Reuniune trilaterală R. Moldova–România–Ucraina la München

Veridica.md, 14 februarie 2026 10:40

În cadrul formatului „Triunghiul Odesa”, miniștrii de externe ai celor trei țări au discutat despre securitate energetică, conectivitate regională și combaterea dezinformării.

Acum 30 minute
10:40
10:30
Conspirația Gates-Epstein și pandemia - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi Veridica.md
Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi
Acum o oră
10:10
Verificat - Moldova 1, Ediția din 13 februarie 2026 Veridica.md
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.
10:00
Cod roşu de vânt puternic în Spania Veridica.md
Cetăţenii români pot solicita asistenţă la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia.
Acum 2 ore
09:50
Război în Ucraina: o femeie ucisă la Odesa Veridica.md
Un deces și trei răniți și în regiunea Zaporojie.
09:20
Agenţia de evaluare financiară Fitch a menţinut ratingul suveran al României la BBB minus, cu perspectivă negativă Veridica.md
Bugetul pentru acest an încă nu este aprobat.
Acum 24 ore
19:20
Maia Sandu avertizează la München asupra „războiului cognitiv” purtat de Rusia împotriva R. Moldova Veridica.md
Republica Moldova a fost supusă tuturor formelor de război hibrid din partea Rusiei, inclusiv unui miliard de atacuri cibernetice într-o singură zi, a declarat președinta Maia Sandu, avertizând că manipularea informațională este cea mai mare amenințare la adresa democrației.
18:40
Maia Sandu, întrevederi cu lideri din SUA și NATO în marja Conferinței de la München Veridica.md
Securitate, reziliență și aderare la UE – agenda șefei statului la Conferința de Securitate.
15:40
Fotbal: Suedia, Polonia și Bosnia sunt adversarele României în viitoarea ediție a Ligii Națiunilor Veridica.md
Republica Moldova va întâlni Kazahstan, Slovacia și Insulele Feroe.
15:30
Pensiile vor fi indexate cu 6% din aprilie 2026 Veridica.md
De indexare vor beneficia peste 665.000 de persoane.
15:10
Hărțuirea online va fi pedepsită penal în R. Moldova Veridica.md
Modificările la Codul Penal care incriminează persecuția, inclusiv în mediul online, intră în vigoare la 14 februarie.
14:50
Economia românească, în recesiune tehnică Veridica.md
Politicienii se ceartă.
14:30
Vicepremierul Cristina Gherasimov, a participat la Conferința dedicată Extinderii Uniunii Europene în Estonia Veridica.md
Ea a subliniat că țara continuă să investească în pregătirea instituțiilor pentru aderarea la UE, fiind apreciată ca exemplu de stat candidat.
12:30
DEZINFORMARE: Bill Gates și Jeffrey Epstein au discutat despre „modelarea pandemiei” încă înainte de COVID-19 Veridica.md
Pandemia de covid ar fi fost „modelată” de Bill Gates și Jeffrey Epstein cu mult timp înainte de a începe, scrie Gagauznews.
12:10
Basarabia Profundă: Cazul preotului „dizident” la români, verigă în spionajul sovietic în Balcani Veridica.md
Protoiereul Misail Chirița, parohul bisericii din Pitușca, Călărași, s-a opus vehement unirii Basarabiei cu România, a organizat o rebeliune amplă „a pitușcanilor”, în 1930, împotriva trecerii la calendarul corectat, gregorian. Iertat de autoritățile române, în iunie 1940, a fost denunțătorul militantului național, preotul Alexandru Baltaga (canonizat recent de Biserica Ortodoxă Română –n.a.), și și-a îndemnat enoriașii să întâmpine Armata Roșie cu pâine și sare. După instaurarea regimului sovietic, a fost arestat și eliberat în schimbul colaborării sale pentru consolidarea autorității Bisericii Ortodoxe Ruse în Basarabia și al serviciului fiului său, Varlaam Chirița, pentru spionajul sovietic în Bulgaria.
11:30
Republica Moldova, reprezentată de președinta Sandu și ministrul Apărării Nosatîi, la forumul global de securitate Veridica.md
La München, Maia Sandu și Anatolie Nosatîi vor avea întrevederi cu lideri internaționali și vor participa la paneluri privind cooperarea în domeniul securității și consolidarea rezilienței regionale.
