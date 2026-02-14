De ce a cerut zece mii se euro pentru un interviu și cât a primit? Declarațiile actorului Cătălin Lungu, la Podcastul Lorenei - VIDEO

ProTV.md, 14 februarie 2026 15:00

De ce a cerut zece mii se euro pentru un interviu și cât a primit? Declarațiile actorului Cătălin Lungu, la Podcastul Lorenei - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 30 minute
15:00
De ce a cerut zece mii se euro pentru un interviu și cât a primit? Declarațiile actorului Cătălin Lungu, la Podcastul Lorenei - VIDEO ProTV.md
De ce a cerut zece mii se euro pentru un interviu și cât a primit? Declarațiile actorului Cătălin Lungu, la Podcastul Lorenei - VIDEO
Acum 2 ore
14:10
Moldova s-a confruntat cu aproape un miliard de cereri malițioase de acces către site-ul CEC, în timpul alegerilor din 2025. Declarațiile Maiei Sandu, la Conferința de Securitate de la München - VIDEO ProTV.md
Moldova s-a confruntat cu aproape un miliard de cereri malițioase de acces către site-ul CEC, în timpul alegerilor din 2025. Declarațiile Maiei Sandu, la Conferința de Securitate de la München - VIDEO
14:10
Ursula von der Leyen, la Conferința de Securitate de la Munchen: „Europa nu are altă opțiune decât să devină independentă” ProTV.md
Ursula von der Leyen, la Conferința de Securitate de la Munchen: „Europa nu are altă opțiune decât să devină independentă”
Acum 4 ore
12:50
Președintele Maia Sandu, de Ziua Națională a Lecturii: „Cititul ne ajută să ne auzim propriile gânduri" ProTV.md
Președintele Maia Sandu, de Ziua Națională a Lecturii: „Cititul ne ajută să ne auzim propriile gânduri"
12:40
Moldova s-a confruntat cu aproape un miliard de atacuri cibernetice, în timpul alegerilor din 2025. Declarațiile Maiei Sandu, la Conferința de Securitate de la München - VIDEO ProTV.md
Moldova s-a confruntat cu aproape un miliard de atacuri cibernetice, în timpul alegerilor din 2025. Declarațiile Maiei Sandu, la Conferința de Securitate de la München - VIDEO
12:30
Maia Sandu, la Conferința de Securitate de la München: „Moldova construiește parteneriate solide și de încredere" - FOTO ProTV.md
Maia Sandu, la Conferința de Securitate de la München: „Moldova construiește parteneriate solide și de încredere" - FOTO
12:30
„Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii - FOTO ProTV.md
„Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii - FOTO
12:20
Un scuar din capitală va purta numele poetului Grigore Vieru. Anunțul municipalității ProTV.md
Un scuar din capitală va purta numele poetului Grigore Vieru. Anunțul municipalității
12:20
„Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii ProTV.md
„Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii
12:10
„O scrisoare ține loc de o îmbrățișare.” MEC lansează o Campania Națională de Solidaritate în susținerea copiilor din Ucraina. Ce vor face elevii din Moldova - VIDEO ProTV.md
„O scrisoare ține loc de o îmbrățișare.” MEC lansează o Campania Națională de Solidaritate în susținerea copiilor din Ucraina. Ce vor face elevii din Moldova - VIDEO
12:00
Un deputat din Adunarea Popularǎ a UTA Găgăuzia - prins în trafic, chiar dacă anterior a fost privat de dreptul de a conduce pentru că a urcat băut la volan - VIDEO ProTV.md
Un deputat din Adunarea Popularǎ a UTA Găgăuzia - prins în trafic, chiar dacă anterior a fost privat de dreptul de a conduce pentru că a urcat băut la volan - VIDEO
11:50
De ziua îndrăgostiților, Aeroportul Internațional Chișinău a fost decorat cu…iubire. Cum arată aerogara - FOTO ProTV.md
De ziua îndrăgostiților, Aeroportul Internațional Chișinău a fost decorat cu…iubire. Cum arată aerogara - FOTO
