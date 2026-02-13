Controverse după un video despre o elevă: avocatul copilului condamnă expunerea, Poliția dezminte acuzațiile deputatului Vasile Costiuc
Radio Moldova, 13 februarie 2026 21:50
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, condamnă instrumentalizarea minorilor în spațiul public și utilizarea imaginilor sau a datelor personale ale acestora în scopuri politice, după apariția unui video distribuit online în care un copil este prezentat într-un context sensibil. Reacția vine în urma materialului publicat de deputatul Vasile Costiuc, care a făcut afirmații despre presupusul consum de droguri de către o elevă, fapt contrazis ulterior de oamenii legii.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 5 minute
22:10
Kaja Kallas: Consiliul de Securitate nu funcționează cum trebuie, ONU nu reflectă lumea cum este în prezent # Radio Moldova
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat vineri, 13 februarie, în cadrul unei mese rotunde organizate la Conferința de Securitate de la Munchen, că ordinea internațională suferă în prezent de o lipsă a posibilității de a fi tras la răspundere.
Acum 30 minute
21:50
Controverse după un video despre o elevă: avocatul copilului condamnă expunerea, Poliția dezminte acuzațiile deputatului Vasile Costiuc # Radio Moldova
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, condamnă instrumentalizarea minorilor în spațiul public și utilizarea imaginilor sau a datelor personale ale acestora în scopuri politice, după apariția unui video distribuit online în care un copil este prezentat într-un context sensibil. Reacția vine în urma materialului publicat de deputatul Vasile Costiuc, care a făcut afirmații despre presupusul consum de droguri de către o elevă, fapt contrazis ulterior de oamenii legii.
Acum o oră
21:40
Primari și experți, despre reforma administrației locale: Trebuie implementată cu pași rapizi # Radio Moldova
Reforma administrației locale trebuie implementată cu pași rapizi. O spun primarii și experții care s-au întrunit pe 13 februarie, la Chișinău, pentru a dezbate subiectul. Autoritățile nu pot admite amânări din două motive. În primul rând, ele ar putea genera pierderi financiare. Pe lângă asta, noul Cod Electoral prevede că la un an înainte de alegeri, modificarea circumscripțiilor electorale nu mai poate avea loc. Subiectul continuă să stârnească dispute. Unii primari admit necesitatea unor investiții semnificative, dar nu vor să-și piardă fotoliile.
21:20
Peter Magyar, principalul rival al lui Orban la alegeri, afirmă că a devenit victima unei campanii de denigrare # Radio Moldova
Un nou scandal în plină campanie electorală în Ungaria. Liderul opoziției din Ungaria și principalul rival al lui Viktor Orban la alegerile din aprilie, Peter Magyar, a declarat că a devenit victima unei campanii clasice de denigrare de tip rusesc, realizat cu ajutorul unor videoclipuri intime înregistrate pe ascuns. Politicianul afirmă că a fost ademenit la o petrecere unde ar fi fost filmat pe ascuns. În imagini par să apară substanțe narcotice, fapt care l-a determinat pe Magyar să respingă categoric orice acuzație privind consumul de droguri.
Acum 2 ore
21:00
Femeile câștigă cu 16.6% mai puțin decât bărbații: Cele mai mari diferențe - în domeniul informațiilor și comunicațiilor # Radio Moldova
Femeile din Republica Moldova câștigă, în medie, cu 16.6% mai puțin decât bărbații. Potrivit ultimelor date statistice, salariul mediu lunar brut al femeilor a fost de 12.787 de lei, față de 15.335 de lei în cazul bărbaților, ceea ce înseamnă că femeile trebuie să lucreze aproximativ două luni în plus pentru a ajunge la aceeași remunerație anuală.
20:20
Maia Sandu la München: „Trebuie să facem parte din Uniunea Europeană dacă vrem să supraviețuim ca democrație” # Radio Moldova
Republica Moldova trebuie să devină parte a Uniunii Europene pentru a-și putea proteja democrația și securitatea, iar actualul context oferă o fereastră de oportunitate care trebuie valorificată. Declarații în acest sens au fost făcute de președinta Maia Sandu în cadrul unei dezbateri dedicate prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, organizate în cadrul Conferinței de Securitate de la München.
