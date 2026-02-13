„Ochiul din cer” la Orhei: Drona Poliției a surprins zeci de șoferi cu telefonul la volan
Radio Moldova, 13 februarie 2026 17:10
Peste 20 de șoferi din Orhei au fost sancționați vineri, 13 februarie, în doar trei ore, după ce au fost surprinși folosind telefonul mobil în timpul conducerii. Pentru depistarea contravenienților, polițiștii au utilizat o dronă, care a monitorizat traficul din aer.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 5 minute
17:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) raportează o rată a inflației de 4.85% în prima lună a acestui an, valoare care se încadrează în intervalul de variație a țintei de 5% ± 1.5 puncte procentuale și, potrivit instituției, evidențiază o etapă de consolidare a stabilității prețurilor și transmite semnale de revitalizare a economiei naționale.
Acum 30 minute
17:10
„Ochiul din cer” la Orhei: Drona Poliției a surprins zeci de șoferi cu telefonul la volan # Radio Moldova
Peste 20 de șoferi din Orhei au fost sancționați vineri, 13 februarie, în doar trei ore, după ce au fost surprinși folosind telefonul mobil în timpul conducerii. Pentru depistarea contravenienților, polițiștii au utilizat o dronă, care a monitorizat traficul din aer.
Acum o oră
16:50
Campania de recrutare a Ministerului rus al Apărării, care oferă bonusuri consistente pentru a atrage pe front cetățeni din regiunile defavorizate, nu mai reușește, pentru prima dată după mult timp, să compenseze pierderile suferite de armata rusă în Ucraina.
16:50
Zelenski, la fabrica de drone din Germania: „Am primit prima dronă de atac fabricată în comun” # Radio Moldova
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a primit, pe 13 februarie, prima dronă ucraineană produsă în Germania. Capacitatea actuală de producere este de 10.000 de unități pe an, iar dronele pot fi utilizate pentru misiuni de luptă, recunoaștere sau sprijin logistic. Aceste sisteme sunt puse direct la dispoziția armatei ucrainene, potrivit ministrului german al Apărării, Boris Pistorius.
Acum 2 ore
16:30
Dan Alexe: Sprijinul militar și informațional pentru Ucraina îi va consolida poziția pentru a ține piept Rusiei # Radio Moldova
Un nou pachet de sprijin militar de până la 35 de miliarde de dolari, anunțat după reuniunea NATO de la Bruxelles, ar putea ridica în acest an asistența occidentală pentru Ucraina la peste 100 de miliarde de dolari. Corespondentul special al Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe, susține că, dincolo de armament și bani lichizi, fluxul de informații prin satelit și de spionaj furnizat de Statele Unite reprezintă „nodul” care poate înclina decisiv balanța acestui război.
16:20
Mașinile care intră și ies din capitală, numărate de ANTA: Exercițiu necesar pentru construcția drumului de centură # Radio Moldova
Mașinile care intră și ies din Chișinău sunt numărate în aceste zile de inspectorii Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Recensământul rutier este desfășurat în principalele puncte de acces în capitală. Acțiunea este necesară pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru viitoarea centură a municipiului Chișinău, iar datele colectate vor sta la baza soluțiilor tehnice privind traseul și capacitatea noului drum.
16:10
Vreme instabilă și risc de polei: Autoritățile, pregătite să intervină în situații de urgență # Radio Moldova
Ploile, lapovița și temperaturile negative, înregistrate în următoarele zile, ar putea readuce poleiul și ghețușul în R. Moldova. Potrivit meteorologilor, țara noastră se va afla, în perioada 15 - 22 februarie curent, sub influența unui ciclon care va aduce precipitații și o răcire accentuată a vremii.
16:00
Cumpărate ieftin pe hârtie, revândute scump la cheie: mecanismul care scumpește locuințele pentru moldoveni # Radio Moldova
Accesul deficitar al dezvoltatorilor la credite bancare ridică costurile construcțiilor în Republica Moldova și prețurile apartamentelor, avertizează expertul în politici economice Veaceslav Ioniță. Lipsa finanțării directe obligă companiile să apeleze la investitori privați, care cumpără locuințe în fază incipientă și le revând ulterior la prețuri mult mai mari, afectând astfel accesul populației la locuințe.
16:00
Granturi de până la un milion de dolari pentru fermieri, prin proiectul AGGRI. Cererile pot fi depuse din 2 martie # Radio Moldova
Fermierii care se ocupă de creșterea bovinelor, ovinelor și caprinelor, orientate spre producția de lapte, sisteme mixte și producția de carne pot accesa granturi de până la un milion de dolari. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a lansat cel de-al cincilea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI.
