Reguli noi pentru șoferii începători: „Ar trebui modificat întregul set de întrebări și răspunsuri, să se bazeze mai mult pe practică”
Moldova1, 13 februarie 2026 14:20
Regulile pentru obținerea permisului de conducere ar putea fi înăsprite, pentru a reduce numărul accidentelor provocate de șoferii începători și pentru a aduce legislația mai aproape de standardele europene. Examenul ar putea deveni mai strict, iar perioada de probă - extinsă de la un an la doi.
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va debuta pe 26 septembrie în noua ediție a Ligii Națiunilor # Moldova1
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova și-a aflat adversarii pe care-i va întâlni în noua ediție - 2026/2027 - a Ligii Națiunilor UEFA și deja este stabilit și programul meciurilor din grupa C3, în care „tricolorii” vor concura cu reprezentativele Slovaciei, Kazahstanului și Insulelor Feroe. Firește, reprezentativa Republicii Moldova va avea de jucat 6 partide în grupă - 3 acasă și 3 în deplasare.
Schema de evaziune fiscală la o companie de panificație: Livrări fără bonuri și cheltuieli fictive # Moldova1
O companie de panificație este suspectată că ar fi livrat produse fără a elibera bonuri fiscale și ar fi înregistrat cheltuieli fictive pentru a reduce artificial taxele datorate statului. Schema a fost deconspirată în urma unor percheziții desfășurate în patru raioane ale țării, anunță Poliția.
Codul galben de ceață a fost prelungit până sâmbătă, 14 februarie, la ora 12:00, perioadă în care traficul rutier se va desfășura în condiții de vizibilitate scăzută.
Următoarea tranșă din Planul de Creștere al UE, așteptată de autorități până în martie: 168 de milioane de euro # Moldova1
Autoritățile de la Chișinău așteaptă deblocarea următoarei tranșe din sprijinul financiar de 1.9 miliarde de euro oferit de Uniunea Europeană prin Planul de creștere pentru Republica Moldova. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, transferul fondurilor ar putea avea loc în perioada imediat următoare.
Provocările legate de securitatea globală, economică și războiul hibrid, discutate la Munchen # Moldova1
Ordinea globală se redefinește în aceste zile la Conferința de securitate de la Munchen. Contextul este unul diferit, în condițiile în care Statele Unite ale Americii (SUA) nu mai sunt un garant necondiționat al securității colective.
Atacuri masive asupra Ucrainei: Morți și răniți la Kramatorsk, Odesa, Herson și Zaporojie # Moldova1
Rusia a lansat în noaptea de 12 spre 13 februarie un nou val de atacuri cu drone și rachete asupra sudului Ucrainei, lovind infrastructură portuară, energetică, industrială și locuințe. Autoritățile ucrainene anunță mai mulți morți și răniți, iar în unele regiuni sunt înregistrate întreruperi de electricitate.
O căprioară a fost salvată după ce a fost lovită de un automobil pe drumul Leova – Sărata-Răzeși. La intervenție au participat inspectorii de mediu din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului Leova.
Medicina veterinară, mai atractivă pentru absolvenți: 24 de tineri au acceptat facilitățile oferite de stat și s-au angajat în raioane # Moldova1
Facilitățile oferite de stat au încurajat tinerii specialiști în medicina veterinară să activeze în mai multe localități din R. Moldova. În ultimii doi ani, 24 de medici veterinari au fost angajați în raioane, iar suma totală acordată de stat pentru plata indemnizațiilor unice sau compensarea cheltuielilor de întreținere a ajuns la 1.927.000 de lei.
Arsenal Londra a călcat greșit și și-a văzut diminuat avansul luat în fruntea clasamentului primei divizii engleze de fotbal. În ultimul meci al etapei a 26-a, gruparea condusă de spaniolul Mikel Arteta a remiazat în deplasare cu FC Brentford, scor 1:1, și mai are doar 4 puncte peste a doua clasată, Manchester City. Arsenal, care a cucerit ultimul său titlu în Premier League în anul 2004, a pierdut două puncte prețioase în vestul Londrei, pe terenul formației aflate pe locul 7 în clasament.
