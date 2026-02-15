Radu Poclitaru: „Din păcate, odată cu vîrsta pierdem capacitatea de a ne bucura și de a ne mira”
Noi.md, 15 februarie 2026 05:30
Din păcate, odată cu vîrsta pierdem capacitatea de a ne bucura și de a ne mira, ceea ce este atît de caracteristic copiilor. Și aceasta este, probabil, cea mai mare pierdere, faptul că pierdem copilul din noi.Este opinia exprimată de coregraful, maestrul de balet, regizorul și Artistul Poporului din Moldova, Radu Poclitaru, în cadrul emisiunii „Главное” cu Artur Efremov, difuzată de postul TVC
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
05:30
Radu Poclitaru: „Din păcate, odată cu vîrsta pierdem capacitatea de a ne bucura și de a ne mira” # Noi.md
Din păcate, odată cu vîrsta pierdem capacitatea de a ne bucura și de a ne mira, ceea ce este atît de caracteristic copiilor. Și aceasta este, probabil, cea mai mare pierdere, faptul că pierdem copilul din noi.Este opinia exprimată de coregraful, maestrul de balet, regizorul și Artistul Poporului din Moldova, Radu Poclitaru, în cadrul emisiunii „Главное” cu Artur Efremov, difuzată de postul TVC
Acum o oră
05:00
Dacă tuşeşti din orice motiv, amestecă 5 linguriţe de oţet de mere cu cinci linguriţe de miere. Astfel vei obţine un sirop din care este bine să iei cîte o linguriţa la interval de trei ore. După doua zile, tusea ar trebui să dispară complet. În caz contrar, vizitează medicul.Oţetul tratează micozeleAvînd în vedere că este de fapt un acid, oţetul are o acţiune incredibilă asupra majorităţi
Acum 2 ore
04:30
Pentagonul a folosit modelul de inteligență artificială Claude, dezvoltat de Anthropic AI, în timpul unei operațiuni a forțelor speciale americane pentru capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, scrie The Wall Street Journal, citînd surse.Claude este un chatbot cu inteligență artificială, conceput pentru crearea de conținut textual și pentru dialog cu utilizatorii. A fost creat de
Acum 4 ore
03:30
Cîți locuitori din regiunea transnistreană sînt angajați oficial în cîmpul muncii pe malul drept al Nistrului # Noi.md
Conform datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat, 13 810 de persoane cu domiciliu în regiunea transnistreană erau luați la evidență în anul 2025 pe malul drept al Nistrului, în calitate de angajați oficiali, dintre care 57,6% erau bărbați (7 950 persoane) și 42,4% femei (5 860 persoane).Distribuția geografică relevă o concentrare majoră în municipiul Chișinău, unde activează peste 80% din
02:30
Republica Moldova pregătește un cadru legal pentru intrarea pe piață a societăților europene (Societas Europaea), care sînt înființate în conformitate cu normele dreptului corporativ al UE, informează Logos Press.Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a început elaborarea unui proiect de lege privind societățile europene. Aceasta va reglementa crearea, înregistrarea, funcționarea, r
Acum 6 ore
01:30
Semnarea documentului istoric de către liderii Azerbaidjanului și Armeniei la Casa Albă, în prezența președintelui Statelor Unite, Donald Trump, înseamnă sfîrșitul conflictului și intrarea părților într-o perioadă de pace care ar putea fi veșnică.Despre aceasta a declarat președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, într-un interviu acordat postului de televiziune France 24 în cadrul participăr
00:30
Treisprezece localități din raioanele de nord ale R. Moldova - Ocnița, Dondușeni și Soroca, precum și trei municipalități din Ucraina – Sokîreanî, Mohîliv-Podilskîi și Iampol – vor beneficia de sprijin din partea Guvernului Germaniei pentru a-și îmbunătăți serviciile de alimentare cu apă și sanitație.Asistența este acordată prin intermediul proiectului WASSER „Sprijin în atenuarea impactului r
00:00
Adoptarea unei alimentaţii sănătoase poate reduce severitatea durerii cronice, a constatat un studiu australian, transmite luni agenţia Xinhua.O echipă de cercetători de la Universitatea din Australia de Sud a identificat, într-un nou studiu, o asociere directă între un aport sporit de alimente recomandate în "Australian Dietary Guidelines" ale guvernului federal - îndrumări privind alimentaţi
Acum 8 ore
23:30
