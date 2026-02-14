Date oficiale. Aproape 14 mii de locuitori din regiunea transnistreană sunt angajați legal pe malul drept al Nistrului

17:00

Liderul de la Kiev a criticat dur decizia de-al descalifica pe skeletonistul ucrainean Vladislav Gheraskevici de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Totodată, Volodimir Zelenski i-a mulțumit sportivului pentru că nu a renunțat la casca dedicată colegilor uciși