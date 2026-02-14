Doisprezece cupluri și-au unit destinele de Ziua Îndrăgostiților
Radio Moldova, 14 februarie 2026 18:30
Anual, pe data de 14 februarie, mulți dintre moldoveni sărbătoresc Ziua Îndrăgostiților. Doisprezece cupluri din Republica Moldova au ales să-și oficializeze relația în această zi și au spus „da” în fața ofițerului de stare civilă.
• • •
Acum 15 minute
18:30
Acum o oră
18:10
Maia Sandu a avut mai multe întrevederi oficiale sâmbătă la Munchen: a discutat despre securitatea R. Moldova # Radio Moldova
Președinta Maia Sandu a discutat sâmbătă, 14 februarie, la Munchen, cu mai mulți oficiali străini despre securitatea R. Moldova, reziliența țării și a societății la amenințările externe, precum și despre parcursul european. Șefa statului a avut mai multe întrevederi bilaterale, inclusiv cu președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs și cu președintele Muntenegrului, Jacov Milatović.
Acum 2 ore
17:30
Energocom anunță licitație pentru garanțiile de origine ale energiei regenerabile. Pot depune oferte furnizorii licențiați de ANRE # Radio Moldova
Furnizorul de energie electrică „Energocom” a lansat procedura de comercializare a garanțiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile în perioada iulie – decembrie 2025. Termenul limită de depunere este 20 februarie, ora 17:00.
16:50
Alexei Navalnîi ar fi fost otrăvit cu toxina unei broaște din Ecuador, este concluzia experților din cinci țări europene # Radio Moldova
Opozantul rus Alexei Navalnîi a decedat în închisoare după ce a fost otrăvit cu o toxină mortală secretată de broaștele din Ecuador, la această concluzie au ajuns experții din cinci țări europene, după ce au analizat biomaterialele, scrie DW. Este vorba despre toxina „epiba-ti-dină”, care provoacă paralizie și pierderea cunoștinței, convulsii, comă și, în cele din urmă, moartea.
16:50
Nu scăpăm de ghețuș! Cod galben de schimbare bruscă a vremii în toată țara, anunță meteorologii # Radio Moldova
Meteorologii au emis un Cod galben de schimbare bruscă a vremii în toată țara. Avertizarea este valabilă de duminică, 15 februarie, de la ora 08:00, până în dimineața zilei de 16 februarie.
Acum 4 ore
16:00
Guvernul de la București: Preluarea Portului Giurgiulești de către România stimulează relațiile economice cu R. Moldova # Radio Moldova
Guvernul de la București a salutat tranzacția în curs de finalizare operată de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea de către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a operatorului Portului Internațional Giurgiulești. Potrivit Executivului român, tranzacția contribuie la consolidarea parteneriatului strategic dintre România și R. Moldova, stimulând relațiile economice și comerciale dintre cele două state.
16:00
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Echipa Norvegiei a triumfat la ștafeta feminină de schi fond 4 a câte 7,5 kilometri # Radio Moldova
Echipa Norvegiei a triumfat la ștafeta feminină de schi fond 4 a câte 7,5 kilometri, la Olimpiada de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Kristin Fosnaes, Astrid Slind, Karoline Simpson-Larsen și Heidi Weng au fost imperiale pe traseul de la Tesero, iar timpul înregistrat la final a fost de o oră 15 minute și 44 de secunde.
15:20
Platformă de cooperare cu societatea civilă, lansată la prima reuniune a Consiliului de experți de pe lângă Comisia pentru integrare europeană # Radio Moldova
La prima reuniune a Consiliului de experți de pe lângă Comisia pentru integrare europeană a fost lansată platforma nouă de cooperare cu societatea civilă. Consiliul de experți reunește 45 de membri, specialiști în domenii precum relații internaționale, afaceri europene, științe politice, politici de mediu, drept, economie, drepturile omului și politici de gen.
14:50
Îndemnul conducerii țării, de Ziua Națională a Lecturii: „Să citim cât mai mult, lectura este o formă de grijă față de noi” # Radio Moldova
De Ziua Națională a Lecturii, marcată pe 14 februarie, conducerea țării îndeamnă cetățenii R. Moldova să citească cât mai mult și să redescopere cartea ca spațiu al liniștii interioare.
Acum 6 ore
14:30
Peste 100 de drone și o rachetă balistică asupra Ucrainei: cinci morți, 13 răniți, case și rețele electrice afectate # Radio Moldova
Cinci persoane și-au pierdut viața și alte cel puțin 13 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei în ultimele 24 de ore. Rusia a lansat 112 drone și o rachetă balistică Iskander-M asupra Ucrainei pe parcursul nopții. Apărarea aeriană ucraineană a interceptat peste 90 de drone.
