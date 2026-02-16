O ucraineancă - prinsă în timp ce conducea cu 200 km/h în Polonia: Se grăbea la manichiură

ProTV.md, 16 februarie 2026 09:30

O ucraineancă - prinsă în timp ce conducea cu 200 km/h în Polonia: Se grăbea la manichiură

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 30 minute
09:30
Mai multe localități din raionul Criuleni - rămase fără energie electrică din cauza lapoviței și vântului. Premier Energy vine cu recomandări ProTV.md
Mai multe localități din raionul Criuleni - rămase fără energie electrică din cauza lapoviței și vântului. Premier Energy vine cu recomandări
09:30
O ucraineancă - prinsă în timp ce conducea cu 200 km/h în Polonia: Se grăbea la manichiură ProTV.md
O ucraineancă - prinsă în timp ce conducea cu 200 km/h în Polonia: Se grăbea la manichiură
09:20
EDEN — spațiul în care îți dorești să trăiești ProTV.md
EDEN — spațiul în care îți dorești să trăiești
09:20
Nixon — investiția care creează viitorul, nu îl urmărește ProTV.md
Nixon — investiția care creează viitorul, nu îl urmărește
Acum o oră
09:10
Peste 40 de mii de consumatori din țară au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteorologice. Anunțul ministrului Energiei ProTV.md
Peste 40 de mii de consumatori din țară au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteorologice. Anunțul ministrului Energiei
09:10
Găsește-ți ritualul de frumusețe perfect la salonul „La Fete”: locul unde profesionalismul întâlnește inovația - VIDEO ProTV.md
Găsește-ți ritualul de frumusețe perfect la salonul „La Fete”: locul unde profesionalismul întâlnește inovația - VIDEO
09:00
UE vrea să reducă dependența de plățile non-europene. Ce este euro digital și cum îl vom folosi ProTV.md
UE vrea să reducă dependența de plățile non-europene. Ce este euro digital și cum îl vom folosi
Acum 2 ore
08:40
Curs valutar BNM pentru 16 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 16 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:30
Atenție, șoferi! Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă în toată țara: Pe alocuri este polei și zăpadă - FOTO ProTV.md
Atenție, șoferi! Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă în toată țara: Pe alocuri este polei și zăpadă - FOTO
08:20
Ninsori în centrul și nordul țării. Ce temperaturi se vor înregistra. Prognoza meteo ProTV.md
Ninsori în centrul și nordul țării. Ce temperaturi se vor înregistra. Prognoza meteo
08:10
Premieră istorică: Armata SUA a transportat pe calea aerului primul microreactor nuclear. Unde a fost livrat dispozitivul ProTV.md
Premieră istorică: Armata SUA a transportat pe calea aerului primul microreactor nuclear. Unde a fost livrat dispozitivul
Acum 12 ore
21:40
Aleksei Navalnîi a murit în închisoare, otrăvit cu toxina unei broaște din Ecuador. Otrava de 200 de ori mai puternică decât morfina - VIDEO ProTV.md
Aleksei Navalnîi a murit în închisoare, otrăvit cu toxina unei broaște din Ecuador. Otrava de 200 de ori mai puternică decât morfina - VIDEO
21:30
Cristiano Ronaldo a marcat pentru Al Nassr la revenirea din grevă. Lusitanul s-a întors în unsprezecele de start, după ce a protestat în ultimele două etape, ajutând la victoria echipei sale - VIDEO ProTV.md
Cristiano Ronaldo a marcat pentru Al Nassr la revenirea din grevă. Lusitanul s-a întors în unsprezecele de start, după ce a protestat în ultimele două etape, ajutând la victoria echipei sale - VIDEO
21:20