Secretarul de stat american Marco Rubio a încercat din nou să îi liniștească pe aliații europeni în ceea ce privește angajamentul Washingtonului față de Europa, avertizînd în același timp că liderii continentului trebuie să revină la tradițiile și valorile pe care le împărtășesc cu SUA.El a făcut această declarație într-un interviu acordat Bloomberg, relatează „Adevărul European”.Comentari
23:00
Diabetul este o boală gravă care, netratată, poate chiar pune în pericol viaţa pacientului.Află băutura naturală ideală pentru gestionarea acestuia!Diabetul include tratamentul cu injecţii periodice de insulină şi presupune respectarea unui regim strict, însă acesta poate fi gestionat şi pe cale naturală.{{276793}}Remediul este ieftin de preparat şi potenţează efectul echilibrant al tr
22:30
Yakov Kedmi: „Scandalul din jurul dosarelor lui Epstein este un joc murdar și o răzbunare politică” # Noi.md
Scandalul legat de publicarea în SUA a dosarelor lui Jeffrey Epstein în cadrul dosarului său mediatizat este o răzbunare politică folosind dezvăluiri scandaloase, iar totul este alimentat artificial.Această opinie a fost exprimată de analistul politic, expertul militar și fostul șef al serviciului de informații israelian „Nativ”, Yakov Kedmi, într-un interviu acordat unuia dintre canalele de Y
22:00
Foarte des auzim și citim despre faptul că nu e voie să bem apă în timpul meselor.Argumente: se diluează sucul gastric, este afectat procesul de digestie a alimentelor, volumul stomacului crește și multe altele. Apare întrebarea: dacă luăm cîteva înghițituri de apă, se va întîmpla același lucru?Nutriționistul Svetlana Fus ne sfătuiește să bem apă împreună cu mîncarea solidă."Eu deseori
Acum 12 ore
21:30
Agențiile de turism din R. Moldova au oferit, în 2025, servicii la peste 604 mii de turiști, cifră mai mare cu 8.7% în comparație cu anul precedent.A crescut atît numărul străinilor care ne-au vizitat țara, cît și al celor care au călătorit prin R. Moldova, însă cei mai mulți au fost moldovenii care au ales să plece la odihnă peste hotare, scrie radiomoldova.md.Potrivit datelor Biroului Na
21:00
Carențele de vitamine și minerale sînt probabil printre cele mai frecvente probleme de sănătate de care ne lovim în ziua de azi.Este destul de firesc în special din cauza stresului care ne invadează viața și organismul, dar și din cauza stilului alimentar haotic și de cele mai multe ori nesănătos, transmite unica.mdDe prea puține ori avem o alimentație echilibrată, care ne asigură toți nut
20:30
Avem scopul ambițios de a repara 3 mii de km de drumuri pînă în anul 2029, astfel încît toate drumurile naționale și regionale să fie într-o stare bună.Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a efectuat o vizită la Șoldănești, informează moldpres.Oficialul a subliniat că pînă în prezent au fost renovate sau construite drumuri pe o distanță de aproximativ 80
20:00
De "oscilațiile" tensiunii arteriale vă va ajuta să scăpați un astfel de remediu popular.Ingrediente:- 40 de bastonașe de cuișoare- 4 căni de apăPuneți bețișoarele de cuișoare într-o cratiță emailată, adăugați apă, aduceți pînă la fierbere și fierbeți la foc mic pînă cînd va rămîne jumătate din lichid, adică 2 căni. Apoi se toarnă într-un borcan de sticlă.Continuare: ecology.md
19:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a oferit detalii despre discuțiile la nivel înalt pe care le-a avut cu secretarul de stat american Marco Rubio, în data de 13 februarie, în marja Conferința de Securitate de la München.Potrivit șefei statului, temele abordate au vizat sprijinul continuu al Statelor Unite pentru Chișinău în domeniile energetic, de apărare și securitate cibernetică. Dec
19:00
Mod de prepare:Vinetele se taie rondele (cu grosimea de 5-6 cm). Cu o linguriţă li se scoate o parte din miez, ca să iasă „coşuleţe". Vinetele astfel pregătite, se fierb în apă sărată, apoi se scurg prin strecurătoare şi se spală cu apa rece. „Coşuleţele” se umplu, se pun pe tavă, se presară cu ou fiert şi mărunţit, se stropesc cu ulei, apoi se dau la cuptor. Cînd se răcesc, se pun în farfurie
18:30
Biatlonista Alina Stremous s-a clasat pe locul 73 în proba 7,5 km sprint din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina.Ea a înregistrat rezultatul 24:04.2, avînd trei tururi de penalitate.Campioanǎ olimpicǎ a devenit norvegianca Maren Kirkeeide (20:40.7), fiind urmatǎ de reprezentantele Franței, Oceane Michelon (20:44.6) şi Lou Jeanmonnot (21:04.5).
