Noaptea cu polei și vânt puternic a lăsat peste 40 de mii de consumatori fără energie electrică, anunță Ministerul Energiei
Ziar.md, 16 februarie 2026 08:00
Peste 40 de mii de consumatori din Republica Moldova au rămas fără energie electrică, potrivit situației operative raportate la ora 07:00, pe de către Ministerul Energiei. Compania „Premier Energy Distribution” anunță 5.136 de deconect&
Acum 10 minute
08:10
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru ziua de luni, 16 februarie, un curs valutar în ușoară creștere pentru principalele valute de referință. Euro este cotat la 20,13 lei, cu aproximativ 2 bani mai mult decâ
Acum 15 minute
08:00
Acum o oră
07:40
Ziua de luni, 16 februarie, aduce temperaturi mai scăzute și precipitații mixte în aproape toată țara, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Vremea va fi rece, iar vântul va sufla cu intensificări. În nordul ț
Acum 24 ore
18:50
Turcia, Bulgaria, Egipt, România și Grecia au fost în anul 2025 cele mai preferate destinații de călătorie pentru moldovenii care au apelat la agențiile de turism. Majoritatea au plecat peste hotare pentru odihnă și recreere, arat&
17:30
Ploaie, ceață și risc de polei pe traseele naționale. Drumarii îndeamnă șoferii la prudență maximă # Ziar.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de ploaie și carosabil umed. Pe mai multe sectoare se semnalează ceaț
17:20
România, R. Moldova și Ucraina pregătesc un acord trilateral în securitatea cibernetică. Semnarea ar putea avea loc curând # Ziar.md
România, Republica Moldova și Ucraina intenționează să semneze un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, care va facilita schimbul de informații, metodologii și instrumente pentru consolidarea rezilienței regionale. Anunțul a fost
16:20
Nicuşor Dan va participa la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington. România va avea statut de observator # Ziar.md
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii, care va avea loc la Washington, la invitația președintelui Statelor Unite ale
15:20
VIDEO / Un bărbat în stare de ebrietate a fost salvat de pe gheața Lacului Orășenesc din Bălți # Ziar.md
Un bărbat aflat în stare de ebrietate a fost salvat de pe gheața Lacului Orășenesc din municipiul Bălți, după ce a rămas blocat și nu a mai reușit să ajungă
15:00
Sportivii R. Moldova au încheiat parcursul olimpic de iarnă. Ce rezultate au adus acasă reprezentanții noștri # Ziar.md
Republica Moldova și-a încheiat oficial participarea la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, unde a fost reprezentată de o delegație formată din cinci sportivi. Ultima sportivă care a intrat în concurs a fost biatlonista
14:20
Fostul ministru al Energiei din Ucraina, German Galușcenko, reținut la frontieră într-un dosar de corupție # Ziar.md
Fostul ministru al Energiei al Ucrainei, German Galușcenko, a fost reținut duminică, 15 februarie, în timp ce încerca să părăsească țara. Informația a fost confirmată de Biroul Național Anticorupție
14:00
FOTO/ La 37 de ani de la războiul din Afganistan, autoritățile și Armata Națională aduc omagiu veteranilor și celor căzuți # Ziar.md
Republica Moldova marchează 37 de ani de la încheierea războiului din Afganistan, zi dedicată comemorării militarilor căzuți și recunoștinței față de veteranii care au supraviețuit conflictului. Mesaje de omagiu au
13:40
VIDEO/ Un taximetrist din Chișinău a alertat poliția după ce ar fi fost amenințat cu arma de un pasager # Ziar.md
Un șofer de taxi din capitală a sesizat poliția în dimineața zilei de 14 februarie, după ce a avut un conflict verbal cu un pasager pe care îl transporta de pe bulevardul Moscova spre sectorul Centru. Potrivit declarațiilor taximetristului,
12:30
Circa 80 de elevi din Ialoveni primesc o șansă la matematică, după ce în raion a fost lansat programul gratuit de remediere # Ziar.md
Programul de Remediere la Matematică pentru elevii de clasa a IX-a, inițiat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MEC), a fost lansat în raionul Ialoveni. În cadrul acestuia, 85 de elevi din instituțiile de înv&