Acum 4 ore
19:50
Securitatea țării și aderarea la UE, subiecte abordate de Maia Sandu cu lideri europeni, ai NATO și SUA # Radio Moldova
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană (UE) s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, care se desfășoară în perioada 13-15 februarie. Evenimentul, deschis de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reunit 50 de șefi de stat și de guvern și oficiali de rang înalt din Europa și dincolo de continent.
19:50
Războiul cognitiv, cea mai mare amenințare pentru democrație: avertismentul Maiei Sandu la Conferința de la München # Radio Moldova
Republica Moldova a experimentat toate elementele războiului hibrid, însă cel mai periculos rămâne războiul cognitiv, dificil de observat și capabil să producă efecte majore asupra societății, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul unei dezbateri dedicate prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, organizată în cadrul Conferinței de Securitate de la München.
19:20
Săptămâna viitoare vor avea loc consultări în nouă raioane cu privire la reforma administrației publice locale # Radio Moldova
Guvernul va organiza, săptămâna viitoare, consultări în nouă raioane cu privire la reforma administrației publice locale. Propunerile colectate în cadrul consultărilor vor fi analizate și integrate în conceptul reformei, care urmează să fie prezentat și consultat începând cu luna martie.
18:30
Portul Internațional Liber Giurgiulești din R. Moldova va ajunge în proprietatea Administrației Porturilor Maritime Constanța. Portul Giurgiulești este singurul din țara noastră accesibil pentru navele maritime prin fluviul Dunărea, un nod logistic de importanță strategică pentru comerțul intern și regional. Acesta joacă un rol important în economia țării, prin facilitarea exporturilor și importurilor, fiind un punct de conexiune esențial între sisteme fluviale, maritime, feroviare și rutiere.
18:30
Conferința de Securitate de la München | Securitatea țării și aderarea la UE, subiecte abordate de Maia Sandu cu lideri europeni # Radio Moldova
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană (UE) s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfășoară în perioada 13-15 februarie. Evenimentul, deschis de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reunit 50 de șefi de stat și de guvern și oficiali de rang înalt din Europa și dincolo de continent.
18:30
Criză profundă în apicultură: Înghețurile și prăbușirea prețurilor la miere îi forțează pe unii producători să renunțe la stupi # Radio Moldova
Sectorul apicol din Republica Moldova traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii din cauza condițiilor meteo. Apicultorii așteaptă soluții concrete de la autorități pentru susținerea unui sector care, spun ei, contribuie esențial la securitatea alimentară și la economia națională. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare transmite că este gata să ajute apicultorii și așteaptă propuneri din partea lor.
Acum 6 ore
18:10
Maia Sandu la München: prezență remarcată în contextul integrării europene și a securității # Radio Moldova
Prezența președintei Maia Sandu la conferința de securitate de la Munchen este apreciată de analiștii de la Chișinău, care subliniază că aceasta va contribui la consolidarea relațiilor Republicii Moldova atât cu partenerii europeni, cât și cu cei americani.
18:00
Următoarea rundă de negocieri pentru pacea din Ucraina va avea loc la Geneva, pe 17 și 18 februarie # Radio Moldova
O nouă rundă a negocierilor trilaterale Ucraina – SUA – Rusia va avea loc la Geneva pe 17-18 februarie, cu scopul de a avansa procesul de pace în Ucraina. Kievul merge la discuții cu aceeași echipă ca la întâlnirea precedentă din Abu Dhabi, în timp ce Rusia a schimbat conducerea delegației, trimițându-l pe asistentul lui Putin și unul dintre principalii arhitecți ai propagandei ruse, notează RBK-Ucraina.