18:30
Astăzi, clubul de fotbal „Zimbru” (Chișinău) a disputat ultimul meci amical din cadrul cantonamentului din Turcia.Adversarul său a fost marele club ucrainean „Dinamo” Kiev, care s-a impus cu scorul de 5:3.În echipa „zimbrilor” au marcat Denis Kozlovskyi, Abu Dosso și Ilia Vasilevici.
18:00
Cod galben de schimbare bruscă a vremii: lapoviță, ninsoare, vînt puternic și pe drumuri ghețuș # Noi.md
Meteorologii au emis astăzi o avertizare Cod galben de schimbare bruscă a vremii.Acesta este valabil pe întreg teritoriul țării în intervalul 15 februarie, ora 08.00 – 16 februarie, ora 09.00, informează moldpresPotrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în intervalul menționat, pe teritoriul țării vor cădea precipitații sub formă de ploaie, spre seară cu transformare în lapoviță și nin
17:30
Alexei Navalnîi ar fi fost otrăvit cu toxina unei broaște din Ecuador, este concluzia experților din cinci țări europene # Noi.md
Opozantul rus Alexei Navalnîi a decedat în închisoare după ce a fost otrăvit cu o toxină mortală secretată de broaștele din Ecuador, la această concluzie au ajuns experții din cinci țări europene, după ce au analizat biomaterialele, scrie DW.Este vorba despre toxina „epiba-ti-dină”, care provoacă paralizie și pierderea cunoștinței, convulsii, comă și, în cele din urmă, moartea.„Liderul opo
17:30
Primarul de Chișinău, Ion Ceban, a felicitat astăzi elevii și profesorii școlii primare „Grigore Vieru” cu ocazia unui eveniment special, organizat cu ocazia zilei de naștere a poetului – inaugurarea bustului lui Grigore Vieru în instituția care îi poartă numele.El i-a mulțumit fiului poetului, Călin Vieru, pentru contribuție și pentru donarea acestui bust.Este un gest frumos și sincer, ca
Acum 24 ore
16:30
Armata americană se pregătește pentru o posibilă operațiune împotriva Iranului, care ar putea dura cîteva săptămîni.Doi oficiali ai administrației americane au declarat acest lucru pentru Reuters vineri, 13 februarie, sub condiția anonimatului, informează dw.com.Planificările s-au intensificat pe fondul declarației președintelui Donald Trump despre oportunitatea unei schimbări de putere în
16:30
Control într-un local de agrement din capitală: peste 100 de persoane verificate și ridicată marijuană # Noi.md
Polițiștii Inspectoratului Centru au intervenit într-un local de agrement, în timpul nopții de vineri spre sîmbătă, 14 februarie, unde mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în cadrul unui eveniment organizat de un agent economic.În total, oamenii legii au identificat 107 persoane, 19 dintre ele au fost conduse pentru expertiză narcologică, scrie radiomoldova.md.Polițiștii,
16:00
La Chișinău vor fi dezvoltate o serie de proiecte dedicate lui Grigore Vieru, printre care și inaugurarea unui scuar care va purta numele său.Despre aceasta a anunțat primarul Chișinăului, Ion Ceban, care a adus flori la bustul lui Grigore Vieru și i-a adus un omagiu.El a subliniat că marele poet este un om care a scris cel mai frumos despre mamă, patrie și cele mai importante lucruri din
15:30
Un deputat din Adunarea Populară a Găgăuziei a fost stopat de poliție în timp ce conducea mașina de serviciu, deși este privat de dreptul de a conduce.În decembrie, acesta a fost privat de dreptul de a conduce mijloace de transport, fiind depistat în stare de ebrietate la volan, scrie radiomoldova.md.Potrivit Poliției, pe acest caz au fost inițiate procedurile legale corespunzătoare, iar m
15:30
Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen: „SUA sînt pregătite să reinstaureze ordinea mondială” # Noi.md
Statele Unite, sub conducerea președintelui Donald Trump, sînt pregătite să treacă la „reinstaurarea” ordinii mondiale, a declarat sîmbătă dimineață secretarul de stat american Marco Rubio, în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, transmit AFP și Reuters, citate de Agerpres și moldpres.„Vrem ca Europa să fie puternică, credem că Europa poate supraviețui”, a spus Rubio în discursul să
15:00
Președintele Ucrainei și-a exprimat disponibilitatea de a se întîlni cu Vladimir Putin în orice țară, cu excepția Rusiei sau Belarusului. Vladimir Zelenski a povestit cum își imaginează întîlnirea cu liderul rus Vladimir Putin și ce anume vrea să-i spună, scrie unian.net.„Nu este vorba despre a vrea să-l privesc în ochi. În general, nu mă interesează emoțiile în timpul unei întîlniri c
14:30