Un alt sportiv ucrainean vizat de regulile CIO: Oleg Handei, obligat să acopere un mesaj de pe cască la Milano-Cortina # Moldova1
Un nou caz legat de regulile privind mesajele considerate politice a apărut la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Patinatorul ucrainean de short track Oleg Handei a declarat că i s-a cerut să acopere un mesaj inspirațional de pe cască, considerat de oficiali drept asociat cu războiul din Ucraina.
Pentru primul ministru al României, liberalul Ilie Bolojan, intrarea țării în recesiune tehnică este „un cost necesar” pentru a construi o economie „mai solidă și mai competitivă” pe fondul reducerii deficitului economic, care a tot crescut în anii din urmă când România cheltuia mai mult decât producea.
Agenții economici primesc subvenții de la stat dacă angajează persoane cu vârsta de peste 50 de ani # Moldova1
În R. Moldova sunt înregistrate, în prezent, circa 10.000 de locuri de muncă vacante, cele mai multe în domenii precum industrie, în special industria textilă, comerț, construcții, servicii, sănătate și transporturi. În același timp, aproximativ 30.000 de persoane sunt înregistrate oficial ca șomeri.
Alegeri în Găgăuzia pe 17 mai? Adunarea Populară examinează o nouă dată pentru organizarea scrutinului # Moldova1
Numirea noii componențe a Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Găgăuzia a fost retrasă de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Populare (AP) din 13 februarie, fără a fi stabilită o altă dată pentru examinarea subiectului. Deputații regiunii autonome au respins și propunerea de a include pe ordinea de zi stabilirea unei noi date a alegerilor, una dintre variante fiind 17 mai.
Conturile de pe Instagram i-au lăsat fără aproape 50.000 de euro: Escrocii le-au trimis acasă sicrie și cruci # Moldova1
Două persoane din R. Moldova au picat în plasa escrocilor care le-au găsit pe Instagram. Acestea au fost șantajate ani la rând să plătească peste 47.000 de euro unei grupări formate din opt indivizi - trei femei și cinci bărbați cu vârste între 18 și 47 de ani, originari din Chișinău și Orhei. Pentru a primi banii ceruți, escrocii au recurs și la gesturi macabre.
Chipurile de pe casca descalificată: Cine sunt sportivii ucraineni uciși în război și comemorați la Milano-Cortina 2026 # Moldova1
Pe casca purtată de Vladislav Gheraskevici, descalificat de la Jocurile Olimpice de Iarnă pentru că a refuzat să renunțe la acest simbol, au fost imprimate numele și chipurile unor sportivi ucraineni care nu mai pot urca pe podium sau intra într-o arenă. Sunt copii, adolescenți și campioni care și-au pierdut viața în bombardamentele asupra orașelor lor sau pe front, după ce au ales să-și apere țara.
Atletico Madrid e ca și calificată în finala Cupei Regelui Spaniei la fotbal. În partida-tur din semifinale jucată pe teren propriu, echipa antrenorului argentinian Diego Simeone a surclasat cu 4:0 pe FC Barcelona. „Los Colchoneros" au marcat tuspatru golurile în prima repriză. Eric García și-a dat autogol în minutul 7, iar în minutul 14 francezul Antoine Griezmann a înscris cu un șut plasat.
The Atlantic: Kievul ar putea organiza un referendum pentru a întreba cetățenii dacă sunt de acord să cedeze teritorii Rusiei # Moldova1
Posibilitatea organizării, în primăvară, a unui referendum privind planul de pace este unul dintre scenariile analizate la Kiev. Cetățenii ar putea fi chemați să se pronunțe asupra unui eventual acord care ar presupune cedări teritoriale. De asemenea, discuțiile ar viza și comasarea referendumului cu alegerile prezidențiale, relatează The Atlantic.
Uleiul de palmier, asociat în forma sa hidrogenată cu riscuri pentru sănătate, nu este interzis în Republica Moldova, însă pentru acesta este stabilită o limită maximă admisibilă de 2 grame de acizi grași trans la 100 de grame de produs. Calitatea este testată în laboratoarele din țară, iar loturile neconforme sunt distruse. Pe parcursul anului trecut, autoritățile au nimicit cinci tone de ulei de palmier care nu corespundeau cerințelor.
