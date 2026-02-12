Poliția cere ajutor: Continuă căutările unei fete de 13 ani dispărute în regiunea Cernăuți

Libertatea Cuvântului, 12 februarie 2026 11:40

Iulia Voloșciuk, în vârstă de 13 ani, nu s-a mai întors acasă de la studii pe data de 10 februarie. Ultima dată, fata

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea Cuvântului

Acum 5 minute
12:00
Olimpiada 2026: COI a anunțat oficial descalificarea lui Gheraskevyci Libertatea Cuvântului
Comitetul Olimpic Internațional l-a descalificat oficial pe scheletonistul ucrainean Vladyslav Gheraskevyci de la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026. Motivul este refuzul de
Acum 30 minute
11:40
Poliția cere ajutor: Continuă căutările unei fete de 13 ani dispărute în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Iulia Voloșciuk, în vârstă de 13 ani, nu s-a mai întors acasă de la studii pe data de 10 februarie. Ultima dată, fata
Acum 2 ore
11:00
Sportivi din regiunea Ternopil continuă să cucerească gheața mondială Libertatea Cuvântului
Două echipaje, din care fac parte kremenecenii Bogdan Babura și Igor Hoi, și-au încheiat evoluțiile în finala Jocurilor Olimpice din 2026, demonstrând o
Acum 6 ore
07:20
Patinoar mortal în Cernăuți: Procuratura verifică iresponsabilitatea  funcționarilor care au dus la traumatisme în masă Libertatea Cuvântului
Consecințele groaznice ale poleiului din Cernăuți au devenit temeiul deschiderii unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în serviciu, ca urmare
06:40
Când experiența comunității devine valoroasă pentru alții Libertatea Cuvântului
Reprezentanții Organizației Regionale Cernăuți a Crucii Roșii Ucrainene au vizitat CT Noua Suliță pentru a prelua experiența Centrului nostru de Reziliență. Vizita a
06:10
Este posibilă pacea până în vară? Zelenski a numit condiția cheie pentru încheierea războiului Libertatea Cuvântului
Președintele a explicat în ce condiții Ucraina se poate apropia de pace în lunile următoare și ce ar trebui să facă comunitatea internațională
Acum 8 ore
05:50
Pitorească vatră românească de lângă Prut și Derelui Libertatea Cuvântului
La 10 februarie 2026, s-au împlinit 592 de ani de la prima atestare documentară a satului meu natal Ostrița (pe atunci Clișcăuți) (din
Acum 24 ore
22:10
Povestea voluntarei care hrănește mii de soldați cu bucate de casă Libertatea Cuvântului
Gospodine din Cuciurul Mare pot pregăti într-o singură zi nouă oale de sarmale, douăzeci de căldări de colțunași și până la o sută
22:00
Fostul șef al grupului de salarizare de la S.A. „Cernivțigaz” a spălat peste 7 milioane de grivne. O parte din bani i-a pierdut la cazinou. Care a fost schema? Libertatea Cuvântului
Fostul oficial al companiei de gaz din Bucovina este acuzat de spălarea a peste 7 milioane de grivne. Conform Procuraturii Regionale Cernăuți, în
22:00
Mazurciuk a rescris istoria Ucrainei la Jocurile Olimpice Libertatea Cuvântului
În a cincea zi de competiție a Olimpiadei de Iarnă 2026, sportivii ucraineni de combinată nordică au luat startul în proba de trambulină
12:20
Un medic din Cernăuți a fost inclus în Cartea Recordurilor Ucrainei Libertatea Cuvântului
Chirurgul Dmytro Kvasniuk a efectuat 1.150 de operații ortopedice într-un singur an. Recordul Ucrainei a fost înregistrat în incinta Spitalului Clinic Orășenesc Central,
12:10
Zelenski a reacționat la uciderea a trei copii și a tatălui lor în regiunea Harkiv Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a comentat un nou atac asupra Ucrainei. El a subliniat că fiecare atac rusesc subminează încrederea în tot ceea
12:10
Ucraina va deschide un nou punct de trecere a frontierei cu Moldova Libertatea Cuvântului
Ucraina și Moldova au convenit asupra deschiderii unui nou punct internațional de trecere a frontierei rutiere pe granița comună. Acesta va funcționa non-stop
Ieri
10:50
Sfaturi pentru părinţi. De ce au copiii accese de furie Libertatea Cuvântului
Furia este o stare emoțională caracterizată prin frustrare, nemulțumire sau iritare, ca răspuns la o amenințare sau nedreptate. Deși poate să se manifeste
10:40
Moment astrologic. Cele mai generoase femei din zodiac! Ele se gândesc mereu la binele celorlalți Libertatea Cuvântului
Gândurile și inima celor mai generoase femei din zodiac se îndreaptă întotdeauna către persoanele dragi, iar iubirea lor este infinită pentru copii și
10:30
Patinator ucrainean, record și victorie în fața unui rus la Olimpiada din 2026 Libertatea Cuvântului