15:50
Primarul din Dereneu, eliberat din arest și plasat sub control judiciar pentru 30 de zile # Radio Moldova
Primarul localității Dereneu, raionul Călărași, Vasile Revenco, a fost eliberat și plasat sub control judiciar pentru un termen de 30 de zile. Decizia a fost pronunțată vineri, 13 februarie, de Judecătoria Strășeni, după ce procurorii au solicitat aplicarea arestului preventiv pentru aceeași perioadă.
15:40
Peste 90 de mii de turiști străini au vizitat R. Moldova în 2025: Cei mai mulți au venit din România și Italia # Radio Moldova
Agențiile de turism din R. Moldova au oferit, în 2025, servicii la peste 604 mii de turiști, cifră mai mare cu 8.7% în comparație cu anul precedent. A crescut atât numărul străinilor care ne-au vizitat țara, cât și al celor care au călătorit prin R. Moldova, însă cei mai mulți au fost moldovenii care au ales să plece la odihnă peste hotare.
Acum 4 ore
15:30
Sportivul moldovean Iulian Luchin a evoluat și el la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Compatriotul nostru s-a clasat pe locul 96 în proba de schi fond, pe distanța de 10 kilometri, stil liber.
15:10
Legea cu privire la avocatură, „reparată”: „Ministerul Justiției nu are ce căuta în comisiile Uniunii Avocaților” # Radio Moldova
Modificările controversate la legislația care reglementează activitatea avocaturii, adoptate în iulie 2025, au fost anulate, pe 12 februarie, prin votul deputaților. Acestea permiteau reprezentanților Ministerului Justiției să facă parte din comisiile de licențiere și disciplinare a Uniunii Avocaților din Moldova (UAM), subminând, astfel, independența acestei profesii.
15:00
„Hotarul”, încă o comedie filmată în R. Moldova: „Să catalizăm energia noastră nu pentru a construi garduri între noi, ci poduri” # Radio Moldova
Cinematografia autohtonă revine în atenția publicului cu o nouă premieră. Filmul „Hotarul”, o comedie autentică despre relațiile dintre vecini, orgolii și realități sociale, a fost lansat în cadrul unui eveniment special, care a avut loc, pe 12 februarie, la Palatul Național „Nicolae Sulac”.
14:40
Liderii din spațiul comunitar au discutat soluții pentru creșterea competitivității UE și reducerea prețului la energie # Radio Moldova
Liderii din spațiul comunitar au discutat despre modalitățile prin care poate fi îmbunătățită competitivitatea Uniunii Europene. România, Franța și Belgia au cerut soluții pentru reducerea prețului pentru energie electrică, în condițiile în care politicile verzi ale blocului comunitar contribuie la scumpirea resurselor prin mecanisme precum prețul ridicat al certificatelor de CO2, care penalizează combustibilii fosili.
14:30
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va debuta pe 26 septembrie în noua ediție a Ligii Națiunilor # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova și-a aflat adversarii pe care-i va întâlni în noua ediție - 2026/2027 - a Ligii Națiunilor UEFA și deja este stabilit și programul meciurilor din grupa C3, în care „tricolorii” vor concura cu reprezentativele Slovaciei, Kazahstanului și Insulelor Feroe. Firește, reprezentativa Republicii Moldova va avea de jucat 6 partide în grupă - 3 acasă și 3 în deplasare.
14:20
Permisul de conducere, mai greu de obținut: Perioadă de probă extinsă și toleranță zero la alcool pentru noii conducători auto # Radio Moldova
Regulile pentru obținerea permisului de conducere ar putea fi înăsprite, pentru a reduce numărul accidentelor provocate de șoferii începători și pentru a aduce legislația mai aproape de standardele europene. Examenul ar putea deveni mai strict, iar perioada de probă - extinsă de la un an la doi.
14:00
O companie de panificație este suspectată că ar fi livrat produse fără a elibera bonuri fiscale și ar fi înregistrat cheltuieli fictive pentru a reduce artificial taxele datorate statului. Schema a fost deconspirată în urma unor percheziții desfășurate în patru raioane ale țării, anunță Poliția.
14:00
Codul galben de ceață a fost prelungit până sâmbătă, 14 februarie, la ora 12:00, perioadă în care traficul rutier se va desfășura în condiții de vizibilitate scăzută.
13:50
R. Moldova urmează să primească, până la început de martie, 168 de milioane de euro din Planul de Creștere al UE # Radio Moldova
Autoritățile de la Chișinău așteaptă deblocarea următoarei tranșe din sprijinul financiar de 1.9 miliarde de euro oferit de Uniunea Europeană prin Planul de creștere pentru Republica Moldova. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, transferul fondurilor ar putea avea loc în perioada imediat următoare.