Pod de pontoane la Cosăuți-Iampol: Înțelegerea la care au ajuns Chișinăul și Kievul, după suspendarea finanțărilor americane # Moldova1
Un pod de pontoane peste Nistru, între Cosăuți și Iampol, ar putea deveni prima soluție funcțională de traversare rutieră a frontierei moldo-române în această zonă, după ce proiectul podului permanent, aprobat anterior, a fost blocat din lipsă de finanțare.
Cristian Jardan, prima vizită oficială la București: R. Moldova va prelua expertiza României în digitalizarea și eficientizarea patrimoniului cultural # Moldova1
Republica Moldova intenționează să preia expertiza României în digitalizarea patrimoniului cultural și în modernizarea clădirilor care găzduiesc instituții de cultură. Subiectul a fost discutat joi, 12 februarie, la București, în cadrul primei vizite oficiale externe a ministrului Culturii de la Chișinău, Cristian Jardan, care a avut întrevederi cu omologul său, Demeter András István.
Judecător, condamnat pentru fals în declarații: A ascuns circa 900.000 de lei din veniturile soției # Moldova1
Nu a indicat în declarația de avere 900 de mii de lei, venituri obținute de soția sa, și a fost condamnat pentru fals în declarații. Este vorba despre un judecător, care scapă, totuși, de pedeapsa penală din cauza expirării termenului de prescripție.
Admiterea 2026 | Elevii de liceu, invitați să descopere universitățile din țară în campania „Învață în Moldova” # Moldova1
Elevii din clasele liceale se pregătesc de admiterea la facultate. Pentru a putea face o alegere informată și asumată, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) le oferă posibilitatea să viziteze universitățile din țară, să analizeze programele de studii și să discute cu profesorii. Tururile sunt organizate pe parcursul lunilor februarie–aprilie, în cadrul celei de-a doua ediții a campaniei naționale „Învață în Moldova”.
Alexandru Harea va conduce Serviciul de Protecție de Pază de Stat (SPPS). Acesta va prelua noua funcție pe 18 februarie curent.
Noile tarife la căldură, în vigoare din 13 februarie: Deciziile ANRE au fost publicate în Monitorul Oficial # Moldova1
Din 13 februarie, consumul de energie termică este calculat la tarife noi. Chișinăuienii vor plăti mai puțin pentru căldură decât până acum, în timp ce la Bălți serviciile se scumpesc. Ajustări au fost operate și în alte localități din țară, noile tarife fiind publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Calitatea instruirii auto din Republica Moldova a intrat sub monitorizarea Ministerului Educației și Cercetării (MEC), după ce evaluările au dezvăluit că nici una din școlile de profil nu întrunește pe deplin standardele de acreditare pentru cea mai solicitată categorie, B. Totodată, rata de promovare pentru această categorie este de sub 24% la proba practică și de peste 50% la testul teoretic. În acest context, autoritățile pregătesc o reformă structurală ce vizează eliminarea riscurilor de fraudă și alinierea la normele Uniunii Europene, punând siguranța rutieră deasupra intereselor comerciale ale furnizorilor de servicii.
Poliția belgiană percheziționează sediile Comisiei Europene în ancheta privind un mega-deal imobiliar de 900 de milioane de euro # Moldova1
Poliția belgiană a efectuat percheziții la sediile Comisia Europeană din Bruxelles și la birourile fondului suveran belgian de investiții SFPIM, în cadrul unei anchete penale care vizează posibile nereguli în vânzarea unor active imobiliare.
„Vom face o reformă fără precedent”: Eugeniu Osmochescu promite debirocratizare masivă în 2026 # Moldova1
Guvernul pregătește pentru 2026 ceea ce ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, numește „o reformă fără precedent” pentru mediul de afaceri. Miza este reducerea birocrației, simplificarea controalelor și reguli mai clare pentru investitori.
Aliații promit 35 de miliarde de dolari în sprijin militar pentru Ucraina. Accent pe apărarea antiaeriană # Moldova1
Aliații Ucrainei au promis până la 35 de miliarde de dolari în nou sprijin militar pentru a consolida apărarea antiaeriană a Kievului, în contextul intensificării atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice și a obiectivelor civile. Anunțul a fost făcut la Bruxelles, după o reuniune NATO dedicată coordonării sprijinului pentru Ucraina, notează Bloomberg.