18:00
Reprezentanții Republicii Moldova, biatloniștii Pavel Magazeev și Maxim Makarov, și-au încheiat participarea la Jocurile Olimpice de iarnă # Radio Moldova
Reprezentanții Republicii Moldova la Jocurile Olimpice, biatloniștii Pavel Magazeev și Maxim Makarov, au avut o prestație modestă în cursa de sprint. În competiția desfășurată la Antholz-Anterselva, cei doi nu au intrat în primii 60 și, astfel, au ratat calificarea în cursa următoare.
17:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) raportează o rată a inflației de 4.85% în prima lună a acestui an, valoare care se încadrează în intervalul de variație a țintei de 5% ± 1.5 puncte procentuale și, potrivit instituției, evidențiază o etapă de consolidare a stabilității prețurilor și transmite semnale de revitalizare a economiei naționale.
17:10
„Ochiul din cer” la Orhei: Drona Poliției a surprins zeci de șoferi cu telefonul la volan # Radio Moldova
Peste 20 de șoferi din Orhei au fost sancționați vineri, 13 februarie, în doar trei ore, după ce au fost surprinși folosind telefonul mobil în timpul conducerii. Pentru depistarea contravenienților, polițiștii au utilizat o dronă, care a monitorizat traficul din aer.
16:50
Campania de recrutare a Ministerului rus al Apărării, care oferă bonusuri consistente pentru a atrage pe front cetățeni din regiunile defavorizate, nu mai reușește, pentru prima dată după mult timp, să compenseze pierderile suferite de armata rusă în Ucraina.
16:50
Zelenski, la fabrica de drone din Germania: „Am primit prima dronă de atac fabricată în comun” # Radio Moldova
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a primit, pe 13 februarie, prima dronă ucraineană produsă în Germania. Capacitatea actuală de producere este de 10.000 de unități pe an, iar dronele pot fi utilizate pentru misiuni de luptă, recunoaștere sau sprijin logistic. Aceste sisteme sunt puse direct la dispoziția armatei ucrainene, potrivit ministrului german al Apărării, Boris Pistorius.
16:30
Dan Alexe: Sprijinul militar și informațional pentru Ucraina îi va consolida poziția pentru a ține piept Rusiei # Radio Moldova
Un nou pachet de sprijin militar de până la 35 de miliarde de dolari, anunțat după reuniunea NATO de la Bruxelles, ar putea ridica în acest an asistența occidentală pentru Ucraina la peste 100 de miliarde de dolari. Corespondentul special al Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe, susține că, dincolo de armament și bani lichizi, fluxul de informații prin satelit și de spionaj furnizat de Statele Unite reprezintă „nodul” care poate înclina decisiv balanța acestui război.
16:20
Mașinile care intră și ies din capitală, numărate de ANTA: Exercițiu necesar pentru construcția drumului de centură # Radio Moldova
Mașinile care intră și ies din Chișinău sunt numărate în aceste zile de inspectorii Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Recensământul rutier este desfășurat în principalele puncte de acces în capitală. Acțiunea este necesară pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru viitoarea centură a municipiului Chișinău, iar datele colectate vor sta la baza soluțiilor tehnice privind traseul și capacitatea noului drum.
Acum 8 ore
16:10
Vreme instabilă și risc de polei: Autoritățile, pregătite să intervină în situații de urgență # Radio Moldova
Ploile, lapovița și temperaturile negative, înregistrate în următoarele zile, ar putea readuce poleiul și ghețușul în R. Moldova. Potrivit meteorologilor, țara noastră se va afla, în perioada 15 - 22 februarie curent, sub influența unui ciclon care va aduce precipitații și o răcire accentuată a vremii.
16:00
Cumpărate ieftin pe hârtie, revândute scump la cheie: mecanismul care scumpește locuințele pentru moldoveni # Radio Moldova
Accesul deficitar al dezvoltatorilor la credite bancare ridică costurile construcțiilor în Republica Moldova și prețurile apartamentelor, avertizează expertul în politici economice Veaceslav Ioniță. Lipsa finanțării directe obligă companiile să apeleze la investitori privați, care cumpără locuințe în fază incipientă și le revând ulterior la prețuri mult mai mari, afectând astfel accesul populației la locuințe.