Acum 6 ore
13:30
Conferința de securitate la Munchen: Provocările privind protecția globală, economică și războiul hibrid # Radio Moldova
Ordinea globală se redefinește în aceste zile la Conferința de securitate de la Munchen. Contextul este unul diferit, în condițiile în care Statele Unite ale Americii (SUA) nu mai sunt un garant necondiționat al securității colective.
13:30
Rusia a lansat în noaptea de 12 spre 13 februarie un nou val de atacuri cu drone și rachete asupra sudului Ucrainei, lovind infrastructură portuară, energetică, industrială și locuințe. Autoritățile ucrainene anunță mai mulți morți și răniți, iar în unele regiuni sunt înregistrate întreruperi de electricitate.
13:10
Osmochescu: 264 de milioane de lei economii pentru business și reguli noi de joc pentru investitori # Radio Moldova
Guvernul pregătește pentru 2026 ceea ce ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, numește „o reformă fără precedent” pentru mediul de afaceri. Miza este reducerea birocrației, simplificarea controalelor și reguli mai clare pentru investitori.
13:10
Tinerii specialiști din domeniul medicinei veterinare, atrași de subvențiile oferite de stat pentru angajarea în raioane # Radio Moldova
Facilitățile oferite de stat au încurajat tinerii specialiști în medicina veterinară să activeze în mai multe localități din R. Moldova. În ultimii doi ani, 24 de medici veterinari au fost angajați în raioane, iar suma totală acordată de stat pentru plata indemnizațiilor unice sau compensarea cheltuielilor de întreținere a ajuns la 1.927.000 de lei.
13:10
Arsenal Londra a călcat greșit și și-a văzut diminuat avansul luat în fruntea clasamentului primei divizii engleze de fotbal. În ultimul meci al etapei a 26-a, gruparea condusă de spaniolul Mikel Arteta a remiazat în deplasare cu FC Brentford, scor 1:1, și mai are doar 4 puncte peste a doua clasată, Manchester City. Arsenal, care a cucerit ultimul său titlu în Premier League în anul 2004, a pierdut două puncte prețioase în vestul Londrei, pe terenul formației aflate pe locul 7 în clasament.
13:10
După Gheraskevici, un alt sportiv ucrainean vizat de regulile CIO privind mesajele „politice” # Radio Moldova
Un nou caz legat de regulile privind mesajele considerate politice a apărut la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Patinatorul ucrainean de short track Oleg Handei a declarat că i s-a cerut să acopere un mesaj inspirațional de pe cască, considerat de oficiali drept asociat cu războiul din Ucraina.
12:50
Pentru primul ministru al României, liberalul Ilie Bolojan, intrarea țării în recesiune tehnică este „un cost necesar” pentru a construi o economie „mai solidă și mai competitivă” pe fondul reducerii deficitului economic, care a tot crescut în anii din urmă când România cheltuia mai mult decât producea.
12:30
Circa 10.000 de locuri de muncă vacante și 30.000 de șomeri: Profesiile tehnice, cele mai solicitate # Radio Moldova
În R. Moldova sunt înregistrate, în prezent, circa 10.000 de locuri de muncă vacante, cele mai multe în domenii precum industrie, în special industria textilă, comerț, construcții, servicii, sănătate și transporturi. În același timp, aproximativ 30.000 de persoane sunt înregistrate oficial ca șomeri.
12:30
Numirea noii componențe a Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Găgăuzia a fost retrasă de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Populare (AP) din 13 februarie, fără a fi stabilită o altă dată pentru examinarea subiectului. Deputații regiunii autonome au respins și propunerea de a include pe ordinea de zi stabilirea unei noi date a alegerilor, una dintre variante fiind 17 mai.
12:00
Două persoane, amenințate cu simboluri funerare și șantajate să transfere zeci de mii de euro escrocilor: Opt indivizi, cercetați penal # Radio Moldova
Două persoane din R. Moldova au picat în plasa escrocilor care le-au găsit pe Instagram. Acestea au fost șantajate ani la rând să plătească peste 47.000 de euro unei grupări formate din opt indivizi - trei femei și cinci bărbați cu vârste între 18 și 47 de ani, originari din Chișinău și Orhei. Pentru a primi banii ceruți, escrocii au recurs și la gesturi macabre.