12:00
Salvatorii îi avertizează pe oameni să fie prudenți din cauza vremii instabile și a riscului de polei # Ziar.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) le recomandă cetățenilor să fie mai prudenți în următoarele zile, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Oamenii sunt îndemnați să evite deplasările
11:30
Zelenski discută cu Rubio și emisarii SUA înaintea negocierilor de la Geneva și cere garanții de securitate pe 20 de ani # Ziar.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a purtat discuții cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, precum și cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, înaintea următoarei runde de negocieri trilaterale planificate săpt&
09:20
Statul oferă sprijin tinerilor veterinari. Peste 20 de specialiști au primit deja ajutor financiar # Ziar.md
Un număr de 24 de absolvenți ai facultăților de medicină veterinară a primit deja ajutorul financiar și facilitățile promise de stat pentru începutul de carieră, anunță Agenția Națională
Ieri
08:00
Duminică, 15 februarie, vremea va fi instabilă în Republica Moldova, cu precipitații și intensificări ale vântului în toate regiunile țării. Meteorologii avertizează că temperaturile vor oscila, iar spre seară condițiile meteo se
14 februarie 2026
19:30
Filmări în centrul Chișinăului. Duminică, unele străzi vor fi închise temporar, iar troleibuzele – redirecționate # Ziar.md
Circulația rutieră din centrul municipiului Chișinău va fi redirecționată temporar în zilele de 15 și 22 februarie, din cauza filmărilor unui proiect cinematografic realizat de A.O. OWH TV Studio. Măsura vizează at&
18:40
„Otrăvit în închisoare cu o toxină rară”: Cinci țări europene acuză statul rus în cazul morții lui Alexei Navalnîi # Ziar.md
Guvernele Marii Britanii, Suediei, Franței, Germaniei și Țărilor de Jos au emis o declarație comună în care afirmă că opozantul rus Alexei Navalnîi ar fi murit în urma otrăvirii cu o toxină letal&
16:40
Cod galben de schimbare bruscă a vremii. Meteorologii anunță ploi, lapoviță și vânt puternic în toată țara # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de schimbare bruscă a vremii, valabil în perioada 15 februarie, ora 08:00 - 16 februarie, ora 09:00. Meteorologii anunță precipitații pe întreg teritoriul țării, inițial sub formă
16:20
VIDEO/ Razii într-un local de distracție din Chișinău. Poliția a verificat peste 100 de persoane și a ridicat droguri # Ziar.md
Poliția a desfășurat o razie într-un local de agrement din capitală, unde ar fi avut loc consum de substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic. Intervenția a avut loc în seara zilei de
15:00
Maia Sandu avertizează la München asupra războiului hibrid purtat de Rusia împotriva R. Moldova # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat în cadrul unui panel dedicat prevenirii și combaterii amenințărilor hibride la Conferința de Securitate de la München că țara noastră s-a confruntat în ultimii ani cu aproape toate
14:10
500 de gospodării din Andrușul de Jos sortează deșeurile printr-un proiect susținut de Ministerul Mediului # Ziar.md
Locuitorii satului Andrușul de Jos, raionul Cahul, beneficiază de un sistem modern de colectare a deșeurilor, care permite sortarea separată a plasticului și a sticlei și transportarea acestora în condiții mai sigure pentru mediu. Cu sprijinul Fondului Naț
13:00
VIDEO/ Deputat din UTA Găgăuzia, prins la volan deși avea permisul suspendat. Momentul reținerii # Ziar.md
Un deputat în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a fost depistat la volanul unei mașini de serviciu, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Cazul a avut loc după ce angajații Direcției de Poliț
12:30
VIDEO/ Ziua Lecturii este marcată prin donații de cărți. Premierul: „Citiți, dăruiți o carte, încurajați copiii...” # Ziar.md
Ziua Națională a Lecturii este marcată pe 14 februarie în Republica Moldova, iar autoritățile au venit cu mesaje de încurajare a cititului și cu inițiative dedicate cărților și bibliotecilor. Premierul Alexandru Munteanu a
