România va sprijini financiar cu 1,7 milioane de euro primul inventar forestier în Republica Moldova

09:30

Fostul procuror al raionului Taraclia, Alexandr Diulgher, va primi de la stat despăgubiri morale de 300 de mii de lei, după ce instanța l-a achitat într-un dosar în care era învinuit de abuz în serviciu. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a menținut, pe 28