Maia Sandu avertizează la München asupra războiului hibrid purtat de Rusia împotriva R. Moldova
Ziar.md, 14 februarie 2026 15:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat în cadrul unui panel dedicat prevenirii și combaterii amenințărilor hibride la Conferința de Securitate de la München că țara noastră s-a confruntat în ultimii ani cu aproape toate
• • •
Alte ştiri de Ziar.md
Acum 30 minute
15:00
Maia Sandu avertizează la München asupra războiului hibrid purtat de Rusia împotriva R. Moldova # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat în cadrul unui panel dedicat prevenirii și combaterii amenințărilor hibride la Conferința de Securitate de la München că țara noastră s-a confruntat în ultimii ani cu aproape toate
Acum 2 ore
14:10
500 de gospodării din Andrușul de Jos sortează deșeurile printr-un proiect susținut de Ministerul Mediului # Ziar.md
Locuitorii satului Andrușul de Jos, raionul Cahul, beneficiază de un sistem modern de colectare a deșeurilor, care permite sortarea separată a plasticului și a sticlei și transportarea acestora în condiții mai sigure pentru mediu. Cu sprijinul Fondului Naț
Acum 4 ore
13:00
VIDEO/ Deputat din UTA Găgăuzia, prins la volan deși avea permisul suspendat. Momentul reținerii # Ziar.md
Un deputat în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a fost depistat la volanul unei mașini de serviciu, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Cazul a avut loc după ce angajații Direcției de Poliț
12:30
VIDEO/ Ziua Lecturii este marcată prin donații de cărți. Premierul: „Citiți, dăruiți o carte, încurajați copiii...” # Ziar.md
Ziua Națională a Lecturii este marcată pe 14 februarie în Republica Moldova, iar autoritățile au venit cu mesaje de încurajare a cititului și cu inițiative dedicate cărților și bibliotecilor. Premierul Alexandru Munteanu a
11:40
VIDEO/ Primăria anunță că un scuar din municipiul Chișinău va purta numele poetului Grigore Vieru # Ziar.md
Un scuar din municipiul Chișinău urmează să poarte numele poetului Grigore Vieru. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban, care a precizat că proiectul va fi planificat în acest an, în colaborare cu fiul poetului,
Acum 6 ore
10:00
„Triunghiul Odesa”, prima reuniune din acest an la München, axată pe securitate, energie și cooperare regională # Ziar.md
Miniștrii de externe ai Republicii Moldova, României și Ucrainei au avut o nouă reuniune în formatul numit „Triunghiul Odesa”, desfășurată la München, în marja Conferinței de Securitate. Din partea Republicii Moldova a
09:50
Evacuări sub bombardamente. Peste 6.300 de oameni au fost scoși din zonele de front ale Ucrainei de la începutul anului # Ziar.md
Peste 6.300 de ucraineni au fost evacuați din localitățile aflate în apropierea liniei frontului de la începutul acestui an, anunță Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei. Aproape jumătate dintre persoanele scoase din zonele periculoase sunt copii. Operațiunile
Acum 8 ore
08:40
Date oficiale. Aproape 14 mii de locuitori din regiunea transnistreană sunt angajați legal pe malul drept al Nistrului # Ziar.md
Aproape 14 mii de persoane cu domiciliul în regiunea transnistreană au fost angajate oficial, în 2025, în localitățile de pe malul drept al Nistrului. Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, este vorba despre 13 810 salariați, dintre care 57,6% sunt
08:10
Sâmbătă, 14 februarie, aduce cer noros și ploi slabe în unele regiuni. Codul galben de ceață, valabil în prima parte a zilei # Ziar.md
Vremea va fi mohorâtă sâmbătă, 14 februarie, iar în unele zone sunt așteptate ploi slabe. Temperaturile vor varia în funcție de regiune, iar vântul va sufla moderat din nord-est. În nordul ță
Acum 24 ore
21:40
Arcul de Triumf din centrul capitalei a fost iluminat decorativ în roșu cu ocazia Anului Nou Chinezesc, culoare care simbolizează norocul și prosperitatea în cultura chineză. Acțiunea este organizată de Primăria Municipiului Chișinău î
21:30
Pestă porcină la Leova. Mai multe sate au intrat sub restricții pentru a opri răspândirea bolii # Ziar.md