După o săptămână cu temperaturi blânde, iarna revine în forță în țară. Din această noapte, vremea se răcește brusc. Ce temperaturi se vor înregistra - VIDEO ProTV.md
După o săptămână cu temperaturi blânde, iarna revine în forță în țară. Din această noapte, vremea se răcește brusc. Ce temperaturi se vor înregistra - VIDEO
20:50
Ucraina. Cinci scenarii pentru pace și război în 2026 și 2027 ProTV.md
Ucraina. Cinci scenarii pentru pace și război în 2026 și 2027
Acum 24 ore
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 15.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 15.02.2026
19:40
S-a încheiat Conferința de Securitate de la München: Războiul din Ucraina și relația dintre Europa și Statele Unite au dominat agenda reuniunii - VIDEO ProTV.md
S-a încheiat Conferința de Securitate de la München: Războiul din Ucraina și relația dintre Europa și Statele Unite au dominat agenda reuniunii - VIDEO
19:40
Cel mai celebru motan din lume, Larry, șeful vânătorilor de șoareci de la reședința premierilor britanici, marchează 15 ani de când a fost adoptat - VIDEO ProTV.md
Cel mai celebru motan din lume, Larry, șeful vânătorilor de șoareci de la reședința premierilor britanici, marchează 15 ani de când a fost adoptat - VIDEO
19:40
Unde e Putin? Președintele rus e „dispărut” de 10 zile, fără explicații ProTV.md
Unde e Putin? Președintele rus e „dispărut” de 10 zile, fără explicații
19:30
Parlamentul portughez a aprobat, în primă lectură, un proiect de lege care interzice conturile online pentru copiii de până la 13 ani ProTV.md
Parlamentul portughez a aprobat, în primă lectură, un proiect de lege care interzice conturile online pentru copiii de până la 13 ani
19:30
Real Madrid defilează pe Bernabeu și urcă pe primul loc în campionatul Spaniei. Galacticii au bifat aseară a opta victorie consecutivă în La Liga - VIDEO ProTV.md
Real Madrid defilează pe Bernabeu și urcă pe primul loc în campionatul Spaniei. Galacticii au bifat aseară a opta victorie consecutivă în La Liga - VIDEO
19:20
Expoziția „Fabricat în Moldova” a avut loc în acest weekend la Moldexpo: Ce au putut gusta și procura vizitatorii - VIDEO ProTV.md
Expoziția „Fabricat în Moldova” a avut loc în acest weekend la Moldexpo: Ce au putut gusta și procura vizitatorii - VIDEO
19:10
Căutările unui băiețel de trei ani dat dispărut au luat o întorsătură neașteptată, după ce un câine i-a ghidat pe polițiști direct la copil - VIDEO ProTV.md
Căutările unui băiețel de trei ani dat dispărut au luat o întorsătură neașteptată, după ce un câine i-a ghidat pe polițiști direct la copil - VIDEO
19:10
Principalii favoriți se vor duela într-o finală sută la sută americană, la turneul Dallas Open. Cu trofeul pe masă, Taylor Fritz va juca împotriva lui Ben Shelton - VIDEO ProTV.md
Principalii favoriți se vor duela într-o finală sută la sută americană, la turneul Dallas Open. Cu trofeul pe masă, Taylor Fritz va juca împotriva lui Ben Shelton - VIDEO
19:00
Primul mare festival internaţional de film al anului a început la Berlin. Pamela Anderson, Dua Lipa și logodnicul ei sunt o parte dintre vedetele care au strălucit pe covorul roșu - VIDEO ProTV.md
Primul mare festival internaţional de film al anului a început la Berlin. Pamela Anderson, Dua Lipa și logodnicul ei sunt o parte dintre vedetele care au strălucit pe covorul roșu - VIDEO
18:50
Atenție, călători: S-au format ambuteiaje la ieșirea din țară, la vama Sculeni. Recomandările IGPF - FOTO ProTV.md
Atenție, călători: S-au format ambuteiaje la ieșirea din țară, la vama Sculeni. Recomandările IGPF - FOTO