14:10
Probeleme în paradis: Paris Saint-Germain poate pierde fotoliul de lider în clasamentul primei divizii franceze de fotbal # Radio Moldova
Paris Saint-Germain a suferit a treia înfrângere în actuala ediție de campionat al primei divizii franceze de fotbal. În etapa a 22-a, echipa antrenorului spaniol Luis Enrique a pierdut cu 1:3 pe terenul grupării Stade Rennais. Formația condusă de interimarul Sébastien Tambouret a deschis scorul în minutul 34 prin iordanianul Mousa Al-Tamari, iar Esteban Lepaul a majoratul avantajul „roș-negrilor" în minutul 69.
13:40
AC Milan a repurtat a 15-a sa victorie în prima divizie italiană de fotbal. Într-o partidă din etapa a 25-a, gruparea condusă de Massimiliano Allegri a învins-o cu 2:1 în deplasare pe ultima clasată, Sporting Club Pisa. „Rossonerii" au preluat conducerea în minutul 39 prin golul marcat de englezul Ruben Loftus-Cheek. Oaspeții se puteau desprinde, însă germanulNiclas Füllkrug a ratat o lovitură de la 11 metri.
13:30
Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen: „SUA sunt pregătite să reinstaureze ordinea mondială” # Radio Moldova
Statele Unite ale Americii (SUA) sunt pregătite să treacă la „reinstaurarea ordinii mondiale”, a afirmat sâmbătă, 14 februarie, secretarul de stat american Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen.
13:10
Control într-un local de agrement din capitală: peste 100 de persoane verificate și ridicată marijuană # Radio Moldova
Polițiștii Inspectoratului Centru au intervenit într-un local de agrement, în timpul nopții de vineri spre sâmbătă, 14 februarie, unde, potrivit informațiilor operative, mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic.
Acum 8 ore
12:40
11:50
Deputat din Găgăuzia, oprit de poliție în timp ce conducea mașina de serviciu, deși este privat de acest drept # Radio Moldova
Un deputat din Adunarea Populară a Găgăuziei a fost stopat de poliție în timp ce conducea mașina de serviciu, deși este privat de dreptul de a conduce. În decembrie, acesta a fost privat de dreptul de a conduce mijloace de transport, fiind depistat în stare de ebrietate la volan.
11:30
Ofertele turistice ale R. Moldova și vinurile autohtone, promovate la Târgul de Turism de la București # Radio Moldova
Vinării, cluburi de echitație și agenții de turism din R. Moldova participă în perioada 12-15 februarie la Târgul de Turism al României (TTR) 2026. În cadrul evenimentului de la București, este promovată oferta turistică națională, cu accent pe turismul vitivinicol, cultural și urban.
10:50
Treisprezece localități din nordul țării vor fi finanțate de Germania pentru servicii de apă și sanitație # Radio Moldova
Treisprezece localități din raioanele de nord ale R. Moldova - Ocnița, Dondușeni și Soroca, precum și trei municipalități din Ucraina – Sokîreanî, Mohîliv-Podilskîi și Iampol – vor beneficia de sprijin din partea Guvernului Germaniei pentru a-și îmbunătăți serviciile de alimentare cu apă și sanitație.
Acum 12 ore
10:30
Un cuvințel foarte urat mi-a zgâriat recent urechile: martiraj. Verificând, am descoperit cu mâhnire - deși era previzibil - că această mică oroare a intrat deja în dicționare, în DEX de pildă.
10:10
Peste 177.000 de soldați ruși uciși în Ucraina de la începutul războiului, arată o investigație media # Radio Moldova
Publicația independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 177.433 de militari ruși uciși în Ucraina până pe 13 februarie. De la ultima actualizare a acestor publicații la începutul lunii februarie, numele a 9.291 de soldați ruși au fost adăugate pe lista victimelor, scrie presa ucraineană.
09:40
Prima reuniune din acest an a miniștrilor de externe în Formatul „Triunghiul Odesa”. Popșoi: „Prin unitate și integrare europeană putem asigura pacea și stabilitatea” # Radio Moldova
Securitatea Ucrainei este și securitatea Republicii Moldova, doar prin unitate, cooperare și integrare europeană putem asigura pacea și stabilitatea în regiune. Mesajul a fost transmis de viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, la Munchen, la prima reuniune din acest an a miniștrilor afacerilor externe în Formatul „Triunghiul Odesa”.