În ziua de 10 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, desfășurate în Italia, a avut loc programul scurt la patinaj artistic
10:30
Succesul tinerilor cercetătoti herțeni Libertatea Cuvântului
Reprezentanți ai Liceului comunal „Gheorghe Asachi” din orașul Herţa au participat cu succes la etapa regională a concursului de susținere a lucrărilor de
10:20
Contrabandă de 5 milioane: vameșii din Bucovina au interceptat un lot masiv de vape-uri din Europa Libertatea Cuvântului
La frontiera ucraineano-română, vameșii au oprit un microbuz cu peste 14 mii de țigări electronice. Vameșii din Cernăuți au demascat o tentativă de
05:40
Echipa lui Trump a explicat de ce documentele privind garanțiile de securitate pentru Ucraina nu au fost încă semnate Libertatea Cuvântului
Potrivit lui Whitaker, negocierile de pace privind Ucraina sunt foarte productive. Documentele referitoare la garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt gata, însă există
10 februarie 2026
20:30
Singura sportivă din Harkiv la Jocurile Olimpice a stabilit un nou record Libertatea Cuvântului
În ciuda rezultatului strălucit, sportiva nu a trecut de calificări. O sportivă din Harkiv a devenit prima ucraineancă în proba feminină de short-track
20:20
A încercat să plece în România cu acte false: un contravenient a fost descoperit în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
La Punctul de trecere a frontierei „Porubne”,  grănicerii au oprit un bărbat care încerca să părăsească țara folosind pașaportul altei persoane. Informația a
20:20
A început etapa regională a concursului „Profesorul Anului – 2026” Libertatea Cuvântului
În perioada 9-16 februarie, 30 de cadre didactice vor concura în patru secțiuni, câștigătorii vor trece la etapa națională, a comunicat Administrația Militară
20:20
Planurile lui Putin, sub amenințare: Financial Times dezvăluie amploarea reală a pierderilor ocupanților Libertatea Cuvântului
Creșterea bruscă a pierderilor armatei ruse în războiul împotriva Ucrainei face tot mai dificilă realizarea planurilor ofensive ale Kremlinului. Informația este transmisă de
Mai mult de 2 zile în urmă
07:50
Două case de tip familial au primit imobil propriu în Storojineț și Cuciurul Mare Libertatea Cuvântului
Despre aceasta a comunicat pe Facebook șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osypenko. „Împreună cu Irina Tuliakova (Centrul de coordonare pentru educația familială),
07:40
Trump părăsește Europa, iar Federația Rusă pregătește un nou război: raportul senzațional al Conferinței de la München Libertatea Cuvântului
Epoca în care Europa a putut prospera timp de decenii sub „umbrela de securitate” americană s-a încheiat definitiv. În același timp, Rusia s-ar
07:30
„O decizie care frânge inima”: COI a interzis casca lui Gheraskevyci cu fotografiile sportivilor uciși Libertatea Cuvântului
Comitetul Olimpic Internațional (COI) i-a interzis lui Vladyslav Gheraskevyci să concureze la Jocurile Olimpice de iarnă purtând casca sa. Aceasta din cauză că
00:20
Ce este furtuna magnetică Libertatea Cuvântului
Furtuna magnetică este o perturbare a câmpului magnetic al Pământului, cauzată de activitatea Soarelui. Atunci când pe Soare au loc erupții, fluxuri de
00:20
Gerul se trage în sfârșit: temperaturile în Bucovina vor crește Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, în următoarele cinci zile, se așteaptă o schimbare treptată a condițiilor meteorologice. Informația este transmisă de Centrul Hidrometeorologic Regional din
00:20
Poporul ucrainean va fi onorat cu premiul Conferinței de Securitate de la Munchen Libertatea Cuvântului
Cea de-a 62-a ediție a Conferinței de Securitate de la Munchen se va desfășura în perioada 13-15 februarie 2026. Anul acesta, premiul „Ewald
00:20
În Bucovina va fi judecat un bărbat care importa mașini de lux sub pretextul ajutoarelor umanitare pentru Forțele Armate ale Ucrainei Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți va fi trimis în judecată un bărbat care importa mașini de lux sub paravanul ajutoarelor umanitare destinate armatei. Informația este
00:20
Lou Jeanmonnot: „Nu ne putem imagina prin ce trec ucrainenii” Libertatea Cuvântului
Biatlonista franceză Lou Jeanmonnot a comentat victoria obținută în proba de ștafetă mixtă din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026. – Cum
9 februarie 2026
16:40
MASACRUL DE LA FÂTÂNA ALBĂ ÎN LUMINA NOILOR CERCETĂRI (I) Libertatea Cuvântului
Legea nr. 68, adoptată de Parlamentul României pe data de 10 mai 2011. Articolul 1: Se instituie ziua de 1 aprilie ca Zi
15:30
S-a întors la baștină, dar războiul nu l-a lăsat: soldatul Myhailo Reus a decedat acasă Libertatea Cuvântului