12:00
Copii, campioni și militari căzuți în război: Numele imprimate pe casca care i-a adus descalificarea lui Gheraskevici # Radio Moldova
Pe casca purtată de Vladislav Gheraskevici, descalificat de la Jocurile Olimpice de Iarnă pentru că a refuzat să renunțe la acest simbol, au fost imprimate numele și chipurile unor sportivi ucraineni care nu mai pot urca pe podium sau intra într-o arenă. Sunt copii, adolescenți și campioni care și-au pierdut viața în bombardamentele asupra orașelor lor sau pe front, după ce au ales să-și apere țara.
11:50
Atletico Madrid e ca și calificată în finala Cupei Regelui Spaniei la fotbal. În partida-tur din semifinale jucată pe teren propriu, echipa antrenorului argentinian Diego Simeone a surclasat cu 4:0 pe FC Barcelona. „Los Colchoneros" au marcat tuspatru golurile în prima repriză. Eric García și-a dat autogol în minutul 7, iar în minutul 14 francezul Antoine Griezmann a înscris cu un șut plasat.
Acum 8 ore
11:30
The Atlantic: Ucrainenii ar putea fi întrebați la un referendum dacă vor să cedeze Donbasul Rusiei în schimbul unui acord de pace # Radio Moldova
Posibilitatea organizării, în primăvară, a unui referendum privind planul de pace este unul dintre scenariile analizate la Kiev. Cetățenii ar putea fi chemați să se pronunțe asupra unui eventual acord care ar presupune cedări teritoriale. De asemenea, discuțiile ar viza și comasarea referendumului cu alegerile prezidențiale, relatează The Atlantic.
11:20
Uleiul de palmier, testat înainte să ajungă la consumatori: cinci tone distruse în 2025 din cauza neconformităților # Radio Moldova
Uleiul de palmier, asociat în forma sa hidrogenată cu riscuri pentru sănătate, nu este interzis în Republica Moldova, însă pentru acesta este stabilită o limită maximă admisibilă de 2 grame de acizi grași trans la 100 de grame de produs. Calitatea este testată în laboratoarele din țară, iar loturile neconforme sunt distruse. Pe parcursul anului trecut, autoritățile au nimicit cinci tone de ulei de palmier care nu corespundeau cerințelor.
11:10
Pod de pontoane peste Nistru, la frontiera moldo-ucraineană, cu ocolirea regiunii transnistrene: Proiectul, realizat în 2026 # Radio Moldova
Un pod de pontoane peste Nistru, între Cosăuți și Iampol, ar putea deveni prima soluție funcțională de traversare rutieră a frontierei moldo-române în această zonă, după ce proiectul podului permanent, aprobat anterior, a fost blocat din lipsă de finanțare.
10:50
R. Moldova va prelua expertiza României în digitalizarea patrimoniului cultural și eficiența energetică a instituțiilor de cultură # Radio Moldova
Republica Moldova intenționează să preia expertiza României în digitalizarea patrimoniului cultural și în modernizarea clădirilor care găzduiesc instituții de cultură. Subiectul a fost discutat joi, 12 februarie, la București, în cadrul primei vizite oficiale externe a ministrului Culturii de la Chișinău, Cristian Jardan, care a avut întrevederi cu omologul său, Demeter András István.
10:40
Judecător, condamnat pentru că a mințit autoritățile: Declarație de avere cu date eronate # Radio Moldova
Nu a indicat în declarația de avere 900 de mii de lei, venituri obținute de soția sa, și a fost condamnat pentru fals în declarații. Este vorba despre un judecător, care scapă, totuși, de pedeapsa penală din cauza expirării termenului de prescripție.
10:30
Elevii din clasele liceale se pregătesc de admiterea la facultate. Pentru a putea face o alegere informată și asumată, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) le oferă posibilitatea să viziteze universitățile din țară, să analizeze programele de studii și să discute cu profesorii. Tururile sunt organizate pe parcursul lunilor februarie–aprilie, în cadrul celei de-a doua ediții a campaniei naționale „Învață în Moldova”.
10:10
Revista presei internaționale | München 2026: Europa discută autonomia și relația cu SUA; Detensionare comercială între China și UE # Radio Moldova
Presa internațională urmărește deschiderea celei de-a 62-a ediții a Conferinței de Securitate de la München, dominată de tensiunile transatlantice și de dezbaterile privind autonomia strategică a Europei. În paralel, atenția publicațiilor străine se îndreaptă spre angajamentele asumate ieri de aliații occidentali pentru consolidarea sprijinului militar acordat Ucrainei. Pe plan economic, publicațiile internaționale analizează semnalele de normalizare a relațiilor comerciale dintre China și Uniunea Europeană, dar și rolul Beijingului în reconfigurarea fluxurilor comerciale către Rusia, în pofida sancțiunilor occidentale.
