Permisul de conducere, mai greu de obținut: Perioadă de probă extinsă și toleranță zero la alcool pentru noii conducători auto
Radio Moldova, 13 februarie 2026 14:20
Regulile pentru obținerea permisului de conducere ar putea fi înăsprite, pentru a reduce numărul accidentelor provocate de șoferii începători și pentru a aduce legislația mai aproape de standardele europene. Examenul ar putea deveni mai strict, iar perioada de probă - extinsă de la un an la doi.
• • •
Acum 10 minute
14:30
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova va debuta pe 26 septembrie în noua ediție a Ligii Națiunilor # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova și-a aflat adversarii pe care-i va întâlni în noua ediție - 2026/2027 - a Ligii Națiunilor UEFA și deja este stabilit și programul meciurilor din grupa C3, în care „tricolorii” vor concura cu reprezentativele Slovaciei, Kazahstanului și Insulelor Feroe. Firește, reprezentativa Republicii Moldova va avea de jucat 6 partide în grupă - 3 acasă și 3 în deplasare.
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
14:00
O companie de panificație este suspectată că ar fi livrat produse fără a elibera bonuri fiscale și ar fi înregistrat cheltuieli fictive pentru a reduce artificial taxele datorate statului. Schema a fost deconspirată în urma unor percheziții desfășurate în patru raioane ale țării, anunță Poliția.
14:00
Codul galben de ceață a fost prelungit până sâmbătă, 14 februarie, la ora 12:00, perioadă în care traficul rutier se va desfășura în condiții de vizibilitate scăzută.
13:50
R. Moldova urmează să primească, până la început de martie, 168 de milioane de euro din Planul de Creștere al UE # Radio Moldova
Autoritățile de la Chișinău așteaptă deblocarea următoarei tranșe din sprijinul financiar de 1.9 miliarde de euro oferit de Uniunea Europeană prin Planul de creștere pentru Republica Moldova. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, transferul fondurilor ar putea avea loc în perioada imediat următoare.
Acum 2 ore
13:30
Conferința de securitate la Munchen: Provocările privind protecția globală, economică și războiul hibrid # Radio Moldova
Ordinea globală se redefinește în aceste zile la Conferința de securitate de la Munchen. Contextul este unul diferit, în condițiile în care Statele Unite ale Americii (SUA) nu mai sunt un garant necondiționat al securității colective.
13:30
Rusia a lansat în noaptea de 12 spre 13 februarie un nou val de atacuri cu drone și rachete asupra sudului Ucrainei, lovind infrastructură portuară, energetică, industrială și locuințe. Autoritățile ucrainene anunță mai mulți morți și răniți, iar în unele regiuni sunt înregistrate întreruperi de electricitate.
13:10
Osmochescu: 264 de milioane de lei economii pentru business și reguli noi de joc pentru investitori # Radio Moldova
Guvernul pregătește pentru 2026 ceea ce ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, numește „o reformă fără precedent” pentru mediul de afaceri. Miza este reducerea birocrației, simplificarea controalelor și reguli mai clare pentru investitori.
13:10
Tinerii specialiști din domeniul medicinei veterinare, atrași de subvențiile oferite de stat pentru angajarea în raioane # Radio Moldova
Facilitățile oferite de stat au încurajat tinerii specialiști în medicina veterinară să activeze în mai multe localități din R. Moldova. În ultimii doi ani, 24 de medici veterinari au fost angajați în raioane, iar suma totală acordată de stat pentru plata indemnizațiilor unice sau compensarea cheltuielilor de întreținere a ajuns la 1.927.000 de lei.
13:10
Arsenal Londra a călcat greșit și și-a văzut diminuat avansul luat în fruntea clasamentului primei divizii engleze de fotbal. În ultimul meci al etapei a 26-a, gruparea condusă de spaniolul Mikel Arteta a remiazat în deplasare cu FC Brentford, scor 1:1, și mai are doar 4 puncte peste a doua clasată, Manchester City. Arsenal, care a cucerit ultimul său titlu în Premier League în anul 2004, a pierdut două puncte prețioase în vestul Londrei, pe terenul formației aflate pe locul 7 în clasament.
