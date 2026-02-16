Peste 40 de mii de consumatori, fără curent electric din cauza ninsorilor
Veridica.md, 16 februarie 2026 09:20
Avariile în rețelele de distribuție au fost înregistrate în mai multe raioane, ca urmare a ninsorilor și a condițiilor meteo nefavorabile.
Acum 30 minute
09:20
Acum 24 ore
15:50
Anchetatorii anticorupție din Ucraina l-au arestat pe fostul ministru al Energiei, Gherman Galușcenko # Veridica.md
Omul demisionase în urma demantelării unei vaste rețele de spălare de bani.
15:40
Invadatorii s-ar apropia de orașul Sloviansk.
15:20
Washingtonul presează Teheranul să încheie un acord vizând în special limitarea programului său nuclear.
Ieri
19:00
Președinta Maia Sandu a continuat la München discuțiile despre securitatea Republicii Moldova.
18:20
Duminică, pe întreg teritoriul R. Moldova vor cădea precipitații sub formă de ploaie, spre seară cu transformare în lapoviță și ninsoare.
18:00
Prima reuniune a Consiliului de experți de pe lângă Comisia pentru integrare europeană # Veridica.md
În cadrul reuniunii a fost lansată platforma de cooperare cu societatea civilă.
17:40
Guvernul de la București salută preluarea Portului Internațional Liber Giurgiulești de către Portul Constanța # Veridica.md
La Giurgiulești funcționează două entități de infrastructură portuară: Portul Internațional Liber de la Giurgiulești care aparține BERD și Portul de Stat, care este în proprietatea statului R. Moldova.
17:00
Cinci țări occidentale se declară convinse că liderul opoziției ruse Aleksei Navalnîi a fost otrăvit cu o toxină letală # Veridica.md
Activist anticorupție carismatic și adversar ferm al invaziei rusești din Ucraina, omul a murit la vârsta de 47 de ani.
16:00
Premierul conservator ungar, Viktor Orban, atacă vehement ceea ce numește „organizațiile pseudo-societății civile, jurnaliștii, judecătorii și politicienii” vânduți # Veridica.md
El l-a prezentat pe principalul său adversar politic, Peter Magyar, liderul formațiunii de opoziție Tisza, drept „o marionetă a Bruxellesului”, susținută de corporații multinaționale.
12:40
Premierul Ilie Bolojan afirmă că ajutorul pe care România l-a acordat, anul trecut, Ucrainei vecine a fost în jur de 50 de milioane de euro # Veridica.md
Presa l-a întrebat cât a contribuit acesta la deficitul bugetar.
12:10
Se recomandă participanţilor la trafic să utilizeze toate punctele de trecere a frontierei deschise în regim internaţional.
11:50
El acuză ineficiența ONU.
11:10
Tranzacţia contribuie la consolidarea Parteneriatului strategic dintre România şi Republica Moldova, stimulând relaţiile economice şi comerciale dintre cele două state.
10:40
În cadrul formatului „Triunghiul Odesa”, miniștrii de externe ai celor trei țări au discutat despre securitate energetică, conectivitate regională și combaterea dezinformării.
10:30
Conspirația Gates-Epstein și pandemia - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi # Veridica.md
Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi
10:10
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.
10:00
Cetăţenii români pot solicita asistenţă la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia.
09:50
Un deces și trei răniți și în regiunea Zaporojie.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Agenţia de evaluare financiară Fitch a menţinut ratingul suveran al României la BBB minus, cu perspectivă negativă # Veridica.md
Bugetul pentru acest an încă nu este aprobat.
13 februarie 2026
19:20
Maia Sandu avertizează la München asupra „războiului cognitiv” purtat de Rusia împotriva R. Moldova # Veridica.md
Republica Moldova a fost supusă tuturor formelor de război hibrid din partea Rusiei, inclusiv unui miliard de atacuri cibernetice într-o singură zi, a declarat președinta Maia Sandu, avertizând că manipularea informațională este cea mai mare amenințare la adresa democrației.
18:40
Securitate, reziliență și aderare la UE – agenda șefei statului la Conferința de Securitate.
15:40
Fotbal: Suedia, Polonia și Bosnia sunt adversarele României în viitoarea ediție a Ligii Națiunilor # Veridica.md
Republica Moldova va întâlni Kazahstan, Slovacia și Insulele Feroe.
15:30
De indexare vor beneficia peste 665.000 de persoane.
15:10
Modificările la Codul Penal care incriminează persecuția, inclusiv în mediul online, intră în vigoare la 14 februarie.
14:50
Politicienii se ceartă.
14:30
Vicepremierul Cristina Gherasimov, a participat la Conferința dedicată Extinderii Uniunii Europene în Estonia # Veridica.md
Ea a subliniat că țara continuă să investească în pregătirea instituțiilor pentru aderarea la UE, fiind apreciată ca exemplu de stat candidat.
12:30
DEZINFORMARE: Bill Gates și Jeffrey Epstein au discutat despre „modelarea pandemiei” încă înainte de COVID-19 # Veridica.md
Pandemia de covid ar fi fost „modelată” de Bill Gates și Jeffrey Epstein cu mult timp înainte de a începe, scrie Gagauznews.