16:00
Granturi de până la un milion de dolari pentru fermieri, prin proiectul AGGRI. Cererile pot fi depuse din 2 martie # Radio Moldova
Fermierii care se ocupă de creșterea bovinelor, ovinelor și caprinelor, orientate spre producția de lapte, sisteme mixte și producția de carne pot accesa granturi de până la un milion de dolari. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a lansat cel de-al cincilea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI.
15:50
Primarul din Dereneu, eliberat din arest și plasat sub control judiciar pentru 30 de zile # Radio Moldova
Primarul localității Dereneu, raionul Călărași, Vasile Revenco, a fost eliberat și plasat sub control judiciar pentru un termen de 30 de zile. Decizia a fost pronunțată vineri, 13 februarie, de Judecătoria Strășeni, după ce procurorii au solicitat aplicarea arestului preventiv pentru aceeași perioadă.
15:40
Peste 90 de mii de turiști străini au vizitat R. Moldova în 2025: Cei mai mulți au venit din România și Italia # Radio Moldova
Agențiile de turism din R. Moldova au oferit, în 2025, servicii la peste 604 mii de turiști, cifră mai mare cu 8.7% în comparație cu anul precedent. A crescut atât numărul străinilor care ne-au vizitat țara, cât și al celor care au călătorit prin R. Moldova, însă cei mai mulți au fost moldovenii care au ales să plece la odihnă peste hotare.
15:30
Sportivul moldovean Iulian Luchin a evoluat și el la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Compatriotul nostru s-a clasat pe locul 96 în proba de schi fond, pe distanța de 10 kilometri, stil liber.
15:10
Legea cu privire la avocatură, „reparată”: „Ministerul Justiției nu are ce căuta în comisiile Uniunii Avocaților” # Radio Moldova
Modificările controversate la legislația care reglementează activitatea avocaturii, adoptate în iulie 2025, au fost anulate, pe 12 februarie, prin votul deputaților. Acestea permiteau reprezentanților Ministerului Justiției să facă parte din comisiile de licențiere și disciplinare a Uniunii Avocaților din Moldova (UAM), subminând, astfel, independența acestei profesii.
15:00
„Hotarul”, încă o comedie filmată în R. Moldova: „Să catalizăm energia noastră nu pentru a construi garduri între noi, ci poduri” # Radio Moldova
Cinematografia autohtonă revine în atenția publicului cu o nouă premieră. Filmul „Hotarul”, o comedie autentică despre relațiile dintre vecini, orgolii și realități sociale, a fost lansat în cadrul unui eveniment special, care a avut loc, pe 12 februarie, la Palatul Național „Nicolae Sulac”.
14:40
Liderii din spațiul comunitar au discutat soluții pentru creșterea competitivității UE și reducerea prețului la energie # Radio Moldova
Liderii din spațiul comunitar au discutat despre modalitățile prin care poate fi îmbunătățită competitivitatea Uniunii Europene. România, Franța și Belgia au cerut soluții pentru reducerea prețului pentru energie electrică, în condițiile în care politicile verzi ale blocului comunitar contribuie la scumpirea resurselor prin mecanisme precum prețul ridicat al certificatelor de CO2, care penalizează combustibilii fosili.
14:30
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va debuta pe 26 septembrie în noua ediție a Ligii Națiunilor # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova și-a aflat adversarii pe care-i va întâlni în noua ediție - 2026/2027 - a Ligii Națiunilor UEFA și deja este stabilit și programul meciurilor din grupa C3, în care „tricolorii” vor concura cu reprezentativele Slovaciei, Kazahstanului și Insulelor Feroe. Firește, reprezentativa Republicii Moldova va avea de jucat 6 partide în grupă - 3 acasă și 3 în deplasare.
14:20
Permisul de conducere, mai greu de obținut: Perioadă de probă extinsă și toleranță zero la alcool pentru noii conducători auto # Radio Moldova
Regulile pentru obținerea permisului de conducere ar putea fi înăsprite, pentru a reduce numărul accidentelor provocate de șoferii începători și pentru a aduce legislația mai aproape de standardele europene. Examenul ar putea deveni mai strict, iar perioada de probă - extinsă de la un an la doi.