11:40
Economia Republicii Moldova a ieșit din zona de stagnare, înregistrând în trimestrul III 2025 o creștere de 5,2% a PIB. Anunțul guvernatorului BNM /DOC ProTV.md
Economia Republicii Moldova a ieșit din zona de stagnare, înregistrând în trimestrul III 2025 o creștere de 5,2% a PIB. Anunțul guvernatorului BNM /DOC
11:40
Zelenski, despre Putin: „Doamne ajută să nu mai aibă prea mult de trăit" - VIDEO ProTV.md
Zelenski, despre Putin: „Doamne ajută să nu mai aibă prea mult de trăit" - VIDEO
11:30
Șoferul cu permis de 11 zile și abateri anterioare în trafic, implicat într-un accident, în capitală: A ajuns cu mașina în arbuști - VIDEO ProTV.md
Șoferul cu permis de 11 zile și abateri anterioare în trafic, implicat într-un accident, în capitală: A ajuns cu mașina în arbuști - VIDEO
11:30
O operațiune militară a SUA în Iran ar putea dura săptămâni. Detalii dezvăluite de oficiali americani ProTV.md
O operațiune militară a SUA în Iran ar putea dura săptămâni. Detalii dezvăluite de oficiali americani
Acum 6 ore
11:20
Marco Rubio, discurs istoric la Munchen: „SUA va fi un întotdeauna copil al Europei”, dar migrația necontrolată nu e minoră, ne amenință existența - VIDEO ProTV.md
Marco Rubio, discurs istoric la Munchen: „SUA va fi un întotdeauna copil al Europei”, dar migrația necontrolată nu e minoră, ne amenință existența - VIDEO
11:00
„Rusia nu va fi niciodată pregătită pentru pace”. Mesajul sumbru transmis de diplomația americană ProTV.md
„Rusia nu va fi niciodată pregătită pentru pace”. Mesajul sumbru transmis de diplomația americană
10:50
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, după declarațiile lui Costiuc despre eleva din Ștefan Vodă: „Toți adulții sunt obligați să respecte drepturile copiilor" ProTV.md
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, după declarațiile lui Costiuc despre eleva din Ștefan Vodă: „Toți adulții sunt obligați să respecte drepturile copiilor"
10:50
Președintele Parlamentului, de Ziua Națională a Lecturii în Republica Moldova: „Are o semnificație aparte, deoarece coincide cu aniversarea poetului Grigore Vieru" ProTV.md
Președintele Parlamentului, de Ziua Națională a Lecturii în Republica Moldova: „Are o semnificație aparte, deoarece coincide cu aniversarea poetului Grigore Vieru"
10:40
Câte cupluri din Moldova au ales să-și oficializeze relația chiar de Ziua Îndrăgostiților și să spună „DA" în fața ofițerului de stare civilă. Anunțul ASP - VIDEO ProTV.md
Câte cupluri din Moldova au ales să-și oficializeze relația chiar de Ziua Îndrăgostiților și să spună „DA" în fața ofițerului de stare civilă. Anunțul ASP - VIDEO
10:30
Avocatului Poporului s-a sesizat din oficiu, după declarațiile lui Costiuc despre eleva din Ștefan Vodă: „Toți adulții sunt obligați să respecte drepturile copiilor" ProTV.md
Avocatului Poporului s-a sesizat din oficiu, după declarațiile lui Costiuc despre eleva din Ștefan Vodă: „Toți adulții sunt obligați să respecte drepturile copiilor"
10:10
Costiuc acuză poliția că ar fi mușamalizat cazul unei eleve din Ștefan Vodă care a ajuns la spital pentru că s-ar fi otrăvit cu droguri. IGP dezminte acuzațiile: „Cerem să nu inducă cetățenii în eroare” - VIDEO ProTV.md
Costiuc acuză poliția că ar fi mușamalizat cazul unei eleve din Ștefan Vodă care a ajuns la spital pentru că s-ar fi otrăvit cu droguri. IGP dezminte acuzațiile: „Cerem să nu inducă cetățenii în eroare” - VIDEO
09:50
Vasile Costiuc acuză poliția că ar fi mușamalizat cazul unei eleve din Ștefan Vodă care a ajuns la spital pentru că s-ar fi otrăvit cu droguri. Poliția dezminte acuzațiile: „Cerem să nu inducă cetățenii în eroare” - VIDEO ProTV.md