Autoritățile din raionul Leova au impus măsuri urgente după ce în satul Sărată Răzeși au fost găsiți încă șapte mistreți morți, iar analizele au confirmat
21:10
Securitatea Republicii Moldova și parcursul european, în centrul discuțiilor Maiei Sandu la München # Ziar.md
Consolidarea securității și rezilienței Republicii Moldova, precum și avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană se află în centrul întrevederilor purtate de președinta Maia Sandu în marja Conferinței de Securitate de la Mü
18:30
VIDEO/„Un apel te poate costa viața”. Mai mulți șoferi din Orhei, prinși în timp ce vorbesc la telefon # Ziar.md
În doar trei ore, polițiștii din Orhei au sancționat peste 20 de șoferi surprinși folosind telefonul mobil la volan. Pentru a monitoriza mai eficient traficul, oamenii legii au utilizat și o dronă. Aceștia reamintesc că
18:20
Spre R. Moldova se îndreaptă un ciclon. Autoritățile centrale susțin că sunt pregătite pentru eventuale intervenții # Ziar.md
Între 15 și 22 februarie, R. Moldova se va afla sub influența unui ciclon care va aduce precipitații și o răcire accentuată a vremii. Reprezentanții Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) au confirmat acest lucru pentru Teleradio-Moldova, după
18:10
Biatlonistul Pavel Magazeev s-a clasat pe locul 78 în proba de sprint 10 km din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, cu timpul 26:43.4. Sportivul a declarat după cursă că nu a reușit tot ce și-a propus, însă va
18:00
Groapa de gunoi de la ieșirea din orașul Căușeni, spre satul Săițe, a devenit un focar de poluare care afectează aerul, solul și pânza freatică, iar imaginile surprinse la fața locului
17:30
Cinci bărbați și trei femei sunt bănuiți de șantajarea a două persoane și extorcarea a peste 47,2 mii de euro. Suspecții cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani, originari
17:20
Drumarii continuă să repare gropile pe traseele naționale. Șoferii sunt îndemnați să circule cu atenție # Ziar.md
Echipele Administrației Naționale a Drumurilor intervin în aceste zile pe traseele naționale pentru repararea gropilor și întreținerea carosabilului. Lucrările se desfășoară în mai multe raioane, inclusiv Briceni, Căușeni,
17:10
Raportul asupra inflației, publicat. BNM spune că prețurile vor crește mai lent, iar economia își revine # Ziar.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat primul raport asupra inflației din acest an. Așa cum a anunțat zilele trecute, BNM prognozează o rată medie anuală a inflației în anul 2026 de 5%, cea mai
16:20
R. Moldova a participat pentru prima dată cu un stand de țară la Tech Arena 2026. Acesta este unul dintre cele mai mari evenimente de tehnologie și business din regiunea scandinavă, organizat anual la Stockholm, capitala Suediei. Participarea a avut loc în cadrul celui
16:00
SFS: Freelancerii au obținut, în ianuarie, venituri de aproape 1,8 milioane lei. Câți bani vor ajunge în bugetul statului # Ziar.md
De la intrarea în vigoare a „Legii freelancerilor”, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a anunțat că a generat și expediat 804 avize de plată către antreprenorii independenți. Potrivit instituției, în luna ianuarie, aceștia
Ieri
15:20
FOTO/ Un grup de militari din sudul țării participă la o instruire moldo-română în mediul montan # Ziar.md
Un grup de militari din Brigada Infanterie Motorizată „Dacia” participă la Tabăra de instrucție la munte, desfășurată în localitatea Brădeț, România. Antrenamentele au loc î
14:50
VIDEO/ Fără bonuri, dar cu plăți în numerar. O companie de panificație din R. Moldova, cercetată pentru evaziune fiscală # Ziar.md
O companie de panificație din Republica Moldova livra produse clienților fără a elibera bonuri sau facturi fiscale și primea uneori plăți în numerar, fără să le înregistreze în contabilitate. Astfel, veniturile reale
14:40
Primarul din Dereneu, cercetat sub control judiciar. Procurorii au cerut arest preventiv, dar instanța a respins solicitarea # Ziar.md
Primarul satului Dereneu, raionul Călărași, Vasile Revenco, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 30 de zile, potrivit unei decizii pronunțate de Judecătoria Strășeni. Edilul este învinuit de huliganism, în leg&
14:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prelungit codul galben de ceață, emis acum o zi. Astfel, avertismentul rămâne în vigoare până mâine, 14 februarie, la ora 12:00. Pe arii extinse, vizibilitatea rămâne de
14:20
Granturi de până la un milion de dolari pentru fermieri prin Proiectul AGGRI. Ministerul Agriculturii a lansat un nou apel # Ziar.md
Fermierii din mai multe sectoare agricole pot accesa granturi de până la 1 milion de dolari în cadrul celui de-al cincilea apel al Proiectului AGGRI, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Sprijinul financiar este destinat crescătorilor de bovine, ovine și
14:10
Produsele agroalimentare moldovenești, fără restricții la export în Franța. ANSA oferă clarificări # Ziar.md
Produsele agroalimentare de origine vegetală din Republica Moldova pot fi exportate în Franța fără restricțiile impuse altor state non-UE, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Instituția susține
14:00
Statul oferă subvenții pentru agenții economici care angajează mai multe categorii de șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii. Printre grupurile vizate se numără persoanele cu vârste de 50 de ani și peste.
13:40
Kremlinul confirmă: următoarea rundă de negocieri Ucraina-SUA-Rusia va avea loc săptămâna viitoare, la Geneva # Ziar.md
Următoarea rundă de negocieri privind reglementarea conflictului din Ucraina se va desfășura în format trilateral Ucraina-SUA-Rusia, între 17-18 februarie, în orașul elvețian Geneva. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvâ
13:20
Prima reacție a medicului Boris Meșteșug, cercetat pentru viol și alte infracțiuni sexuale: „Dosarul a fost fabricat” # Ziar.md
Medicul anesteziolog Boris Meșteșug, cercetat anterior penal pentru viol, răpire și alte infracțiuni sexuale, a oferit prima reacție publică după ce a fost demis, pe 6 februarie, de la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Într-o declaraț
12:30
Apă potabilă mai sigură pentru patru localități din țară. Începe instalarea sistemelor moderne de tratare # Ziar.md
Primele patru localități incluse în proiectul „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova” au semnat acordurile de implementare și urmează să beneficieze de sisteme moderne de tratare a apei. Este vorba despre comuna Ciorescu din municipiul Chiș
12:20
Vești bună pentru șoferi. După mai bine de două săptămâni în care carburanții s-au scumpit constant, prețul acestora începe să scadă. Agenția Națională pentru Reglementare
11:50
Un nou pod rutier peste Prut, între Albița și Leușeni, intră în faza de construcție. Guvernul României a aprobat oficial începerea lucrărilor, iar investiția depășește 256 de milioane
11:50
În acest an, federațiile sportive din R. Moldova vor beneficia de un buget total de 91,5 milioane de lei, cu circa cinci milioane mai mare decât în 2025. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat finanțarea
11:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat va fi reorganizat. Parlamentul a votat primele schimbări în sistemul de mediu # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) urmează să fie reorganizat într-o nouă instituție publică, cu atribuții mai largi în monitorizarea mediului și gestionarea riscurilor climatice. Asta după ce deputații au votat în prima lectură un
10:50
Timp de șapte zile, peste 11.500 de cetățeni au fost instruiți cum să prevină riscurile în sezonul rece # Ziar.md
Pompierii și salvatorii au instruit peste 11.500 de cetățeni privind prevenirea riscurilor în perioada rece a anului. Activitățile s-au desfășurat în localități din toată țara, între 5 și 11 februarie
10:30
VIDEO/ Lucrările la Podul de Flori Ungheni – Zagarancea au fost reluate odată cu încălzirea vremii # Ziar.md
Odată cu încălzirea vremii, au fost reluate lucrările pe șantierul Podului de Flori de la Ungheni - Zagarancea, în limita condițiilor specifice sezonului rece, informează Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași.