18:40
După o săptămână cu temperaturi blânde, iarna revine în forță în țară. Din această noapte, vremea se răcește brusc. Ce temperaturi se vor înregistra ProTV.md
După o săptămână cu temperaturi blânde, iarna revine în forță în țară. Din această noapte, vremea se răcește brusc. Ce temperaturi se vor înregistra
18:30
Se schimbă sau nu impozitele pe bunurile imobile în acest an? Explicațiile autorităților - VIDEO ProTV.md
Se schimbă sau nu impozitele pe bunurile imobile în acest an? Explicațiile autorităților - VIDEO
18:20
Austriaca Janine Flock a câștigat competiția feminină de skeleton, gestionând magistral cele 4 manșe. Este prima medalie de aur olimpică în această disciplină pentru Austria - VIDEO ProTV.md
Austriaca Janine Flock a câștigat competiția feminină de skeleton, gestionând magistral cele 4 manșe. Este prima medalie de aur olimpică în această disciplină pentru Austria - VIDEO
18:20
Karolina Muchova a câștigat cel mai important titlu din carieră. Tenismena a cucerit prima sa coroană WTA 1000 cu o victorie superbă la Doha - VIDEO ProTV.md
Karolina Muchova a câștigat cel mai important titlu din carieră. Tenismena a cucerit prima sa coroană WTA 1000 cu o victorie superbă la Doha - VIDEO
18:10
În proba de patinaj viteză, Jordan Stolz a avut parte de o zi de vis. Americanul a fost imperial pe distanța de 500 metri, stabilind și un record olimpic - VIDEO ProTV.md
În proba de patinaj viteză, Jordan Stolz a avut parte de o zi de vis. Americanul a fost imperial pe distanța de 500 metri, stabilind și un record olimpic - VIDEO
18:00
Zelenski anunță că Ucraina va primi în următoarele 10 zile noi ajutoare militare şi energetice de la aliații europeni ProTV.md
Zelenski anunță că Ucraina va primi în următoarele 10 zile noi ajutoare militare şi energetice de la aliații europeni
18:00
Moment istoric la Jocurile Olimpice de iarnă. Lucas Pinheiro Braathen a devenit primul sportiv din Brazilia care cucerește o medalie la o ediție a Olimpiadei de iarnă - VIDEO ProTV.md
Moment istoric la Jocurile Olimpice de iarnă. Lucas Pinheiro Braathen a devenit primul sportiv din Brazilia care cucerește o medalie la o ediție a Olimpiadei de iarnă - VIDEO
17:20
Norvegia domină această Olimpiadă de iarnă, adunând 10 medalii de aur după primele 8 zile de concurs. Echipa Norvegiei a triumfat și la ștafeta feminină de schi fond - VIDEO ProTV.md
Norvegia domină această Olimpiadă de iarnă, adunând 10 medalii de aur după primele 8 zile de concurs. Echipa Norvegiei a triumfat și la ștafeta feminină de schi fond - VIDEO
17:20
Poziția SUA privind acuzațiile legate de otrăvirea lui Navalnîi: „Este un raport tulburător” ProTV.md
Poziția SUA privind acuzațiile legate de otrăvirea lui Navalnîi: „Este un raport tulburător”
17:10
De Ziua Internațională a copilului bolnav de cancer, micii luptători ne oferă o lecție de curaj si putere. Cum își petrec timpul la spitalul care le-a devenit a doua casă, grădiniță și școală - VIDEO ProTV.md
De Ziua Internațională a copilului bolnav de cancer, micii luptători ne oferă o lecție de curaj si putere. Cum își petrec timpul la spitalul care le-a devenit a doua casă, grădiniță și școală - VIDEO
17:00
Slovenul Domen Prevc a cucerit medalia de aur în proba individuală de sărituri cu schiurile pe trambulina mare - VIDEO ProTV.md
Slovenul Domen Prevc a cucerit medalia de aur în proba individuală de sărituri cu schiurile pe trambulina mare - VIDEO
16:50