Vasile Costiuc acuză poliția că ar fi mușamalizat cazul unei eleve din Ștefan Vodă care a ajuns la spital pentru că s-ar fi otrăvit cu droguri. Poliția dezminte acuzațiile: „Cerem să nu inducă cetățenii în eroare” - VIDEO
09:30
„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului ProTV.md
„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
Acum 8 ore
09:20
Dragostea plutește în aer. Străzile din capitală - decorate de Ziua Îndrăgostiților - FOTO ProTV.md
Dragostea plutește în aer. Străzile din capitală - decorate de Ziua Îndrăgostiților - FOTO
09:10
Poetul care a transformat dorul și iubirea de neam în versuri nemuritoare: Grigore Vieru ar fi împlinit astăzi 91 de ani ProTV.md
Poetul care a transformat dorul și iubirea de neam în versuri nemuritoare: Grigore Vieru ar fi împlinit astăzi 91 de ani
09:00
Întâmplări recente care arată că Putin ia în calcul încheierea războiului în anumite condiții ProTV.md
Întâmplări recente care arată că Putin ia în calcul încheierea războiului în anumite condiții
08:50
Șoferul cu permis de câteva zile și abateri anterioare în trafic, implicat într-un accident, în capitală: A ajuns cu mașina în arbuști - VIDEO ProTV.md
Șoferul cu permis de câteva zile și abateri anterioare în trafic, implicat într-un accident, în capitală: A ajuns cu mașina în arbuști - VIDEO
08:20
Pentru prima dată, negocieri separate cu Iranul și cu Rusia și Ucraina vor avea loc în același oraș și în aceeași zi ProTV.md
Pentru prima dată, negocieri separate cu Iranul și cu Rusia și Ucraina vor avea loc în același oraș și în aceeași zi
Acum 24 ore
21:40
Continuă prestațiile superbe ale gazdelor Olimpiadei. Italia a urcat pe locul doi în clasamentul pe medalii aseară, la sfârșitul zilei a şasea - VIDEO ProTV.md
Continuă prestațiile superbe ale gazdelor Olimpiadei. Italia a urcat pe locul doi în clasamentul pe medalii aseară, la sfârșitul zilei a şasea - VIDEO
21:30
Filat anunță că nu mai este dat în căutare internațională de către Interpol - VIDEO ProTV.md
Filat anunță că nu mai este dat în căutare internațională de către Interpol - VIDEO
21:30
Maia Sandu, la Conferinței de Securitate de la München: „Moldova construiește parteneriate solide și de încredere" - FOTO ProTV.md
Maia Sandu, la Conferinței de Securitate de la München: „Moldova construiește parteneriate solide și de încredere" - FOTO
20:50
Atletico Madrid a umilit-o pe FC Barcelona în prima manșă a semifinalelor Cupei Spaniei. Elevii lui Diego Simeone au marcat de patru ori până la pauza meciului ProTV.md
Atletico Madrid a umilit-o pe FC Barcelona în prima manșă a semifinalelor Cupei Spaniei. Elevii lui Diego Simeone au marcat de patru ori până la pauza meciului
20:50
CFM trece la un nou nivel în digitalizare: Întreprinderea desfășoară testarea unui nou sistem de comunicare operațională. Ce prevede acesta ProTV.md
CFM trece la un nou nivel în digitalizare: Întreprinderea desfășoară testarea unui nou sistem de comunicare operațională. Ce prevede acesta
20:40
„Cel mai distructiv președinte” din istorie. La Munchen, un critic acerb le-a transmis liderilor mondiali că Trump „este temporar” ProTV.md
„Cel mai distructiv președinte” din istorie. La Munchen, un critic acerb le-a transmis liderilor mondiali că Trump „este temporar”
20:40
Donald Trump îl îndeamnă pe Volodimir Zelenski "să se mişte" pentru a obţine un acord de pace cu Rusia ProTV.md
Donald Trump îl îndeamnă pe Volodimir Zelenski "să se mişte" pentru a obţine un acord de pace cu Rusia
20:30
Ce cred experții despre refuzul lui Vlad Plahotniuc de a fi audiat acum, atât în dosarul „frauda bancară”, cât și în „sacoșa neagră” - VIDEO ProTV.md