11:40
VIDEO/ Primăria anunță că un scuar din municipiul Chișinău va purta numele poetului Grigore Vieru # Ziar.md
Un scuar din municipiul Chișinău urmează să poarte numele poetului Grigore Vieru. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban, care a precizat că proiectul va fi planificat în acest an, în colaborare cu fiul poetului,
10:00
„Triunghiul Odesa”, prima reuniune din acest an la München, axată pe securitate, energie și cooperare regională # Ziar.md
Miniștrii de externe ai Republicii Moldova, României și Ucrainei au avut o nouă reuniune în formatul numit „Triunghiul Odesa”, desfășurată la München, în marja Conferinței de Securitate. Din partea Republicii Moldova a
09:50
Evacuări sub bombardamente. Peste 6.300 de oameni au fost scoși din zonele de front ale Ucrainei de la începutul anului # Ziar.md
Peste 6.300 de ucraineni au fost evacuați din localitățile aflate în apropierea liniei frontului de la începutul acestui an, anunță Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei. Aproape jumătate dintre persoanele scoase din zonele periculoase sunt copii. Operațiunile
08:40
Date oficiale. Aproape 14 mii de locuitori din regiunea transnistreană sunt angajați legal pe malul drept al Nistrului # Ziar.md
Aproape 14 mii de persoane cu domiciliul în regiunea transnistreană au fost angajate oficial, în 2025, în localitățile de pe malul drept al Nistrului. Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, este vorba despre 13 810 salariați, dintre care 57,6% sunt
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Sâmbătă, 14 februarie, aduce cer noros și ploi slabe în unele regiuni. Codul galben de ceață, valabil în prima parte a zilei # Ziar.md
Vremea va fi mohorâtă sâmbătă, 14 februarie, iar în unele zone sunt așteptate ploi slabe. Temperaturile vor varia în funcție de regiune, iar vântul va sufla moderat din nord-est. În nordul ță
13 februarie 2026
21:40
Arcul de Triumf din centrul capitalei a fost iluminat decorativ în roșu cu ocazia Anului Nou Chinezesc, culoare care simbolizează norocul și prosperitatea în cultura chineză. Acțiunea este organizată de Primăria Municipiului Chișinău î
21:30
Pestă porcină la Leova. Mai multe sate au intrat sub restricții pentru a opri răspândirea bolii # Ziar.md
Autoritățile din raionul Leova au impus măsuri urgente după ce în satul Sărată Răzeși au fost găsiți încă șapte mistreți morți, iar analizele au confirmat
21:10
Securitatea Republicii Moldova și parcursul european, în centrul discuțiilor Maiei Sandu la München # Ziar.md
Consolidarea securității și rezilienței Republicii Moldova, precum și avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană se află în centrul întrevederilor purtate de președinta Maia Sandu în marja Conferinței de Securitate de la Mü
18:30
VIDEO/„Un apel te poate costa viața”. Mai mulți șoferi din Orhei, prinși în timp ce vorbesc la telefon # Ziar.md
În doar trei ore, polițiștii din Orhei au sancționat peste 20 de șoferi surprinși folosind telefonul mobil la volan. Pentru a monitoriza mai eficient traficul, oamenii legii au utilizat și o dronă. Aceștia reamintesc că
18:20
Spre R. Moldova se îndreaptă un ciclon. Autoritățile centrale susțin că sunt pregătite pentru eventuale intervenții # Ziar.md
Între 15 și 22 februarie, R. Moldova se va afla sub influența unui ciclon care va aduce precipitații și o răcire accentuată a vremii. Reprezentanții Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) au confirmat acest lucru pentru Teleradio-Moldova, după
18:10
Biatlonistul Pavel Magazeev s-a clasat pe locul 78 în proba de sprint 10 km din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, cu timpul 26:43.4. Sportivul a declarat după cursă că nu a reușit tot ce și-a propus, însă va
18:00
Groapa de gunoi de la ieșirea din orașul Căușeni, spre satul Săițe, a devenit un focar de poluare care afectează aerul, solul și pânza freatică, iar imaginile surprinse la fața locului
17:30