SUA se confruntă cu al treilea shutdown din mandatul lui Trump. De această dată,va rămas fără finanțare și a trimis acasă mii de angajați - VIDEO ProTV.md
SUA se confruntă cu al treilea shutdown din mandatul lui Trump. De această dată,va rămas fără finanțare și a trimis acasă mii de angajați - VIDEO
16:50
Inter a câștigat dramatic derby-ul cu Juventus, într-un meci cu de toate - VIDEO ProTV.md
Inter a câștigat dramatic derby-ul cu Juventus, într-un meci cu de toate - VIDEO
16:40
Jaf mai puțin obișnuit în Turcia. Un bărbat a spart un magazin de bijuterii cu un motostivuitor și a fugit călare pe măgar - VIDEO ProTV.md
Jaf mai puțin obișnuit în Turcia. Un bărbat a spart un magazin de bijuterii cu un motostivuitor și a fugit călare pe măgar - VIDEO
15:30
Giorgia Meloni anunță că Italia probabil va participa la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump ProTV.md
Giorgia Meloni anunță că Italia probabil va participa la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump
15:10
Fostul ministru al energiei din Ucraina, reținut în timp ce încerca să părăsească țara. E implicat în scandalul de corupție „Midas” ProTV.md
Fostul ministru al energiei din Ucraina, reținut în timp ce încerca să părăsească țara. E implicat în scandalul de corupție „Midas”
14:30
Iranul vrea un acord nuclear cu SUA, dar pune condiția ridicării sancțiunilor. „Sunt sigur că vom fi pe calea cea bună” ProTV.md
Iranul vrea un acord nuclear cu SUA, dar pune condiția ridicării sancțiunilor. „Sunt sigur că vom fi pe calea cea bună”
14:20
Clipe de groază pentru un taximetrist din capitală: Un pasager ar fi scos o armă și l-ar fi amenințat cu moartea. Detaliile poliției - VIDEO ProTV.md
Clipe de groază pentru un taximetrist din capitală: Un pasager ar fi scos o armă și l-ar fi amenințat cu moartea. Detaliile poliției - VIDEO
13:50
Atenție, cetățeni. Ar putea apărea avarii la rețelele electrice din cauza condițiilor meteorologice. Premier Energy vine cu recomandări ProTV.md
Atenție, cetățeni. Ar putea apărea avarii la rețelele electrice din cauza condițiilor meteorologice. Premier Energy vine cu recomandări
13:40
Kaja Kallas respinge criticile americane la adresa UE: Să ne concentrăm pe amenințarea Rusiei pentru democrațiile noastre ProTV.md
Kaja Kallas respinge criticile americane la adresa UE: Să ne concentrăm pe amenințarea Rusiei pentru democrațiile noastre
13:20
Trei însoțitori de zbor au ajuns la spital după ce un pasager le-a oferit bomboane cu canabis. „Simptomele s-au agravat” ProTV.md
Trei însoțitori de zbor au ajuns la spital după ce un pasager le-a oferit bomboane cu canabis. „Simptomele s-au agravat”
12:50
Imagini cu impact emoțional. Un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate din brațele mamei, într-un supermarket din Bergamo - VIDEO ProTV.md
Imagini cu impact emoțional. Un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate din brațele mamei, într-un supermarket din Bergamo - VIDEO
12:40
Clipe de groază pentru un taximetrist din capitală: Un pasagerul ar fi scos o armă și l-ar fi amenințat cu moartea. Detaliile poliției - VIDEO ProTV.md
Clipe de groază pentru un taximetrist din capitală: Un pasagerul ar fi scos o armă și l-ar fi amenințat cu moartea. Detaliile poliției - VIDEO
12:40
Zelenski avertizează: Europa nu se poate ascunde la nesfârșit în spatele Ucrainei. Putin, un sclav al războiului ProTV.md
Zelenski avertizează: Europa nu se poate ascunde la nesfârșit în spatele Ucrainei. Putin, un sclav al războiului
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.