13:10
După Gheraskevici, un alt sportiv ucrainean vizat de regulile CIO privind mesajele „politice” # Radio Moldova
Un nou caz legat de regulile privind mesajele considerate politice a apărut la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Patinatorul ucrainean de short track Oleg Handei a declarat că i s-a cerut să acopere un mesaj inspirațional de pe cască, considerat de oficiali drept asociat cu războiul din Ucraina.
12:50
Pentru primul ministru al României, liberalul Ilie Bolojan, intrarea țării în recesiune tehnică este „un cost necesar” pentru a construi o economie „mai solidă și mai competitivă” pe fondul reducerii deficitului economic, care a tot crescut în anii din urmă când România cheltuia mai mult decât producea.
Acum 4 ore
12:30
Circa 10.000 de locuri de muncă vacante și 30.000 de șomeri: Profesiile tehnice, cele mai solicitate # Radio Moldova
În R. Moldova sunt înregistrate, în prezent, circa 10.000 de locuri de muncă vacante, cele mai multe în domenii precum industrie, în special industria textilă, comerț, construcții, servicii, sănătate și transporturi. În același timp, aproximativ 30.000 de persoane sunt înregistrate oficial ca șomeri.
12:30
Numirea noii componențe a Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Găgăuzia a fost retrasă de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Populare (AP) din 13 februarie, fără a fi stabilită o altă dată pentru examinarea subiectului. Deputații regiunii autonome au respins și propunerea de a include pe ordinea de zi stabilirea unei noi date a alegerilor, una dintre variante fiind 17 mai.
12:00
Două persoane, amenințate cu simboluri funerare și șantajate să transfere zeci de mii de euro escrocilor: Opt indivizi, cercetați penal # Radio Moldova
Două persoane din R. Moldova au picat în plasa escrocilor care le-au găsit pe Instagram. Acestea au fost șantajate ani la rând să plătească peste 47.000 de euro unei grupări formate din opt indivizi - trei femei și cinci bărbați cu vârste între 18 și 47 de ani, originari din Chișinău și Orhei. Pentru a primi banii ceruți, escrocii au recurs și la gesturi macabre.
12:00
Copii, campioni și militari căzuți în război: Numele imprimate pe casca care i-a adus descalificarea lui Gheraskevici # Radio Moldova
Pe casca purtată de Vladislav Gheraskevici, descalificat de la Jocurile Olimpice de Iarnă pentru că a refuzat să renunțe la acest simbol, au fost imprimate numele și chipurile unor sportivi ucraineni care nu mai pot urca pe podium sau intra într-o arenă. Sunt copii, adolescenți și campioni care și-au pierdut viața în bombardamentele asupra orașelor lor sau pe front, după ce au ales să-și apere țara.
11:50
Atletico Madrid e ca și calificată în finala Cupei Regelui Spaniei la fotbal. În partida-tur din semifinale jucată pe teren propriu, echipa antrenorului argentinian Diego Simeone a surclasat cu 4:0 pe FC Barcelona. „Los Colchoneros" au marcat tuspatru golurile în prima repriză. Eric García și-a dat autogol în minutul 7, iar în minutul 14 francezul Antoine Griezmann a înscris cu un șut plasat.
11:30
The Atlantic: Ucrainenii ar putea fi întrebați la un referendum dacă vor să cedeze Donbasul Rusiei în schimbul unui acord de pace # Radio Moldova
Posibilitatea organizării, în primăvară, a unui referendum privind planul de pace este unul dintre scenariile analizate la Kiev. Cetățenii ar putea fi chemați să se pronunțe asupra unui eventual acord care ar presupune cedări teritoriale. De asemenea, discuțiile ar viza și comasarea referendumului cu alegerile prezidențiale, relatează The Atlantic.
11:20
Uleiul de palmier, testat înainte să ajungă la consumatori: cinci tone distruse în 2025 din cauza neconformităților # Radio Moldova
Uleiul de palmier, asociat în forma sa hidrogenată cu riscuri pentru sănătate, nu este interzis în Republica Moldova, însă pentru acesta este stabilită o limită maximă admisibilă de 2 grame de acizi grași trans la 100 de grame de produs. Calitatea este testată în laboratoarele din țară, iar loturile neconforme sunt distruse. Pe parcursul anului trecut, autoritățile au nimicit cinci tone de ulei de palmier care nu corespundeau cerințelor.