Amalgamarea voluntară a comunelor va aduce servicii mai bune pentru locuitori, dă asigurări prim-ministrul # Moldova1
Reforma teritorial-administrativă nu va fi una „de fațadă”, ci un proces serios, care urmărește creșterea comunei și îmbunătățirea serviciilor pentru locuitori, a declarat premierul Alexandru Munteanu în cadrul emisiunii „Bună seara” de la Moldova 1.
Cultura lecturii, între carte și inteligență artificială: dezbateri despre viitorul cititorului # Moldova1
Cele mai originale proiecte de promovare a lecturii au fost prezentate astăzi la Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Evenimentul a reunit scriitori, actori, creatori digitali și bibliotecari din raioanele republicii, care și-au împărtășit experiențele și bunele practici în domeniul culturii lecturii.
Viața umană și banii, pe același cântar: Cum este negociat prețul țigărilor în Republica Moldova # Moldova1
Republica Moldova rămâne una dintre țările în care țigările sunt mai accesibile decât în multe state europene, iar diferența se vede imediat când pui cifrele una lângă alta. În timp ce autoritățile susțin că accizele cresc anual și că ritmul trebuie să fie gradual pentru a evita șocuri economice și extinderea pieței ilicite, experți în sănătate publică și foști demnitari avertizează că viteza este prea lentă, iar deciziile recente arată o vulnerabilitate a politicilor publice în fața presiunilor industriei.
R. Moldova importă de trei ori mai mult decât exportă. Osmochescu: „Putem dubla exporturile în următorii ani” # Moldova1
Republica Moldova a importat, în primele 11 luni ale anului trecut, mărfuri în valoare de aproximativ 10 miliarde de dolari, în timp ce exporturile s-au ridicat la 3.4 miliarde. Diferența menține un deficit comercial semnificativ, în condițiile în care țara cumpără din exterior de aproape trei ori mai mult decât reușește să vândă.
Se circulă în condiții de ceață densă pe mai multe drumuri naționale, iar vizibilitatea este redusă semnificativ, anunță autoritățile. Șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită în trafic. Potrivit informațiilor comunicate de Poliția Republicii Moldova, în dimineața zilei de vineri, 13 februarie, traficul rutier se desfășoară în condiții de vizibilitate scăzută.
Corespondență Dan Alexe | Summitul UE al competitivității: „Made in EU”, federalismul care nu-și spune numele # Moldova1
Ținându-se de mână în fața camerelor de filmat, Emmanuel Macron și Friedrich Merz au făcut tot posibilul joi, 12 februarie, pentru a relansa unitatea franco-germană, la sfârșitul summitului UE informal care s-a ținut în castelul medieval Alden Biesen din Belgia. Dar, în spatele zâmbetelor politicoase, fisurile de pe axa Paris-Berlin, care în realitate fac să nu avanseze competitivitatea europeană, s-au arătat cât se poate de vizibile.
Ambasadoarea Piórko: „UE investește tot mai mult în R. Moldova”. Locuitori de la Bălți, opinii împărțite despre impactul reformelor # Moldova1
Republica Moldova își intensifică pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană, accelerând reformele în justiție, administrație publică, economie și educație, iar Bruxelles-ul investește tot mai mult în țara noastră, a declarat ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko.
O zi plină de emoții, răsturnări de situație și momente care vor rămâne în istoria sporturilor de iarnă ne-a oferit Olimpiada Albă de la Milano și Cortina d'Ampezzo în cea de-a șasea zi de competiție.Una dintre cele mai spectaculoase finale ale acestei ediții s-a disputat în proba de snowboard cross.
Fermierii împiedicați să ajungă la terenurile situate dincolo de șoseaua Râbnița-Tiraspol, despăgubiți de Chișinău cu 2.64 milioane de lei în 2025 # Moldova1
Fermierii din raionul Dubăsari, care dețin terenuri agricole situate dincolo de șoseaua Râbnița-Tiraspol, au beneficiat în anul trecut de despăgubiri din partea statului, destinate să acopere parțial cheltuielile provocate de taxele ilegale aplicate de pretinsele autorități din Tiraspol la posturile neautorizate de control.