Acum 12 ore
14:00
O companie de panificație este suspectată că ar fi livrat produse fără a elibera bonuri fiscale și ar fi înregistrat cheltuieli fictive pentru a reduce artificial taxele datorate statului. Schema a fost deconspirată în urma unor percheziții desfășurate în patru raioane ale țării, anunță Poliția.
14:00
Codul galben de ceață a fost prelungit până sâmbătă, 14 februarie, la ora 12:00, perioadă în care traficul rutier se va desfășura în condiții de vizibilitate scăzută.
13:50
R. Moldova urmează să primească, până la început de martie, 168 de milioane de euro din Planul de Creștere al UE # Radio Moldova
Autoritățile de la Chișinău așteaptă deblocarea următoarei tranșe din sprijinul financiar de 1.9 miliarde de euro oferit de Uniunea Europeană prin Planul de creștere pentru Republica Moldova. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, transferul fondurilor ar putea avea loc în perioada imediat următoare.
13:30
Conferința de securitate la Munchen: Provocările privind protecția globală, economică și războiul hibrid # Radio Moldova
Ordinea globală se redefinește în aceste zile la Conferința de securitate de la Munchen. Contextul este unul diferit, în condițiile în care Statele Unite ale Americii (SUA) nu mai sunt un garant necondiționat al securității colective.
13:30
Rusia a lansat în noaptea de 12 spre 13 februarie un nou val de atacuri cu drone și rachete asupra sudului Ucrainei, lovind infrastructură portuară, energetică, industrială și locuințe. Autoritățile ucrainene anunță mai mulți morți și răniți, iar în unele regiuni sunt înregistrate întreruperi de electricitate.
13:10
Osmochescu: 264 de milioane de lei economii pentru business și reguli noi de joc pentru investitori # Radio Moldova
Guvernul pregătește pentru 2026 ceea ce ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, numește „o reformă fără precedent” pentru mediul de afaceri. Miza este reducerea birocrației, simplificarea controalelor și reguli mai clare pentru investitori.
13:10
Tinerii specialiști din domeniul medicinei veterinare, atrași de subvențiile oferite de stat pentru angajarea în raioane # Radio Moldova
Facilitățile oferite de stat au încurajat tinerii specialiști în medicina veterinară să activeze în mai multe localități din R. Moldova. În ultimii doi ani, 24 de medici veterinari au fost angajați în raioane, iar suma totală acordată de stat pentru plata indemnizațiilor unice sau compensarea cheltuielilor de întreținere a ajuns la 1.927.000 de lei.
13:10
Arsenal Londra a călcat greșit și și-a văzut diminuat avansul luat în fruntea clasamentului primei divizii engleze de fotbal. În ultimul meci al etapei a 26-a, gruparea condusă de spaniolul Mikel Arteta a remiazat în deplasare cu FC Brentford, scor 1:1, și mai are doar 4 puncte peste a doua clasată, Manchester City. Arsenal, care a cucerit ultimul său titlu în Premier League în anul 2004, a pierdut două puncte prețioase în vestul Londrei, pe terenul formației aflate pe locul 7 în clasament.
13:10
După Gheraskevici, un alt sportiv ucrainean vizat de regulile CIO privind mesajele „politice” # Radio Moldova
Un nou caz legat de regulile privind mesajele considerate politice a apărut la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Patinatorul ucrainean de short track Oleg Handei a declarat că i s-a cerut să acopere un mesaj inspirațional de pe cască, considerat de oficiali drept asociat cu războiul din Ucraina.
12:50
Pentru primul ministru al României, liberalul Ilie Bolojan, intrarea țării în recesiune tehnică este „un cost necesar” pentru a construi o economie „mai solidă și mai competitivă” pe fondul reducerii deficitului economic, care a tot crescut în anii din urmă când România cheltuia mai mult decât producea.