Locuitorii din Bucovina își vor lua rămas bun de la soldatul Myhailo Reus. Apărătorul demobilizat a încetat din viață în urma unei boli,
15:20
Accident rutier la Toporivți: Salvatorii au extras un bărbat de 29 de ani din autoturism Libertatea Cuvântului
În Bucovina a avut loc un accident rutier, iar salvatorii au deblocat victima din mașină. Conform Direcției Principale a Serviciului de Stat pentru
15:10
Echipa națională a Ucrainei a ocupat pentru prima dată locul întâi la Campionatul European de Karate Libertatea Cuvântului
Sportive din Bucovina au obținut locuri pe podium. În perioada 6-8 februarie, în orașul Limassol din Cipru, a avut loc cea de-a 53-a
14:50
Un test scandalos pentru democrația germană Libertatea Cuvântului
Scandalul din jurul reținerii politicianului german de extremă dreapta, Jörg Dornau, nu doar că a ridicat cortina de pe schemele ascunse de evitare
14:30
LELEKA – învingătoarea Selecției naționale pentru Eurovision-2026 Libertatea Cuvântului
A avut loc etapa finală a Selecției naționale pentru Eurovision-2026. Învingătoare a devenit LELEKA, ea prezentându-se cu piesa „Ridnym”. Într-un comentariu artista a
10:00
Moment astrologic. Aceasta este cea mai altruistă zodie. Dacă este lângă tine, îți va fi de mare ajutor Libertatea Cuvântului
Generozitatea și altruismul sunt calități importante care contează foarte mult în cadrul unei familii, dar și în cadrul unui colectiv, oricare ar fi
10:00
Sănătate. Patru cauze neașteptate ale colesterolului mărit: nu doar alimentația este de vină Libertatea Cuvântului
Există mai multe motive mai puțin evidente din cauza cărora nivelul colesterolului poate crește. Colesterolul este o substanță cerată, asemănătoare grăsimii. În esență,
09:50
Putin încearcă să păcălească lumea și pe sine însuși Libertatea Cuvântului
Dictatorul rus Vladimir Putin declară o victorie aparent iminentă în războiul împotriva Ucrainei, susținând că Rusia a depășit sancțiunile și deține „inițiativa strategică”
09:50
Medic militar din Noua Suliță, menționat cu o distincție de stat pentru salvarea de vieți pe front Libertatea Cuvântului
Vasile Bilous a fost decorat cu distincția Președintelui Ucrainei „Pentru apărarea Ucrainei” pentru îndeplinirea conștiincioasă a datoriei, curaj și eroism în timpul salvării
08:20
Situația rămâne dificilă: Ucraina a importat un volum record de energie electrică Libertatea Cuvântului
La 8 februarie, în Ucraina s-a înregistrat cel mai mare volum zilnic de import de energie electrică de până acum — acest lucru
08:20
La 110 kilometri de Cernăuți: O stațiune de schi din România, mult mai ieftină decât Bukovel Libertatea Cuvântului
Există o stațiune de schi în România care este mai aproape de Cernăuți decât Bukovel, situată la doar 112 kilometri distanță. Este vorba
08:10
Un tânăr karatist de la Liceul din Mahala – printre învingătorii Campionatului European Libertatea Cuvântului
Vestea a fost împărtășită de directoarea instituției de învățământ pe contul său de Facebook. „Mândria pentru elevul nostru ne umple inimile și acest
01:50
Fără concesii teritoriale: Sybiga a respins recunoașterea ocupației Libertatea Cuvântului
Ministrul Afacerilor Externe a subliniat că Ucraina nu va susține renunțarea la teritorii de dragul încetării războiului și nici acordurile economice dintre SUA
01:50
Întreruperile de curent în regiunea Cernăuți vor fi de foarte lungă durată. A fost publicat programul pentru luni Libertatea Cuvântului
La 9 februarie, pe parcursul întregii zile, se vor aplica grafice de deconectări orare ale energiei electrice și grafice de limitare a consumului
8 februarie 2026
18:10
Legitimarea pericolului nuclear Libertatea Cuvântului
În primele zile ale lunii februarie, în Ungaria a început oficial construcția obiectivului centralei nucleare „Paks-II”, proiect care a fost suspendat și înghețat
17:00
Accident mortal în Bucovina: Mașină distrusă complet Libertatea Cuvântului
Accidentul a avut loc ieri, 7 februarie, în satul Miliieve, raionul Vijnița. Conform informațiilor preliminare, un tânăr de 22 de ani din regiunea
17:00
Incident cu focuri de armă la Cernăuți Libertatea Cuvântului
Pe Bulevardul Independenței din Cernăuți au răsunat focuri de armă după ce o verificare a documentelor a degenerat într-o ceartă violentă. Potrivit versiunii
16:50
Alertă aeriană anti-record în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Alerta aeriană declarată în regiunea Cernăuți în timpul atacului masiv rusesc din noaptea de 7 februarie a stabilit un anti-record de durată. Potrivit
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.