11:10
România finalizează achiziția portului Giurgiulești de la BERD Veridica.md
Portul Constanţa a anunțat investiții semnificative pentru modernizarea și extinderea infrastructurii portuare.
Ieri
10:50
Scandalul legat de biserica din Dereneu, departe de a fi încheiat Veridica.md
Situația din Dereneu, Călărași, a degenerat în violențe în urma acțiunilor organizate de primarul localității, socialistul Vasile Revenco, co-acționar al Piaței agricole angro „Revenco” de pe strada Calea Basarabiei din Chișinău, și episcopul de Ungheni și Nisporeni, Petru, din cadrul Mitropoliei Moldovei (patriarhia Rusă).
10:20
Zelenski cere europenilor să accelereze livrarea muniției pentru apărarea antiaeriană Veridica.md
Rusia a lansat, în ultimele zile, sute de drone și rachete asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.
10:20
Maia Sandu a numit un nou șef la SPP Veridica.md
Alexandru Harea, cu peste 20 de ani de experiență în Ministerul Apărării și participări în misiuni ONU în Coasta de Fildeș și Siria, preia conducerea Serviciului de Protecție și Pază de Stat.
09:50
Militar al Armatei Naționale s-a împușcat cu arma din dotare Veridica.md
Presa de la Chișinău scrie că acesta s-ar fi sinucis.
08:50
Astăzi începe Conferința de Securitate de la Munchen Veridica.md
Peste 50 de șefi de stat și de guvern au confirmat participarea la cea de-a 62-a ediție a evenimentului.
12 februarie 2026
18:50
Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Codului Educației Veridica.md
Opoziția parlamentară a criticat proiectul.
18:20
Parlamentul va organiza audieri privind situația traficului de droguri Veridica.md
Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, urmează să fie audiată în Parlament în legătură cu situația traficului de droguri pe teritoriul R. Moldova.
17:10
Plahotniuc a cerut amânarea declarațiilor din motive de sănătate, în dosarul „Frauda bancară” Veridica.md
Procurorii consideră că că cererea este neîntemeiată.
16:40
Cristina Gherasimov participă la Conferința dedicată Extinderii UE Veridica.md
Viceperim-ministra pentru Integrare Europeană Cristina Gherasimov se va afla, pe 12 și 13 februarie, într-o vizită de lucru la Tallinn, în Estonia.
15:40
Fiul ultimului șah al Iranului cere un atac militar împotriva regimului de la Teheran Veridica.md
Reza Pahlavi promite să lupte „pentru a aduce democrația în Iran, fie că va fi o republică sau o monarhie constituțională”.
13:40
Peste 500 de copii refugiaţi din Ucraina învață românește în școli din Republica Moldova Veridica.md
Scopul e facilitarea integrării lor lingvistice şi educaţionale.
13:20
Alexandru Voica: Inteligența Artificială între sceptici, entuziaști și profitori Veridica.md
Vor munci roboții în locul nostru și vom primi un venit minim garantat sau vom deveni sclavii inteligenței artificiale (IA)? Vor face roboții artă, iar noi — curățenie? Pentru o perspectivă despre cum se văd lucrurile din interiorul industriei, am apelat la Alexandru Voica, român stabilit în Anglia, care a început ca inginer, participând la elaborarea chipurilor instalate în bazele de date folosite în IA, iar acum a trecut la comunicare și guvernanță corporativă.
13:10
Consiliul Judeţean Maramureş din România anunță că va sprijini raionul Sîngerei din Republica Moldova în întocmirea documentaţiilor tehnice pentru accesarea de fonduri europene Veridica.md
Camera de Comerţ şi Industrie din județ invită anual firme din Republica Moldova să participe la cel mai important târg economic din nord-vestul Românei.
13:00
Sportiv ucrainean, descalificat de la JO de la Milano - Cortina Veridica.md
Vladislav Gheraskevici a refuzat să renunţe la casca imprimată cu chipurile mai multor sportivi ucraineni ucişi în atacurile Rusiei.
12:20
Ieșirea din CSI, masa rotundă cu participarea politicienilor pro-Kremlin și problemele războiului informațional Veridica.md
Discuția privind decizia autorităților din Republica Moldova de a ieși din CSI, masa rotundă cu participarea politicienilor pro-Kremlin la Comrat și problemele războiului informațional în țara noastră – acestea sunt temele care au fost discutate în mass-media din regiunea găgăuză în ultima săptămână.