Ce cred experții despre refuzul lui Vlad Plahotniuc de a fi audiat acum, atât în dosarul „frauda bancară”, cât și în „sacoșa neagră” - VIDEO
20:10
Prestații superbe ale gazdelor Olimpiadei. Italia a urcat pe locul doi în clasamentul pe medalii aseară, la sfârșitul zilei a şasea - VIDEO ProTV.md
Prestații superbe ale gazdelor Olimpiadei. Italia a urcat pe locul doi în clasamentul pe medalii aseară, la sfârșitul zilei a şasea - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 13.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 13.02.2026
19:50
Toate cele 6 persoane reținute marți seara după ce mai mulți preoți și enoriași au intrat cu forța în biserica din Dereneu au fost eliberate. Declarațiile procurorului - VIDEO ProTV.md
Toate cele 6 persoane reținute marți seara după ce mai mulți preoți și enoriași au intrat cu forța în biserica din Dereneu au fost eliberate. Declarațiile procurorului - VIDEO
19:40
„Uitați-vă ce război e aici." Gropile apărute pe drumurile din capitală, după ce s-a topit zăpada, dau bătăi de cap șoferilor - VIDEO ProTV.md
„Uitați-vă ce război e aici." Gropile apărute pe drumurile din capitală, după ce s-a topit zăpada, dau bătăi de cap șoferilor - VIDEO
19:40
Clasare în top 100 pentru moldoveanul Iulian Luchin la schi fond, în proba de sprint. Câștigător a devenit regele acestui sport, Johannes Klaebo, care a cucerit a treia sa medalie olimpică de aur - VIDEO ProTV.md
Clasare în top 100 pentru moldoveanul Iulian Luchin la schi fond, în proba de sprint. Câștigător a devenit regele acestui sport, Johannes Klaebo, care a cucerit a treia sa medalie olimpică de aur - VIDEO
19:30
Biatloniștii Pavel Magazeev și Maksim Makarov au avut prestații dezamăgitoare în concursul de sprint. Reprezentanții țării noastre nu au prins top 60 - VIDEO ProTV.md
Biatloniștii Pavel Magazeev și Maksim Makarov au avut prestații dezamăgitoare în concursul de sprint. Reprezentanții țării noastre nu au prins top 60 - VIDEO
19:30
Rusia încearcă să blocheze complet WhatsApp. Kremlinul intensifică presiunile pentru controlul total al internetului - VIDEO ProTV.md
Rusia încearcă să blocheze complet WhatsApp. Kremlinul intensifică presiunile pentru controlul total al internetului - VIDEO
19:20
Cea mai importantă conferință pe probleme de securitate a început la Munchen, cu tensiuni între UE și SUA. Temele abordate într-o lume „în destrămare” - VIDEO ProTV.md
Cea mai importantă conferință pe probleme de securitate a început la Munchen, cu tensiuni între UE și SUA. Temele abordate într-o lume „în destrămare” - VIDEO
19:10
O nouă rundă de negocieri privind pacea în Ucraina va avea loc săptămâna viitoare. Kremlinul anunță unde se vor desfășura - VIDEO ProTV.md
O nouă rundă de negocieri privind pacea în Ucraina va avea loc săptămâna viitoare. Kremlinul anunță unde se vor desfășura - VIDEO
18:50
POLITICO: Europa așteaptă hotărârea SUA în timp ce negocierile cu Ucraina se împotmolesc ProTV.md
POLITICO: Europa așteaptă hotărârea SUA în timp ce negocierile cu Ucraina se împotmolesc
18:40
Maia Sandu, la München: A avut întrevederi bilaterale Kristen Michal, Marco Rubio și Mark Rutte. Care au fost subiectele abordate - FOTO ProTV.md
Maia Sandu, la München: A avut întrevederi bilaterale Kristen Michal, Marco Rubio și Mark Rutte. Care au fost subiectele abordate - FOTO
18:10
Scandal în Ungaria în plină campanie electorală: Péter Maghiar a acuzat partidul condus de Viktor Orban că a orchestrat o campanie de șantaj împotriva sa - VIDEO ProTV.md
Scandal în Ungaria în plină campanie electorală: Péter Maghiar a acuzat partidul condus de Viktor Orban că a orchestrat o campanie de șantaj împotriva sa - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.