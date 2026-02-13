DEZINFORMARE: Bill Gates și Jeffrey Epstein au discutat despre „modelarea pandemiei” încă înainte de COVID-19
Veridica.md, 13 februarie 2026 12:30
Pandemia de covid ar fi fost „modelată” de Bill Gates și Jeffrey Epstein cu mult timp înainte de a începe, scrie Gagauznews.
Basarabia Profundă: Cazul preotului „dizident” la români, verigă în spionajul sovietic în Balcani # Veridica.md
Protoiereul Misail Chirița, parohul bisericii din Pitușca, Călărași, s-a opus vehement unirii Basarabiei cu România, a organizat o rebeliune amplă „a pitușcanilor”, în 1930, împotriva trecerii la calendarul corectat, gregorian. Iertat de autoritățile române, în iunie 1940, a fost denunțătorul militantului național, preotul Alexandru Baltaga (canonizat recent de Biserica Ortodoxă Română –n.a.), și și-a îndemnat enoriașii să întâmpine Armata Roșie cu pâine și sare. După instaurarea regimului sovietic, a fost arestat și eliberat în schimbul colaborării sale pentru consolidarea autorității Bisericii Ortodoxe Ruse în Basarabia și al serviciului fiului său, Varlaam Chirița, pentru spionajul sovietic în Bulgaria.
Republica Moldova, reprezentată de președinta Sandu și ministrul Apărării Nosatîi, la forumul global de securitate # Veridica.md
La München, Maia Sandu și Anatolie Nosatîi vor avea întrevederi cu lideri internaționali și vor participa la paneluri privind cooperarea în domeniul securității și consolidarea rezilienței regionale.
Portul Constanţa a anunțat investiții semnificative pentru modernizarea și extinderea infrastructurii portuare.
Situația din Dereneu, Călărași, a degenerat în violențe în urma acțiunilor organizate de primarul localității, socialistul Vasile Revenco, co-acționar al Piaței agricole angro „Revenco” de pe strada Calea Basarabiei din Chișinău, și episcopul de Ungheni și Nisporeni, Petru, din cadrul Mitropoliei Moldovei (patriarhia Rusă).
Rusia a lansat, în ultimele zile, sute de drone și rachete asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.
Alexandru Harea, cu peste 20 de ani de experiență în Ministerul Apărării și participări în misiuni ONU în Coasta de Fildeș și Siria, preia conducerea Serviciului de Protecție și Pază de Stat.
Presa de la Chișinău scrie că acesta s-ar fi sinucis.
Peste 50 de șefi de stat și de guvern au confirmat participarea la cea de-a 62-a ediție a evenimentului.
Opoziția parlamentară a criticat proiectul.
Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, urmează să fie audiată în Parlament în legătură cu situația traficului de droguri pe teritoriul R. Moldova.
Plahotniuc a cerut amânarea declarațiilor din motive de sănătate, în dosarul „Frauda bancară” # Veridica.md
Procurorii consideră că că cererea este neîntemeiată.
Viceperim-ministra pentru Integrare Europeană Cristina Gherasimov se va afla, pe 12 și 13 februarie, într-o vizită de lucru la Tallinn, în Estonia.
Reza Pahlavi promite să lupte „pentru a aduce democrația în Iran, fie că va fi o republică sau o monarhie constituțională”.
Peste 500 de copii refugiaţi din Ucraina învață românește în școli din Republica Moldova # Veridica.md
Scopul e facilitarea integrării lor lingvistice şi educaţionale.
Vor munci roboții în locul nostru și vom primi un venit minim garantat sau vom deveni sclavii inteligenței artificiale (IA)? Vor face roboții artă, iar noi — curățenie? Pentru o perspectivă despre cum se văd lucrurile din interiorul industriei, am apelat la Alexandru Voica, român stabilit în Anglia, care a început ca inginer, participând la elaborarea chipurilor instalate în bazele de date folosite în IA, iar acum a trecut la comunicare și guvernanță corporativă.
Consiliul Judeţean Maramureş din România anunță că va sprijini raionul Sîngerei din Republica Moldova în întocmirea documentaţiilor tehnice pentru accesarea de fonduri europene # Veridica.md
Camera de Comerţ şi Industrie din județ invită anual firme din Republica Moldova să participe la cel mai important târg economic din nord-vestul Românei.
Vladislav Gheraskevici a refuzat să renunţe la casca imprimată cu chipurile mai multor sportivi ucraineni ucişi în atacurile Rusiei.
Ieșirea din CSI, masa rotundă cu participarea politicienilor pro-Kremlin și problemele războiului informațional # Veridica.md
Discuția privind decizia autorităților din Republica Moldova de a ieși din CSI, masa rotundă cu participarea politicienilor pro-Kremlin la Comrat și problemele războiului informațional în țara noastră – acestea sunt temele care au fost discutate în mass-media din regiunea găgăuză în ultima săptămână.
Agenda cuprinde teme precum întărirea industriei europene şi construirea autonomiei strategice, reducerea birocraţiei şi a barierelor naţionale, simplificarea legislaţiei.
România subliniază relevanţa strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea Alianței.
Câştigul salarial mediu net în România a echivalat cu circa 1.200 de euro în decembrie 2025 # Veridica.md
Valorile cele mai mari s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale.