12:10
Summit informal al Uniunii Europene Veridica.md
Agenda cuprinde teme precum întărirea industriei europene şi construirea autonomiei strategice, reducerea birocraţiei şi a barierelor naţionale, simplificarea legislaţiei.
11:50
Reuniune a miniștrilor Apărării din ţările membre NATO Veridica.md
România subliniază relevanţa strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea Alianței.
11:30
Câştigul salarial mediu net în România a echivalat cu circa 1.200 de euro în decembrie 2025 Veridica.md
Valorile cele mai mari s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale.
11:30
Căldura în Chișinău se ieftinește Veridica.md
Locuitorii municipiului Bălți vor plăti, însă, mai mult pentru încălzire.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Ministerul Energiei a prezentat experților Fitch Ratings reformele și perspectivele de investiții din sectorul energetic al R. Moldova Veridica.md
Secretarele de stat Carolina Novac și Cristina Pereteatcu au avut o ședință de lucru cu experții agenției internaționale de rating Fitch Ratings, în contextul procesului de evaluare pentru stabilirea ratingului de țară - un indicator esențial pentru credibilitatea economică pentru atragerea investițiilor strategice.
09:30
Maia Sandu va participa la Conferința de Securitate de la München Veridica.md
Șefa statului va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți oficiali și va participa la un panel de discuții dedicat prevenirii și combaterii amenințărilor hibride.
08:40
Grevă de proporţii a angajaţilor companiei Lufthansa Veridica.md
Protestul va afecta inclusiv planurile de zbor ale participanţilor la Conferința anuală de securitate de la München.
08:10
Aeroport internațional din SUA, blocat de dronele unui cartel mexican Veridica.md
Surse credibile spun că incidentul se datorează unei neînţelegeri între Pentagon şi Administrația Federală a Aviației.
07:50
SUA îşi vor achita datoriile către ONU, &#34;în câteva săptămâni&#34; Veridica.md
Washingtonul datorează organizaţiei mondiale, şi organismelor acesteia din care încă mai face parte, aproximativ patru miliarde de dolari.
07:30
Albin Kurti, confirmat premier al Kosovo Veridica.md
Acesta a reușit să construiască o majoritate parlamentară cu sprijinul reprezentanţilor minorităților.
07:10
Trump organizează un summit cu lideri din America Latină Veridica.md
Acesta va avea loc la Miami, pe 7 martie 2026.
11 februarie 2026
20:10
Vicepremierul pentru reintegrare: Suntem pe ultima sută de metri pentru crearea unui fond de convergență pentru apropierea celor două maluri ale Nistrului Veridica.md
Valeriu Chiveri a mai spus că procesul de reintegrare teritorială a R. Moldova trebuie să fie unul distinct de cel de integrare europeană. El a explicat că procesul de reintegrare poate fi afectat de factori externi.
19:50
Atac în plină zi al forțelor ruse asupra vestului Ucrainei Veridica.md
Apărarea antiaeriană ucraineană a distrus două rachete hipersonice Kinjal, lansate asupra orașului Liov.
17:20
Basarabeanul Grigore Vieru, omagiat în România, la Alba Iulia, orașul Marii Uniri Veridica.md
Pe 14 februarie, poetul ar fi împlinit 91 de ani.
16:30
Actrița albaneză Anila Bisha, care a inspirat un ministru creat prin inteligență artificială, a dat autoritățile în judecată Veridica.md
Personajul său virtual este responsabil de toate deciziile referitoare la licitațiile de achiziții publice.
15:50
Curtea Constituţională a României a amânat, pentru a cincea oară, pronunţarea în ceea ce priveşte reforma pensiilor magistraţilor Veridica.md
Ţara riscă să piardă aproape un sfert de miliard de euro, din fonduri comunitare.
15:40
Plahotniuc nu s-a prezentat la Curtea Supremă pentru a depune mărturie în dosarul „sacoșa neagră” Veridica.md
Judecătorii au decis aducerea silită a acestuia la audieri pe 17 februarie.
15:20
Maia Sandu, la Comrat: Limba și cultura găgăuză trebuie păstrate, iar alegerile să aducă dialog și dezvoltare Veridica.md
Președinta s-a aflat astăzi în Găgăuzia, unde a participat la ceremonia dedicată marcării a 35 de ani de la fondarea Universității din Comrat.