11:10
Pod de pontoane peste Nistru, la frontiera moldo-ucraineană, cu ocolirea regiunii transnistrene: Proiectul, realizat în 2026 # Radio Moldova
Un pod de pontoane peste Nistru, între Cosăuți și Iampol, ar putea deveni prima soluție funcțională de traversare rutieră a frontierei moldo-române în această zonă, după ce proiectul podului permanent, aprobat anterior, a fost blocat din lipsă de finanțare.
10:50
R. Moldova va prelua expertiza României în digitalizarea patrimoniului cultural și eficiența energetică a instituțiilor de cultură # Radio Moldova
Republica Moldova intenționează să preia expertiza României în digitalizarea patrimoniului cultural și în modernizarea clădirilor care găzduiesc instituții de cultură. Subiectul a fost discutat joi, 12 februarie, la București, în cadrul primei vizite oficiale externe a ministrului Culturii de la Chișinău, Cristian Jardan, care a avut întrevederi cu omologul său, Demeter András István.
10:40
Judecător, condamnat pentru că a mințit autoritățile: Declarație de avere cu date eronate # Radio Moldova
Nu a indicat în declarația de avere 900 de mii de lei, venituri obținute de soția sa, și a fost condamnat pentru fals în declarații. Este vorba despre un judecător, care scapă, totuși, de pedeapsa penală din cauza expirării termenului de prescripție.
Acum 6 ore
10:30
Elevii din clasele liceale se pregătesc de admiterea la facultate. Pentru a putea face o alegere informată și asumată, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) le oferă posibilitatea să viziteze universitățile din țară, să analizeze programele de studii și să discute cu profesorii. Tururile sunt organizate pe parcursul lunilor februarie–aprilie, în cadrul celei de-a doua ediții a campaniei naționale „Învață în Moldova”.
10:10
Revista presei internaționale | München 2026: Europa discută autonomia și relația cu SUA; Detensionare comercială între China și UE # Radio Moldova
Presa internațională urmărește deschiderea celei de-a 62-a ediții a Conferinței de Securitate de la München, dominată de tensiunile transatlantice și de dezbaterile privind autonomia strategică a Europei. În paralel, atenția publicațiilor străine se îndreaptă spre angajamentele asumate ieri de aliații occidentali pentru consolidarea sprijinului militar acordat Ucrainei. Pe plan economic, publicațiile internaționale analizează semnalele de normalizare a relațiilor comerciale dintre China și Uniunea Europeană, dar și rolul Beijingului în reconfigurarea fluxurilor comerciale către Rusia, în pofida sancțiunilor occidentale.
09:50
Alexandru Harea va conduce Serviciul de Protecție de Pază de Stat (SPPS). Acesta va prelua noua funcție pe 18 februarie curent.
09:40
Calitatea instruirii auto din Republica Moldova este monitorizată de Ministerului Educației și Cercetării (MEC), după ce evaluările au arătat că niciuna dintre școlile de profil nu întrunește pe deplin standardele de acreditare pentru cea mai solicitată categorie, B. Totodată, rata de promovare pentru această categorie este de sub 24% la proba practică și de peste 50% la testul teoretic.
09:40
09:40
Deciziile ANRE privind tarifele la energie termică intră în vigoare din 13 februarie # Radio Moldova
Din 13 februarie, consumul de energie termică este calculat la tarife noi. Chișinăuienii vor plăti mai puțin pentru căldură decât până acum, în timp ce la Bălți serviciile se scumpesc. Ajustări au fost operate și în alte localități din țară, noile tarife fiind publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
09:30
Calitatea instruirii auto - sub monitorizare și reforme pentru alinierea la standardele UE. # Radio Moldova
Calitatea instruirii auto din Republica Moldova a intrat sub monitorizarea Ministerului Educației și Cercetării (MEC), după ce evaluările au dezvăluit că nici una din școlile de profil nu întrunește pe deplin standardele de acreditare pentru cea mai solicitată categorie, B. Totodată, rata de promovare pentru această categorie este de sub 24% la proba practică și de peste 50% la testul teoretic. În acest context, autoritățile pregătesc o reformă structurală ce vizează eliminarea riscurilor de fraudă și alinierea la normele Uniunii Europene, punând siguranța rutieră deasupra intereselor comerciale ale furnizorilor de servicii.