Locuitorii municipiului Bălți vor plăti, însă, mai mult pentru încălzire.
Ministerul Energiei a prezentat experților Fitch Ratings reformele și perspectivele de investiții din sectorul energetic al R. Moldova # Veridica.md
Secretarele de stat Carolina Novac și Cristina Pereteatcu au avut o ședință de lucru cu experții agenției internaționale de rating Fitch Ratings, în contextul procesului de evaluare pentru stabilirea ratingului de țară - un indicator esențial pentru credibilitatea economică pentru atragerea investițiilor strategice.
Șefa statului va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți oficiali și va participa la un panel de discuții dedicat prevenirii și combaterii amenințărilor hibride.
Protestul va afecta inclusiv planurile de zbor ale participanţilor la Conferința anuală de securitate de la München.
Surse credibile spun că incidentul se datorează unei neînţelegeri între Pentagon şi Administrația Federală a Aviației.
Washingtonul datorează organizaţiei mondiale, şi organismelor acesteia din care încă mai face parte, aproximativ patru miliarde de dolari.
Acesta a reușit să construiască o majoritate parlamentară cu sprijinul reprezentanţilor minorităților.
Acesta va avea loc la Miami, pe 7 martie 2026.
Vicepremierul pentru reintegrare: Suntem pe ultima sută de metri pentru crearea unui fond de convergență pentru apropierea celor două maluri ale Nistrului # Veridica.md
Valeriu Chiveri a mai spus că procesul de reintegrare teritorială a R. Moldova trebuie să fie unul distinct de cel de integrare europeană. El a explicat că procesul de reintegrare poate fi afectat de factori externi.
Apărarea antiaeriană ucraineană a distrus două rachete hipersonice Kinjal, lansate asupra orașului Liov.
Pe 14 februarie, poetul ar fi împlinit 91 de ani.
Actrița albaneză Anila Bisha, care a inspirat un ministru creat prin inteligență artificială, a dat autoritățile în judecată # Veridica.md
Personajul său virtual este responsabil de toate deciziile referitoare la licitațiile de achiziții publice.
Curtea Constituţională a României a amânat, pentru a cincea oară, pronunţarea în ceea ce priveşte reforma pensiilor magistraţilor # Veridica.md
Ţara riscă să piardă aproape un sfert de miliard de euro, din fonduri comunitare.
Plahotniuc nu s-a prezentat la Curtea Supremă pentru a depune mărturie în dosarul „sacoșa neagră” # Veridica.md
Judecătorii au decis aducerea silită a acestuia la audieri pe 17 februarie.
Maia Sandu, la Comrat: Limba și cultura găgăuză trebuie păstrate, iar alegerile să aducă dialog și dezvoltare # Veridica.md
Președinta s-a aflat astăzi în Găgăuzia, unde a participat la ceremonia dedicată marcării a 35 de ani de la fondarea Universității din Comrat.
Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind inițierea negocierilor și semnarea proiectului de acord.
Acuzarea consideră achitarea pentru îmbogățire ilicită neîntemeiată și pedepsele prea blânde.
Diogene 2.0
Ideologii Kremlinului încearcă să impună rușilor imaginea lui Putin ca „sfânt”, transformând politica într-un cult. Între timp, iritarea în Rusia crește din cauza afluxului de migranți din India, iar tensiunile sociale se intensifică.
Donald Trump ia în considerare trimiterea de forțe navale suplimentare în Orientul Mijlociu # Veridica.md
Omanul intermediază, în prezent, negocierile între Washington și Teheran menite să evite un nou conflict.
Atacatorul s-a sinucis.
Primele 100 de zile ale guvernului Alexandru Munteanu au fost marcate, din punctul nostru de vedere, de câteva evenimente excepționale: decizia de ieșire din CSI și începerea negocierilor tehnice cu UE; startul reformei administrativ-teritoriale; pana de curent care a cuprins teritoriul Republicii Moldova și amânarea punerii în funcțiune a liniei electrice de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău; desființarea prin absorbție a Universității din Cahul...
Ministerul Educației ia în considerare restricționarea accesului copiilor sub 16 ani la rețele sociale # Veridica.md
O decizie finală ar putea fi luată până la sfârșitul acestui an, după consultări publice.
Vicepremierul Cristina Gherasimov s-a întâlnit la Bruxelles cu oficiali ai UE pentru a analiza progresele R. Moldova în negocierile de aderare.
„Doi băieți de un an și o fetiță de doi ani au murit”.
Chișinăul și Kievul își coordonează răspunsul la amenințările Rusiei în sectorul energetic # Veridica.md
Alexandru Munteanu și Volodimir Zelenski, au discutat despre sincronizarea rețelelor electrice, proiecte de infrastructură și extinderea cooperării în domeniul gazelor naturale.
Primarul socialist din Dereneu, avocatul unui preot, reprezentant al Mitropoliei Moldovei subordonată Patriarhiei Ruse, și alte patru persoane au fost reținuți pentru 72 de ore de, după ce un grup de clerici, reprezentanți ai Mitropoliei Moldovei, însoțiți de cetățeni mobilizați de primar, au rupt cordonul forțelor de ordine și au pătruns forțat în biserica din Dereneu.
Gustavo Petro a mai fost ținta unui atentat, în 2024.