09:50
Alexandru Harea va conduce Serviciul de Protecție de Pază de Stat (SPPS). Acesta va prelua noua funcție pe 18 februarie curent.
09:40
Calitatea instruirii auto din Republica Moldova este monitorizată de Ministerului Educației și Cercetării (MEC), după ce evaluările au arătat că niciuna dintre școlile de profil nu întrunește pe deplin standardele de acreditare pentru cea mai solicitată categorie, B. Totodată, rata de promovare pentru această categorie este de sub 24% la proba practică și de peste 50% la testul teoretic.
09:40
Republica Moldova va prelua expertiza României în digitalizarea patrimoniului cultural și eficiența energetică a instituțiilor de cultură # Radio Moldova
Republica Moldova intenționează să preia expertiza României în digitalizarea patrimoniului cultural și în modernizarea clădirilor care găzduiesc instituții de cultură. Subiectul a fost discutat joi, 12 februarie, la București, în cadrul primei vizite oficiale externe a ministrului Culturii de la Chișinău, Cristian Jardan, care a avut întrevederi cu omologul său român, Demeter András István.
09:40
Deciziile ANRE privind tarifele la energie termică intră în vigoare din 13 februarie # Radio Moldova
Din 13 februarie, consumul de energie termică este calculat la tarife noi. Chișinăuienii vor plăti mai puțin pentru căldură decât până acum, în timp ce la Bălți serviciile se scumpesc. Ajustări au fost operate și în alte localități din țară, noile tarife fiind publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Acum 12 ore
09:30
Calitatea instruirii auto - sub monitorizare și reforme pentru alinierea la standardele UE. # Radio Moldova
Calitatea instruirii auto din Republica Moldova a intrat sub monitorizarea Ministerului Educației și Cercetării (MEC), după ce evaluările au dezvăluit că nici una din școlile de profil nu întrunește pe deplin standardele de acreditare pentru cea mai solicitată categorie, B. Totodată, rata de promovare pentru această categorie este de sub 24% la proba practică și de peste 50% la testul teoretic. În acest context, autoritățile pregătesc o reformă structurală ce vizează eliminarea riscurilor de fraudă și alinierea la normele Uniunii Europene, punând siguranța rutieră deasupra intereselor comerciale ale furnizorilor de servicii.
09:30
Suspiciuni de nereguli în vânzarea de clădiri UE: Percheziții la Comisia Europeană coordonate de Parchetul European # Radio Moldova
Poliția belgiană a efectuat percheziții la sediile Comisia Europeană din Bruxelles și la birourile fondului suveran belgian de investiții SFPIM, în cadrul unei anchete penale care vizează posibile nereguli în vânzarea unor active imobiliare.
09:00
Osmochescu: 264 milioane lei economii pentru business și reguli noi de joc pentru investitori # Radio Moldova
Guvernul pregătește pentru 2026 ceea ce ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, numește „o reformă fără precedent” pentru mediul de afaceri. Miza este reducerea birocrației, simplificarea controalelor și reguli mai clare pentru investitori.
08:50
Revista Presei | Serviciului estonian de informații: Moscova își adaptează metodele pentru a încerca, din nou, să preia controlul asupra instituțiilor R. Moldova # Radio Moldova
Negocierea unui nou program cu FMI; acreditarea ambasadorului Rusiei la Chișinău, amânată pe termen nedefinit; preoții de la Mitropolia Moldovei cer anularea actului din 2017, când biserica din Dereneu a cerut trecerea la Mitropolia Basarabiei – sunt principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
08:40
Aliații Ucrainei au promis până la 35 de miliarde de dolari în nou sprijin militar pentru a consolida apărarea antiaeriană a Kievului, în contextul intensificării atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice și a obiectivelor civile. Anunțul a fost făcut la Bruxelles, după o reuniune NATO dedicată coordonării sprijinului pentru Ucraina, notează Bloomberg.
08:30
Amalgamarea comunelor – soluția pentru administrație eficientă și servicii de calitate, afirmă premierul Munteanu # Radio Moldova
Reforma teritorial-administrativă nu va fi una „de fațadă”, ci un proces serios, care urmărește creșterea comunei și îmbunătățirea serviciilor pentru locuitori, a declarat premierul Alexandru Munteanu în cadrul emisiunii „Bună seara” de la Moldova 1.
08:30
Intervenție nocturnă la Leova: o căprioară rănită în accident, preluată pentru îngrijiri # Radio Moldova
O căprioară a fost salvată după ce a fost lovită de un automobil pe traseul Leova – Sărata Răzeși. La intervenție au participat inspectorii de mediu din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului Leova.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.