09:20
Donald Trump susține că Volodimir Zelenski va rata o oportunitate de pace dacă nu „se mișcă” # Radio Moldova
Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, susține că omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, va rata o oportunitate de pace dacă nu „se mișcă”, spunând că Rusia vrea să facă o înțelegere, în contextul războiului în desfășurare din Ucraina, scrie Reuters și AFP.
09:10
Revista presei | Experiența R. Moldova în combaterea amenințărilor hibride, temă de discuție la Conferința de Securitate de la München # Radio Moldova
Participarea R. Moldova la Conferința de Securitate de la München, dar și eficiența primelor 100 de zile de mandat ale Guvernului condus de Alexandru Munteanu, sunt subiecte reflectate pe primele pagini ale publicațiilor naționale. Din presă mai aflăm că Portul românesc Constanța preia Portul Giurgiulești din R. Moldova, dar și că Direcția Educație din raionul Briceni se află în centrul unui scandal financiar.
09:00
Autoritățile vor efectua un studiu național privind gestionarea riscurilor în agricultură, cu sprijinul experților internaționali # Radio Moldova
Agricultura este tot mai afectată de schimbările climatice. Secetele repetate, înghețurile târzii și inundațiile au generat pierderi economice semnificative în ultimii ani, iar autoritățile caută soluții pentru a reduce riscurile. Acestea ar putea evidențiate într-un nou studiu național privind gestionarea riscurilor agricole, care va fi efectuat cu sprijinul experților internaționali.
08:30
Insomnia este provocată frecvent de stres, depresie sau afecțiuni medicale, potrivit medicilor fiziologi. De asemenea, stilul de viață poate contribui la incapacitatea de a adormi. Lipsa somnului sănătos poate avea efecte devastatoare, nu doar asupra concentrării și energiei din timpul zilei, ci și asupra sănătății, afirmă specialiștii.
08:10
Grigore Vieru, unul dintre cei mai îndrăgiți poeți ai spațiului românesc, ar fi împlinit, pe 14 februarie, 91 de ani. Născut în 1935, în satul Pererîta, raionul Briceni, scriitorul a devenit o voce emblematică a literaturii din Republica Moldova și un simbol al identității culturale și al valorilor naționale.
08:00
Circa 14 mii de persoane din regiunea transnistreană, integrați stabil pe piața muncii din dreapta Nistrului # Radio Moldova
Aproape 14 mii de persoane cu domiciliul în regiunea transnistreană lucrează pe malul drept al Nistrului. Potrivit datelor prezentate de Biroul Politici de Reintegrare, cu referire la informațiile furnizate de Serviciul Fiscal de Stat pentru anul 2025, 57,6% dintre aceștia sunt bărbați, iar 42,4% femei.
Acum 24 ore
02:40
Ziua de 13 februarie va rămâne o zi ce se va asocia cu o filă importantă în cariera sportivă a tânărului schior moldovean Iulian Luchin. La doar 21 de ani, port-drapelul țării noastre la această Olimpiadă Albă a trăit emoția debutului la Jocurile Olimpice de iarnă, un moment istoric atât pentru el, cât și pentru genul de sport schi-fond din Republica Moldova.
13 februarie 2026
22:20
Pesta Porcină Africană detectată la mistreți în Leova: mai multe localități declarate zone infectate # Radio Moldova
Focar de pestă porcină africană în raionul Leova. Rezultatele analizelor de laborator au confirmat prezența virusului Pestei Porcine Africane după ce în satul Sărată Răzeși au fost găsiți mai mulți mistreți morți. Autoritățile locale au declarat zona infectată și au impus măsuri urgente pentru limitarea răspândirii bolii.
22:10
Kaja Kallas: Consiliul de Securitate nu funcționează cum trebuie, ONU nu reflectă lumea cum este în prezent # Radio Moldova
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat vineri, 13 februarie, în cadrul unei mese rotunde organizate la Conferința de Securitate de la Munchen, că ordinea internațională suferă în prezent de o lipsă a posibilității de a fi tras la răspundere.
21:50
Controverse după un video despre o elevă: avocatul copilului condamnă expunerea, Poliția dezminte acuzațiile deputatului Vasile Costiuc # Radio Moldova
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, condamnă instrumentalizarea minorilor în spațiul public și utilizarea imaginilor sau a datelor personale ale acestora în scopuri politice, după apariția unui video distribuit online în care un copil este prezentat într-un context sensibil. Reacția vine în urma materialului publicat de deputatul Vasile Costiuc, care a făcut afirmații despre presupusul consum de droguri de către o elevă, fapt contrazis ulterior de oamenii legii.
