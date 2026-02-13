PERSONALITĂȚI EMINENTE DE VIȚĂ BUCOVINEANĂ ÎN BASARABIA

De pe meleagurile nouăsulițene (I) Fostul raion Noua Suliță avea graniță comună cu Moldova și aceasta este una din explicațiile că o bună

Doza de sănătate. Elixirul dimineții care face minuni: apa cu seminţe de chia Libertatea Cuvântului
Elixirul dimineții care face minuni: arde grăsimea, hidratează, curăță colonul. Consumat dimineața, te ajută să-ți începi ziua plin de energie, să îți reglezi
Moment astrologic. Cele mai ascunse zodii! Nimeni nu poate citi în sufletul lor! Libertatea Cuvântului
Fiecare om vine pe lume cu o aură unică, o energie specială care radiază în jurul său și îi definește prezența. Unele persoane
MASACRUL DE LA FÂNTÂNA ALBĂ ÎN LUMINA NOILOR CERCETĂRI (V) Libertatea Cuvântului
Martirii din Poiana Varniţei Cercetările referitoare la masacrele de la Lunca şi Fântâna Albă continuă. Scriitorul Romulus Rusan afirmă: „Veneraţia faţă de victimele
Peste 30 de mii de curcani și sute de tone de produse — o întreprindere de lângă Vașcăuți se dezvoltă în ciuda războiului Libertatea Cuvântului
În ultimul an, SRL „Dracinețke-1” a comercializat 859 de tone de carne de curcan și rămâne unul dintre cei mai mari angajatori din
Rubio speră să se întâlnească cu Zelenski la Conferința de la München Libertatea Cuvântului
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, intenționează să se întâlnească cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, în cadrul Conferinței de Securitate de la
Mediul de afaceri ucrainean a decis să-i acorde lui Vladislav Gheraskevyci propria „medalie de aur” Libertatea Cuvântului
Fondul de premiere pentru locul întâi la Olimpiadă este de 127 de mii de dolari. Exact această sumă este colectată acum pentru el
Voluntarii din CT Vancicăuți s-au deplasat pe linia frontului Libertatea Cuvântului
„Voluntarii noștri au efectuat o nouă vizită la apărătorii noștri de pe linia întâi. Ca de obicei, nu au mers cu mâna goală
Simon Shuster a dezvăluit planul lui Trump în cazul eșecului negocierilor: ce o așteaptă pe Ucraina Libertatea Cuvântului
Donald Trump s-ar putea retrage din negocierile de pace în orice moment, făcând Ucraina „vinovată” de eșecul acestora. Unii membri din cercul apropiat
A fost găsită minora pe care o căuta poliția Libertatea Cuvântului
„Nu știu în ce mașină mă aflu” – acestea sunt cuvintele pe care o fată de 13 ani le-a scris pentru prietena ei,
13 FEBRUARIE – ISTORICUL ZILEI Libertatea Cuvântului
La 13 februarie 1849 delegaţia adunării românilor de la Sibiu, Transilvania, condusă de episcopul ortodox Andrei Șaguna, prezintă împăratului austriac Petiţia generală a fruntaşilor români
Grănicerii din regiunea Cernăuți au blocat un canal de desfacere a țigărilor de contrabandă Libertatea Cuvântului
În seara zilei de 11 februarie, grănicerii din regiunea Cernăuți au blocat un canal de comercializare a țigărilor contrafăcute. Despre aceasta scrie publicația
Volodymyr Zelenski: „Mișcarea olimpică trebuie să ajute la oprirea războaielor, nu să facă jocul agresorului” Libertatea Cuvântului
Comitetul Olimpic Internațional (COI) a făcut jocul țării agresoare, Rusia, prin descalificarea skeletonistului ucrainean Vladyslav Gheraskevyci  din cauza căștii sale care purta fotografii
Administrația Militară Regională Cernăuți a primit „Drapelul Speranței” ca simbol al memoriei celor aflați în captivitate Libertatea Cuvântului
Steagul, în semn de memorie pentru apărătorii prizonieri și dispăruți, a fost înmânat de colonelul Comandamentului Operațional  „Vest”, Andrii Risiuk. Informația a fost
Educaţie. Sfaturi pentru a creşte un copil responsabil. Ce ar trebui să facă părinţii în opinia psihologilor Libertatea Cuvântului
Pentru a crește un copil responsabil, psihologii recomandă implicarea timpurie în sarcini potrivite vârstei, stabilirea unor așteptări clare, învățarea empatiei, oferirea de alegeri,
Olimpiada 2026: COI a anunțat oficial descalificarea lui Gheraskevyci Libertatea Cuvântului
Comitetul Olimpic Internațional l-a descalificat oficial pe scheletonistul ucrainean Vladyslav Gheraskevyci de la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026. Motivul este refuzul de