Cinci bărbați și trei femei sunt bănuiți de șantajarea a două persoane și extorcarea a peste 47,2 mii de euro. Suspecții cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani, originari
17:20
Drumarii continuă să repare gropile pe traseele naționale. Șoferii sunt îndemnați să circule cu atenție # Ziar.md
Echipele Administrației Naționale a Drumurilor intervin în aceste zile pe traseele naționale pentru repararea gropilor și întreținerea carosabilului. Lucrările se desfășoară în mai multe raioane, inclusiv Briceni, Căușeni,
17:10
Raportul asupra inflației, publicat. BNM spune că prețurile vor crește mai lent, iar economia își revine # Ziar.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat primul raport asupra inflației din acest an. Așa cum a anunțat zilele trecute, BNM prognozează o rată medie anuală a inflației în anul 2026 de 5%, cea mai
16:20
R. Moldova a participat pentru prima dată cu un stand de țară la Tech Arena 2026. Acesta este unul dintre cele mai mari evenimente de tehnologie și business din regiunea scandinavă, organizat anual la Stockholm, capitala Suediei. Participarea a avut loc în cadrul celui
16:00
SFS: Freelancerii au obținut, în ianuarie, venituri de aproape 1,8 milioane lei. Câți bani vor ajunge în bugetul statului # Ziar.md
De la intrarea în vigoare a „Legii freelancerilor”, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a anunțat că a generat și expediat 804 avize de plată către antreprenorii independenți. Potrivit instituției, în luna ianuarie, aceștia
15:20
FOTO/ Un grup de militari din sudul țării participă la o instruire moldo-română în mediul montan # Ziar.md
Un grup de militari din Brigada Infanterie Motorizată „Dacia” participă la Tabăra de instrucție la munte, desfășurată în localitatea Brădeț, România. Antrenamentele au loc î
14:50
VIDEO/ Fără bonuri, dar cu plăți în numerar. O companie de panificație din R. Moldova, cercetată pentru evaziune fiscală # Ziar.md
O companie de panificație din Republica Moldova livra produse clienților fără a elibera bonuri sau facturi fiscale și primea uneori plăți în numerar, fără să le înregistreze în contabilitate. Astfel, veniturile reale
14:40
Primarul din Dereneu, cercetat sub control judiciar. Procurorii au cerut arest preventiv, dar instanța a respins solicitarea # Ziar.md
Primarul satului Dereneu, raionul Călărași, Vasile Revenco, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 30 de zile, potrivit unei decizii pronunțate de Judecătoria Strășeni. Edilul este învinuit de huliganism, în leg&
14:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prelungit codul galben de ceață, emis acum o zi. Astfel, avertismentul rămâne în vigoare până mâine, 14 februarie, la ora 12:00. Pe arii extinse, vizibilitatea rămâne de
14:20
Granturi de până la un milion de dolari pentru fermieri prin Proiectul AGGRI. Ministerul Agriculturii a lansat un nou apel # Ziar.md
Fermierii din mai multe sectoare agricole pot accesa granturi de până la 1 milion de dolari în cadrul celui de-al cincilea apel al Proiectului AGGRI, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Sprijinul financiar este destinat crescătorilor de bovine, ovine și
14:10
Produsele agroalimentare moldovenești, fără restricții la export în Franța. ANSA oferă clarificări # Ziar.md
Produsele agroalimentare de origine vegetală din Republica Moldova pot fi exportate în Franța fără restricțiile impuse altor state non-UE, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Instituția susține
14:00
Statul oferă subvenții pentru agenții economici care angajează mai multe categorii de șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii. Printre grupurile vizate se numără persoanele cu vârste de 50 de ani și peste.
13:40
Kremlinul confirmă: următoarea rundă de negocieri Ucraina-SUA-Rusia va avea loc săptămâna viitoare, la Geneva # Ziar.md
Următoarea rundă de negocieri privind reglementarea conflictului din Ucraina se va desfășura în format trilateral Ucraina-SUA-Rusia, între 17-18 februarie, în orașul elvețian Geneva. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvâ
