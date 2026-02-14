Reuniune trilaterală R. Moldova–România–Ucraina la München
Veridica.md, 14 februarie 2026 10:40
În cadrul formatului „Triunghiul Odesa”, miniștrii de externe ai celor trei țări au discutat despre securitate energetică, conectivitate regională și combaterea dezinformării.
Acum 30 minute
10:40
10:30
Conspirația Gates-Epstein și pandemia - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi # Veridica.md
Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi
Acum o oră
10:10
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.
10:00
Cetăţenii români pot solicita asistenţă la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia.
Acum 2 ore
09:50
Un deces și trei răniți și în regiunea Zaporojie.
09:20
Agenţia de evaluare financiară Fitch a menţinut ratingul suveran al României la BBB minus, cu perspectivă negativă # Veridica.md
Bugetul pentru acest an încă nu este aprobat.
Acum 24 ore
19:20
Maia Sandu avertizează la München asupra „războiului cognitiv” purtat de Rusia împotriva R. Moldova # Veridica.md
Republica Moldova a fost supusă tuturor formelor de război hibrid din partea Rusiei, inclusiv unui miliard de atacuri cibernetice într-o singură zi, a declarat președinta Maia Sandu, avertizând că manipularea informațională este cea mai mare amenințare la adresa democrației.
18:40
Securitate, reziliență și aderare la UE – agenda șefei statului la Conferința de Securitate.
15:40
Fotbal: Suedia, Polonia și Bosnia sunt adversarele României în viitoarea ediție a Ligii Națiunilor # Veridica.md
Republica Moldova va întâlni Kazahstan, Slovacia și Insulele Feroe.
15:30
De indexare vor beneficia peste 665.000 de persoane.
15:10
Modificările la Codul Penal care incriminează persecuția, inclusiv în mediul online, intră în vigoare la 14 februarie.
14:50
Politicienii se ceartă.
14:30
Vicepremierul Cristina Gherasimov, a participat la Conferința dedicată Extinderii Uniunii Europene în Estonia # Veridica.md
Ea a subliniat că țara continuă să investească în pregătirea instituțiilor pentru aderarea la UE, fiind apreciată ca exemplu de stat candidat.
12:30
DEZINFORMARE: Bill Gates și Jeffrey Epstein au discutat despre „modelarea pandemiei” încă înainte de COVID-19 # Veridica.md
Pandemia de covid ar fi fost „modelată” de Bill Gates și Jeffrey Epstein cu mult timp înainte de a începe, scrie Gagauznews.
12:10
Basarabia Profundă: Cazul preotului „dizident” la români, verigă în spionajul sovietic în Balcani # Veridica.md
Protoiereul Misail Chirița, parohul bisericii din Pitușca, Călărași, s-a opus vehement unirii Basarabiei cu România, a organizat o rebeliune amplă „a pitușcanilor”, în 1930, împotriva trecerii la calendarul corectat, gregorian. Iertat de autoritățile române, în iunie 1940, a fost denunțătorul militantului național, preotul Alexandru Baltaga (canonizat recent de Biserica Ortodoxă Română –n.a.), și și-a îndemnat enoriașii să întâmpine Armata Roșie cu pâine și sare. După instaurarea regimului sovietic, a fost arestat și eliberat în schimbul colaborării sale pentru consolidarea autorității Bisericii Ortodoxe Ruse în Basarabia și al serviciului fiului său, Varlaam Chirița, pentru spionajul sovietic în Bulgaria.
11:30
Republica Moldova, reprezentată de președinta Sandu și ministrul Apărării Nosatîi, la forumul global de securitate # Veridica.md
La München, Maia Sandu și Anatolie Nosatîi vor avea întrevederi cu lideri internaționali și vor participa la paneluri privind cooperarea în domeniul securității și consolidarea rezilienței regionale.
11:10
Portul Constanţa a anunțat investiții semnificative pentru modernizarea și extinderea infrastructurii portuare.
Ieri
10:50
Situația din Dereneu, Călărași, a degenerat în violențe în urma acțiunilor organizate de primarul localității, socialistul Vasile Revenco, co-acționar al Piaței agricole angro „Revenco” de pe strada Calea Basarabiei din Chișinău, și episcopul de Ungheni și Nisporeni, Petru, din cadrul Mitropoliei Moldovei (patriarhia Rusă).
10:20
Rusia a lansat, în ultimele zile, sute de drone și rachete asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.
10:20
Alexandru Harea, cu peste 20 de ani de experiență în Ministerul Apărării și participări în misiuni ONU în Coasta de Fildeș și Siria, preia conducerea Serviciului de Protecție și Pază de Stat.
09:50
Presa de la Chișinău scrie că acesta s-ar fi sinucis.
08:50
Peste 50 de șefi de stat și de guvern au confirmat participarea la cea de-a 62-a ediție a evenimentului.
12 februarie 2026
18:50
Opoziția parlamentară a criticat proiectul.
18:20
Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, urmează să fie audiată în Parlament în legătură cu situația traficului de droguri pe teritoriul R. Moldova.
17:10
Plahotniuc a cerut amânarea declarațiilor din motive de sănătate, în dosarul „Frauda bancară” # Veridica.md
Procurorii consideră că că cererea este neîntemeiată.
16:40
Viceperim-ministra pentru Integrare Europeană Cristina Gherasimov se va afla, pe 12 și 13 februarie, într-o vizită de lucru la Tallinn, în Estonia.
15:40
Reza Pahlavi promite să lupte „pentru a aduce democrația în Iran, fie că va fi o republică sau o monarhie constituțională”.
13:40
Peste 500 de copii refugiaţi din Ucraina învață românește în școli din Republica Moldova # Veridica.md
Scopul e facilitarea integrării lor lingvistice şi educaţionale.
13:20
Vor munci roboții în locul nostru și vom primi un venit minim garantat sau vom deveni sclavii inteligenței artificiale (IA)? Vor face roboții artă, iar noi — curățenie? Pentru o perspectivă despre cum se văd lucrurile din interiorul industriei, am apelat la Alexandru Voica, român stabilit în Anglia, care a început ca inginer, participând la elaborarea chipurilor instalate în bazele de date folosite în IA, iar acum a trecut la comunicare și guvernanță corporativă.
13:10
Consiliul Judeţean Maramureş din România anunță că va sprijini raionul Sîngerei din Republica Moldova în întocmirea documentaţiilor tehnice pentru accesarea de fonduri europene # Veridica.md
Camera de Comerţ şi Industrie din județ invită anual firme din Republica Moldova să participe la cel mai important târg economic din nord-vestul Românei.
13:00
Vladislav Gheraskevici a refuzat să renunţe la casca imprimată cu chipurile mai multor sportivi ucraineni ucişi în atacurile Rusiei.
12:20
Ieșirea din CSI, masa rotundă cu participarea politicienilor pro-Kremlin și problemele războiului informațional # Veridica.md
Discuția privind decizia autorităților din Republica Moldova de a ieși din CSI, masa rotundă cu participarea politicienilor pro-Kremlin la Comrat și problemele războiului informațional în țara noastră – acestea sunt temele care au fost discutate în mass-media din regiunea găgăuză în ultima săptămână.
12:10
Agenda cuprinde teme precum întărirea industriei europene şi construirea autonomiei strategice, reducerea birocraţiei şi a barierelor naţionale, simplificarea legislaţiei.
11:50
România subliniază relevanţa strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea Alianței.
11:30
Câştigul salarial mediu net în România a echivalat cu circa 1.200 de euro în decembrie 2025 # Veridica.md
Valorile cele mai mari s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale.
11:30
Locuitorii municipiului Bălți vor plăti, însă, mai mult pentru încălzire.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Ministerul Energiei a prezentat experților Fitch Ratings reformele și perspectivele de investiții din sectorul energetic al R. Moldova # Veridica.md
Secretarele de stat Carolina Novac și Cristina Pereteatcu au avut o ședință de lucru cu experții agenției internaționale de rating Fitch Ratings, în contextul procesului de evaluare pentru stabilirea ratingului de țară - un indicator esențial pentru credibilitatea economică pentru atragerea investițiilor strategice.
09:30
Șefa statului va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți oficiali și va participa la un panel de discuții dedicat prevenirii și combaterii amenințărilor hibride.
08:40
Protestul va afecta inclusiv planurile de zbor ale participanţilor la Conferința anuală de securitate de la München.
08:10
Surse credibile spun că incidentul se datorează unei neînţelegeri între Pentagon şi Administrația Federală a Aviației.
07:50
Washingtonul datorează organizaţiei mondiale, şi organismelor acesteia din care încă mai face parte, aproximativ patru miliarde de dolari.
07:30
Acesta a reușit să construiască o majoritate parlamentară cu sprijinul reprezentanţilor minorităților.
07:10
Acesta va avea loc la Miami, pe 7 martie 2026.
11 februarie 2026
20:10
Vicepremierul pentru reintegrare: Suntem pe ultima sută de metri pentru crearea unui fond de convergență pentru apropierea celor două maluri ale Nistrului # Veridica.md
Valeriu Chiveri a mai spus că procesul de reintegrare teritorială a R. Moldova trebuie să fie unul distinct de cel de integrare europeană. El a explicat că procesul de reintegrare poate fi afectat de factori externi.
19:50
Apărarea antiaeriană ucraineană a distrus două rachete hipersonice Kinjal, lansate asupra orașului Liov.
17:20
Pe 14 februarie, poetul ar fi împlinit 91 de ani.
16:30
Actrița albaneză Anila Bisha, care a inspirat un ministru creat prin inteligență artificială, a dat autoritățile în judecată # Veridica.md
Personajul său virtual este responsabil de toate deciziile referitoare la licitațiile de achiziții publice.
15:50
Curtea Constituţională a României a amânat, pentru a cincea oară, pronunţarea în ceea ce priveşte reforma pensiilor magistraţilor # Veridica.md
Ţara riscă să piardă aproape un sfert de miliard de euro, din fonduri comunitare.
15:40
Plahotniuc nu s-a prezentat la Curtea Supremă pentru a depune mărturie în dosarul „sacoșa neagră” # Veridica.md
Judecătorii au decis aducerea silită a acestuia la audieri pe 17 februarie.
15:20
Maia Sandu, la Comrat: Limba și cultura găgăuză trebuie păstrate, iar alegerile să aducă dialog și dezvoltare # Veridica.md
Președinta s-a aflat astăzi în Găgăuzia, unde a participat la ceremonia dedicată marcării a 35 de ani de la fondarea Universității din Comrat.