SUA și Europa au comis împreună multe greșeli în trecut și acum au obligația de a recunoaște aceste fapte, de a merge mai departe și de a-și recîștiga pozițiile pierdute.O declarație în acest sens a fost făcută de secretarul de stat american Marco Rubio la Conferința de securitate de la München.„Ne-am cedat suveranitatea unor structuri internaționale, în timp ce alte țări și-au consolidat
14:30
În Moldova, o bancă poate refuza fără explicații deschiderea unui cont, iar acest lucru este considerat legal. Din cauza digitalizării, un astfel de refuz înseamnă că o persoană sau o afacere nu poate, de fapt, să trăiască și să funcționeze normal.Hotărîrea este luată de bănci în conformitate cu regulile lor interne, fără judecată și control real din partea statului, ceea ce transformă accesul
14:00
Marta Kos: Aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană nu înseamnă pierderea identității și autonomiei # Noi.md
Aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană nu înseamnă pierderea identității și autonomiei. Declarația a fost reiterată de comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, în Estonia.La Tallin are loc conferința privind viitorul extinderii UE, organizată de Centrul Internațional pentru Apărare și Securitate. Oficialul european a atras atenția că narative de acest gen sînt tot mai des vociferate d
13:30
Începînd cu 01.01.2023, dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vîrstă îl au persoanele care s-au pensionat pînă la 01.01.2019 şi au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 2 ani după acordarea pensiei şi nu au beneficiat de reexaminarea pensiei la etapele anterioare.Concomitent, beneficiarii care au depus la etapele anterioare cereri de reexaminare a pensiei şi au primit refuz di
13:30
Cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii, președinta Moldovei, Maia Sandu, a îndemnat cetățenii să redescopere cartea ca spațiu de liniște interioară.Ea a subliniat că lectura ne ajută să ne auzim propriile gînduri.{{864926}}„Citim nu pentru a fugi de lume, ci pentru a ne întoarce mai echilibrați în ea. Într-o lume a ecranelor, lectura este o formă de grijă față de noi”, a subliniat șefa statu
13:00
Premierul Alexandru Munteanu: „Citiți și încurajați copiii să descopere lumea prin paginile cărților” # Noi.md
Cînd lectura este un obicei zilnic, mai ales pentru copii, construim un viitor al dialogului, respectului reciproc, al încrederii că putem face orice împreună pentru o lume mai bună. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu, cu ocazia marcării Zilei Naționale a Lecturii, informează moldpres.Prim-ministrul a subliniat că Guvernul sărbătorește Ziua Lecturii dăruind cărți și venind
12:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii, marcată pentru al patrulea an consecutiv în țara noastră. Oficialul a subliniat importanța cărții și a lecturii pentru păstrarea și promovarea valorilor naționale, informează moldpres.„La 14 februarie marcăm, deja pentru al patrulea an consecutiv, Ziua Națională a Lecturii în Republica Moldova - o
12:30
Numai o „înțelegere corectă” cu Washingtonul poate salva Iranul de atacurile Statelor Unite. În același timp, schimbarea regimului în Iran este cel mai bun lucru care s-ar putea întîmpla.Despre aceasta a declarat liderul american Donald Trump, relatează RBC-Ucraina, citînd Fox News.Reporterul l-a întrebat pe Trump ce poate face Iranul pentru a evita atacul. Acesta a răspuns următoarele:
12:00
O nouă rundă de negocieri trilaterale între delegațiile Rusiei, SUA și Ucrainei va avea loc pe 17–18 februarie, la Geneva, a anunțat purtătorul de cuvînt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov.Delegația Rusiei la negocieri va fi condusă de consilierul prezidențial Vladimir Medinski, transmite meduza.io.Anterior, președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că următorul tur
11:30
Ce au discutat miniștrii de Externe ai Moldovei, României și Ucrainei în formatul „Triunghiul Odesa” # Noi.md
Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe al Moldovei, Mihail Popșoi, împreună cu ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, și ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrei Sibiga, au participat la prima întîlnire din acest an a miniștrilor Afacerilor Externe în formatul „Triunghi Odesa”, care a avut loc în cadrul Conferinței de la München privind securitatea.Potrivit Mi
11:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: «Друзья из Тили-мили-трямдии» Интерактивное кукольное представление - 15 Februarie 2026, 11:00, CoffeeMolka Zilele Dragostei la Sensorica - 15 Februarie 2026, 17:00 Speed Dating la Castel M
11:30
În Moldova sînt înregistrate 15.328 de persoane cu numele Valentin și 58.038 de persoane cu numele Valentina.Aceste date au fost prezentate de Agenția Serviciilor Publice, care a menționat că acestea nu includ informații despre locuitorii de pe malul stîng al Nistru și din municipiul Bender.{{864785}}De menționat că pe 14 februarie, în Moldova, la fel ca în multe țări din Europa, America
11:00
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că acordul de pace trebuie să fie acceptabil pentru ucraineni. Potrivit acestuia, referendumul ar putea avea loc în cîteva luni.Potrivit RBC-Ucraina, Zelenski a făcut această declarație într-un interviu acordat The Atlantic.Potrivit președintelui, conducerea militară și politică a țării nu se opune organizării unui referendum privind aco
10:30
Ce au discutat miniștrii de Externe ai Moldovei, Romîniei și Ucrainei în formatul „Triunghiul Odesa” # Noi.md
Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe al Moldovei, Mihail Popșoi, împreună cu ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, și ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrei Sibiga, au participat la prima întîlnire din acest an a miniștrilor Afacerilor Externe în formatul „Triunghi Odesa”, care a avut loc în cadrul Conferinței de la München privind securitatea.Potrivit Mi
10:30
Reforma justiției promitea multe: curățare, independență, profesionalism și, bineînțeles, salarii mai mari pentru judecători. Și într-adevăr, unul dintre puncte, autoritățile l-au realizat cu siguranță – salariile au crescut semnificativ.Dar ce s-a întîmplat cu sistemul în sine? A trecut „veting-ul” sau pur și simplu și-a schimbat denumirea? În realitate, sistemul suferă de deficiențe crit
10:00
Trump, despre încheierea războiului: Zelenski trebuie să meargă mai departePreședintele american Donald Trump a declarat că liderul ucrainean Vladimir Zelenski ar trebui să „meargă mai departe” și să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului.Trump a declarat aceste lucruri la plecarea de la Casa Albă, transmite eurointegration.com.ua.{{863999}}Un reporter l-a întrebat pe președ
09:30
Astăzi, pe întreg teritoriul țării se prevede cer variabil.Izolat vor cădea ploi slabe. Pe arii întinse se va semnala ceață, iar izolat se va menține ghețuș. Vîntul va sufla din vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +9... +12°C.În centru se așteaptă +7...+9°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +3... +5°C.
09:30
14 februarie este sărbătorită în Republica Moldova, la fel ca în mai multe țări din Europa, America și alte continente. Potrivit experților și analiștilor din diverse țări, inițial această zi era considerată sărbătoarea îndrăgostiților, în timp însă ea a evoluat într-un proiect pur comercial.Ei susțin, că Ziua Îndrăgostiților a fost promovată de branduri și comercianții cu amănuntul, care înce
09:30
În Moldova se pot produce arme și muniții, așa cum se face în toate țările lumii, care sînt mult mai mici decît țara noastră, iar autoritățile moldovenești nu trebuie să se teamă de demagogi, ci să dezvolte și să încurajeze diferite producții pe baza substituirii importurilor, inclusiv producția de arme și muniții.Această opinie a fost exprimată de președintele DAAC Hermes S.A. și președintele
09:00
PP Alianța MOLDOVENII acuză Ministerul Educației de presiuni și reforme „imprevizibile și nechibzuite”, în contextul reorganizării instituțiilor de învățămînt și al declinului demografic din sistem.Radj Cărbune, membru al Consiliului Politic Național al formațiunii, politolog, lector universitar, doctorand și prodecan, a declarat că „subiectul educației este unul destul de fragil” și că „viito
09:00
În cadrul emisiunii Gonța Media, avocata Cristina Ciubotaru a declarat că în sistemul judecătoresc persistă o stare de tensiune și teamă, care ar influența modul în care magistrații își exercită atribuțiile. Potrivit ei, unii judecători „se gîndesc acum de două ori” înainte de a pronunța o soluție, mai ales în cauze sensibile sau cu impact public.Avocata a sugerat că presiunea este alimentată
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.