21:40
Primari și experți, despre reforma administrației locale: Trebuie implementată cu pași rapizi # Radio Moldova
Reforma administrației locale trebuie implementată cu pași rapizi. O spun primarii și experții care s-au întrunit pe 13 februarie, la Chișinău, pentru a dezbate subiectul. Autoritățile nu pot admite amânări din două motive. În primul rând, ele ar putea genera pierderi financiare. Pe lângă asta, noul Cod Electoral prevede că la un an înainte de alegeri, modificarea circumscripțiilor electorale nu mai poate avea loc. Subiectul continuă să stârnească dispute. Unii primari admit necesitatea unor investiții semnificative, dar nu vor să-și piardă fotoliile.
21:20
Peter Magyar, principalul rival al lui Orban la alegeri, afirmă că a devenit victima unei campanii de denigrare # Radio Moldova
Un nou scandal în plină campanie electorală în Ungaria. Liderul opoziției din Ungaria și principalul rival al lui Viktor Orban la alegerile din aprilie, Peter Magyar, a declarat că a devenit victima unei campanii clasice de denigrare de tip rusesc, realizat cu ajutorul unor videoclipuri intime înregistrate pe ascuns. Politicianul afirmă că a fost ademenit la o petrecere unde ar fi fost filmat pe ascuns. În imagini par să apară substanțe narcotice, fapt care l-a determinat pe Magyar să respingă categoric orice acuzație privind consumul de droguri.
21:00
Femeile câștigă cu 16.6% mai puțin decât bărbații: Cele mai mari diferențe - în domeniul informațiilor și comunicațiilor # Radio Moldova
Femeile din Republica Moldova câștigă, în medie, cu 16.6% mai puțin decât bărbații. Potrivit ultimelor date statistice, salariul mediu lunar brut al femeilor a fost de 12.787 de lei, față de 15.335 de lei în cazul bărbaților, ceea ce înseamnă că femeile trebuie să lucreze aproximativ două luni în plus pentru a ajunge la aceeași remunerație anuală.
20:20
Maia Sandu la München: „Trebuie să facem parte din Uniunea Europeană dacă vrem să supraviețuim ca democrație” # Radio Moldova
Republica Moldova trebuie să devină parte a Uniunii Europene pentru a-și putea proteja democrația și securitatea, iar actualul context oferă o fereastră de oportunitate care trebuie valorificată. Declarații în acest sens au fost făcute de președinta Maia Sandu în cadrul unei dezbateri dedicate prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, organizate în cadrul Conferinței de Securitate de la München.
19:50
Securitatea țării și aderarea la UE, subiecte abordate de Maia Sandu cu lideri europeni, ai NATO și SUA # Radio Moldova
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană (UE) s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, care se desfășoară în perioada 13-15 februarie. Evenimentul, deschis de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reunit 50 de șefi de stat și de guvern și oficiali de rang înalt din Europa și dincolo de continent.
19:50
Războiul cognitiv, cea mai mare amenințare pentru democrație: avertismentul Maiei Sandu la Conferința de la München # Radio Moldova
Republica Moldova a experimentat toate elementele războiului hibrid, însă cel mai periculos rămâne războiul cognitiv, dificil de observat și capabil să producă efecte majore asupra societății, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul unei dezbateri dedicate prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, organizată în cadrul Conferinței de Securitate de la München.
19:20
Săptămâna viitoare vor avea loc consultări în nouă raioane cu privire la reforma administrației publice locale # Radio Moldova
Guvernul va organiza, săptămâna viitoare, consultări în nouă raioane cu privire la reforma administrației publice locale. Propunerile colectate în cadrul consultărilor vor fi analizate și integrate în conceptul reformei, care urmează să fie prezentat și consultat începând cu luna martie.
Ieri
18:30
Portul Internațional Liber Giurgiulești din R. Moldova va ajunge în proprietatea Administrației Porturilor Maritime Constanța. Portul Giurgiulești este singurul din țara noastră accesibil pentru navele maritime prin fluviul Dunărea, un nod logistic de importanță strategică pentru comerțul intern și regional. Acesta joacă un rol important în economia țării, prin facilitarea exporturilor și importurilor, fiind un punct de conexiune esențial între sisteme fluviale, maritime, feroviare și rutiere.
18:30
Conferința de Securitate de la München | Securitatea țării și aderarea la UE, subiecte abordate de Maia Sandu cu lideri europeni # Radio Moldova
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană (UE) s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfășoară în perioada 13-15 februarie. Evenimentul, deschis de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reunit 50 de șefi de stat și de guvern și oficiali de rang înalt din Europa și dincolo de continent.
