarat că este o „mare greșeală” faptul că liderii europeni „practic nu sînt p
Igor Dodon: „Sîntem mîndri de istoria noastră, de limba moldovenească și de credința ortodoxă” # Noi.md
Moldovenii sînt mîndri de istoria lor multiseculară, de limba moldovenească și de credința ortodoxă.Este declarația făcută de fostul președinte al Moldovei, președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, care astăzi, de sărbătoarea ortodoxă a Întîmpinării Domnului, a participat la slujba religioasă din satul Dereneu, raionul Călărași.Potrivit acestuia, atîta timp cît există patrioți pr
Moldova și-a încheiat oficial participarea la Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 # Noi.md
Republica Moldova și-a încheiat oficial participarea la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, la care a participat cu o echipă de cinci sportivi.Ultima reprezentantă a țării noastre, care a evoluat la această ediție a Olimpiadei Albe a fost biatlonista Alina Stremous, care a concurat în proba de biathlon pe distanța de sprint 7.5 km, individual feminin. Strem
Poliția din Moldova a anunțat, pe 15 februarie, reținerea, în Chișinău, a unui cetățean străin în vîrstă de 34 de ani, care a amenințat un șofer de taxi cu un pistol.Polițiștii au declarat că, în dimineața zilei de 14 februarie, un șofer de taxi i-a informat că un pasager, pe care îl transporta din sectorul Rîșcani în centru, l-a amenințat cu moartea.Potrivit șoferului, în timpul altercați
Fostul ministru ucrainean al Energiei, Herman Galușcenko, care a demisionat în noiembrie 2025, a fost reținut în noaptea de 15 februarie în timp ce încerca să treacă granița țării.Acest lucru a fost relatat de pravda.com.ua și RBC-Ucraina cu referire la surse, relatează meduza.io.Potrivit informațiilor, Galușcenko a fost dat jos din tren. Sursa publicației clarifică faptul că ofițerii serv
Pensia se acordă la cererea persoanei care a obţinut dreptul la pensie, a tutorelui (curatorului) acesteia sau a reprezentantului desemnat prin procură ori prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice.Actele necesare:1. buletinul de identitate (în original şi copie);{{861841}}2
Portalul Noi.md vă prezintă o nouă serie de fotografii din rubrica „Trecut - prezent”, care demonstrează în mod vizibil cum s-a schimbat orașul Chișinău de-a lungul timpului.La intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Vlaicu Pîrcălab se înalță o clădire elegantă, albă, de coloane turcoaz – impunătoarea. Silueta sa o cunosc toți locuitorii Chișinăului: este un templu al muzicii și al
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei speră că poporul moldovenesc își va apăra identitatea # Noi.md
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei regretă tentativele neîncetate de românizare artificială a Moldovei și speră că poporul moldovenesc își va apăra identitatea.Despre aceasta a declarat viceministrul Afacerilor Externe al Federației Ruse, Mihail Galuzin, într-un interviu acordat agenției de știri TASS.Răspunzînd la întrebarea: cît de reală este perspectiva unirii Moldovei cu România ș
Ucraina propune R. Moldova garanții suplimentare pentru reluarea exportului de carne de pasăre # Noi.md
Ucraina este gata de maximă deschidere și de oferirea unor garanții suplimentare părții moldovenești privind calitatea și siguranța produselor, pentru reluarea cît mai rapidă a livrărilor.Ministrul Economiei, Mediului și Agriculturii al Ucrainei, Oleksii Sobolev, a discutat, în cadrul unei întrevederi cu reprezentanții Ministerului Agriculturii din Republica Moldova și ai Agenției Naționale pe
Ce a discutat Ministrul apărării Anatolie Nosatîi cu omologi din statele partenere la Munchen # Noi.md
Ministrul apărării Anatolie Nosatîi s-a aflat, în perioada 13-14 februarie curent, în Republica Federală Germania, unde a participat la cea de-a 62-a ediție a Conferinței de Securitate de la München.În marja evenimentului, oficialul a avut întrevederi cu mai mulți omologi pentru a aborda stadiul actual al cooperării bilaterale și a identifica noi posibilități de aprofundare a parteneriatelor.
Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis sîmbătă că președintele SUA Donald Trump urmărește o încheiere definitivă a războiului dintre Rusia și Ucraina.Mesajul vine după o întîlnire pe care Rubio a avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, informează CNN, potrivit News.ro.„M-am întîlnit cu președintele ucrainean Volodim
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut întrevederi cu omologi din mai multe state în contextul participării la Conferința de Securitate de la München (MSC).Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale, securitatea regională, parcursul european al Republicii Moldova și extinderea relațiilor economice, informează moldpres.Astfel, vicepremierul Mihai Popșoi a discutat cu omologii săi din
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner și cu secretarul american de stat Marco Rubio înaintea următoarei runde de negocieri trilaterale prevăzute săptămîna viitoare la Geneva, relatează The Guardian.Într-o scurtă declarație pe X, el a spus că au discutat despre unele evoluții în urma întîlnirilor de la Abu Dhabi, dar a menționa
Duminică, 15 februarie, în centrul Chișinăului se filmează un proiect cinematografic, iar traficul este temporar redirecționat.Măsura este valabilă în prima parte a zilei. Informațiile au fost comunicate de întreprinderea „Regia Transport Electric Chișinău” (RTEC) în seara de 14 februarie, scrie newsmaker.md.Reprezentanții RTEC au anunțat redirecționări temporare ale circulației în zona ce
Codul galben de schimbare bruscă a vremii a intrat în vigoare în dimineața zilei de astăzi.În acest context, salvatorii au venit cu mai multe recomandări pentru cetățeni, informează moldpres.Conform avertizării emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, astăzi, pe teritoriul Republicii Moldova se vor înregistra precipitații sub formă de ploaie, cu transformare, spre seară, în lapoviță ș