12:30
Circa 10.000 de locuri de muncă vacante și 30.000 de șomeri: Profesiile tehnice, cele mai solicitate # Radio Moldova
În R. Moldova sunt înregistrate, în prezent, circa 10.000 de locuri de muncă vacante, cele mai multe în domenii precum industrie, în special industria textilă, comerț, construcții, servicii, sănătate și transporturi. În același timp, aproximativ 30.000 de persoane sunt înregistrate oficial ca șomeri.
12:30
Numirea noii componențe a Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Găgăuzia a fost retrasă de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Populare (AP) din 13 februarie, fără a fi stabilită o altă dată pentru examinarea subiectului. Deputații regiunii autonome au respins și propunerea de a include pe ordinea de zi stabilirea unei noi date a alegerilor, una dintre variante fiind 17 mai.
12:00
Două persoane, amenințate cu simboluri funerare și șantajate să transfere zeci de mii de euro escrocilor: Opt indivizi, cercetați penal # Radio Moldova
Două persoane din R. Moldova au picat în plasa escrocilor care le-au găsit pe Instagram. Acestea au fost șantajate ani la rând să plătească peste 47.000 de euro unei grupări formate din opt indivizi - trei femei și cinci bărbați cu vârste între 18 și 47 de ani, originari din Chișinău și Orhei. Pentru a primi banii ceruți, escrocii au recurs și la gesturi macabre.
12:00
Copii, campioni și militari căzuți în război: Numele imprimate pe casca care i-a adus descalificarea lui Gheraskevici # Radio Moldova
Pe casca purtată de Vladislav Gheraskevici, descalificat de la Jocurile Olimpice de Iarnă pentru că a refuzat să renunțe la acest simbol, au fost imprimate numele și chipurile unor sportivi ucraineni care nu mai pot urca pe podium sau intra într-o arenă. Sunt copii, adolescenți și campioni care și-au pierdut viața în bombardamentele asupra orașelor lor sau pe front, după ce au ales să-și apere țara.
11:50
Atletico Madrid e ca și calificată în finala Cupei Regelui Spaniei la fotbal. În partida-tur din semifinale jucată pe teren propriu, echipa antrenorului argentinian Diego Simeone a surclasat cu 4:0 pe FC Barcelona. „Los Colchoneros" au marcat tuspatru golurile în prima repriză. Eric García și-a dat autogol în minutul 7, iar în minutul 14 francezul Antoine Griezmann a înscris cu un șut plasat.
11:30
The Atlantic: Ucrainenii ar putea fi întrebați la un referendum dacă vor să cedeze Donbasul Rusiei în schimbul unui acord de pace # Radio Moldova
Posibilitatea organizării, în primăvară, a unui referendum privind planul de pace este unul dintre scenariile analizate la Kiev. Cetățenii ar putea fi chemați să se pronunțe asupra unui eventual acord care ar presupune cedări teritoriale. De asemenea, discuțiile ar viza și comasarea referendumului cu alegerile prezidențiale, relatează The Atlantic.
11:20
Uleiul de palmier, testat înainte să ajungă la consumatori: cinci tone distruse în 2025 din cauza neconformităților # Radio Moldova
Uleiul de palmier, asociat în forma sa hidrogenată cu riscuri pentru sănătate, nu este interzis în Republica Moldova, însă pentru acesta este stabilită o limită maximă admisibilă de 2 grame de acizi grași trans la 100 de grame de produs. Calitatea este testată în laboratoarele din țară, iar loturile neconforme sunt distruse. Pe parcursul anului trecut, autoritățile au nimicit cinci tone de ulei de palmier care nu corespundeau cerințelor.
11:10
Pod de pontoane peste Nistru, la frontiera moldo-ucraineană, cu ocolirea regiunii transnistrene: Proiectul, realizat în 2026 # Radio Moldova
Un pod de pontoane peste Nistru, între Cosăuți și Iampol, ar putea deveni prima soluție funcțională de traversare rutieră a frontierei moldo-române în această zonă, după ce proiectul podului permanent, aprobat anterior, a fost blocat din lipsă de finanțare.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.