09:30
Suspiciuni de nereguli în vânzarea de clădiri UE: Percheziții la Comisia Europeană coordonate de Parchetul European # Radio Moldova
Poliția belgiană a efectuat percheziții la sediile Comisia Europeană din Bruxelles și la birourile fondului suveran belgian de investiții SFPIM, în cadrul unei anchete penale care vizează posibile nereguli în vânzarea unor active imobiliare.
09:00
08:50
Revista Presei | Serviciului estonian de informații: Moscova își adaptează metodele pentru a încerca, din nou, să preia controlul asupra instituțiilor R. Moldova # Radio Moldova
Negocierea unui nou program cu FMI; acreditarea ambasadorului Rusiei la Chișinău, amânată pe termen nedefinit; preoții de la Mitropolia Moldovei cer anularea actului din 2017, când biserica din Dereneu a cerut trecerea la Mitropolia Basarabiei – sunt principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
08:40
Aliații Ucrainei au promis până la 35 de miliarde de dolari în nou sprijin militar pentru a consolida apărarea antiaeriană a Kievului, în contextul intensificării atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice și a obiectivelor civile. Anunțul a fost făcut la Bruxelles, după o reuniune NATO dedicată coordonării sprijinului pentru Ucraina, notează Bloomberg.
Acum 8 ore
08:30
08:30
Intervenție nocturnă la Leova: o căprioară rănită în accident, preluată pentru îngrijiri # Radio Moldova
O căprioară a fost salvată după ce a fost lovită de un automobil pe traseul Leova – Sărata Răzeși. La intervenție au participat inspectorii de mediu din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului Leova.
08:30
„LecturaCentral” aduce scriitorii în toate raioanele: 70 de întâlniri programate în acest an # Radio Moldova
Cele mai originale proiecte de promovare a lecturii au fost prezentate astăzi la Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Evenimentul a reunit scriitori, actori, creatori digitali și bibliotecari din raioanele republicii, care și-au împărtășit experiențele și bunele practici în domeniul culturii lecturii.
08:10
R. Moldova, una dintre cele mai accesibile piețe de tutun din regiune: „Costurile vin cu pierderea sănătății” # Radio Moldova
Republica Moldova rămâne una dintre țările în care țigările sunt mai accesibile decât în multe state europene, iar diferența se vede imediat când pui cifrele una lângă alta. În timp ce autoritățile susțin că accizele cresc anual și că ritmul trebuie să fie gradual pentru a evita șocuri economice și extinderea pieței ilicite, experți în sănătate publică și foști demnitari avertizează că viteza este prea lentă, iar deciziile recente arată o vulnerabilitate a politicilor publice în fața presiunilor industriei.
07:50
Se circulă în condiții de ceață densă pe mai multe drumuri naționale, iar vizibilitatea este redusă semnificativ, anunță autoritățile. Șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită în trafic. Potrivit informațiilor comunicate de Poliția Republicii Moldova, în dimineața zilei de vineri, 13 februarie, traficul rutier se desfășoară în condiții de vizibilitate scăzută.
07:00
06:40
Corespondență Dan Alexe | Summitul UE al competitivității: „Made in EU”, federalismul care nu-și spune numele # Radio Moldova
Ținându-se de mână în fața camerelor de filmat, Emmanuel Macron și Friedrich Merz au făcut tot posibilul joi, 12 februarie, pentru a relansa unitatea franco-germană, la sfârșitul summitului UE informal care s-a ținut în castelul medieval Alden Biesen din Belgia. Dar, în spatele zâmbetelor politicoase, fisurile de pe axa Paris-Berlin, care în realitate fac să nu avanseze competitivitatea europeană, s-au arătat cât se poate de vizibile.
Acum 24 ore
23:40
O zi plină de emoții, răsturnări de situație și momente care vor rămâne în istoria sporturilor de iarnă ne-a oferit Olimpiada Albă de la Milano și Cortina d'Ampezzo în cea de-a șasea zi de competiție.Una dintre cele mai spectaculoase finale ale acestei ediții s-a disputat în proba de snowboard cross.
22:30
Creștere reală a veniturilor: Munteanu anunță salarii mai mari pentru bugetari și pensii indexate # Radio Moldova
Măsurile economice adoptate de Guvern în ultimele trei luni sunt deja resimțite de populație, susține premierul Alexandru Munteanu. Oficialul a explicat în cadrul emisiunii „Bună seara” de la postul public de televiziune că, după ani de stagnare economică, executivul a decis să stimuleze investițiile și să vină cu un buget orientat spre dezvoltare.