Creștere economică vizibilă: Munteanu promite majorarea salariilor în sectorul bugetar și indexarea pensiilor # Moldova1
Măsurile economice adoptate de Guvern în ultimele trei luni sunt deja resimțite de populație, susține premierul Alexandru Munteanu. Oficialul a explicat în cadrul emisiunii „Bună seara” de la postul public de televiziune că, după ani de stagnare economică, executivul a decis să stimuleze investițiile și să vină cu un buget orientat spre dezvoltare.
Parlamentul Portugaliei a aprobat joi, în prima lectură, un proiect de lege care impune consimțământul explicit al părinților pentru ca copiii cu vârste între 13 și 16 ani să aibă acces la rețelele sociale, fiind unul dintre primele demersuri legislative concrete din Europa care introduce astfel de restricții. Autorii proiectului, membri ai Partidului Social Democrat (PSD) aflat la guvernare, susțin că măsura este necesară pentru protejarea copiilor împotriva cyberbullying-ului, conținutului dăunător și persoanelor cu intenții predatorii, transmite Reuters.
Republica Moldova ar putea negocia un nou program cu FMI. Precizările premierului Alexandru Munteanu # Moldova1
Republica Moldova ar putea intra în negocieri pentru un nou program de cooperare cu Fondul Monetar Internațional (FMI), decizia urmând să fie luată pe 27 februarie, când Consiliul de directori al FMI va analiza raportul de evaluare în baza Articolului IV pentru țara noastră. Un anunț în acest sens a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu în cadrul emisiunii „Bună seara” de la Moldova 1.
La Bruxelles, miniștrii Apărării din țările NATO analizează sprijinul militar pentru Ucraina, consolidarea capacității de apărare a Alianței Nord-Atlantice și întărirea flancului estic. Secretarul general al NATO a cerut sporirea apărării în fața noilor amenințări și a subliniat că securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea statelor membre ale Alianței.
Olimpicii moldoveni se pregătesc de un nou start! Cum arată antrenamentul unui biatlonist înaintea unei competiții # Moldova1
Olimpicii moldoveni se pregătesc de un nou start! Reprezentanții țării noastre la Olimpiada de iarnă din Italia vor concura vineri în cursa de sprint pe distanța de 7,5 kilometri. Până a ajunge la start și, mai ales, unul olimpic există mii de ore întregi de muncă asiduă pe durata sezonului, dar mai ales, înaintea startului. Moldova 1 vă prezintă în exclusivitate cum arată antrenamentul unui biatlonist înaintea unei competiții.
Acreditarea ambasadorului Rusiei, amânată pe termen nedefinit. Grosu: Nu văd în ce condiții se poate întâmpla acest lucru # Moldova1
Ambasadorul desemnat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, nu va fi acreditat prea curând, iar autoritățile de la Chișinău nu văd, în prezent, condițiile necesare pentru acest pas. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unei emisiuni la Vocea Basarabiei.
Nicușor Dan, la reuniunea informală a liderilor UE: „Europa cu mai multe viteze” este o formă de cooperare, nu un motiv de teamă # Moldova1
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri, la reuniunea informală a liderilor Uniunii Europene de la Castelul Alden Biesen, că ideea unei „Europe cu mai multe viteze” „nu trebuie să ne sperie”, subliniind că aceasta presupune o cooperare avansată între statele care doresc să promoveze inițiative comune, fără a afecta unitatea blocului comunitar. Șeful statuluia punctat că prioritățile României vizează reducerea prețului energiei și asigurarea unei distribuții echitabile a fondurilor pentru competitivitate în viitorul buget multianual al blocului comunitar.
Pompierii și Calea Ferată își unesc forțele: intervenții mai rapide în caz de incendii și accidente pe calea ferată # Moldova1
Pompierii și feroviarii vor lucra, de acum înainte, umăr la umăr atunci când apare un incendiu, un accident sau o avarie pe liniile de cale ferată. Pe 12 februarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Calea Ferată din Moldova au semnat un acord de cooperare care promite intervenții mai rapide și mai bine coordonate în situații critice.