12:10
Basarabia Profundă: Cazul preotului „dizident” la români, verigă în spionajul sovietic în Balcani # Veridica.md
Protoiereul Misail Chirița, parohul bisericii din Pitușca, Călărași, s-a opus vehement unirii Basarabiei cu România, a organizat o rebeliune amplă „a pitușcanilor”, în 1930, împotriva trecerii la calendarul corectat, gregorian. Iertat de autoritățile române, în iunie 1940, a fost denunțătorul militantului național, preotul Alexandru Baltaga (canonizat recent de Biserica Ortodoxă Română –n.a.), și și-a îndemnat enoriașii să întâmpine Armata Roșie cu pâine și sare. După instaurarea regimului sovietic, a fost arestat și eliberat în schimbul colaborării sale pentru consolidarea autorității Bisericii Ortodoxe Ruse în Basarabia și al serviciului fiului său, Varlaam Chirița, pentru spionajul sovietic în Bulgaria.
11:30
Republica Moldova, reprezentată de președinta Sandu și ministrul Apărării Nosatîi, la forumul global de securitate # Veridica.md
La München, Maia Sandu și Anatolie Nosatîi vor avea întrevederi cu lideri internaționali și vor participa la paneluri privind cooperarea în domeniul securității și consolidarea rezilienței regionale.
11:10
Portul Constanţa a anunțat investiții semnificative pentru modernizarea și extinderea infrastructurii portuare.
10:50
Situația din Dereneu, Călărași, a degenerat în violențe în urma acțiunilor organizate de primarul localității, socialistul Vasile Revenco, co-acționar al Piaței agricole angro „Revenco” de pe strada Calea Basarabiei din Chișinău, și episcopul de Ungheni și Nisporeni, Petru, din cadrul Mitropoliei Moldovei (patriarhia Rusă).
10:20
Rusia a lansat, în ultimele zile, sute de drone și rachete asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.
10:20
Alexandru Harea, cu peste 20 de ani de experiență în Ministerul Apărării și participări în misiuni ONU în Coasta de Fildeș și Siria, preia conducerea Serviciului de Protecție și Pază de Stat.
09:50
Presa de la Chișinău scrie că acesta s-ar fi sinucis.
08:50
Peste 50 de șefi de stat și de guvern au confirmat participarea la cea de-a 62-a ediție a evenimentului.
12 februarie 2026
18:50
Opoziția parlamentară a criticat proiectul.
18:20
Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, urmează să fie audiată în Parlament în legătură cu situația traficului de droguri pe teritoriul R. Moldova.
17:10
Plahotniuc a cerut amânarea declarațiilor din motive de sănătate, în dosarul „Frauda bancară” # Veridica.md
Procurorii consideră că că cererea este neîntemeiată.
16:40
Viceperim-ministra pentru Integrare Europeană Cristina Gherasimov se va afla, pe 12 și 13 februarie, într-o vizită de lucru la Tallinn, în Estonia.
15:40
Reza Pahlavi promite să lupte „pentru a aduce democrația în Iran, fie că va fi o republică sau o monarhie constituțională”.
13:40
Peste 500 de copii refugiaţi din Ucraina învață românește în școli din Republica Moldova # Veridica.md
Scopul e facilitarea integrării lor lingvistice şi educaţionale.
13:20
Vor munci roboții în locul nostru și vom primi un venit minim garantat sau vom deveni sclavii inteligenței artificiale (IA)? Vor face roboții artă, iar noi — curățenie? Pentru o perspectivă despre cum se văd lucrurile din interiorul industriei, am apelat la Alexandru Voica, român stabilit în Anglia, care a început ca inginer, participând la elaborarea chipurilor instalate în bazele de date folosite în IA, iar acum a trecut la comunicare și guvernanță corporativă.
13:10
Consiliul Judeţean Maramureş din România anunță că va sprijini raionul Sîngerei din Republica Moldova în întocmirea documentaţiilor tehnice pentru accesarea de fonduri europene # Veridica.md
Camera de Comerţ şi Industrie din județ invită anual firme din Republica Moldova să participe la cel mai important târg economic din nord-vestul Românei.
13:00
Vladislav Gheraskevici a refuzat să renunţe la casca imprimată cu chipurile mai multor sportivi ucraineni ucişi în atacurile Rusiei.
12:20
Ieșirea din CSI, masa rotundă cu participarea politicienilor pro-Kremlin și problemele războiului informațional # Veridica.md
Discuția privind decizia autorităților din Republica Moldova de a ieși din CSI, masa rotundă cu participarea politicienilor pro-Kremlin la Comrat și problemele războiului informațional în țara noastră – acestea sunt temele care au fost discutate în mass-media din regiunea găgăuză în ultima săptămână.
12:10
Agenda cuprinde teme precum întărirea industriei europene şi construirea autonomiei strategice, reducerea birocraţiei şi a barierelor naţionale, simplificarea legislaţiei.
11:50
România subliniază relevanţa strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea Alianței.
11:30
Câştigul salarial mediu net în România a echivalat cu circa 1.200 de euro în decembrie 2025 # Veridica.md
Valorile cele mai mari s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale.
11:30
Locuitorii municipiului Bălți vor plăti, însă, mai mult pentru încălzire.
