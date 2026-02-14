Un deputat din Adunarea Popularǎ a UTA Găgăuzia - prins în trafic, chiar dacă anterior a fost privat de dreptul de a conduce pentru că a urcat băut la volan - VIDEO
ProTV.md, 14 februarie 2026 12:00
Un deputat din Adunarea Popularǎ a UTA Găgăuzia - prins în trafic, chiar dacă anterior a fost privat de dreptul de a conduce pentru că a urcat băut la volan - VIDEO
Acum 10 minute
12:10
Acum 30 minute
12:00
11:50
Acum o oră
11:40
11:40
Zelenski, despre Putin: „Doamne ajută să nu mai aibă prea mult de trăit" - VIDEO
11:30
11:30
11:20
Acum 2 ore
11:00
10:50
10:50
10:40
10:30
Acum 4 ore
10:10
09:50
09:30
09:20
09:10
09:00
08:50
08:20
Acum 24 ore
21:40
21:30
Filat anunță că nu mai este dat în căutare internațională de către Interpol - VIDEO
21:30
20:50
20:50
20:40
20:40
20:30
20:10
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 13.02.2026
19:50
19:40
19:40
19:30
19:30
19:20
19:10
18:50
POLITICO: Europa așteaptă hotărârea SUA în timp ce negocierile cu Ucraina se împotmolesc
18:40
18:10
18:10
17:50
17:40
17:30
17:20
17:10
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 13.02.2026
16:30
16:30