18:30
Criză profundă în apicultură: Înghețurile și prăbușirea prețurilor la miere îi forțează pe unii producători să renunțe la stupi # Radio Moldova
Sectorul apicol din Republica Moldova traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii din cauza condițiilor meteo. Apicultorii așteaptă soluții concrete de la autorități pentru susținerea unui sector care, spun ei, contribuie esențial la securitatea alimentară și la economia națională. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare transmite că este gata să ajute apicultorii și așteaptă propuneri din partea lor.
18:10
Maia Sandu la München: prezență remarcată în contextul integrării europene și a securității # Radio Moldova
Prezența președintei Maia Sandu la conferința de securitate de la Munchen este apreciată de analiștii de la Chișinău, care subliniază că aceasta va contribui la consolidarea relațiilor Republicii Moldova atât cu partenerii europeni, cât și cu cei americani.
18:00
Următoarea rundă de negocieri pentru pacea din Ucraina va avea loc la Geneva, pe 17 și 18 februarie # Radio Moldova
O nouă rundă a negocierilor trilaterale Ucraina – SUA – Rusia va avea loc la Geneva pe 17-18 februarie, cu scopul de a avansa procesul de pace în Ucraina. Kievul merge la discuții cu aceeași echipă ca la întâlnirea precedentă din Abu Dhabi, în timp ce Rusia a schimbat conducerea delegației, trimițându-l pe asistentul lui Putin și unul dintre principalii arhitecți ai propagandei ruse, notează RBK-Ucraina.
18:00
Reprezentanții Republicii Moldova, biatloniștii Pavel Magazeev și Maxim Makarov, și-au încheiat participarea la Jocurile Olimpice de iarnă # Radio Moldova
Reprezentanții Republicii Moldova la Jocurile Olimpice, biatloniștii Pavel Magazeev și Maxim Makarov, au avut o prestație modestă în cursa de sprint. În competiția desfășurată la Antholz-Anterselva, cei doi nu au intrat în primii 60 și, astfel, au ratat calificarea în cursa următoare.
17:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) raportează o rată a inflației de 4.85% în prima lună a acestui an, valoare care se încadrează în intervalul de variație a țintei de 5% ± 1.5 puncte procentuale și, potrivit instituției, evidențiază o etapă de consolidare a stabilității prețurilor și transmite semnale de revitalizare a economiei naționale.
17:10
„Ochiul din cer” la Orhei: Drona Poliției a surprins zeci de șoferi cu telefonul la volan # Radio Moldova
Peste 20 de șoferi din Orhei au fost sancționați vineri, 13 februarie, în doar trei ore, după ce au fost surprinși folosind telefonul mobil în timpul conducerii. Pentru depistarea contravenienților, polițiștii au utilizat o dronă, care a monitorizat traficul din aer.
16:50
Campania de recrutare a Ministerului rus al Apărării, care oferă bonusuri consistente pentru a atrage pe front cetățeni din regiunile defavorizate, nu mai reușește, pentru prima dată după mult timp, să compenseze pierderile suferite de armata rusă în Ucraina.
16:50
Zelenski, la fabrica de drone din Germania: „Am primit prima dronă de atac fabricată în comun” # Radio Moldova
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a primit, pe 13 februarie, prima dronă ucraineană produsă în Germania. Capacitatea actuală de producere este de 10.000 de unități pe an, iar dronele pot fi utilizate pentru misiuni de luptă, recunoaștere sau sprijin logistic. Aceste sisteme sunt puse direct la dispoziția armatei ucrainene, potrivit ministrului german al Apărării, Boris Pistorius.
16:30
Dan Alexe: Sprijinul militar și informațional pentru Ucraina îi va consolida poziția pentru a ține piept Rusiei # Radio Moldova
Un nou pachet de sprijin militar de până la 35 de miliarde de dolari, anunțat după reuniunea NATO de la Bruxelles, ar putea ridica în acest an asistența occidentală pentru Ucraina la peste 100 de miliarde de dolari. Corespondentul special al Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe, susține că, dincolo de armament și bani lichizi, fluxul de informații prin satelit și de spionaj furnizat de Statele Unite reprezintă „nodul” care poate înclina decisiv balanța acestui război.
16:20
Mașinile care intră și ies din capitală, numărate de ANTA: Exercițiu necesar pentru construcția drumului de centură # Radio Moldova
Mașinile care intră și ies din Chișinău sunt numărate în aceste zile de inspectorii Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Recensământul rutier este desfășurat în principalele puncte de acces în capitală. Acțiunea este necesară pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru viitoarea centură a municipiului Chișinău, iar datele colectate vor sta la baza soluțiilor tehnice privind traseul și capacitatea noului drum.