10:10
Au intrat în vigoare noile tarife la energia termică: Reduceri în centru și sud, majorări în nord # Ziar.md
Hotărârile Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind ajustarea tarifelor pentru energia termică livrată de către șapte operatori au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial al R. Moldova. Astfel, noile pre&
09:40
Alexandru Harea a fost numit prin decret director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prin care Alexandru Harea, fost angajat al Ministerului Apărării, este numit în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Potrivit documentului oficial, numirea
09:20
Schimbări în agricultură. Vor fi colectate și date sociale și ecologice, nu doar financiare # Ziar.md
Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care modifică modul în care sunt colectate informațiile despre activitatea fermelor din Republica Moldova și extinde tipul de date analizate de autorități. Astfel, pe lângă indicatorii economici,
08:50
Un căprior a avut noroc după ce a fost implicat într-un accident rutier pe traseul Leova - Sărata Răzeși, în seara zilei de 11 februarie, în jurul orei 22:30. La scurt timp după incident, inspectorii de
08:00
Pentru ziua de 13 februarie, Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit noi cursuri oficiale de schimb valutar. Variațiile sunt minore, de doar câțiva bani, însă pot conta pentru cei care fac plăți sau schimburi valutare zilnic.
07:40
Sfârșitul de săptămână începe cu o vreme relativ liniștită în Republica Moldova. Meteorologii anunță pentru ziua de vineri cer variabil pe întreg teritoriul țării, însă în
04:30
„Exodul de specialiști a încetinit”: Premierul Munteanu spune ce ar putea să-i convingă pe tineri să rămână acasă # Ziar.md
Dezvoltarea economică și crearea locurilor de muncă rămân priorități ale Guvernului pentru a oferi tinerilor și specialiștilor motive să rămână sau să se întoarcă în țar&
12 februarie 2026
22:20
„Exodul de specialiști a încetinit”: Premierul Munteanu spune ce ar putea să-i convingă pe tineri să rămână acasă # Ziar.md
Dezvoltarea economică și crearea locurilor de muncă rămân priorități guvernului pentru a oferi tinerilor și specialiștilor motive să rămână sau să se întoarcă în țară
21:20
Elisaveta Hlusovici, debut olimpic la 18 ani în proba de schi fond 10 km la Jocurile Olimpice # Ziar.md
Sportiva care reprezintă Republica Moldova, Elisaveta Hlusovici, în vârstă de doar 18 ani, a debutat la Jocurile Olimpice de iarnă în proba de schi fond 10 kilometri. Tânăra s-a clasat pe locul 104, acumulând o primă
20:30
În R. Moldova este filmat un lungmetraj despre Maria Drăgan. Cetățenii ar putea zări drapele și inscripții sovietice # Ziar.md
Pe parcursul următoarelor luni, cetățenii R. Moldova ar putea observa în diferite locații din țară însemne caracteristice perioadei anilor ‘60 ai secolului trecut. Acest lucru se datorează filmărilor pentru lungmetrajul de ficțiune „
19:30
Încă un incident tragic la Armata Națională. Un militar a murit după ce s-a rănit cu arma din dotare # Ziar.md
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare astăzi, 12 februarie, în timp ce se afla în serviciu la post. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării.
18:40
DOC/ Vlad Filat spune că Interpol a anulat darea în căutare internațională pe numele acestuia # Ziar.md
Fostul prim-ministru Vlad Filat anunță că Interpol a anulat darea sa în căutare internațională. Potrivit unui mesaj publicat de politician, decizia ar fi fost luată pe 15 ianuarie 2026, la solicitarea instituției care ceruse anterior notificarea. Vlad Filat
18:20
Elevii claselor a VI-a – a XII-a din R. Moldova, invitați să le scrie copiilor din Ucraina. MEC: „Fiecare rând contează” # Ziar.md
Peste mai puțin de două săptămâni se vor împlini patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă a Federației Ruse împotriva Ucrainei - război care a schimbat profund vieț
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.