Poliția cere ajutor: Continuă căutările unei fete de 13 ani dispărute în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Iulia Voloșciuk, în vârstă de 13 ani, nu s-a mai întors acasă de la studii pe data de 10 februarie. Ultima dată, fata
Sportivi din regiunea Ternopil continuă să cucerească gheața mondială Libertatea Cuvântului
Două echipaje, din care fac parte kremenecenii Bogdan Babura și Igor Hoi, și-au încheiat evoluțiile în finala Jocurilor Olimpice din 2026, demonstrând o
Patinoar mortal în Cernăuți: Procuratura verifică iresponsabilitatea  funcționarilor care au dus la traumatisme în masă Libertatea Cuvântului
Consecințele groaznice ale poleiului din Cernăuți au devenit temeiul deschiderii unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în serviciu, ca urmare
Când experiența comunității devine valoroasă pentru alții Libertatea Cuvântului
Reprezentanții Organizației Regionale Cernăuți a Crucii Roșii Ucrainene au vizitat CT Noua Suliță pentru a prelua experiența Centrului nostru de Reziliență. Vizita a
Este posibilă pacea până în vară? Zelenski a numit condiția cheie pentru încheierea războiului Libertatea Cuvântului
Președintele a explicat în ce condiții Ucraina se poate apropia de pace în lunile următoare și ce ar trebui să facă comunitatea internațională
Pitorească vatră românească de lângă Prut și Derelui Libertatea Cuvântului
La 10 februarie 2026, s-au împlinit 592 de ani de la prima atestare documentară a satului meu natal Ostrița (pe atunci Clișcăuți) (din
Povestea voluntarei care hrănește mii de soldați cu bucate de casă Libertatea Cuvântului
Gospodine din Cuciurul Mare pot pregăti într-o singură zi nouă oale de sarmale, douăzeci de căldări de colțunași și până la o sută
Fostul șef al grupului de salarizare de la S.A. „Cernivțigaz” a spălat peste 7 milioane de grivne. O parte din bani i-a pierdut la cazinou. Care a fost schema? Libertatea Cuvântului
Fostul oficial al companiei de gaz din Bucovina este acuzat de spălarea a peste 7 milioane de grivne. Conform Procuraturii Regionale Cernăuți, în
Mazurciuk a rescris istoria Ucrainei la Jocurile Olimpice Libertatea Cuvântului
În a cincea zi de competiție a Olimpiadei de Iarnă 2026, sportivii ucraineni de combinată nordică au luat startul în proba de trambulină
Un medic din Cernăuți a fost inclus în Cartea Recordurilor Ucrainei Libertatea Cuvântului
Chirurgul Dmytro Kvasniuk a efectuat 1.150 de operații ortopedice într-un singur an. Recordul Ucrainei a fost înregistrat în incinta Spitalului Clinic Orășenesc Central,
Zelenski a reacționat la uciderea a trei copii și a tatălui lor în regiunea Harkiv Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a comentat un nou atac asupra Ucrainei. El a subliniat că fiecare atac rusesc subminează încrederea în tot ceea
Ucraina va deschide un nou punct de trecere a frontierei cu Moldova Libertatea Cuvântului
Ucraina și Moldova au convenit asupra deschiderii unui nou punct internațional de trecere a frontierei rutiere pe granița comună. Acesta va funcționa non-stop
Sfaturi pentru părinţi. De ce au copiii accese de furie Libertatea Cuvântului
Furia este o stare emoțională caracterizată prin frustrare, nemulțumire sau iritare, ca răspuns la o amenințare sau nedreptate. Deși poate să se manifeste
Moment astrologic. Cele mai generoase femei din zodiac! Ele se gândesc mereu la binele celorlalți Libertatea Cuvântului
Gândurile și inima celor mai generoase femei din zodiac se îndreaptă întotdeauna către persoanele dragi, iar iubirea lor este infinită pentru copii și
Patinator ucrainean, record și victorie în fața unui rus la Olimpiada din 2026 Libertatea Cuvântului
În ziua de 10 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, desfășurate în Italia, a avut loc programul scurt la patinaj artistic
Succesul tinerilor cercetătoti herțeni Libertatea Cuvântului
Reprezentanți ai Liceului comunal „Gheorghe Asachi” din orașul Herţa au participat cu succes la etapa regională a concursului de susținere a lucrărilor de
Contrabandă de 5 milioane: vameșii din Bucovina au interceptat un lot masiv de vape-uri din Europa Libertatea Cuvântului
La frontiera ucraineano-română, vameșii au oprit un microbuz cu peste 14 mii de țigări electronice. Vameșii din Cernăuți au demascat o tentativă de
Echipa lui Trump a explicat de ce documentele privind garanțiile de securitate pentru Ucraina nu au fost încă semnate Libertatea Cuvântului