22:20
Parlamentul Portugaliei a aprobat joi, în prima lectură, un proiect de lege care impune consimțământul explicit al părinților pentru ca copiii cu vârste între 13 și 16 ani să aibă acces la rețelele sociale, fiind unul dintre primele demersuri legislative concrete din Europa care introduce astfel de restricții. Autorii proiectului, membri ai Partidului Social Democrat (PSD) aflat la guvernare, susțin că măsura este necesară pentru protejarea copiilor împotriva cyberbullying-ului, conținutului dăunător și persoanelor cu intenții predatorii, transmite Reuters.
22:20
Ministrul Osmochescu: „Balanța comercială este negativă, dar putem dubla exporturile în următorii doi ani” # Radio Moldova
Republica Moldova a importat, în primele 11 luni ale anului trecut, mărfuri în valoare de aproximativ 10 miliarde de dolari, în timp ce exporturile s-au ridicat la 3.4 miliarde. Diferența menține un deficit comercial semnificativ, în condițiile în care țara cumpără din exterior de aproape trei ori mai mult decât reușește să vândă.
20:50
Republica Moldova ar putea intra în negocieri pentru un nou program de cooperare cu Fondul Monetar Internațional (FMI), decizia urmând să fie luată pe 27 februarie, când Consiliul de directori al FMI va analiza raportul de evaluare în baza Articolului IV pentru țara noastră. Un anunț în acest sens a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu în cadrul emisiunii „Bună seara” de la Moldova 1.
20:30
Reuniune la Bruxelles: miniștrii Apărării discută sprijinul pentru Ucraina și creșterea cheltuielilor militare # Radio Moldova
La Bruxelles, miniștrii Apărării din țările NATO analizează sprijinul militar pentru Ucraina, consolidarea capacității de apărare a Alianței Nord-Atlantice și întărirea flancului estic. Secretarul general al NATO a cerut sporirea apărării în fața noilor amenințări și a subliniat că securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea statelor membre ale Alianței.
20:20
Olimpicii moldoveni se pregătesc de un nou start! Cum arată antrenamentul unui biatlonist înaintea unei competiții # Radio Moldova
Olimpicii moldoveni se pregătesc de un nou start! Reprezentanții țării noastre la Olimpiada de iarnă din Italia vor concura vineri în cursa de sprint pe distanța de 7,5 kilometri. Până a ajunge la start și, mai ales, unul olimpic există mii de ore întregi de muncă asiduă pe durata sezonului, dar mai ales, înaintea startului. Moldova 1 vă prezintă în exclusivitate cum arată antrenamentul unui biatlonist înaintea unei competiții.
20:10
Igor Grosu: Nu văd cum și în ce condiții ar putea fi acreditat ambasadorul rus în Republica Moldova # Radio Moldova
Ambasadorul desemnat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, nu va fi acreditat prea curând, iar autoritățile de la Chișinău nu văd, în prezent, condițiile necesare pentru acest pas. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unei emisiuni la Vocea Basarabiei.
20:10
Nicușor Dan: „Europa cu mai multe viteze nu trebuie să ne sperie” – președintele roman susține accelerarea simplificării și reducerea prețului energiei la reuniunea informală a liderilor UE # Radio Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri, la reuniunea informală a liderilor Uniunii Europene de la Castelul Alden Biesen, că ideea unei „Europe cu mai multe viteze” „nu trebuie să ne sperie”, subliniind că aceasta presupune o cooperare avansată între statele care doresc să promoveze inițiative comune, fără a afecta unitatea blocului comunitar. Șeful statuluia punctat că prioritățile României vizează reducerea prețului energiei și asigurarea unei distribuții echitabile a fondurilor pentru competitivitate în viitorul buget multianual al blocului comunitar.
20:00
Mai multă siguranță pe liniile feroviare: Pompierii și CFM vor acționa împreună în situații de urgență # Radio Moldova
Pompierii și feroviarii vor lucra, de acum înainte, umăr la umăr atunci când apare un incendiu, un accident sau o avarie pe liniile de cale ferată. Pe 12 februarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Calea Ferată din Moldova au semnat un acord de cooperare care promite intervenții mai rapide și mai bine coordonate în situații critice.