Potrivit lui Whitaker, negocierile de pace privind Ucraina sunt foarte productive. Documentele referitoare la garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt gata, însă există
Singura sportivă din Harkiv la Jocurile Olimpice a stabilit un nou record Libertatea Cuvântului
În ciuda rezultatului strălucit, sportiva nu a trecut de calificări. O sportivă din Harkiv a devenit prima ucraineancă în proba feminină de short-track
A încercat să plece în România cu acte false: un contravenient a fost descoperit în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
La Punctul de trecere a frontierei „Porubne”,  grănicerii au oprit un bărbat care încerca să părăsească țara folosind pașaportul altei persoane. Informația a
A început etapa regională a concursului „Profesorul Anului – 2026” Libertatea Cuvântului
În perioada 9-16 februarie, 30 de cadre didactice vor concura în patru secțiuni, câștigătorii vor trece la etapa națională, a comunicat Administrația Militară
Planurile lui Putin, sub amenințare: Financial Times dezvăluie amploarea reală a pierderilor ocupanților Libertatea Cuvântului
Creșterea bruscă a pierderilor armatei ruse în războiul împotriva Ucrainei face tot mai dificilă realizarea planurilor ofensive ale Kremlinului. Informația este transmisă de
Două case de tip familial au primit imobil propriu în Storojineț și Cuciurul Mare Libertatea Cuvântului
Despre aceasta a comunicat pe Facebook șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osypenko. „Împreună cu Irina Tuliakova (Centrul de coordonare pentru educația familială),
Trump părăsește Europa, iar Federația Rusă pregătește un nou război: raportul senzațional al Conferinței de la München Libertatea Cuvântului
Epoca în care Europa a putut prospera timp de decenii sub „umbrela de securitate” americană s-a încheiat definitiv. În același timp, Rusia s-ar
„O decizie care frânge inima”: COI a interzis casca lui Gheraskevyci cu fotografiile sportivilor uciși Libertatea Cuvântului
Comitetul Olimpic Internațional (COI) i-a interzis lui Vladyslav Gheraskevyci să concureze la Jocurile Olimpice de iarnă purtând casca sa. Aceasta din cauză că
Ce este furtuna magnetică Libertatea Cuvântului
Furtuna magnetică este o perturbare a câmpului magnetic al Pământului, cauzată de activitatea Soarelui. Atunci când pe Soare au loc erupții, fluxuri de
Gerul se trage în sfârșit: temperaturile în Bucovina vor crește Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, în următoarele cinci zile, se așteaptă o schimbare treptată a condițiilor meteorologice. Informația este transmisă de Centrul Hidrometeorologic Regional din
Poporul ucrainean va fi onorat cu premiul Conferinței de Securitate de la Munchen Libertatea Cuvântului
Cea de-a 62-a ediție a Conferinței de Securitate de la Munchen se va desfășura în perioada 13-15 februarie 2026. Anul acesta, premiul „Ewald
În Bucovina va fi judecat un bărbat care importa mașini de lux sub pretextul ajutoarelor umanitare pentru Forțele Armate ale Ucrainei Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți va fi trimis în judecată un bărbat care importa mașini de lux sub paravanul ajutoarelor umanitare destinate armatei. Informația este
Lou Jeanmonnot: „Nu ne putem imagina prin ce trec ucrainenii” Libertatea Cuvântului
Biatlonista franceză Lou Jeanmonnot a comentat victoria obținută în proba de ștafetă mixtă din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026. – Cum
MASACRUL DE LA FÂTÂNA ALBĂ ÎN LUMINA NOILOR CERCETĂRI (I) Libertatea Cuvântului
Legea nr. 68, adoptată de Parlamentul României pe data de 10 mai 2011. Articolul 1: Se instituie ziua de 1 aprilie ca Zi
S-a întors la baștină, dar războiul nu l-a lăsat: soldatul Myhailo Reus a decedat acasă Libertatea Cuvântului
Locuitorii din Bucovina își vor lua rămas bun de la soldatul Myhailo Reus. Apărătorul demobilizat a încetat din viață în urma unei boli,
Accident rutier la Toporivți: Salvatorii au extras un bărbat de 29 de ani din autoturism Libertatea Cuvântului
În Bucovina a avut loc un accident rutier, iar salvatorii au deblocat victima din mașină. Conform Direcției Principale a Serviciului de Stat pentru
Echipa națională a Ucrainei a ocupat pentru prima dată locul întâi la Campionatul European de Karate Libertatea Cuvântului
Sportive din Bucovina au obținut locuri pe podium. În perioada 6-8 februarie, în orașul Limassol din Cipru, a avut loc cea de-a 53-a
